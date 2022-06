O Ifac Campus Rio Branco está com inscrições abertas até o dia 20 de junho para o processo seletivo de bolsistas para atuarem no Laboratório IFMaker. Trata-se de um espaço que busca promover a aprendizagem “mão na massa”, servindo também para expor, apresentar e discutir trabalhos, estudos e projetos.

A bolsa para os estudantes selecionados tem o valor de R$ 450,00 mensais para graduandos e R$ 400,00 mensais para alunos de curso técnico integrado, com previsão de pagamento pelo período de até onze meses.

Clique aqui para acessar o edital

Podem concorrer os estudantes dos cursos superiores de Sistemas para Internet ou Administração, além dos que fazem o ensino técnico integrado em Edificações, Informática para Internet ou Redes de Computadores.

A indicação de bolsas está apoiada na necessidade de aproveitar competências acadêmicas e técnicas dos alunos para atuarem no desenvolvimento e consolidação do Laboratório IFMaker.

A inscrição deverá ser realizada até esta segunda-feira, 20, exclusivamente pela Internet, com envio de questionário disponível em: https://forms.gle/bmiQA2beogqNKf2u9

Para efetuar a inscrição é necessário enviar RG (ou qualquer outro documento oficial com foto), CPF, Histórico Escolar (ou boletim emitido no Sigaa) emitido em 2022 e Declaração de matriculado e cursando (emitida no Sigaa) emitida em 2022.

Candidatos com menos de 18 anos de idade devem anexar declaração dos pais ou responsáveis autorizando a participação como bolsista.