IBGE retifica edital de seleção para contratação de Supervisor

EDITAL

RETIFICAÇÃO DO EDITAL DO IBGE Nº 11/2022

O Presidente da FUNDAÇÃO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA – IBGE, no uso de suas atribuições e da competência que lhe foi outorgada pelo Secretário Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia, por meio da Portaria SEDGG/ME nº 14.147, de 02 de dezembro de 2021, publicada no Diário Oficial da União nº 227, de 3 de dezembro de 2021, torna pública a seguinte retificação ao edital supracitado, conforme segue:

1. Onde se lê, no item 1.1:

1.1 NÚMERO DE VAGAS: 247 vagas de Agente Censitário Municipal-ACM e 593 vagas de Agente Censitário Supervisor-ACS.

Leia-se:

1.1 NÚMERO DE VAGAS: 285 vagas de Agente Censitário Municipal-ACM e 628 vagas de Agente Censitário Supervisor-ACS.

2. Os demais anexos, itens e subitens do edital de abertura permanecem inalterados.

Rio de Janeiro, 15 de junho de 2022.

EDUARDO LUIZ GONÇALVES RIOS NETO