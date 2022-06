Confirmada comissão que irá realizar concurso da Saúde do Acre com no mínimo 950 vagas em todas as áreas

O governo do Estado publicou no Diário Oficial (DOE) desta segunda-feira, 20, o Decreto N° 11.073, que institui a criação de uma comissão que vai coordenar a realização do concurso público destinado ao provimento de vagas de cargos da Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre).

De acordo com o decreto, a comissão deve fornecer todas as informações necessárias para a elaboração do concurso, tais como: número de vagas; descrição dos cargos com indicação de localização; remuneração; requisitos para provimento; e, ainda, disponibilizar à empresa realizadora toda a legislação atinente ao certame.

Na última terça (14), a banca organizadora do concurso já havia sido definida pela pasta. Segundo dispensa de licitação publicada no DOE, o contratado foi o Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC). A previsão é pouco mais de 950 vagas.

A comissão que deve coordenar o concurso será composta por representantes da Secretaria de Estado de Planejamento (Seplag) e Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre).