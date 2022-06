A Secretaria de Estado da Saúde (Sesau) divulgou, neste sábado (18), as inscrições homologadas referentes ao processo seletivo simplificado de avaliação de títulos para contratação temporária de profissionais da saúde.

As contratações são para atender Unidades de Saúde Pública Estadual de Buritis, Cacoal, Extrema, Porto Velho e São Francisco do Guaporé. Foram disponibilizadas 1.516 vagas nas modalidades de nível médio, superior e técnico.

De acordo com a coordenadora de Recursos Humanos da Sesau, Raquel de Oliveira Rodrigues, a equipe constituída para atuar no certame está empenhada na realização do processo seletivo e as avaliações dos títulos terão início ainda este final de semana. “As equipes são cautelosas e rigorosas quanto ao tempo previsto para cada fase do certame, tendo em vista que faremos todas as contratações até o final deste mês”, detalhou.

O resultado das inscrições homologadas podem ser conferidas no seguinte link: https://rondonia.ro.gov.br/publicacao/18-6-2022-edital-n-157-2022-segep-gcp-divulga-a-relacao-dos-candidatos-inscritos-no-processo-seletivo-simplificado-de-avaliacao-de-títulos-edital-n-152-2022-segep-gcp/