Feijó tem 12 vagas em brigada voluntária; inscrição dia 21/6

ESTADO DO ACRE

PREFEITURA DE FEIJÓ

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

EDITAL Nº 001/2022 – SEMMA

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE FEIJÓ, ESTADO DO ACRE, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com a Lei Municipal nº 947 de 27 de agosto de 2021, publicada na edição DOE n° 13.121 de 03 setembro de 2021, que cria-se a Brigada Voluntária de Combate a Incêndios em Vegetação, com a finalidade de prevenir e combater focos de Incêndios Florestais e Queimadas Urbanas e dá Outras Providências, torna pública a abertura das inscrições para candidatos interessados em prestar serviço voluntário no âmbito da Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SEMMA. O processo seletivo será regido por este Edital, seus anexos e, caso existam, posteriores retificações.

O Processo Seletivo destina-se ao cadastro de pessoas físicas para o serviço no âmbito da Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SEMMA do Município de Feijó-AC, visando atender o 9° Batalhão de Educação, Proteção e Combate a Incêndio Florestal/Urbano (Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Acre) na Comarca de Feijó-AC, na categoria de serviço social como Brigadista de Combate a Incêndio Florestal/Urbano.

DAS VAGAS PARA O SERVIÇO VOLUNTÁRIO

Serão ofertadas neste Processo Seletivo, 10 (dez) vagas para candidatos que se interessam em prestar serviço voluntário no âmbito da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, além de 2 (duas) vagas para cadastro de reserva.

Ao voluntário somente serão cometidas tarefas e responsabilidades compativeis com o conhecimento, experiência adquiridas por meio da capacitação a função almejado.

DA INSCRIÇÃO

Para inscrever-se o candidato deverá ter o conhecimento e a tácita aceitação das normas e condições estabelecidas neste Edital, das quais não poderá alegardesconhecimento em nenhuma hipótese.

O endereço online para realização de inscrição é o seguinte: https://www.feijo.ac.gov.br, que disponibiliza o Edital e a Ficha de Inscrição que deverá ser preenchida com dados pessoais do candidato e demaisinformações.

Não será cobrada taxa de inscrição.

CRONOGRAMA PREVISTO

Período de Inscrições 21/06/2022

Período para Análise das Inscrições 22/06/2022 a 23/06/2022

Resultado e pontuação 24/06/2022

Entrevista 28/06/2022

Divulgação do Resultado Final 30/06/2022

Publicado em 14/06/2022 – DOEAC 13.306 Pág. 130-132