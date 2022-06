Entenda como a pandemia de covid-19, a guerra na Ucrânia e a alta demanda por medicamentos influenciam na compra pelo setor público

Taís Nascimento –

“Ah! Mas a guerra é lá na Ucrânia, não tem nada a ver com o Brasil”. Será mesmo? Em uma análise rápida: 68% dos insumos farmacêuticos ativos (IFAs) são provenientes da China, que atualmente adota uma severa política contra a covid-19, além da dependência de importação para conseguir outros materiais como a embalagem, blister, tinta, frascos e conta-gotas.

Outra dificuldade que diversos países além do Brasil enfrentam é quanto ao preço dos medicamentos, pois os Estados seguem critérios, regras estabelecidas pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED). Ou seja, uma secretaria de saúde não pode simplesmente ir a qualquer farmácia e comprar 10 ampolas de dipirona injetável, por exemplo. Existe cotação, e um fluxo para a própria segurança quanto ao uso do dinheiro público.

“A dificuldade de abastecimento está na desorganização do fluxo do comércio internacional, iniciada com a paralisação de cadeias produtivas durante a pandemia e agravada pela invasão da Ucrânia pela Rússia e pela política covid zero da China, que junto com a Índia são os maiores produtores de insumos farmacêuticos. Há ainda o aumento nos preços dos combustíveis, que pressionam os custos devido ao frete”, explicou a chefe do Departamento de Assistência Farmacêutica (DAF), Priscila Nogueira.

Vamos entender?

A CMED possui uma lista que regula o preço máximo pelo qual os medicamentos podem ser vendidos para o Sistema Único de Saúde (SUS) e para o setor privado. Com a alta de preços dos insumos por causa da pandemia e da guerra na Ucrânia, o valor necessário para produzi-los se tornou maior do que aquele pelo qual eles poderiam ser comercializados, inviabilizando a produção.

Mesmo assim, o Ministério da Saúde aprovou a suspensão do teto de preços até o final de 2022 para medicamentos essenciais que estejam em falta, cuja decisão foi aprovada pela CMED no início de maio. Mensalmente, o Ministério irá avaliar os remédios que devem entrar ou sair desse rol e ainda fiscalizar a atuação das empresas farmacêuticas.

Mesmo com todas as dificuldades impostas por um cenário mundial, que independe da vontade pessoal dos gestores, o governo do Acre, por meio do Departamento de Assistência Farmacêutica (DAF) da Sesacre, não mede esforços e busca alternativas e estratégias para adquirir medicamentos.

“Fruto dessa articulação foi a doação de 200 mil bolsas de paracetamol injetável, que possui ação semelhante a da dipirona para o abastecimento das unidades de saúde estaduais, pois a falta de dipirona é a nível nacional”, explicou Priscila Nogueira.

São cerca de três mil ampolas de dipirona por dia consumidas no estado, explicou Priscila Nogueira: “Uma coisa é você ir em uma drogaria e comprar 10 ampolas, outra coisa é você comprar 2 mil, 4 mil. Sendo que nossa média de uso mensal é de 90 mil ampolas de dipirona injetável”.