DNIT/SE abre inscrições para associações de catadores de materiais

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes no estado de Sergipe abriu credenciamento de associações e cooperativas de catadores de materiais recicláveis para o recolhimento e destinação de resíduos recicláveis produzidos na Superintendência Regional. O cadastramento ocorre entre os dias 28 de junho e 11 de julho, no protocolo do DNIT, das 8h às 12h e das 13 às 17h. Os documentos de inscrição deverão ser entregues aos cuidados da Comissão de Gestão de Resíduos Sólidos.

Essa ação busca garantir a execução de estratégias sustentáveis na autarquia. O credenciamento auxilia no aperfeiçoamento das coletas seletivas e na gestão dos resíduos sólidos.

Confira os documentos necessários para o credenciamento aqui.