Inscrições abertas para Medicina de 28 de junho a 1º de julho. Só em Minas Gerais têm 315 vagas, e mais 300 no Rio de Janeiro. Quem quer ser médico costuma ter que enfrentar as maiores notas de corte entre todas as graduações. No SiSU a média das notas de corte de Medicina ficou em 793,62 pontos.

As vagas de Medicina no SISU do 2º Semestre:

UFAC – 40 UFMA – 140 UFDPAR – 40

UFAL – 80 UFVJM – 60 UFPI – 70

UFAM – 56 UFLA – 30 UESPI – 25

UFBA – 64 Unimontes – 20 UFPR – 6

UFRB – 30 UNIOESTE – 40 UFOP – 40

UFCA – 40 UNIPAMPA – 30 UNILA – 30

UFES – 40 UFJF – 50 UFPEL 31

UFSM – 60 UNIRIO 80 UFSJ – 60

UFES – 71 UFRJ – 130 UFF – 90

UFFS/SC – 401 UFFS/RS – 31 Total: 1.578

Veja as maiores e menores Notas de Corte de Medicina

Neste post você confere as maiores notas de corte para Medicina, as menores, e a lista completa das instituições que utilizam o SiSU! Além disso, você vai encontrar as notas de corte parciais do Sisu 2022!

Notas parciais na ampla concorrência

Em seguida você encontra a lista das notas de corte da última rodada de Medicina do Sisu 2022, na ampla concorrência referentes ao dia 18 de fevereiro. As notas com um asterisco (*) possuem acréscimo de bônus regional.

UNIFAP: 919,01*

UFRN (Caicó): 910,94*

UFPB: 872,76*

UPE (Recife): 861,23*

UFRN (Natal): 859,53*

UFPE (Caruaru): 859,47*

UFAC: 859,13*

UERN: 858,41*

USP (Bauru): 852,15

UFAL (Arapiraca): 850,52*

UNIVASF (Petrolina, PE): 848,83*

UNIVASF (Paulo Afonso, BA): 843,11*

UPE (Garanhuns): 843,06*

UPE (Serra Talhada): 841,72*

UFPE (Recife): 840,32*

USP (São Paulo): 831,42

UFMS (Três Lagoas): 829,52

UFRJ (Rio de Janeiro): 828,39

UFSC (Florianópolis): 824,93

UNCISAL: 818,83*

UEMS: 818,34

UFRJ (Macaé): 817,28

UFPR (Curitiba): 815,92

UEM: 814,66

UFSC (Araranguá): 814,38

UFOP: 813,63

UFF: 813,37

UFMG: 813,18

UFSB: 811,78

UFSCAR: 810,99

UFES: 809,75

UFMS (Campo Grande): 807,05

UFCSPA: 806,72

UFJF (Juiz de Fora): 806,52

FURG: 805,81

UNIFAL: 805,39

UFPR (Toledo): 804,38

UFVJM (Teófilo Otoni): 803,33

UFVJM (Diamantina): 802,54

UFV: 802,3

UFC (Fortaleza): 801,9

UFSM: 801,14

UFFS: 800,88

UESB: 800,64 UNIRIO: 800,38

UFLA: 799,84

UFPEL: 799,8

UFJF (Governador Valadares): 799,12

UFU: 798,63

UFG: 798,38

UEMG: 798,34

UFSJ (São João Del Rei): 797,51

UFPI: 797,39

UFAL (Maceió): 796,92

UFC (Sobral): 796,5

UFOB: 796,43

UFRGS: 796,27

UFSJ (Divinópolis): 796,15

UFMA (São Luís): 796

UFCG (Campina Grande): 795,68

UFMT (Cuiabá): 795,36

UNIPAMPA: 794,62

UESC: 794,35

UFTM: 794,34

UFBA (Salvador): 794,29

UFR: 791,98

UFRB: 791,26

UFMT (Sinop): 791,2

UFCG (Cajazeiras): 791,1

UFMA (Imperatriz): 791,08

UNIMONTES: 790,91

UFS: 790,21

UFMA (Pinheiro): 789,28

UFCAT: 789,06

UFJ: 788,8

UESPI: 788,32

UFCA: 788,14

UNEB: 787,84

UFT (Araguaína): 786,86

UFBA (Vitória da Conquista): 785,91

UFT (Palmas): 785,65

ESCS: 785,31

UFDPAR: 785,08

UEFS: 783,98

UNEMAT: 783,67

UFRR: 781,89

UFERSA: 772,51

