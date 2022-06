Gabriel Freire —

O governo do Estado, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre), enviou esta semana mais 30 toneladas de insumos para execução da operação tapa-buraco e meio fio na pista de pouso do aeródromo de Jordão.

“Estamos seguindo com os trabalhos no aeródromo de Jordão e enviando mais insumos para a continuidade da operação tapa-buracos na pista de pouso”, afirmou o diretor de Portos e Aeroportos, Sócrates Guimarães.

O Deracre dispõe de uma balsa que realiza o trabalho para que todos os insumos cheguem até a cidade de Jordão. Os insumos partem da cidade de Tarauacá, onde é realizada uma das etapas de transbordo para o envio das 30 toneladas de brita, que chegam em caminhões e são retiradas com ajuda de retroescavadeiras que descem o barranco e descarregam os materiais em rampas.

Ainda está previsto o envio de mais 40 toneladas de brita para o Jordão, que também serão transportadas pela balsa do Deracre.