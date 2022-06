Você é cheio de ideias para transformar a realidade? Que tal fazer parte de uma equipe jovem, inovadora, apaixonada e na busca por um Brasil transparente?!

A Fiquem Sabendo é uma agência de dados independente, que batalha para revelar dados e documentos escondidos da sociedade e colaborar com a formação de cidadãos ativos capazes de exercer a fiscalização de recursos e serviços públicos.

Neste momento, estamos em busca de profissionais proativos, abertos a experimentar, inovar e construir estratégias em suas especialidades. As vagas disponíveis são as seguintes:

Gestor de Relações Institucionais

Desenvolvedor Full Stack

Desenvolvedor Full Stack

Estamos buscando um Desenvolvedor Full Stack para coordenar as práticas de TI da Fiquem Sabendo junto à equipe e fornecedores, planejar projetos de implantação de sistemas, dar suporte às demandas de tecnologia da organização e construir conosco soluções de tecnologia cívica com foco em transparência de dados públicos.

O Desenvolvedor Full Stack apoiará, junto à equipe e fornecedores, o desenvolvimento do Agenda Transparente, a primeira plataforma do Brasil para monitorar os encontros de autoridades do Executivo Federal, um dos projetos vencedores do Desafio de Inovação da Google News Initiative na América Latina em 2021.

Trabalho remoto em tempo integral ou 30 horas semanais, a serem combinadas.

Principais responsabilidades:

Atuar como ponto focal de tecnologia da Fiquem Sabendo frente aos nossos fornecedores e equipe interna, assegurando que as demandas de tecnologia sejam atendidas;

frente aos nossos fornecedores e equipe interna, assegurando que as demandas de tecnologia sejam atendidas; Supervisionar o ciclo completo de desenvolvimento dos produtos digitais da Fiquem Sabendo ;

; Programar, codificar e testar as linguagens de sistemas desenvolvidos. Identificar e corrigir bugs;

Realizar tarefas de manutenção, configuração e atualização em servidores com aplicações baseadas em softwares livres com amplo suporte (Mediawiki) e CMS (Strapi).

Requisitos

Experiência como front-end e back-end

Bons conhecimentos em JavaScript, CSS e HTML

Conhecimento de linguagem NodeJS, React e bibliotecas de manipulação de dados

Bons conhecimentos em consumo de APIs

Familiaridade com versionamento de código com git e colaboração

Boa comunicação e tradução de termos técnicos para pessoas leigas na área Desejável

Conhecimento em banco de dados SQL

Conhecimento em Python

Experiência com PostgreSQL e/ou MongoDB

Capacidade de diálogo com diferentes perfis de profissionais.

Gestor de Relações Institucionais e Governamentais

Buscamos uma pessoa que possa ser a ponte entre o desenvolvimento da Agenda Transparente, nova plataforma da FS para monitoramento de agendas oficiais do Executivo Federal, e potenciais usuários do serviço. Apesar da necessidade de conhecer o dia a dia dos profissionais de RelGov, a vaga não é para intermediar as relações da FS com o governo, e sim para intermediar nossa relação com outras organizações do meio.

O trabalho será de meio período em regime híbrido (homeoffice com agendas externas), com previsão de início imediato. Residentes de Brasília terão prioridade.

Principais responsabilidades

Mapear organizações que precisam monitorar o Executivo Federal, como nosso serviço pode melhor atendê-los e comunicar essas prioridades para o time de desenvolvimento;

Em parceria com o Analista Comercial e Gestor de Marketing, desenhar a estratégias de comunicação e vendas de assinaturas da Agenda Transparente. Eventualmente visitar clientes para apresentar o serviço;

Apoiar a condução de pesquisas de benchmark, entrevistas e testes com usuários;

Coordenar o (a) Estagiário (a) de Relações Governamentais na classificação de stakeholders externos que se reuniram com autoridades.

Requisitos mínimos

Experiência na área de RIG;

Conhecimento do ecossistema (funcionamento, stakeholders, etc.) de Relações Governamentais;

Boa comunicação oral e escrita, capacidade de lidar com diversidade de ideias e bom relacionamento interpessoal;

Visão analítica, curiosidade e vontade de criar soluções para avançar a transparência governamental no país.

Desejável