“Nois Pelo Mundo” chega a Rio Branco e fala do que viu no Acre

A família do projeto Nois Pelo Mundo chegou a Rio Branco neste feriado. No vídeo postado nesta quinta-feira, 16 de junho, a capital acreana recebeu elogio dos navegantes que a conheceram pelo relato do NPM: “Bom dia povo, olha pra ser bem sincero eu particularmente, gostei muito mais de Rio Branco do que Porto Velho, pela sua simpatia, sua beleza e simplicidade, sem muitos prédios, porém bem limpa, uma cidade bem aconchegante e muito linda, bem típica de cidade grande de interior. Linda”, elogiou Josias Costa, em comentário no YouTube.

Viajando na kombi “Joaquina”, a família já percorreu, no Acre, as cidades do Vale do Abunã e esteve na Vila Evo antes de partir para Senador Guiomard e Rio Branco.

Na capital, foram abordados por fãs que acompanha o canal Nois Pelo Mundo, que tem 215 mil inscritos.

“Somos um casal de viajantes nômades, que moramos em uma casinha rodante desde 11 de dezembro de 2017 pelo mundo, somos Sales e Crys”, informam. Em Rio Branco, o grupo teve de resolver alguns problemas no veículo.

https://www.youtube.com/watch?v=IMM0NLgODDk&t=648s