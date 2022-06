Energisa investe em tecnologia para melhorar a qualidade no fornecimento de energia elétrica no Acre

Equipamentos têm potencializado os serviços das equipes técnicas

Agilizar a inspeção do sistema elétrico e identificar previamente os pontos que precisam de manutenções preventivas ou corretivas. Com esse propósito, a Energisa investiu no Power Scan, um sistema que realiza a inspeção termográfica da rede elétrica através de sensores, capazes de identificar possíveis problemas ao longo da extensão da rede.

O equipamento de inspeção termográfica acoplado a um veículo conta com tecnologia inovadora capaz de realizar diagnósticos na rede de distribuição de energia é detectar falhas ainda em estado inicial permitindo que a Distribuidora possa realizar os reparos preventivos.

As imagens computadorizadas com falhas detectadas são recebidas pelos vários sensores do detector e mostradas no monitor em tempo real através de um software de análise com elevada usabilidade facilitando a análise dos técnicos na identificação dos defeitos. As imagens são enviadas em tempo real para a Energisa que analisa e realiza os reparos.

Conforme o gerente de Departamento de Construção e Manutenção da Energisa Acre, Tiago Bastos, todas essas ações são realizadas por profissionais capacitados, com o objetivo de reduzir o impacto de qualquer imprevisto que possa vir a ocorrer com o fornecimento de energia à população.

“Desta vez, o Power Scan percorreu 700 quilômetros na rede de distribuição, além de inspeção termográfica em algumas subestações em Rio Branco. Investir em tecnologias para melhoria do sistema elétrico e que contribuem com a satisfação dos clientes é um dos compromissos da Energisa”, comentou Tiago.

O Eletrocentro outro investimento é uma casa construída com estruturas metálicas, semelhante a containers, que são instalados em subestações elétricas, todo completo com quadros elétricos, sistema de climatização, iluminação, isolamento térmico, detecção e combate a incêndio, controle e automação, tudo integrado na mesma solução.

Por ser uma estrutura compacta, o tempo de implantação e montagem são menores, reduzem a necessidade de construção civil. Por ser uma estrutura montada em fábrica, viabiliza a instalação e manutenção em campo inclusive em períodos chuvosos.

Investimento de R$ 419 milhões em 2022

A Energisa realizará investimentos de R$ 419 milhões este ano na área de concessão da distribuidora no Acre. A quantia é o maior investimento anual em energia nos últimos anos no Estado que vai beneficiar todos os municípios, contribuindo para a melhoria e a ampliação do fornecimento de energia.

Entre as obras destacam-se: construção de sete subestações e linhas de distribuição de energia nos municípios de Rio Branco, Acrelândia, Cruzeiro do Sul, Tarauacá, Feijó e Mâncio Lima, e melhorias na subestação de Sena Madureira. Também serão construídas novas redes de distribuição para atender aos municípios de Porto Acre e Bujari.