Cruzeiro do Sul lança editais para incentivo à cultura e ao esporte

Um show com artistas locais marcou a abertura da edição de 2022 do período para a inscrição dos projetos das Leis Municipais de Incentivo à Cultura e ao esporte em Cruzeiro do Sul. O município vai destinar R$ 300 mil para aplicar em atividades esportivas e culturais propostas pela comunidade.

Os projetos podem ser apresentados por pessoas físicas ou por entidades que trabalham com esporte e cultura. O valor para financiar cada projeto foi ampliado. Os valores podem ser de R$ 3.500 a 10.000 mil reais dependendo se forem pessoa Física ou Jurídica, Categoria A ou B.

O prefeito em exercício, Henrique Afonso, que participou da solenidade de lançamento dos editais, disse que o município está democratizando os recursos para o incentivo às práticas esportivas e culturais.

“A aplicação dessas leis é uma política pública que se consolidou ao longo desses últimos anos. Isso faz com que a gente democratize mais a organização e o fomento a cultura e ao esporte. Estamos dando mais oportunidades para aqueles que promovem e que praticam esporte e cultura”, ressaltou Henrique.

O vereador Márcio da Farinha prestigiou a solenidade e elogiou a prefeitura pela aplicação dos recursos nos dois setores.

“Isso é muito bom para nossos jovens. Hoje a gente vê um crescimento na área da cultura e do esporte. Quero reconhecer a importância dessa ação da prefeitura e dizer que me orgulho de poder contribuir para que isso possa está sendo realizado”, disse o vereador.

A produtora cultura, Maria José Freitas, afirmou estar feliz por poder apresentar projetos para que sejam avaliados pelo comissão que vai definir as atividades que deverão ser financiadas pelo município.

“Hoje é um momento de muita alegria para os artistas de Cruzeiro do Sul. Eu, como artista e produtora cultural, há 20 anos engajada nessa luta com a Companhia de Dança Nativa Triplo X, recebo isso com muita satisfação. Os recursos aumentaram e, tenho certeza, que os artistas estão satisfeitos com os valores. Teremos muitas produções”, garantiu Maria.