Ascom/Policia Civil do Acre

Na manhã desta terça-feira, 14, a Polícia Civil por meio da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher e de Proteção à Criança e ao Adolescente (DEMPCA), em Cruzeiro do Sul, prendeu C.C. da C. de 37 anos, pelos crimes de ameaça, lesão corporal, descumprimento de medida protetiva e violação de domicílio no âmbito da Lei Maria da Penha.

O suspeito, já tendo contra se medidas protetivas de urgência, arrombrou a casa da vitima, sua ex-companheira, e, em seguida a da sua sogra, e tentou contra a integridade física da vitima, vindo a causar-lhe lesão.

Após os fatos, o suspeito passou a se esconder na casa de parentes, vindo a ser preso na data de ontem, após minuciosa investigação da Polícia Civil.

Após a vítima registrar a ocorrência e ser ouvida, foi representada pela Autoridade Policial Plantonista a prisão preventiva do suspeito, que foi ratificada pelo Ministério Público e concedida pelo Poder Judiciário.

O preso foi conduzido à sede da DEMPCA e em seguida conduzido a Unidade Prisional Manoel Neri onde permanecerá à disposição da justiça.