Sesc apoia ações em favor dos idosos no Acre; veja como participar

O Sesc no Acre apoia a campanha Junho Violeta, mês no qual é nacionalmente dedicado a conscientizar sobre a violência contra a pessoas idosa. Em alusão à data, a instituição, com apoio de parceiros, promoveu, na manhã desta terça-feira,14, ações com atendimento jurídico, vacinação, e realização de oficinas e atividades físicas para pessoas idosas, realizadas no Sesc Bosque.

A ação tem como objetivo promover a qualidade de vida da pessoa idosa e conscientizar a sociedade quanto ao enfrentamento dos diversos tipos de violência contra idoso. A programação, iniciada com uma caminhada com os grupos de idoso, às 7h30, disponibiliza atendimento jurídico, realizado pelo Defensoria Pública do Estado do Acre (DPE/AC), de vacinação contra influenza e Covid-19, bem como teste de glicemia.

Além das atividades voltadas à saúde e atendimento jurídico, a celebração do Junho Violeta contou, também, com apresentação artísticas da quadrilha 60+ GSI do Sesc e bandas, além de música ao vivo com o cantor Franklin Pinheiro.

Estiveram presentes, durante o evento, o Grupo de Idosos do município de Senador Guiomard; a Associação de Arte em Movimento do Idoso de Rio Branco (AMIRB); o Grupo de Idosos do Senadinho; DPE/AC; Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional do Acre- (OAB/AC) e movimento ativista Vidas Idosas Importam.

Para a coordenadora do Trabalho Social com Idosos no Acre, Marizete Melo, o objetivo do Junho Violeta é a promoção de reflexões e de celebrações. “O Mês de conscientização foi criado pela Organização das Nações Unidas (ONU) e a Rede Internacional de Prevenção à Violência à Pessoa Idosa no ano 2006. A data alerta para a responsabilidade de cada um na construção de uma sociedade, que respeite e garanta os direitos desse público”, disse a coordenadora.

Trabalho Social com Idosos

Pioneiro no Trabalho Social com Idosos (TSI), o Sesc atua fortemente em prol do protagonismo e empoderamento dos 60+, com atividades que visam proporcionar espaços de integração e reflexão sobre envelhecimento. Há mais de 40 anos no Acre o Sesc promove ações que buscam integrá-los socialmente, trabalhando na perspectiva de conscientização e educação ao longo da vida, bem como na garantia dos direitos da pessoa idosa, contribuindo para o envelhecimento ativo e saudável.

Qualquer violência contra a pessoa idosa pode ser denunciada por meio dos seguintes canais:

Disque 100 ou pelo whatsapp no número (61) 996565008;

Delegacia do Atendimento ao Idoso – 181

Delegacia de Atendimento ao Idoso/Polícia Civil – (68)3225 5515;

Conselhos de Direitos da Pessoa Idosa – (68) 3227-4269 ou [email protected];