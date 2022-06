Inscrição para 81 vagas no IBGE termina hoje (15/6) no Acre

As inscrições para contratação temporária de 81 recenseadores do Censo 2022 no Acre terminam hoje, quarta-feira (15). As vagas são para nível fundamental completo e estão distribuídas em todas as unidades da federação. Os interessados devem acessar o Portal do IBGE, e fazer a inscrição por meio do formulário virtual sem cobrança de nenhuma taxa.

O IBGE abriu o processo seletivo simplificado complementar (PSS) no dia 9 de junho para contratar, em todo o País, 48.535 recenseadores.

A seleção será feita por análise curricular. De acordo com o edital, é recomendado que o recenseador tenha uma jornada de trabalho mínima de 25 horas semanais. O profissional também passará por um treinamento obrigatório antes do início da coleta do Censo. A divulgação do resultado final está prevista para o dia 30 de junho.