Governo do Acre retoma Jogos Escolares com mais de R$ 7 milhões em investimentos para a juventude

Wesley Moraes/Agência de Notícias do Acre —

Uma grande festa marcou a abertura da fase municipal dos Jogos Escolares 2022, no estádio Arena da Floresta, em Rio Branco. Após dois anos suspensa por conta da pandemia de covid-19, centenas de estudantes celebraram, nesta quarta-feira, 15, a retomada da maior competição desportiva do Acre, que neste ano deve contar com a participação de seis mil atletas, nos 22 municípios.

Uma grande festa de celebração marcou a retomada da fase municipal dos Jogos Escolares 2022, em Rio Branco. Foto: Diego Gurgel/Secom

O evento organizado pelo governo do Estado, por meio da Diretoria de Esportes da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes (SEE), contará com R$ 1,2 milhão em investimentos para que as disputas das 14 modalidades individuais e em equipe sejam realizadas com sucesso. Somente na capital, mais de dois mil alunos estarão envolvidos na etapa local.

Presente à solenidade de abertura, o governador Gladson Cameli era um dos mais entusiasmados com o retorno dos Jogos Escolares. Após o fim das restrições impostas pela pandemia, o gestor pontuou que o Estado segue empenhado na execução de políticas públicas voltadas à juventude acreana.

“Como é bom estarmos aqui, todos juntos, dando início aos nossos Jogos Escolares. Desejo muita sorte a cada um de vocês. Graças a Deus, vencemos a pandemia e a vida está voltando à normalidade. Nosso governo tem trabalhado muito para fazer os investimentos necessários para que os jovens tenham mais oportunidades e um futuro melhor pela frente”, declarou.

O Diretor de Esportes da SEE, Júnior Santiago, explicou a dinâmica das competições. “Os vencedores das etapas municipais disputarão a fase estadual, em agosto. Os campeões estaduais com idade entre 12 e 14 anos representarão o Acre nos Jogos Escolares Brasileiros, em novembro. Já os campeões de 15 a 17 anos irão disputar a fase nacional dos Jogos Escolares organizado pelo Comitê Olímpico Brasileiro”, enfatizou.

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado estadual Nicolau Júnior, reconheceu a determinação do Estado para a realização do evento. “Depois de dois anos de pandemia, estamos voltando com esta grande competição. O governo está de parabéns pela realização destes jogos, que eu tenho certeza que serão um sucesso”, expôs.

Estudantes motivados

Entre os estudantes das redes pública e privada de ensino, o retorno dos Jogos Escolares era aguardado com muita expectativa. Como é o caso de Nicole Lipke, que representará o Colégio Militar Dom Pedro II no futebol de salão feminino.

“Espero que seja um campeonato muito bom para a nossa equipe, até porque, saímos de uma pandemia e isso é motivo de alegria para nós. Vamos intensificar nossos treinamentos para começamos o campeonato com tudo”, argumentou.

Anthony Gabriel Rocha teve a responsabilidade de representar todos os estudantes da capital ao fazer a leitura do juramento, onde assumiu o compromisso por competições justas e de respeito mútuo entre os atletas. Aluno da Escola Estadual Padre Carlos Casavecchia, o jovem buscará sagrar sua equipe campeã no futsal masculino.

“Para mim, foi uma honra poder fazer o juramento. Estávamos querendo muito o retorno dos Jogos Escolares e este é o primeiro que eu participo. Meu sonho é ser jogador e vamos dar o nosso melhor para nos classificarmos para a fase estadual”, disse.

Quase R$ 6 milhões em reformas de Centros Esportivos da Juventude e ginásios poliesportivos

Aproveitando a solenidade, o governador Gladson Cameli fez a assinatura de diversas ordens de serviços para a revitalização de sete Centros Esportivos da Juventude na capital e um em Brasileia. O investimento total de R$ 4 milhões é oriundo de recursos próprios do Estado.

Ocorreu ainda a autorização para a reforma de quadras e ginásios poliesportivos nos municípios de Acrelândia, Capixaba, Cruzeiro do Sul, Jordão, Plácido de Castro, Porto Acre, Porto Walter, Rio Branco, Santa Rosa do Purus e Senador Guiomard.

Governador Gladson Cameli assinou ordens de serviços para manutenção e reforma de Centros Esportivos da Juventude, quadras e ginásios poliesportivos. Investimento de quase R$ 6 milhões. Foto: Diego Gurgel/Secom

A expectativa é que os serviços nos centros e praças poliesportivas sejam concluídos no segundo semestre deste ano. Juntos, são quase R$ 6 milhões em prol dos jovens acreanos.

“Essas ações só reforçam o compromisso do governador Gladson Cameli com a nossa juventude. São obras necessárias e que darão melhor estrutura para que os nossos jovens usufruam destes espaços com mais qualidade”, explicou Aberson Carvalho, titular da SEE.