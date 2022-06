Conectas seleciona estudantes do Norte do país para RPU da ONU

Entre os dias 30 de maio e 26 de junho, a Conectas recebe inscrições para o projeto Multiplicadores da RPU (Revisão Periódica Universal) da ONU. A iniciativa promove em instituições de ensino superior o conhecimento deste mecanismo internacional de avaliação e promoção dos direitos humanos em âmbito brasileiro.

Nesta edição, serão selecionados(as) 20 estudantes regularmente matriculados(as) em instituições de ensino superior, com sede exclusiva na região Norte do país, para participação voluntária em projeto de simulado do mecanismo da RPU.

As pessoas selecionadas receberão uma capacitação online em Sistema Internacional de Proteção dos Direitos Humanos e serão instruídas sobre como replicar os aprendizados e o modelo de simulação em suas instituições de ensino. As simulações deverão ocorrer, preferencialmente, até outubro de 2022.

Como funciona a RPU

A cada quatro anos e meio, aproximadamente, todos os 193 Estados-membros das Nações Unidas são sabatinados sobre as medidas adotadas para o enfrentamento das violações de direitos humanos em seus países. Trata-se da RPU, que acontece no Conselho de Direitos Humanos da ONU em Genebra, na Suíça. É uma espécie de prestação de contas na área dos direitos humanos.

Em novembro de 2022, o Brasil passa por sua quarta revisão desde que a RPU foi criada, em 2006. Nessa ocasião, os outros Estados-membros fazem recomendações ao país tendo como base três documentos: o que o Brasil diz sobre si mesmo; os problemas apontados pela sociedade civil; e o compilado de relatórios de agências da ONU sobre os direitos humanos no Brasil.