Aberto processo seletivo para formadores do Cecampe Nordeste

A Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Federal de Pernambuco (Fade-UFPE) e a Coordenação Geral do Projeto Técnico de Pesquisa “O fortalecimento do Programa Dinheiro Direto na Escola na Região Nordeste como estratégia para a gestão democrática e para a qualidade da Educação” tornam público processo seletivo para preenchimento de vagas e cadastro reserva de prestadores de serviços.

A informação consta em edital cujo objetivo é selecionar pessoas interessadas em participar de atividades de produção/disseminação de materiais didático-pedagógicos e de capacitação de gestores, conselheiros e agentes técnicos e comunitários envolvidos com a gestão dos recursos financeiros do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) e as Ações Integradas, do Programa Nacional Transporte Escolar (Pnate) e do Programa Caminho da Escola, em estados e municípios da Região Nordeste, assim como na produção de relatórios técnicos, em consonância com o plano de trabalho específico de cada produto ou subproduto.

Os interessados podem se inscrever até o dia 17 de junho por meio do formulário eletrônico disponível no link: https://forms.gle/fvmBtAZqgxoEHkxSA. Detalhes como o quantitativo de vagas, remuneração, carga horária, duração das atividades/serviços e atribuições estão dispostas no edital.

São requisitos básicos para se candidatar ter graduação em qualquer área de conhecimento, com diploma expedido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação ou obtido em IES estrangeira, desde que devidamente revalidado; ser Dirigente Municipal de Educação OU ex-Dirigente Municipal de Educação OU técnico/a de secretaria de educação OU ex-técnico/a de secretaria de educação; ter experiência na gestão dos programas PDDE e ações integradas, PNATE e/ou Caminho da Escola; e residir na cidade polo escolhida ou em cidade circunvizinha.

Clique aqui e acesse o Edital 061/2022.

Fonte: Undime