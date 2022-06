DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO

EDITAL Nº 149, DE 13 DE JUNHO DE 2022

O Reitor da Universidade Federal do Pará torna pública a homologação do resultado final do Concurso Público para provimento do cargo de Professor da Carreira de Magistério Superior, conforme especificado abaixo:

Campus Universitário de Altamira, para o Tema: Manejo de Florestas Plantadas, Classe de Adjunto A, processo nº 23073.004313/2022-01, objeto do Edital nº 27, de 24/01/2022, publicado no Diário Oficial da União em 25/01/2022.

1º Lugar: Gabriela Cristina Costa Silva;

2º Lugar: Thaissa de Paula Farias Soares.

EMMANUEL ZAGURY TOURINHO

Reitor

EDITAL Nº 150, DE 13 DE JUNHO DE 2022

O Vice-Reitor da Universidade Federal do Pará torna pública a homologação do resultado final do Processo Seletivo Simplificado para Professor Substituto, conforme especificado abaixo:

Campus Universitário de Altamira, para o tema: Tecnologia da Madeira, processo nº 23073.018914/2022-92, objeto do Edital nº 103, de 18/04/2022, publicado no Diário Oficial da União em 19/04/2022.

1º Lugar: Maria Naruna Felix de Almeida;

2º Lugar: Juliana Livian Lima de Abreu;

3º Lugar: Juliano José Mota da Rocha.

GILMAR PEREIRA DA SILVA

Vice-Reitor

EDITAL Nº 151, DE 13 DE JUNHO DE 2022

O Reitor da Universidade Federal do Pará torna pública a homologação do resultado final do Concurso Público para provimento do cargo de Professor da Carreira de Magistério Superior, conforme especificado abaixo:

Instituto de Ciências Biológicas, para o Tema: Sistemática de Protostomia, Classe de Adjunto A, processo nº 23073.024951/2021-59, objeto do Edital nº 223, de 01/10/2021, publicado no Diário Oficial da União em 04/10/2021.

1º Lugar: Jeane Marcelle Cavalcante do Nascimento;

2º Lugar: Ricardo Koroiva;

3º Lugar: Flávio Roberto de Albuquerque Almeida;

4º Lugar: Jéssica Herzog Viana.

EMMANUEL ZAGURY TOURINHO

Reitor

EDITAL Nº 152, DE 13 DE JUNHO DE 2022

O Reitor da Universidade Federal do Pará torna pública a homologação do resultado final do Concurso Público para provimento do cargo de Professor da Carreira de Magistério Superior, conforme especificado abaixo:

Instituto de Ciências da Saúde, para o Tema: Clínica Médica I, Classe de Adjunto A, processo nº 23073.025978/2021-69, objeto do Edital nº 158, de 10/08/2021, publicado no Diário Oficial da União em 11/08/2021.

1º Lugar: Thiago Xavier Carneiro;

2º Lugar: Mariana Diniz Araújo.

EMMANUEL ZAGURY TOURINHO

Reitor

EDITAL Nº 153, DE 13 DE JUNHO DE 2022

O Reitor da Universidade Federal do Pará torna pública a homologação do resultado final do Concurso Público para provimento do cargo de Professor da Carreira de Magistério Superior, conforme especificado abaixo:

Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, para o Tema: Abordagem Centrada na Pessoa: Teoria, Pesquisa e Psicoterapia, Classe de Adjunto A, processo nº 23073.050934/2021-77, objeto do Edital nº 48, de 16/02/2022, publicado no Diário Oficial da União em 17/02/2022.

1º Lugar: José Alves de Souza Filho;

2º Lugar: Rosa Ângela Cortez de Brito;

3º Lugar: Fernanda Teixeira de Barros neta;

4º Lugar: Amanda Pereira de Carvalho Cruz.

EMMANUEL ZAGURY TOURINHO

Reitor

EDITAL Nº 154, DE 13 DE JUNHO DE 2022

O Reitor da Universidade Federal do Pará torna pública a homologação do resultado final do Concurso Público para provimento do cargo de Professor da Carreira de Magistério Superior, conforme especificado abaixo:

Instituto de Letras e Comunicação, para o Tema: Planejamento Visual Gráfico e Comunicação Audiovisual e Multimídia: suas aplicações, Classe de Adjunto A, processo nº 23073.054694/2021-80, objeto do Edital nº 47, de 15/02/2022, publicado no Diário Oficial da União em 16/02/2022.

1º Lugar: Flavia Igliori Gonsales;

2º Lugar: Ana Paula Dias Andrade;

3º Lugar: Ana Paula Mendes Pereira de Vilhena.

EMMANUEL ZAGURY TOURINHO

Reitor

EDITAL Nº 155, DE 13 DE JUNHO DE 2022

O Vice-Reitor da Universidade Federal do Pará torna pública a homologação do resultado final do Processo Seletivo Simplificado para Professor Substituto, conforme especificado abaixo:

Instituto de Ciências da Saúde, para o tema: Medicina de Família e Comunidade, processo nº 23073.019805/2022-92, objeto do Edital nº 125, de 16/05/2022, publicado no Diário Oficial da União em 17/05/2022.

Não houve candidatos inscritos.

GILMAR PEREIRA DA SILVA

Vice-Reitor

EDITAL Nº 156, DE 13 DE JUNHO DE 2022

O Vice-Reitor da Universidade Federal do Pará torna pública a homologação do resultado final do Processo Seletivo Simplificado para Professor Substituto, conforme especificado abaixo:

Instituto de Ciências da Saúde, para o tema: Atenção Integral à Saúde, processo nº 23073.024947/2021-91, objeto do Edital nº 79, de 17/03/2022, publicado no Diário Oficial da União em 18/03/2022.

Não houve candidatos inscritos.

GILMAR PEREIRA DA SILVA

Vice-Reitor