Selecionados no CNH Social têm até 20/6 para abrir processos

Eduardo Gomes —

Os selecionados na primeira chamada do Programa CNH Social no Acre têm até o próximo dia 20 de junho para abrir seus processos de primeira habilitação, adição ou mudança de categoria. O edital com os nomes de todos os contemplados foi publicado na edição do Diário Oficial do Acre (DOE) do último dia 3 de junho.

Este é o maior programa de inclusão social já realizado pelo Departamento Estadual de Trânsito (Detran) em 26 anos de criação da autarquia estadual. No total, serão disponibilizadas 2001 vagas para condutores e permissionários se habilitarem, adicionarem ou mudarem de categoria.

“O Detran está executando o CNH Social com recursos próprios, num investimento superior a R$ 3 milhões. Até agora, pouco mais da metade dos contemplados procurou nossas unidades para abrir seus processos. O prazo se encerra na próxima segunda, dia 20 de junho, e as vagas remanescentes serão preenchidas pelos candidatos da lista de espera”, lembrou a presidente do Detran/AC, Taynara Martins.

A seleção foi realizada levando em consideração critérios de renda, individual e per capita. As inscrições exigiram o Número de Identificação Social (NIS) dos beneficiários de programas de transferência de renda do governo federal.

CNH Estudantil

Nos próximos dias o Detran deve divulgar uma nova chamada do programa, desta vez o chamamento vai contemplar os estudantes inscritos na primeira fase. Um cruzamento de dados está sendo realizado pela Secretaria de Estado de Educação e Esportes (SEE) e, quando finalizado, os estudantes deverão apresentar a documentação que comprove o vínculo escolar.