Saiu resultado final de heteroidentificação do concurso Telebras

DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO

EDITAL Nº 14 – TELEBRAS, DE 13 DE JUNHO DE 2022

RESULTADO FINAL NO PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO COMPLEMENTAR À AUTODECLARAÇÃO DOS CANDIDATOS NEGROS, REFERENTE AO CONCURSO PÚBLICO PARA O PROVIMENTO DE VAGAS E A FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA EM CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR E DE NÍVEL MÉDIO

O Presidente da Telecomunicações Brasileiras S.A. (Telebras) torna público o resultado final no procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração dos candidatos negros, referente ao concurso público para o provimento de vagas e a formação de cadastro de reserva em cargos de nível superior e de nível médio.

1 DO RESULTADO FINAL NO PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO COMPLEMENTAR À AUTODECLARAÇÃO DOS CANDIDATOS NEGROS

1.1 Relação final dos candidatos considerados negros no procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração, na seguinte ordem: cargo/ocupação/subatividade/localidade de vaga, número de inscrição e nome do candidato em ordem alfabética.

1.1.1 CARGO 1: ESPECIALISTA EM GESTÃO DE TELECOMUNICAÇÕES – OCUPAÇÃO: ADVOGADO – BRASÍLIA

10012534, Ana Karine do Nascimento Lima / 10011097, Brigida Resende Rocha Mascarenhas / 10005391, Carlos Roberto Silva / 10006245, Daiana Ayla Alves da Silva / 10010004, Jose Oscar da Silva dos Santos / 10010535, Marcus Vinicius de Almeida Figueiredo / 10004290, Raphael Gustavo Ribas da Cruz / 10012673, Thales Eduardo Nascimento de Miranda / 10000004, Thiago Silva.

1.1.2 CARGO 2: ESPECIALISTA EM GESTÃO DE TELECOMUNICAÇÕES – OCUPAÇÃO: ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) – BRASÍLIA

10008126, Davi Martins Vieira / 10004848, Dhiogo Antonio Alves Ferreira / 10009601, Otalino Geraldino Soares Junior.

1.1.3 CARGO 3: ESPECIALISTA EM GESTÃO DE TELECOMUNICAÇÕES – OCUPAÇÃO: ANALISTA SUPERIOR – SUBATIVIDADE: ADMINISTRATIVO – BRASÍLIA

10012809, Bruno Ferreira da Paixao / 10001662, Camila Lyra Cavalcante / 10000862, Fabiana Martins de Moura Ribeiro / 10000304, Thogarma Batista de Sousa Nascimento / 10005215, Wallacy Souza Reis.

1.1.4 CARGO 4: ESPECIALISTA EM GESTÃO DE TELECOMUNICAÇÕES – OCUPAÇÃO: ANALISTA SUPERIOR – SUBATIVIDADE: AUDITORIA – BRASÍLIA

10008704, Leticia Laleska Oliveira da Silva / 10012332, Livia Cristina de Souza Oyo / 10002052, Taylane Santos da Costa.

1.1.5 CARGO 5: ESPECIALISTA EM GESTÃO DE TELECOMUNICAÇÕES – OCUPAÇÃO: ANALISTA SUPERIOR – SUBATIVIDADE: COMERCIAL – BRASÍLIA

10007100, Altair Ribeiro Veloso / 10004548, Cleiton Lopes Ribeiro / 10012671, Elias Ribeiro de Souza / 10006820, Isabel Sousa Gomes / 10008987, Jessyca Alice Rodrigues Pierote / 10001283, Mateus Alves de Oliveira / 10012333, Rafael Ferreira Almeida / 10011062, Rafaela Rodrigues Ferreira.

1.1.7 CARGO 8: ESPECIALISTA EM GESTÃO DE TELECOMUNICAÇÕES – OCUPAÇÃO: ANALISTA SUPERIOR – SUBATIVIDADE: MARKETING – BRASÍLIA

10001993, Bruno Martins Marra / 10000976, Carlos Augusto Quintino Rocha / 10003612, Rafaella Teixeira Felix / 10003685, Wander Inocencio dos Santos.

1.1.8 CARGO 9: ESPECIALISTA EM GESTÃO DE TELECOMUNICAÇÕES – OCUPAÇÃO: ANALISTA SUPERIOR – SUBATIVIDADE: PSICOLOGIA – BRASÍLIA

10011380, Bruna Kerolayne Teixeira Felix / 10010067, Johnatta Augusto Seabra Barbosa / 10007531, Sabrina Vaz dos Santos e Silva.

1.1.9 CARGO 10: ESPECIALISTA EM GESTÃO DE TELECOMUNICAÇÕES – OCUPAÇÃO: CONTADOR – BRASÍLIA

10004890, Almiro Bispo Sacramento Neto / 10003415, Ana Amelia Dias dos Santos / 10011567, Edilene Seles Silva.

1.1.10 CARGO 12: ESPECIALISTA EM GESTÃO DE TELECOMUNICAÇÕES – OCUPAÇÃO: ENGENHEIRO – SUBATIVIDADE: CIVIL – BRASÍLIA

10000877, Kaio Ricardo da Silva / 10011323, Kevin Barros Ulhoa / 10001791, Rafael Assis dos Santos / 10011988, Thiago da Silva Santana / 10003724, William Mamedio Almeida.

1.1.11 CARGO 14: ESPECIALISTA EM GESTÃO DE TELECOMUNICAÇÕES – OCUPAÇÃO: ENGENHEIRO – SUBATIVIDADE: REDES – BRASÍLIA

10002570, Bruno Leonardo de Almeida Costa / 10000272, Jose Matias de Santana.

1.1.12 CARGO 15: ESPECIALISTA EM GESTÃO DE TELECOMUNICAÇÕES – OCUPAÇÃO: ENGENHEIRO – SUBATIVIDADE: TELECOMUNICAÇÕES – BRASÍLIA

10002897, Fernando Marcio Vieira Coutinho.

1.1.13 CARGO 15: ESPECIALISTA EM GESTÃO DE TELECOMUNICAÇÕES – OCUPAÇÃO: ENGENHEIRO – SUBATIVIDADE: TELECOMUNICAÇÕES – RIO DE JANEIRO

10001524, Leandro Vieira dos Santos.

1.1.14 CARGO 16: TÉCNICO EM GESTÃO DE TELECOMUNICAÇÕES – OCUPAÇÃO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO – BRASÍLIA

10000904, Camilla Kely Pacheco Perpetuo / 10012185, Cristiana Barros Batista / 10010424, Jayder Francisco Dias da Silva / 10004102, Julio Cesar Bacelar Lemos / 10008705, Leticia Laleska Oliveira da Silva / 10003764, Marcia Pereira dos Santos / 10005187, Mateus dos Santos Reis / 10003024, Norival Dangellus Carlos Costa / 10003279, Palloma Cristina da Guia Ramos / 10002044, Rafael Costa de Sousa / 10000150, Raquel Bispo Silva / 10004251, Wellington de Almeida.

1.1.15 CARGO 17: TÉCNICO EM GESTÃO DE TELECOMUNICAÇÕES – OCUPAÇÃO: ASSISTENTE TÉCNICO – BRASÍLIA

10009882, Cleber Francisco da Silva / 10014853, Fernando Marcio Vieira Coutinho.

1.1.16 CARGO 17: TÉCNICO EM GESTÃO DE TELECOMUNICAÇÕES – OCUPAÇÃO: ASSISTENTE TÉCNICO – RIO DE JANEIRO

10015370, Rafael Moura Martins.

2 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

2.1 As justificativas da banca para o deferimento ou indeferimento dos recursos interpostos contra o resultado provisório no procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração dos candidatos negros estarão à disposição dos candidatos a partir da data provável de 17 de junho de 2022, no endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/telebras_21.

2.2 O Cebraspe não arcará com prejuízos advindos de problemas de ordem técnica dos computadores, de falhas de comunicação, de congestionamento das linhas de comunicação e de outros fatores, de responsabilidade do candidato, que impossibilitem a visualização das justificativas da banca para o deferimento ou indeferimento.

2.3 O edital de resultado final no concurso público será publicado no Diário Oficial da União e divulgado na internet, no endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/telebras_21, na data provável de 15 de junho de 2022.

JARBAS JOSÉ VALENTE