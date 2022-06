A Prefeitura de Rio Branco, por meio da secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SASDH) realizou, na tarde desta segunda-feira, 13, no auditório do Ministério Público do Estado do Acre, o Lançamento da Campanha de Combate ao Trabalho Infantil.

Durante a reunião, as autoridades debateram sobre a importância de estarem todos alinhados à causa para que a campanha possa atender quem mais precisa: as crianças.

O secretário em exercício da SASDH, Francisco Bezerra, explicou que a questão do trabalho infantil diz respeito a todas as esferas públicas.” Esse exercício que temos que fazer permanentemente faz parte da programação da assistência social de direitos humanos. Portanto está dentro, não só, do município, como também do estado e da União. Essa questão de trabalho infantil diz respeito a todos e nós precisamos fazer a nossa parte”.

Além disso, a vereadora Lene Petecão, que é autora de várias emendas que destinam recursos para campanhas educativas, reforçou a luta pela causa, tendo em vista que a vereadora também é conselheira tutelar. “Nós sabemos que é através dessas campanhas que conseguimos modificar o comportamento da sociedade porque elas são educativas. Precisamos fazer um enfrentamento diante disso porque as crianças precisam estar mais na escola, do que na rua”, explica.

A conselheira tutelar Lucinaira Carvalho, enfatizou a relevância do assunto e principalmente, que a sociedade esteja junto contra o combate ao trabalho infantil. Além disso, ela fala sobre a importância da denúncia. “Se esquecer é permitir, lembrar é combater. Todos nós precisamos nos unir e dizer não a todos os tipos de violações de direitos a nossas crianças e adolescentes”.