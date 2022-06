DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO

EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA IPEA/PNPD Nº 60/2022SELEÇÃO DE CANDIDATO PARA CONCESSÃO DE BOLSA

O INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA – IPEA, CONVIDA os interessados a apresentarem propostas, no termos estabelecidos na Chamada Pública IPEA/PNPD nº 060/2022-Subprograma de Pesquisa para o Desenvolvimento Nacional. OBJETO: Selecionar interessados para concessão de Bolsa, para atuar no Projeto: “Tópicos em compras públicas”. PRAZOS: LANÇAMENTO DA CHAMADA PÚBLICA: 14/06/2022; DATA FINAL PARA O ENVIO: 23/06/2022; DIVULGAÇÃO DO RESULTADO: A partir de 28/06/2022. A presente Chamada encontra-se disponível no site do IPEA (www.ipea.gov.br) e no endereço SEPS 702/902 CONJUNTO C, TORRE B ASA SUL – CEP 70390-025 – Brasília-DF.

Brasília, 13 de junho de 2022

MARINÉSIA LEMOS SOUTO

Coordenadora Geral de Serviços Corporativos e Apoio a Pesquisa