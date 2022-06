PFN de Santo Ângelo/RS lança processo seletivo para estágio

DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO

Órgão: Ministério da Economia/Secretaria Executiva/Secretaria de Gestão Corporativa/Superintendência Regional de Administração no Rio Grande do Sul

EDITAL Nº 1/2022, DE PROCESSO SELETIVO DE ESTÁGIO DE NÍVEIS SUPERIOR E INTERMEDIÁRIO

Processo 14984.100056/2022-65.

A PROCURADORIA SECCIONAL DA FAZENDA NACIONAL DE SANTO ÂNGELO-RS, doravante denominada tão somente pela sigla PSFN/STG, através da Comissão Permanente de Seleção de Provimento de Estágio Portaria PSFN/STG/ME nº 4677, de 23 de maio de 2022, torna pública a realização de processo seletivo para contratação e formação de cadastro de reserva de estagiários dos cursos de Níveis Superior e Intermediário para atuarem na Procuradoria Seccional da Fazenda Nacional de Santo Ângelo/RS (PSFN/STG), com sede na cidade de Santo Ângelo. O período de inscrições será de 16/06/2022 a 07/07/2022. A íntegra do Edital Nº 01/2022 estará disponível no sítio eletrônico https://www.gov.br/pgfn/pt-br, no menu “Assuntos”, “Programa de Estágio”, “Abertura de Seleção e Resultados”.

Porto Alegre, 10 de junho de 2022.

RODRIGO ANTONIOLLI DORTE DOS SANTOS

Procurador Seccional da Fazenda Nacional