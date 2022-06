Marinha divulga o resultado final do concurso para Engenheiros

DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO

Órgão: Ministério da Defesa/Comando da Marinha/Diretoria-Geral do Pessoal/Diretoria de Ensino/Serviço de Seleção do Pessoal

EDITAL DE 10 DE JUNHO DE 2022

homologação do Resultado Final da Seleção do Concurso Público para Ingresso no Corpo de Engenheiros da Marinha

O Serviço de Seleção do Pessoal da Marinha, na qualidade de Órgão de Coordenação e Execução Geral (OCEG), resolve:

homologar o Resultado Final da Seleção do Concurso Público para Ingresso no Corpo de Engenheiros da Marinha (CP-CEM) em 2021, de acordo com o Edital publicado na Seção 3, do DOU nº 88, de 12/05/2021. Publica-se abaixo a relação dos candidatos titulares (contemplando-se o previsto na Lei nº 12.990/2014) e dos candidatos reservas, por profissão, com número de inscrição, nome e Organização Responsável pela Execução Local (OREL), de acordo com o subitem 16.1 do Edital do Concurso Público:

1 – RESULTADO DA SELEÇÃO INICIAL

1.1 – TITULAR E RESERVA

Profissão: Arquitetura e Urbanismo – 01 (uma) vaga TITULAR Inscrição Nome OREL 222784-0 ANDRÉ LUIS LOPES BEZERRA SSPM RESERVA 220631-0 ALICE GABRIELA CERQUEIRA CRUZ Com2ºDN

Profissão: Engenharia Aeronáutica – 01 (uma) vaga Não houve candidato aprovado.

Profissão: Engenharia Cartográfica – 01 (uma) vaga TITULAR Inscrição Nome OREL 222867-4 RAPHAEL TESTAI DE SOUZA SSPM RESERVA 221812-6 RAFAEL PEREIRA VICENTE EAMES

Profissão: Engenharia Civil – 02 (duas) vagas TITULARES Inscrição Nome OREL 221298-0 FRANCIS DIEGO MORETTO SARTURI CPPR 224302-2 HEIDER DE CASTRO E ANDRADE Com7ºDN RESERVA 223273-7 DANIEL WILLS GONÇALVES MOTA SSPM

Profissão: Engenharia de Produção – 01 (uma) vaga TITULAR Inscrição Nome OREL 220262-6 VINÍCIUS DE MATOS TAVARES CRECCA CFMT RESERVA Não houve.

Profissão: Engenharia de Sistemas de Computação – 01 (uma) vaga TITULAR Inscrição Nome OREL 220505-0 HENRIQUE JOSÉ DOS SANTOS F. JÚNIOR SSPM RESERVA Não houve.

Profissão: Engenharia de Telecomunicações – 02 (duas) vagas TITULARES Inscrição Nome OREL 220156-0 VIVIAN BARREIROS COSENZA SSPM 220044-4 FERNANDO JOSÉ DE SOUZA MAGALHÃES CFMG RESERVA 220558-7 VINICIUS MORENO DO COUTO SSPM

Profissão: Engenharia Elétrica – 03 (três) vagas, sendo 01 (uma) vaga reservada para candidatos negros TITULARES Inscrição Nome OREL 224682-1 LUCAS SALES NEVES Com8ºDN 221536-3 LEONARDO DA SILVA MOTA MOREIRA SSPM 223797-6 BRUNO LUIZ DA COSTA FONSECA SSPM RESERVAS 220549-9 FILIPE PÓVOA DE PAIVA SSPM 222378-5 RAPHAEL CARRIJO DE OLIVEIRA Com7ºDN 220140-4 BRUNO MULLER SILVA SSPM 220015-3 RAUL OLIVEIRA DA SILVA JÚNIOR CPAL

Profissão: Engenharia Eletrônica – 03 (três) vagas, sendo 01 (uma) vaga reservada para candidatos negros TITULARES Inscrição Nome OREL 222543-0 RENATO DE OLIVEIRA GABRIEL SSPM RESERVA Não houve.

Profissão: Engenharia Mecânica – 05 (cinco) vagas, sendo 01 (uma) vaga reservada para candidatos negros TITULARES Inscrição Nome OREL 221217-0 PEDRO HENRIQUE MATTOS MELO EAMPE 220158-6 DANIEL SCALERCIO SANTOS SSPM 221185-6 ÁQUILA DE JESUS DOS SANTOS EAMES 222792-0 MAURÍCIO FONSÊCA DE AGUIAR EAMPE 222151-0 GIOVANE CIPRIANO JÚNIOR CFMG RESERVAS 222841-2 MATHEUS LUIS PETRIS DelSFSul 220512-2 EMENSON DA CRUZ SANTOS EAMCE 221067-7 ALEXANDRE RIBEIRO S. CARVALHO DelIlheus

Profissão: Engenharia Mecânica da Aeronáutica – 01 (uma) vaga TITULAR Inscrição Nome OREL 225054-8 LUCAS GUSMÃO FREITAS Com8ºDN RESERVA 223035-2 RAFAEL CORRÊA MORAES Com8ºDN

Profissão: Engenharia Naval – 02 (duas) vagas TITULARES Inscrição Nome OREL 220254-6 JOICE FERNANDES CARRARA SSPM 220147-1 BRUNNA FUOCO SERPA RIBEIRO SSPM RESERVA 222958-9 RAFAEL DA SILVA ALVES SSPM

Profissão: Engenharia Química – 02 (duas) vagas TITULARES Inscrição Nome OREL 222968-5 JOÃO PAULO DA SILVA QUEIROZ MENEZES SSPM 221021-2 JOÃO MARCIO SUTANA ALVIM SSPM RESERVA 222006-6 PEDRO OTÁVIO DE CARVALHO RAMOS Com8ºDN

2 – DISPOSIÇÕES FINAIS

2.1 – A validade do Concurso Público expira em 04/07/2022.

CAPITÃO DE MAR E GUERRA ALVARO VALENTIM LEMOS

Diretor