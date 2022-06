Em reformas, Hospital da Criança do Acre passa a atender no Into

As instalações do Hospital da Criança (HC), em Rio Branco serão transferidas neste sábado, 11, para o prédio do Instituto de Traumatologia e Ortopedia do Acre (Into-Ac). A mudança estava programada para acontecer a partir do cancelamento da resolução de tombamento do prédio, fato que ocorreu na última quinta-feira, 9, o que permite a realização de obras de reforma e ampliação já autorizadas pelo governo.

A nova estrutura, dado o momento delicado de internações por síndromes respiratórias agudas em crianças, permitirá a criação de mais leitos de Unidades de Terapia Intensiva (UTI), unidades semi-intensivas e leitos de enfermaria pediátrica. Inicialmente, os leitos serão ampliados de 63 para 100, podendo ser expandidos em caso de necessidade.

“A reforma e ampliação do Hospital da Criança já era uma prioridade da gestão. Há várias adequações e melhorias estruturais a serem realizadas no prédio. A transferência dessas instalações vem em um momento oportuno, pois com o novo espaço, faremos a ampliação de leitos pediátricos, aumentando assim a capacidade de atendimento e assistência em saúde da população”, explicou Laura Pontes, gerente-geral do Sistema da Saúde da Mulher e da Criança (Sasmc).

Devido o aumento da procura de internações por síndromes respiratórias, o Pronto Socorro de Rio Branco e Unidade de Pronto Atendimento (Upa), do segundo distrito, também passam por processo de ampliação dos leitos.

Nova Maternidade

Em abril deste ano, o governo do Estado também deu início aos procedimentos para a implantação da nova maternidade de Rio Branco. O orçamento inicial previsto é de R$ 95 milhões para a conclusão dos quatro estágios. A primeira parte da obra deve durar um ano e meio. O primeiro período das obras tem o valor estimado em R$ 28 milhões.

A unidade vai contar com 150 leitos de enfermaria clínica e obstétrica; 16 salas PPP (pré-parto, parto e pós-parto); sete salas de cirurgia e de parto cesariano; 10 leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) adulto; 30 leitos de UTI Neonatal, 30 leitos de Unidade de Cuidados Intermediários (UCI), 15 leitos de UCI Canguru, além da Casa da Gestante, Bebê e Puérpera, que vai atender gestantes de alto risco.

Apesar da transferência, a unidade não funcionará como referência para atendimento dos casos de síndromes respiratórias, o fluxo de atendimento do Hospital da Criança (HC), segue normalmente, atendendo todos os tipos de pacientes pediátricos que forem encaminhados a unidade. A principal porta de entrada ainda será às Unidades de Pronto Atendimento (UPA), e Pronto-Socorro, em casos de urgência e emergência.

“A mudança já estava na nossa programação. Aguardávamos apenas a notícia do cancelamento da resolução de tombamento para dar início aos trabalhos de reforma e ela chegou na última quinta-feira, 9, em boa hora. Dado o momento de crise que vem afetando principalmente crianças menores de 5 anos, a mudança permitirá a ampliação de leitos, incluindo as Unidades de Terapia Intensiva (UTI) e leitos de enfermaria”, destacou Paula Mariano, secretária de Estado de Saúde do Acre.