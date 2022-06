Sessão solene marca novo espaço da Policlínica da PM em Rio Branco

A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), durante ato solene, que aconteceu na manhã desta sexta-feira, 10, realizou a entrega da obra de ampliação da Diretoria de Saúde/Policlínica/PMAC, situada na rua Osmar Sabino, bairro Floresta, em Rio Branco. A ampliação contempla seção de atendimento biopsicossocial da unidade.

Durante a cerimônia de entrega, o titular da pasta, coronel Paulo Cézar Rocha dos Santos, que também representou o governador Gladson Cameli no ato, destacou a importância da obra, que irá potencializar o atendimento biopsicossocial da unidade. “Certamente essa ampliação vai oferecer melhores condições para um atendimento de qualidade aos militares e seus dependentes”, asseverou o secretário.

Na oportunidade, Paulo Cézar fez questão de agradecer a todos os envolvidos no planejamento e execução da obra, enfatizando o trabalho diuturno, no sentido de se viabilizar os recursos para a concretização das obras de ampliação da Policlínica/PMAC. O secretário, dirigindo-se aos servidores da Policlínica, enfatizou: “Não poderia deixar de agradecer a todos vocês que prestam um nobre serviço de saúde. Muito obrigado por vocês se dedicarem aos nossos profissionais. São vocês que garantem a saúde plena para que eles possam efetivamente servir e proteger toda a sociedade acreana”.

Atualmente são ofertados cerca de 300 atendimentos de psicologia, 100 atendimentos de serviço social e 100 atendimentos de fonoaudiologia. Para tanto, hoje a seção conta com três psicólogos para atendimento adulto, uma assistente social e um fonoaudiólogo.

Com o novo espaço, será possível dispor de quatro psicólogos para atendimento adulto, dois psicólogos para atendimento infantil, dois assistentes sociais e dois fonoaudiólogos para melhor servir os beneficiários do Funsau da PMAC.

Para a ampliação entregue nesta sexta-feira, os recursos são oriundos de emenda parlamentar e do Governo do Estado do Acre, no aporte de R$81 mil. O total de investimentos alcança mais de R$ 370 mil.

A secretária adjunta da Sejusp, Delegada Márdhia El Shawwa, o comandante-geral da PMAC, coronel Paulo César Gomes da Silva, parlamentares federais, estaduais e municipais, além de diversas outras autoridades civis e militares prestigiaram o evento.

Policlínica/PMAC

Fundada em 1990, por meio do Decreto nº 153, de 28 de março, a Diretoria de Saúde (Policlínica) da Polícia Militar do Acre (PMAC), conta com mais de 11 mil associados, a unidade conta hoje com uma extensa rede de convênios com empresas de saúde, além da presença de profissionais habilitados nas variadas áreas, como médicos, odontólogos, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, entre outros. Atualmente, a unidade está presente em todas as regionais do estado, seja dentro dos batalhões ou nas redes credenciadas.