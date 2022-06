Quer ingressar no ITA? concurso tem matrícula até 15 de julho

Já estão abertas as inscrições do concurso Aeronáutica para admissão de candidatos civis nos cursos fundamental e profissional do ITA (Instituto Tecnológico de Aeronáutica), para o ano de 2023. O certame conta com 150 vagas para ambos os sexos.

Interessados devem possuir diploma de conclusão de curso de nível médio e ter, no máximo, 25 anos de idade até o dia 31 de dezembro do ano da matrícula. O 1º tenente recebe a remuneração de R$ 8.245.

Veja o edital http://www.vestibular.ita.br/instrucoes/edital_2023.pdf