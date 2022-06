Projeto Rondon: universitários ministrarão oficinas e palestras em RO

Levar conhecimento e tirar lições de vida: assim é o Projeto Rondon. Universitários de todo o país selecionados por suas instituições de ensino transmitem seus aprendizados a comunidades do Brasil. Nesta quinta-feira (9), o Ministério da Defesa formalizou parceria com o governo de Rondônia e com 12 municípios do estado para viabilizar uma operação do Projeto Rondon, em cerimônia em Porto Velho.

A Operação, prevista para julho de 2023 contará com 252 rondonistas, entre estudantes e professores, participando dessa edição do Projeto. Cada município receberá vinte rondonistas, de duas instituições de ensino, sendo dois docentes e oito alunos. Estarão divididos em duas equipes, que trabalharão com oficinas divididas em áreas por áreas do conhecimento.

Tais equipes ministrarão oficinas relacionadas a Cultura, Direitos Humanos e Justiça, Educação e Saúde, e Comunicação, Tecnologia e Produção, Meio Ambiente e Trabalho. Além desses, haverá um grupo responsável pela cobertura jornalística e produção de conteúdo, com dez estudantes da área e dois professores, que vão percorrer todos os municípios e divulgar a Operação.

A iniciativa envolve o Comitê de Orientação e Supervisão do Projeto Rondon, sob a coordenação do Ministério da Defesa e terá a parceria do Governo do Estado de Rondônia e dos municípios participantes. Contará, ainda, com o apoio do Exército e com a participação de instituições de ensino superior de diversas regiões do País.