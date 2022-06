Instaurada pelo Decreto Estadual nº 5.284 de 13 de fevereiro de 2020, a Escola Fazendária do Acre (Efaz), apresenta-se com o objetivo de disseminar a educação fiscal em todo o estado e a Secretaria de Fazenda já avançou em sua implantação.

Os cursos são gratuitos e fazem parte das ações para a capacitação dos servidores fazendários e despertar na sociedade uma visão geral do Fisco Estadual, além de outros assuntos do serviço público.

“O grande objetivo é identificar as oportunidades de capacitação e de desenvolvimento para fortalecer as ações de valorização do servidor público. Desde a sua implantação, a escola já apresenta excelentes resultados em poder aumentar e qualificar as capacitações, com mais eficiência e agilidade”, explicou o secretário da pasta, Amarísio Freitas.

A Escola Fazendária pode ser acessada por meio do sítio http://ead.sefaz.ac.gov.br/portal/ e, de acordo com a responsável pela plataforma, Rozani Esteves, a aprendizagem virtual chega diante da necessidade de ampliar os conhecimentos da sociedade sobre a Educação Fiscal.

“A escola tem o compromisso maior de modernizar continuamente o corpo funcional da Secretaria da Fazenda enquanto instituição, promovendo debates e discussões, realizando pesquisas e estudos e ressaltando a importância da cidadania fiscal para a população”, pontuou Rozani.

No catálogo de cursos estão os principais temas voltados para a área fiscal e financeira, além de oficinas realizadas na secretaria.

A estrutura da escola contempla, ainda, outras áreas e projetos perante a sociedade como o Grupo Estadual de Educação Fiscal (Gefe/AC), o Programa Estadual de Cidadania Fiscal, o Programa Estadual de Educação Fiscal e Cidadania (PEEF/AC) e o projeto da Nota Premiada.