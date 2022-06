Vereadores aprovam crédito de R$ 8 milhões para creches na capital

A Câmara de Vereadores de Rio Branco (CMRB) aprovou nesta quinta-feira, 09, por unanimidade, o Projeto de Lei Complementar (PLC) que dispõe sobre abertura de crédito suplementar por superávit no valor de R$ 8 milhões em favor da Secretaria Municipal de Educação (SEME). O recurso de R$ 8 milhões será usado em busca de ampliar as construções de creches na capital.

Na carta, a Prefeitura afirmou que é indiscutível que a construção das creches trará dignidade e tranquilidade para as famílias que necessitam trabalhar. Além disso, as crianças passaram a ter orientação de profissionais qualificados, fornecendo alimentação balanceada e valorizando a pessoa humana, e principalmente, preparando as crianças para um futuro melhor.