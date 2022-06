A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Cuidados com a Cidade (SMCCI), realizou na manhã desta sexta-feira, 10, mais uma vez, a manutenção da iluminação pública com trabalhos de substituição de cabos e lâmpadas que foram retiradas da Praça da Revolução.

Um dos grandes problemas que a SMCCI vem enfrentando é o furto da fiação elétrica na Praça da Revolução e na Praça do Relógio, onde criminosos retiraram cabos e lâmpadas do principal ponto turístico da capital acreana, em muitos casos, em menos de 24h após a secretaria restabelecer a iluminação, os criminosos agem novamente, furtando toda a fiação elétrica.

O Secretário Municipal de Cuidados com a Cidade, Joabe Lira, afirma que toda semana uma equipe está fazendo reparos na Praça e isso é uma situação muito complicada, pois em menos uma semana a manutenção chega a ser feita três vezes, gerando custos altos aos cofres públicos, deixando assim de atender outras localidades que também precisam de reparos.

“Estamos aqui para fornecer um serviço de iluminação digno para população e pedimos o apoio de toda a comunidade, para que possa denunciar esses casos de furtos de fiação elétrica em espaços públicos, nos ajudando nessa missão”, declarou Joabe Lira.

Os comerciantes da região reconhecem o trabalho incansável da prefeitura e também estão cansados da ação de bandidos no local.

“Isso é um absurdo, por causa desses bandidos a gente fica no escuro com nossas mercadorias estragando, estufas dos salgados sem energia, eles levam relógios, medidores, fios e cabos no geral. A prefeitura arruma e eles retiram tudo novamente, esperamos também um melhor policiamento nessa região” relatou um comerciante.

Foto: Assecom