Piaba pede atenção às síndromes gripais em crianças de Rio Branco

O crescimento de óbitos de crianças vítimas da síndrome respiratória grave foi o tema do discurso do vereador Francisco Piaba (Democratas) na sessão desta quinta-feira (09), o parlamentar prestou solidariedade as mães que perderam seus filhos e cobrou providências do poder público.

‘’Eu vejo a dor que essas mães estão passando, então a gente pede encarecidamente que o nosso poder público olhe com carinho, com mais atenção para essas crianças que estamos perdendo, quero que resolva esse problema, o município e o estado não pode deixar isso acontecer, também faço um apelo para que os nossos parlamentares aloquem suas emendas para compra de mais respiradores e equipamentos para os hospitais”, disse o vereador.

Em outra pauta, o orador reiterou indicações de melhorias para o Bairro Montanhês na Travessa Paraíba, com serviço de desobstrução de esgoto e restauração de ruas e também para o ramal Amapá. Ainda em sua fala, voltou a cobrar do poder público a construção de novos abrigos para os mototaxistas de Rio Branco, que não tem onde aguardar, ficando expostos ao sol e chuva.