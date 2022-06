O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), em parceria com a Secretaria de Saúde de Senador Guiomard e a Associação dos Autistas de Senador Guiomard, realiza mais uma ação da Saúde Itinerante. Desta vez, os atendimentos estão sendo realizados na Unidade Básica de Saúde Ilson Ribeiro, no município, nesta sexta-feira e sábado, 10 e 11.

A ação teve como objetivo atender as crianças com deficiência intelectual, com ênfase no transtorno do espectro autista, que já foram reguladas pela Sesacre.

Os atendimentos estão sendo realizados por uma equipe multidisciplinar, com pediatras, neuropediatras, médico geneticista, especialista em saúde da família, neuropsicólogo, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, fisioterapeuta, nutricionista, enfermeiro e assistente social.

Domisy Vieira, coordenadora da Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência, vinculada à Sesacre, explica que essa ação fortalece os atendimentos de saúde no município.

“Essa é a quarta ação do Saúde Itinerante Especializado com crianças com espectro autista. O objetivo é ofertar os serviços específicos para elas, visto que hoje temos diversas especialidades médicas para atendê-las. Estamos dando continuidade ao tratamento delas e buscamos fortalecer a Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência”, frisou.

Domisy explicou que a parceria com a Associação dos Autistas de Senador Guiomard foi fundamental para que esse atendimento acontecesse no município. A presidente dessa entidade, Adriana Rogéria, iniciou o projeto com um grupo de 16 mães de filhos autistas, que trocavam informações sobre essa necessidade especial por aplicativo de mensagem.

“Hoje mais de 100 famílias participam da associação, e esse itinerante é um marco, porque uma ação como essa nunca aconteceu no nosso município. A ação traz facilidade no acesso à saúde, pois o deslocamento à Fundação Hospital Estadual do Acre (Fundhacre), gera um custo e ainda temos que aguardar na fila. Por isso, só temos a agradecer à Sesacre e ao governo por esse atendimento aqui na nossa cidade”, destacou Rogéria.

A expectativa é de que sejam realizados aproximadamente 570 atendimentos nos dois dias de itinerante. Senador Guiomard é o quarto município a receber esse tipo de evento em 2022. Já aconteceram outras edições em Manoel Urbano, Sena Madureira e Cruzeiro do Sul.

“Nosso planejamento na Sesacre é realizar o Saúde Itinerante também em Porto Acre, Feijó, Plácido de Castro, Brasileia e retornar a Cruzeiro do Sul, onde há uma grande quantidade de crianças autistas aguardando esses atendimentos especializados”, destacou Domisy Vieira.

Rosilene Nascimento levou o filho, Carlos Diego, de nove anos, para realizar exames e atendimentos nesta sexta-feira. A mãe conta que desde que a criança tinha quatro anos percebeu que ele era especial, e agora com a ação realizada pela Sesacre pôde ter esse atendimento local e rápido com o filho.

“Graças a Deus tivemos esse privilégio de ter o atendimento aqui no município, e ele está sendo muito bem atendido pelos profissionais, e só temos a agradecer a equipe por esse atendimento. Estamos sempre na expectativa desse tipo de ação onde residimos”, contou Nascimento.