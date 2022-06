Cetas oferece vagas de trabalho em Colorado d´Oeste, em Rondônia

O Governo do Estado de Rondônia, por meio da Secretaria do Estado da Saúde, divulgou o edital nº 16/2022 do processo seletivo CETAS, que irá preencher 14 vagas (imediatas + cadastro reserva) para o Centro de Educação Técnico Profissional na Área de Saúde. O objetivo da seleção é contratar profissionais de Instrutoria e Tutoria para o Curso de Formação Inicial e Continuada: Saúde Mental no município de Colorado do Oeste – RO.

O processo seletivo será válido por dois anos, a contar da data de homologação do seu resultado final. Esse prazo poderá ser prorrogado por igual período.

Clique para acessar o EDITAL-No-16-PSS-de-2022-CETAS_-NSE-Curso-Fic-Saude-Mental-Colorado-do-Oeste.pdf