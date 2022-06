Prefeitura mapeia criadouros do mosquito da malária na capital

A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), através da Equipe da Divisão de Entomologia e Bloqueio Químico realiza uma supervisão contínua com coletas de materiais, para identificar se essas áreas estão em situação positiva ou negativa de proliferação de mosquitos transmissores de malária.

Durante a manhã desta quinta-feira, 9, a equipe esteve efetuando uma Pesquisa de Cadastro de Criadores de formas imaturas (larvas), para o controle da Malária em diversos lagos, açudes e igarapés no Ramal da Palheira no bairro Vila Acre.

As larvas encontradas nesses locais são levadas ao laboratório do Núcleo, para analisar se são de espécie transmissora de doenças. As larvas Anopheles Darlingi são as transmissoras da malária, normalmente encontradas na zona rural.

Segundo o coordenador de Entomologia e Bloqueio Químico, Janir Lunier, essa pesquisa é muito importante. “A importância do Cadastro de Criadouros no Controle da Malária tem a característica de priorizar a área a intervir, cumprindo protocolos e normas técnicas para a execução, com fundamentos em dados Epidemiológicos e entomológicos na estratégia multissetorial incorporando a área ambiental e a participação comunitária, sempre que seja necessário, e monitorando a avaliação com análise do processo de impacto da doença”, explicou Janir Lunier.