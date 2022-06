Mais 69,4 kg de cocaína são apreendidos pela PRF na BR 364

A Polícia Rodoviária Federal apreendeu 69,4kg de cocaína que estavam sendo transportados em um veículo, no interior do estado, na tarde de ontem (9).

A equipe de policiais estava em ronda no km 246 da BR 364, por volta das 14h, quando abordou um veículo Vw Saveiro que desobedeceu a ordem de parada e seguiu por 4km até parar no acostamento.

Haviam duas pessoas no veículo – o motorista fugiu e o passageiro foi detido pelos policiais, que decidiram realizar uma busca veicular.

Durante as buscas, foram encontradas diversas embalagens escondidas embaixo do protetor de caçamba do veiculo, contendo 69,4kg de cocaína.

O passageiro foi preso e encaminhado para a Polícia Federal de Rio Branco.