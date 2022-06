ICMBio já divulgou lista final dos aprovados do concurso de 2022

Foi publicado no Diário Oficial da União do dia 6 de junho, o resultado final e a homologação do Concurso do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade realizado em 2022. O certame vai prover 171 vagas – 61 analistas ambientais e 110 técnicos ambientais – que deverão atuar em 54 unidades organizacionais do ICMBio em seis estados da Amazônia Legal.

A lista final pode ser conferida aqui. Nela, estão disponíveis, além do resultado final do concurso, todos os editais já divulgados pela banca examinadora do concurso. Os aprovados também poderão consultar a lista com todos os exames admissionais e os locais de perícia onde estes exames deverão ser entregues antes da posse. Além dos exames, constam todos os documentos necessários para a posse como identidade, CPF, título de eleitor, dentre outros. O aprovado deve ficar atento aos documentos exigidos pois a ausência de algum pode inviabilizar a posse.

A previsão de publicação da Portaria de nomeação é dia 20 de junho de 2022. Dúvidas podem ser encaminhadas para [email protected].