Dando prosseguimento ao projeto Aqui Tem Turismo, colaboradores do Sistema Fecomércio-Sesc-Senac/AC, liderados pelo coordenador de Turismo da Fecomércio-AC, João Bosco Nunes, fizeram nesta sexta-feira, 3, um passeio por pontos turísticos da capital acreana, por meio da ação Sistema Turistando. A ideia era, além de referenciar a Semana do Meio Ambiente, despertar o interesse no rio-branquense em conhecer o meio ambiente em que vive, principalmente no que diz respeito aos pontos turísticos locais.

Para tanto, um grupo de colaboradores estiveram, durante a tarde, no Parque Ambiental Chico Mendes – onde puderam ter uma vivência mais próxima com os animais e antigos costumes vernaculares acreanos; no Parque Capitão Ciríaco – o maior seringal urbano do mundo; e finalizaram no Horto Florestal de Rio Branco, onde puderam participar do processo de plantio de mudas.

Para o coordenador de Turismo da Fecomércio-AC, João Bosco Nunes, é de suma importância despertar em todos os rio-branquenses a paixão pelas atrações turísticas locais. “E antes de pensarmos em outro destino, devíamos também conhecer nosso bairro, a cidade em que vivemos, o meio ambiente em que vivemos”, relembrou.

Quem também participou do passeio foi o universitário de jornalismo Ronicleiton Santos. Natural do Sergipe, esta foi a primeira vez em que ele esteve nos pontos turísticos de Rio Branco e aproveitou para assimilar características nordestinas às acreanas. “É muito interessante como consigo assimilar coisas e dialetos de lá [nordeste] aqui. Fico feliz em ter participado e reitero que os acreanos têm um potencial turístico imenso e perdem muito em não conhecê-lo. Cheguei recentemente na cidade e estou apaixonado”, finalizou.

Aqui Tem Turismo

O Aqui Tem Turismo, projeto idealizado pelo Sistema Comércio-AC (Fecomércio, Sindicatos, Sesc e Senac), tem como principal objetivo fomentar a retomada do setor, com ênfase no turismo doméstico. Em 2021, ele foi lançado em Cruzeiro do Sul e, na ocasião, contou com a participação do responsável pelo Conselho Empresarial de Turismo e Hospitalidade (Cetur), Alexandre Sampaio, que preside a Federação Brasileira de Hospedagem e Alimentação (FBHA); e do biólogo Richard Rassmussen, como convidado especial e palestrante.