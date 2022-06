DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO

EDITAL Nº 1, DE 25 DE JANEIRO DE 2022 – UASG 710300

HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL DO CONCURSO PÚBLICO

.CONCURSO PÚBLICO AMAZUL / INSTITUTO SELECON – 01/2022

A Amazônia Azul Tecnologias de Defesa S.A., no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela legislação vigente e, em especial o disposto na Constituição Federal e na Consolidação das Leis do Trabalho, torna público o resultado da classificação final dos candidatos por Especialidade, de acordo com os critérios dispostos no Edital 01/2022 de 25 de janeiro de 2022 e alterações, por especialidade, cota, inscrição, nome, nota final e classificação, separados por “;” e candidatos separados por “/”.

Nível Médio – Técnico em Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear e Defesa – Assistente Administrativo – Ampla Concorrência – 240016072;EDUARDO HENRIQUE ZULIANI;198;1; /240014692;KEYLLA FREITAS PINHEIRO DA COSTA;196;2; /240011314;JÉSSICA DOS SANTOS COELHO;195;3; /240010710;ANDERSON SIMOES TRALDI;190,5;4; /240007371;MARCELLA DE SOUZA SAO THIAGO;186;5; /240003237;MARCOS AURELIO DIAS OLIVEIRA;186;6; /240011337;MOISES SAMUEL DA ROSA;185;7; /240009187;VANESSA GOMES PEREIRA;185;8; /240011213;RAFAEL LOPES DE OLIVEIRA;181;9; /240016512;IGOR FERREIRA MATA;180;10; /240016165;NATALIA TOTH PASSARELLI;180;11; /240006783;LUIDSON PEDRO RIBEIRO DE SOUZA;180;12; /240007577;GISELE CARDOZO COUTINHO;179;13; /240000702;EVERTON ALEX LUCAS;179;14; /240007769;VINICIUS VILELA ALMEIDA FACURE;179;15; /240011983;LETICIA MOTOE FUJIKURA TSUKAMOTO;179;16; /240008961;JONATAS DA GAMA AZEVEDO;177;17; /240005225;IGOR MELO CONDE SCHOCAIR;177;18; /240015152;CRISTIANE BATISTELA ALVES;177;19; /240006166;DIOGO MAGALHAES AMARANTE;177;20; /240011567;LUCAS SANTOS SOUZA;177;21; /240013273;PAULO DE TASSO VASCONCELOS FILHO;176;22; /240000289;VINÍCIUS CARVALHO DA SILVA;176;23; /240008772;ANGELA DE ANDRADE ROCUMBACK;176;24; /240004542;LARISSA ALOAN DEULEFEU BARBATO JABER;176;25; /240005020;PEDRO CORTES FILGUEIRAS BRITO;176;26; /240004179;FELIPE SOUZA DO NASCIMENTO;175;27; /240004012;RODRIGO AUGUSTO MONTEIRO LISBOA;175;28; /240008164;EZEQUIEL AFONSO FLORENZANO;175;29; /240011970;OLIVIA CARNEIRO LEAO;175;30; /240012379;MATHEUS SANTOS NASCENTES DA SILVA;174;31; /240001204;GABRIELY LINHARES SOARES;174;32; /240007513;VINICIUS VIEIRA DE SOUZA;174;33; /240015187;DAVI SAMORA DOS SANTOS;174;34; /240001238;RODRIGO MORAES BASTOS;173,5;35; /240006456;YURI PASSOS SILVA;173;36; /240014108;WALLESSON DOS SANTOS FERREIRA;173;37; /240012386;DAIANE APARECIDA MULLER DE OLIVEIRA;173;38; /240010658;LEONARDO DE ALMEIDA CARVALHO;171;39; /240010659;ANTONIONE CAMELO DE ARAUJO;171;40; /240011890;MICHELE MATOS DOS SANTOS;171;41; /240002956;JOÃO HENRIQUE ROCHA GOMES;170;42; /240005686;HANNAH KARINA DE AZEVEDO BATALHA;170;43; /240008375;ALBERTO YUTAKA SHIMABUKURO;170;44; /240005576;CASSIO HENRIQUE DE CASTRO MORENO;169,5;45; /240008642;DEBORAH RODRIGUES DRUMOND BATISTA;169,5;46; /240010844;ELOÁ CARVALHO DA SILVA;169;47; /240016113;ALESSANDRA AZEVEDO JORGE;169;48; /240016130;NICOLE HELENA BINHOLO BARBOSA;169;49; /240008730;JOYCE FELIZARDO DE ABREU;169;50; /240005422;JULIANA CAMINO CASTRO;169;51; /240011185;LUCAS DE SOUZA ROMAGNOLLO;168;52; /240014454;HENRIQUE MONTENEGRO BELMIRO DE SOUZA;168;53; /240012991;VIVIANA LOPES FERNANDES;168;54; /240000098;LEANDRA SERRANO DE MARINS ASTULLA;168;55; /240005474;FERNANDA BRANDAO DE LARA;168;56; /240015066;BRUNO COUTO DE OLIVEIRA;167;57; /240006179;SUZINNE SANGI SHUSHANOF;167;58; /240009076;FÁBIO RODRIGUES DO ROSÁRIO;167;59; /240006666;AMANDA ALVES CORREA;167;60; /240005419;GUILHERME GOMES DE SOUZA MOUTINHO;167;61; /240009988;BEATRIZ DE ALMEIDA GUIMARAES;167;62; /240007578;IONE CRISTINA MARTINS;167;63; /240015058;AMANDA SOARES E SILVA BEZERRA;167;64; /240008491;DEBORA FERREIRA BRASIL BARBOSA;166,5;65; /240013997;ALINE RODRIGUES PEREIRA GONCALVES;166;66; /240006661;AMANDA DE CARVALHO PIMENTA PROENÇA;166;67; /240014900;JOAO PEDRO LOLATTO WERSEHGI;166;68; /240006990;BARBARA MENDES NASCIMENTO;166;69; /240012913;MONIQUE DE SOUZA GUIMARÃES;165;70; /240016619;ANNE MARIA TOMAZ;165;71; /240008497;GABRIEL DAL-BELLO DE ALMEIDA;165;72; /240007030;WANESSA RODRIGUES DE FREITAS;165;73; /240005858;VICTOR MATHEUS DA SILVA MARTINS;164;74; /240013416;PAULO ROBERTO REIS DE MORAES;164;75; /240012631;MIGUEL ÂNGELO BANDEIRA FERNANDEZ;163;76; /240006727;KENNEDY RIBEIRO CARDOSO;163;77; /240008627;HUGO DA COSTA MARTINS;163;78; /240014172;RODRIGO CASIMIRO ROCHA DOS SANTOS;163;79; /240007140;GABRIEL IDRO OZÓRIO;163;80; /240010426;LUÍZA BITTENCOURT MIGUENS COSTA;162;81; /240016403;VITOR ALTOMANI PELLEGRIN;162;82; /240008243;JULIA CANSAN DA ROCHA ORIENTE;162;83; /240014405;ROBERTO LIETE;162;84; /240006777;VICTOR MONTEIRO DA SILVA HENNIG;162;85; /240010093;JORDANA SILVA FERREIRA;161;86; /240010247;SIMONE MARIA DE ANDRADE PIRES;160;87; /240010959;ALOMA SILVA BUTHERS;159;88; /240003320;ROBERTO CARLOS DOS SANTOS;158;89; /240011366;EYSHILA CRISTINE FERREIRA DO SERRO;157;90; /240000308;GILDEAN SILVA LIMA;155;91; /240010717;NATHALIA SANTOS DO NASCIMENTO;155;92; /240011830;GLEICE KELLY DA SILVA HERNANDES;155;93; /240013661;RAQUEL PEREIRA SOUZA;155;94; /240001250;JULIO CESAR SANTOS COSTA;154,5;95; /240014891;MATHEUS CORITAR DE OLIVEIRA GONÇALVES;154;96; /240016266;MARCO AURELIO LOPES JUNIOR;153;97; /240014490;CLAUDIA DO NASCIMENTO NOGUEIRA;152;98; /240016450;LETÍCIA CARCEREIRO DOS SANTOS;151;99; /240011814;SELMA MOREIRA LUGOBONI;150;100; /240012578;RAFAEL ELIAS DE SOUZA;148;101; /240015414;NAJARAH JAMMILLY CAMILO DA SILVA;147;102; /240001993;ANTONIO NAZARETH DE SÁ;145;103; /240010831;THAINÃ FELIX DE ARAUJO;144;104; /240011846;VITORIA DA SILVA BRITO;144;105; /240001164;RODRIGO SOARES PONTES;139;106; /240013253;ANTONIO CARLOS PEIXOTO DE AZEVEDO GOMES;135;107; /240011978;IVANILDO CAVALCANTE LEITE;116;108; Pessoa Preta e Parda – 240008961;JONATAS DA GAMA AZEVEDO;177;1; /240015187;DAVI SAMORA DOS SANTOS;174;2; /240011890;MICHELE MATOS DOS SANTOS;171;3; /240008491;DEBORA FERREIRA BRASIL BARBOSA;166,5;4; /240012913;MONIQUE DE SOUZA GUIMARÃES;165;5; /240010093;JORDANA SILVA FERREIRA;161;6; /240010247;SIMONE MARIA DE ANDRADE PIRES;160;7; /240003320;ROBERTO CARLOS DOS SANTOS;158;8; /240000308;GILDEAN SILVA LIMA;155;9; /240011830;GLEICE KELLY DA SILVA HERNANDES;155;10; /240013661;RAQUEL PEREIRA SOUZA;155;11; /240001250;JULIO CESAR SANTOS COSTA;154,5;12; /240016266;MARCO AURELIO LOPES JUNIOR;153;13; /240014490;CLAUDIA DO NASCIMENTO NOGUEIRA;152;14; /240016450;LETÍCIA CARCEREIRO DOS SANTOS;151;15; /240001993;ANTONIO NAZARETH DE SÁ;145;16; Pessoa com Deficiência – 240001164;RODRIGO SOARES PONTES;139;1; /240011978;IVANILDO CAVALCANTE LEITE;116;2;

Nível Médio – Técnico em Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear e Defesa – Operador de Processos – Ampla Concorrência – 240016691;RENATO XAVIER BOVO;190;1; /240001511;FELIPE ALEXANDRE TRESCATE CLEMENTE;175;2; /240012040;FERNANDO DE ALMEIDA CAMPOS PONTANI;170;3; /240012336;JOSÉ LUIZ RIBEIRO SILVA;156;4; /240013570;JOSIEL LOPES DE LIMA;153;5; /240003933;VICTOR DE SIQUEIRA OGGIONI;152;6; /240016417;RODOLFO LOURENÇO MAZARI;150;7; /240011637;NATHÁLIA JORGE SARTE;148;8; /240004882;FERNANDO BRUSTOLIN NIERI VIEIRA;147;9; /240013584;CLAUDIO DE SOUZA LEITE FILHO;146;10; /240012427;WELINTON MARQUES CRUZ;146;11; /240007655;MATHEUS RODRIGUES DOS SANTOS;146;12; /240015793;VÍTOR MATEUS DE OLIVEIRA CARDOSO;145;13; /240009214;VINICIUS PATRICK ALVES FREITAS;145;14; /240013589;VICTOR DE LYRA;144;15; /240000635;PAULO CESAR DA CRUZ;139;16; /240015204;MARCO ALVAREZ CORREA;136;17; /240011079;MOISES SILVA DOS SANTOS;136;18; /240005442;VINICIUS DE ALBUQUERQUE SANTOS;136;19; /240013072;GUILHERME COUTINHO GAMON;135;20; /240000768;DIEGO RAFAEL SANTURBANO;133,5;21; /240002690;DANILO DIAS CERQUEIRA;133;22; /240012087;MANOEL MESSIAS DO AMARAL;132;23; /240014165;JESAIAS MEDEIROS DOS SANTOS;130;24; /240012920;GUSTAVO BORGES BERNUCCI;129;25; /240014267;EDSON DE JESUS XAVIER;127;26; /240007288;FRANCISCO JUNIOR DE SOUSA RIBEIRO;126;27; /240012276;ADRIANO RODRIGUES DE MATTOS;125;28; /240004458;MÁRCIO DA ROCHA ANDRADE;124;29; /240011812;EMERSON HERKET DE CARVALHO BANDEIRA;122;30; /240015319;LEONARDO SOUZA LIMA NOQUELI;122;31; /240008336;SYLVIO LUIZ PACHECO JUNIOR;121;32; /240006255;MARCIO JONHSON ALMEIDA;117;33; /240015171;GUSTAVO DE ARRUDA MACHADO;116;34; /240016493;GIOVANNI ASSIS AZEVEDO;115;35; /240013328;RENATO AUGUSTO CARNELÓS;114;36; /240001890;RICARDO CESAR LOPES;111;37; /240005798;SILLAS PEDROSO DA SILVA;109;38; /240005154;ALINE OLIVEIRA RAMALHO;107;39; /240010919;GABRIEL RIBEIRO;101;40; /240002672;MARCIO ALVES DA SILVA;100;41; /240013348;FERNANDO AGUIAR ROSA;99;42; Pessoa Preta e Parda – 240003933;VICTOR DE SIQUEIRA OGGIONI;152;1; /240007288;FRANCISCO JUNIOR DE SOUSA RIBEIRO;126;2; /240008336;SYLVIO LUIZ PACHECO JUNIOR;121;3; /240005798;SILLAS PEDROSO DA SILVA;109;4;

Nível Médio – Técnico em Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear e Defesa – Projetista de Eletricidade – Ampla Concorrência – 240010736;WAGNER RIBEIRO GOMES;189;1; /240013861;PHILIPPE ROCHA NARDIM;189;2; /240006434;JORGE DE JESUS PLINTA;160;3; /240011796;VICTOR HUGO CORREA CASTILHO;141;4; /240004166;FERNANDO ARANGATI MENEZES;140;5; /240002810;DEIVES BRITO DE ALMEIDA;139;6; /240014507;SANDRO SILVA RABELLO;135;7; /240010742;NORIO YASSUDA;114;8; Pessoa Preta e Parda – 240011796;VICTOR HUGO CORREA CASTILHO;141;1; /240004166;FERNANDO ARANGATI MENEZES;140;2;

Nível Médio – Técnico em Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear e Defesa – Projetista de Engenharia Civil – Ampla Concorrência – 240015627;DANIEL WILLS GONCALVES MOTA;179;1; /240005492;JEFERSON CUSTODIO CARVALHO NATAL;160;2; /240014589;MATHEUS DOMICIANO;159;3; /240014285;NICOLAS BAILHÃO ANDRADE;158;4; /240011085;KARINA PESSANHA GAMA;158;5; /240008831;JOAO RANGEL DO NASCIMENTO;151,5;6; /240003713;BÁRBARA MATTOS DE MAGALHÃES;147;7; /240005725;VANDER LUIZ RIBEIRO MELO;147;8; /240006117;FABIO DA SILVA CAMELO;142;9; /240003864;JOSE MIGUEL DO CARMO DA SILVA GONCALVES MONTEIRO SOARES;138;10; /240001554;ALEX PEREIRA DOS SANTOS;138;11; /240008499;LUCAS NUNES CAVALCANTE;138;12; /240009040;JORGE PEREIRA SILVA;133;13; /240000977;JOAO VICTOR DA SILVA;123;14; /240011283;NATHALIA LEANDRO VIDAL;121,5;15; Pessoa Preta e Parda – 240001554;ALEX PEREIRA DOS SANTOS;138;1;

Nível Médio – Técnico em Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear e Defesa – Projetista de Instrumentação E Controle – 240007484;GABRIEL DE OLIVEIRA MAIA ALBUQUERQUE;183;1; /240011523;EDSON LEONARDO BRITO RIBEIRO;172;2; /240015013;MARCUS FERREIRA FILHO;171;3; /240015648;FILIPE AUGUSTO DE ALMEIDA;168;4; /240008724;ARTUR DA SILVA RAMOS;164;5; /240012699;PEDRO GABRIEL DE SOUZA MARINHO;163;6; /240007535;GIOVANNA VELASCO BRAZ;163;7; /240012389;DANILER HENRIQUE AMARO PINTO;156;8; /240007144;JESUINO RIBEIRO DA SILVA JÚNIOR;153;9; /240004440;WELLINGTON SILVA SOUZA;153;10; /240014743;VITOR HUGO VIEIRA DA SILVA;151;11; /240004343;MATHEUS WELLINGTON OLIVA DA VEIGA;150;12; /240003512;BÁRBARA BEILLO FAGUNDES;139;13; /240012559;GABRIEL SOARES MARQUES;136;14; /240003954;FELIPE EIJI KATO;133;15; /240015463;RODRIGO YUDI OKOCHI ALVES DA SILVA;130;16; /240005721;BRUNO FERNANDES COSTA;129;17; /240002884;DANILO JOSÉ GALERA;128;18; /240015623;BRUNO ATHAYDE DE ALMEIDA;127;19; /240007046;DIOGO PAVANI CORREA;125;20; /240007406;VITOR HUGO SILVA DE ARAUJO;124;21; /240001321;LEONARDO DE ARRUDA MACEDO;121;22; /240014883;WESLEY CEZARIO BARROS;118;23; /240003372;NELSON ALVES DE SOUZA;113;24; /240001422;FAGNER BARRETO DE SÁ TELES;111;25; /240006236;GUILHERME DE ARRUDA MACHADO;110;26; /240014200;ALAN HENRIQUE CORREA SILVA;102;27; Pessoa Preta e Parda – 240001422;FAGNER BARRETO DE SÁ TELES;111;1;

Nível Médio – Técnico em Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear e Defesa – Projetista Mecânico / Tubulação – Ampla Concorrência – 240003820;DANIEL CARLOS INOKUMA FERREIRA;201;1; /240016286;RENNAN CANDIDO LEITE;180;2; /240011054;VICTOR LUIZ OLIVEIRA;167,5;3; /240010437;RAFAEL DE OLIVEIRA ROCHA;157;4; /240001219;TIAGO MARCOLINO DA SILVA;138;5; /240016670;WAGNER RODRIGUES DA SILVA;131;6; /240013654;FABIO SILVA LEIVAS;125;7; /240003325;ANDERSON LUIZ PINHEIRO BASTOS;112;8; Pessoa Preta e Parda – 240003325;ANDERSON LUIZ PINHEIRO BASTOS;112;1;

Nível Médio – Técnico em Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear e Defesa – Projetista Mecânico – Ampla Concorrência – 240015071;THIAGO RODRIGUES MACHADO LOURENÇO;176;1; /240013097;CAYQUE RIBEIRO BUENO;144;2; /240009772;RUBENS CHARTUNI;139;3; /240003079;JOAO VITOR SOUZA ALVES DOS SANTOS;136;4; /240015710;HENRIQUE CELSO DA SILVA;123;5; /240012843;GIOVANNI CARLOS PAES FERREIRA;120;6;

Nível Médio – Técnico em Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear e Defesa – Técnico Eletrotécnica – Ampla Concorrência – 240015636;ALEX BERNARDINO DA SILVA;174;1; /240004461;QUESIA JULIANE PESTANA MEIRELLES;169,5;2; /240001773;MARCIO ALEXANDRE MARQUES DOS SANTOS;167,5;3; /240002902;KLEBER DA SILVA BATISTA;167;4; /240012290;ANDERSON RODRIGUES MARTINS;166;5; /240009462;BRUNO CESAR DOS SANTOS BORGES;165;6; /240002722;LEONARDO DEPORTE PEREIRA;163;7; /240002086;ANDREY MACHADO ROSA;161;8; /240009387;ISRAEL ALVES DA COSTA;160;9; /240016050;GIOVANY MARTINS DE FREITAS;157;10; /240014193;LUCAS MARTINS DE OLIVEIRA;152;11; /240000591;PAULO ALBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR;152;12; /240013871;FAGNER MIGUEL DA COSTA;151;13; /240012924;LEANDRO DA SILVA DE MENEZES;149;14; /240002759;IGOR MARTINS LORDELLO;148;15; /240000963;EDIVAN QUEIROZ PEREIRA REGIS;147;16; /240011922;WILLIAM DE JESUS CASTRO;147;17; /240012390;JÔNATAS DOS SANTOS;147;18; /240001972;FERNANDO OLIVEIRA DOS SANTOS;146;19; /240011687;JOSE MARCELO DA SILVA BARBOZA JUNIOR;143;20; /240014879;MAURICIO DIAS DE OLIVEIRA;140;21; /240016149;ANDERSON BATALHA ALVES;138;22; /240016353;FABRICIO DE FREITAS LIMA;137;23; /240016452;LUCIANO NOVAC DANTAS;136;24; /240001742;BRUNO LOWCZY;135;25; /240000173;GABRIEL TAVARES SILVA;132;26; /240001669;LUIS FELIPE ALMEIDA LUZ DA SILVA;131;27; /240001700;FABRICIO DIEGO CARVALHO DE LIMA;131;28; /240003370;WENDEL FERREIRA DE ABREU DOS SANTOS;124;29; /240007095;GEDILSON MARQUES;123;30; /240010475;RENAN GOMES BEZERRA OLIVEIRA;120;31; /240014336;DOUGLAS DA ROCHA BARREIRA;115;32; /240011349;KAROLINA DE SOUZA NUNES;115;33; /240007689;RONALD BATISTA DOS SANTOS;112;34; /240016112;MAURÍCIO ROCHA SILVA;108;35; /240008509;JAIR FELICIANO DOS SANTOS;90;36; Pessoa Preta e Parda – 240009462;BRUNO CESAR DOS SANTOS BORGES;165;1; /240009387;ISRAEL ALVES DA COSTA;160;2; /240016353;FABRICIO DE FREITAS LIMA;137;3; /240007095;GEDILSON MARQUES;123;4;

Nível Médio – Técnico em Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear e Defesa – Técnico Industrial / Estruturas – Ampla Concorrência – 240000814;ITALO RODOLFO BEZERRA DE ARAUJO SOUSA;175;1; /240003403;ANTONIO MARCOS DOS SANTOS LEITE;169;2; /240015779;VICTOR HUGO BELO LIMA;158;3; /240007915;RENAN PEREIRA DE OLIVEIRA DA SILVA;143;4; /240005362;JOSÉ ROLANDO DE ABREU FESTA;140;5; /240000986;SHEILA DE SOUZA VINAGRE;139;6; /240002283;FABIO PEREIRA DE ALMEIDA;139;7; /240009959;PETERSON FERREIRA DOS SANTOS;135;8; /240013409;RAFAEL DE OLIVEIRA NUNES;123;9; /240012348;PAULO HENRIQUE PEREIRA MORENO;117;10; Pessoa Preta e Parda – 240000814;ITALO RODOLFO BEZERRA DE ARAUJO SOUSA;175;1; /240002283;FABIO PEREIRA DE ALMEIDA;139;2; /240013409;RAFAEL DE OLIVEIRA NUNES;123;3;

Nível Médio – Técnico em Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear e Defesa – Técnico de Edificações – Ampla Concorrência – 240012590;STEPHANY GONÇALVES ROCHA;185;1; /240004762;LUCAS DE SOUZA SUZANO MOREIRA;182;2; /240014492;JEANNINE PEREIRA AGUIAR;164;3; /240000948;LEONARDO BRUNO ALTINO SILVA;149;4; /240015275;TAINÁ CRISTINA DOS SANTOS FERREIRA;149;5; /240000141;ANTÔNIO DA COSTA SERAFIM;141;6; /240014089;TIAGO DA SILVA MOTTA;141;7; /240011930;ALINE CANDIDO CHAVES;140;8; /240003796;ALEX AGUIAR DA CONCEIÇÃO;139;9; /240011856;JONATAS PINHEIRO MACHADO;137;10; /240015045;LEANDRO SANTOS DA SILVA;136;11; /240008610;CLAUDIO DA SILVA PAULA;131;12; /240013923;REGIMARCOS VANDERLEI MARQUES COLOMBO;129;13; /240012170;KARLOS INÁCIO DA SILVA;125;14; /240014392;BRUNO LIMA DA SILVA;122;15; /240003367;ARTHUR DE MIRANDA ARÊAS;122;16; /240010661;RADYJA SANTANA DA SILVA;122;17; /240014968;MELQUISEDEQUE BENTO DE OLIVEIRA;121,5;18; /240013113;FELIPE GYOTOKU KOIKE;121;19; /240013723;VANESSA DE MELLO TERRA;121;20; /240013358;FELIPE RODRIGUES OLIVEIRA;119;21; /240009157;CAROLINA FERREIRA PARAIZO;118;22; /240014231;VICTOR HUGO AQUILES ALVES NUNES;115;23; /240012474;GEOVANI RAMOS GODOY;113;24; /240013035;KAUAI AUGUSTO MARTINS RODRIGUES;109;25; /240013565;BARBARA CARMEN BOA MORTE DA HORA;108;26; /240014731;TIAGO PEREIRA DE SOUZA;88;27; Pessoa Preta e Parda – 240003796;ALEX AGUIAR DA CONCEIÇÃO;139;1; /240008610;CLAUDIO DA SILVA PAULA;131;2; /240013723;VANESSA DE MELLO TERRA;121;3;

Nível Médio – Técnico em Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear e Defesa – Técnico de Eletricidade / Eletrotécnica – Ampla Concorrência – 240013596;WENDEL MORAES COSTA;180;1; /240012471;CLERIO CESAR GOMES ALENCAR ARRAIS;164;2; /240007399;JOSE HENRIQUE NABUCO DA CONCEIÇÃO;161;3; /240015573;RODRIGO SOARES PEIXE;157;4; /240015732;JEPHERSON VAL RODRIGUES DE SOUZA;151;5; /240001194;BEATRIZ DIAS DA MOTTA CIRNE SOARES;146;6; /240006341;JULIO CESAR DO NASCIMENTO OLIVEIRA;146;7; /240011110;LUIZ FELIPE MOTA HELENO;140;8; /240014680;VIVIAN DINIZ SILVA;136,5;9; /240013287;BRAZ GUILHERME DA SILVA CASTRO;136;10; /240004016;ANDERSON CARLOS DOS SANTOS LOPES;135;11; /240008518;HALLESON NEY GOMES OLIVEIRA;132;12; /240009874;PEDRO HENRIQUE SOUZA GONÇALVES CARVALHO;130;13; /240004812;EMERSON GIACOMO BERTOLINI;128;14; /240012882;HENRIQUE COELHO MUNIZ;125,5;15; /240007524;JONAS DA COSTA MARTINS;123;16; /240006888;ENÉIAS PEDRO ESCOSSIA DE ABREU;120;17; /240002854;ALEX SANDRO DA SILVA VIANA;118;18; /240015781;MICHAEL DA FONSECA SANTOS;117;19; /240009203;JESSÉ FERNANDO VERAS;113;20; /240013026;DENNIS MARINS GONCALVES;113;21; /240001160;FELIPE ESTEVES DE FARIA;112;22; /240013019;EVERTON SILVERIO MENDES;111;23; /240010508;GABRIEL GOMES DE FARIA LIMA;108;24; /240005089;MATHEUS PALMA FURTADO;108;25; /240013650;ROBSON RICARDO DE CAMPOS;102;26; /240012027;CLAYTON GEVIGIER TOSTA;95;27; /240005545;ALEXANDRE APARECIDO MOREIRA;86;28; /240015245;TIAGO DA CRUZ DA SILVA;82;29; /240003683;MÁRCIO JOSÉ FATTORE;80;30; Pessoa Preta e Parda – 240015573;RODRIGO SOARES PEIXE;157;1; /240006341;JULIO CESAR DO NASCIMENTO OLIVEIRA;146;2; /240014680;VIVIAN DINIZ SILVA;136,5;3; /240008518;HALLESON NEY GOMES OLIVEIRA;132;4; /240002854;ALEX SANDRO DA SILVA VIANA;118;5;

Nível Médio – Técnico em Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear e Defesa – Técnico de Eletrônica – Ampla Concorrência – 240005880;DANTE JUNQUEIRA PEDROSA;174;1; /240011060;GABRIEL FAVERO MIRANDA;166;2; /240007246;CARLOS EDUARDO PAWLOWSKI;165;3; /240011281;JULIO FAVERO MIRANDA;163;4; /240015455;FERNANDO DE ABREU LIMA;151;5; /240014566;MARILSON DUARTE SOARES;146;6; /240000771;ANTONIO ANDERSON SALGUEIRO BARROSO;146;7; /240011150;MICHEL FIALHO DE ALMEIDA;142;8; /240001401;ELIZA LIMA PINTO;142;9; /240003166;DEIVISON DIÓGENES VASCONCELOS DA SILVA SANTOS;141;10; /240015053;GUSTAVO MIGUEL CAVELAGNA;139;11; /240014606;MARCOS ALVES DA SILVA;135;12; /240016390;OTAVIO HENRIQUE PAMPOLHA BEZERRA;135;13; /240004819;RONALD RODRIGUES ANDRE DA SILVA;133;14; /240014691;RODRIGO DA SILVA COSTA;133;15; /240004778;EDGARD ARAUJO CRESPO;132;16; /240016776;PAULO ROBERTO FREIRE JUNIOR;128;17; /240015938;MARIO APARECIDO CHRISTIAN HALM;125;18; /240015038;JOSIMAR KOCH BARBOSA;125;19; /240001365;DOUGLAS RAMOS CANCIAN;125;20; /240001091;GABRIEL SILVA QUEIROZ;124;21; /240006288;SERGIO ROSA DE ALMEIDA TAKAYANAGI;122;22; /240003608;JÉSSICA JACOB CAETANO TRINDADE;122;23; /240002631;JUAN ECEVIT RODRIGUES PEREIRA NUNES;120;24; /240006239;ADALBERTO GOMES DA SILVA JUNIOR;119;25; /240013322;VICTOR GABRIEL ABRAÃO DE SOUZA;117;26; /240003812;FELIPPE ANDERSON DE OLIVEIRA FERREIRA CARDOSO PEREIRA;115;27; /240015829;JORGE LUIZ VICENTE SCHNEIDER;110;28; /240001908;ALEXANDRE GALDINO DOS SANTOS;104;29; Pessoa Preta e Parda – 240004778;EDGARD ARAUJO CRESPO;132;1;

Nível Médio – Técnico em Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear e Defesa – Técnico de Informática – Ampla Concorrência – 240010599;RENAN PEREIRA SOARES;190;1; /240003473;CARLOS HENRIQUE GUERIM DELGADO;188;2; /240005412;JOAO PEDRO DE CARVALHO SOUZA;176;3; /240010054;RENATO NOGUEIRA DA SILVA;174;4; /240000774;DANIEL LOPES FERREIRA;173;5; /240012297;GUILHERME DA SILVA DE OLIVEIRA;168;6; /240006560;JOSE FELIPE DE AZEVEDO RIBEIRO;168;7; /240002437;GUILHERME CRELIER DE AQUINO;163;8; /240000022;FRANCISCO LUCIANO FERREIRA;162;9; /240006996;DANIEL LUIGI FREITAS JACOME;160;10; /240007211;EDILSON DOS SANTOS;157;11; /240015955;ANDERSON DA SILVA AGUIAR;154;12; /240014720;WESLEY SOARES DE OLIVEIRA;152;13; /240002010;ANA LAURA RODRIGUES CARDOSO;150;14; /240006496;LEONARDO FERNANDES ZANATTA;149;15; /240006849;VINICIUS SOLEDADE DE SOUZA;147;16; /240000932;OTAVIO ALVES DE BRITO LUCINDO DA SILVA;144;17; /240015881;GUILHERME RODRIGUES MARTINS;143;18; /240011429;GABRIEL GIUSTI MONTEIRO;143;19; /240016569;MARCUS VINICIUS DOS SANTOS COSTA;140;20; /240011162;RONALDO LUIZ BORTOTO;137;21; /240016921;LUCIANO PEREIRA DA SILVA;133;22; /240007751;THOMAS LUCAS TORREIRO DE FREITAS;131;23; /240011451;ANA CAROLINA AMARAL LOPES;130;24; /240012758;JOÃO SILVÉRIO VIANA OLIVEIRA;128;25; /240004785;VINICIUS CARVALHO DE SOUZA;128;26; /240016617;ARNALDO AMANDIO DE LIMA COSTA JUNIOR;128;27; /240002009;THIAGO CARDOSO;126;28; /240006980;LUA DOS SANTOS MELO;126;29; /240007745;CARLOS CESAR DA SILVA;125;30; /240009523;LUCAS CARVALHO ENTSEV;125;31; /240014871;PAULO RICARDO DOS SANTOS SILVA;125;32; /240014790;RAFAEL PERACHIM DE OLINDA;124;33; /240015707;MARCELO PEREIRA;123;34; /240011605;ALESSANDRO MENDES FERNANDES DA SILVA;122;35; /240001326;ALLAN JONES DOS SANTOS SOARES;122;36; /240012810;CIBELE ALMENARA PESSOTTI;122;37; /240005019;EDNALDO SILVA DOS SANTOS;121;38; /240008621;DAYVID DALTON DE LIMA RODRIGUES;120;39; /240007224;JOSIAS DE ALMEIDA RESENDE;117;40; /240011171;ANA LUCIA DE ALBUQUERQUE MONIZ;116;41; /240005472;CARLOS ANDRE DOS SANTOS;113;42; /240011083;PETERSON LIBORIO DE JESUS ROCHA;112;43; /240012335;RENATO WILSON HERCULANO DE LIMA;108;44; /240008493;JOSE SANTOS DE OLIVEIRA;98;45; Pessoa Preta e Parda – 240011083;PETERSON LIBORIO DE JESUS ROCHA;112;1;

Nível Médio – Técnico em Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear e Defesa – Técnico de Instrumentação – Ampla Concorrência – 240015157;OSEIAS MACIEL DA SILVA;178;1; /240007059;VITOR HENRIQUE CAMPRUBI PAIXAO;168;2; /240015773;VICENTE CARLOS MELO DA SILVA;154;3; /240001207;JORGE LUIS DE SOUZA PEREIRA;134;4; /240014227;JOAQUIM SEVERINO LOPES;127;5; /240014471;FERNANDO CRISOSTOMO DE SIQUEIRA JUNIOR;119;6; /240012509;NÁDIA APARECIDA RUFINO MENDES;118;7;

Nível Médio – Técnico em Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear e Defesa – Técnico de Química – Ampla Concorrência – 240015608;LIZ CONTINO VIANNA DE AGUIAR;190;1; /240007470;DANDARA MARTINS COSTA MEDEIROS;185;2; /240007048;LAIS CRISTINA RAMOS SIMOES;185;3; /240013142;CAIO MARQUES LUCIO;183;4; /240010817;LEONARDO ALVES DA COSTA;182;5; /240003070;HENRIQUE FREITAS DE AQUINO;182;6; /240006546;VITÓRIA DE ANCHIETA CUSTODIO;181;7; /240009082;CAMILA DINIZ CAMARA;180;8; /240006099;PABLO WELLINGTON FERNANDES;179;9; /240003337;RENATA DE CASSIA MAIA;178;10; /240015499;CARLA SANTOS DE OLIVEIRA;176;11; /240015391;RENAN PINHEIRO MONTEIRO;175;12; /240003723;RENATA RECKER SOUSA DE SÁ;173;13; /240014173;MARCOS PAULO DOS SANTOS ALVES LIMA;172;14; /240011538;BEATRIZ SONCIM DIAS;172;15; /240007044;TAMYRES NASSA LIMA MARIN;172;16; /240011367;KARINA DE SOUZA NUNES;170;17; /240016488;ASHILEY INGRID SOARES DO NASCIMENTO;167;18; /240013952;MATEUS BERTOLACCINI DA SILVA;167;19; /240013247;MARCOS DANILO DE ALMEIDA METTRI ALVES;164;20; /240001050;ARIEL MACHADO DE ARAUJO;163;21; /240013087;ISADORA OLIVEIRA E SILVA;163;22; /240017102;DANILO CHRISTIANO MADEIRA ZURDO;158;23; /240016805;NATALIA ROSARIO DA SILVA;158;24; /240006046;DIOGO SANTOS DO NASCIMENTO;156;25; /240000112;STUART BERGAN;156;26; /240000789;ELIMAR DO NASCIMENTO SILVA;154;27; /240004296;KAREN CRISTINA RIBEIRO PAGEL;154;28; /240016088;FABIANE SÁ DE OLIVEIRA;154;29; /240016131;VALDINEI DA CONCEICAO JUNIOR;153;30; /240012668;LUCAS AUGUSTO DOS SANTOS PONCE;152;31; /240012539;CARLOS HENRIQUE PEREIRA DA SILVA;152;32; /240015081;ALEXANDRE TARETI JÚNIOR;151;33; /240007031;PHELIPPE MAXIMO DE JESUS BORGES;150;34; /240013938;BERNARDO VIANA MACHADO DA SILVA;150;35; /240001903;HENRIQUE MARTINS CARVALHO;149;36; /240015622;LUCAS DE CAMPOS RAMIRES;149;37; /240014631;OTAVIO HENRIQUE PASSARELLI;149;38; /240009801;ANA CAROLINE SEGATTO;148;39; /240003737;RAISA SILVA PORTO RODRIGUES;147;40; /240015430;MATEUS GUIMARAES PEREIRA;146;41; /240006186;DANILO DOS SANTOS TEIXEIRA;145;42; /240016925;MATHEUS HENRIQUE DA SILVA;145;43; /240005971;JEAN SILVA DE CARVALHO;145;44; /240008760;MÁRCIA NEVES DA SILVA;143;45; /240010743;ITALO VIEIRA DIAS;143;46; /240014271;RAFAELLA GRENFELL DE CARVALHO;142;47; /240001287;EDUARDO GARCIA SANTOS;142;48; /240011539;LEONARDO LIBERATOSCIOLI;142;49; /240001177;VERONICA MAGALHÃES DE OLIVEIRA;129;50; /240000791;JHOSEPH AGUILAR CAMPOS;122;51; /240005431;EDIMAR FERNANDES SILVA;96;52; Pessoa Preta e Parda – 240006046;DIOGO SANTOS DO NASCIMENTO;156;1; /240006186;DANILO DOS SANTOS TEIXEIRA;145;2; /240005971;JEAN SILVA DE CARVALHO;145;3; /240001177;VERONICA MAGALHÃES DE OLIVEIRA;129;4; Pessoa com Deficiência – 240000112;STUART BERGAN;156;1; /240000791;JHOSEPH AGUILAR CAMPOS;122;2;

Nível Médio – Técnico em Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear e Defesa – Técnico de Mecânica – Ampla Concorrência – 240016120;CAÍQUE DA COSTA GOMES;180,5;1; /240004706;JEFERSON FIRMINO DA SILVA;175;2; /240015652;JULIO CESAR DE LIMA MONTEIRO;174;3; /240005509;FELIPE DE OLIVEIRA SANTOS;171,5;4; /240015880;DAVI LAUDIER CERVEIRA DOS REIS;171;5; /240005045;MARCOS ANTONIO KAZAMA;164;6; /240013942;TIAGO LUCAS SANDINO BATISTA DO CARMO;163;7; /240011813;SALOMAO JOSE FREITAS BONILHA;162;8; /240001985;EDUARDO BEZERRA KENGEN;159;9; /240013444;GABRIEL MADUREIRA SIQUEIRA CÉSAR;157,5;10; /240010802;FABIO DA SILVA COSTA;157;11; /240004213;ÉDER RODRIGO DE MOURA PIM;157;12; /240006592;DAVID DOS SANTOS CERQUEIRA;156;13; /240014078;THIAGO DOS SANTOS;156;14; /240004470;RAFAEL TAVARES DE CARVALHO;155;15; /240017145;JOSÉ VANILTON DE OLIVEIRA JÚNIOR;153;16; /240002153;VINICIUS CHAMARELLI CERQUEIRA;152;17; /240015374;DOUGLAS APARECIDO KURACA DA SILVA;152;18; /240010329;ANTONIO RAMOS MARTINS JUNIOR;150,5;19; /240015433;ERICK ALESSANDRO CORREA TOMAZ;150;20; /240008002;EMANOEL SANTOS DE FIGUEIREDO;149;21; /240007116;FERNANDO ALEXANDRE MOREIRA DE ANDRADE;149;22; /240011751;VALDENIR JOSE DE SOUSA;149;23; /240009212;JOEL BRUNELLI DA SILVA;149;24; /240015149;EMERSON TADEU BENTO;149;25; /240003111;LEONARDO ALMEIDA SILVA;148;26; /240012375;LÍVIA DE OLIVEIRA VELASQUE PENIDO;148;27; /240014310;IURI DANIEL DE ABREU LAVOURAS;148;28; /240002667;FRANCISCO LEOCACIO ARAGAO MARTINS;146;29; /240005272;GABRIEL AMARO DA SILVA SAMPAIO DE OLIVEIRA;146;30; /240007081;IZAIAS VIANA MARINHO;144,5;31; /240002588;FELIPE GABRIEL XAVIER DOS SANTOS;144;32; /240002652;WALLACE GUSTAVO CAMARGO;143;33; /240005617;CARLOS ROBERTO FIRMINO ARAUJO;142;34; /240003063;LUCAS LEAL GOMES;141;35; /240013170;AMANDA AGUIAR OLIVEIRA;141;36; /240012277;RICARDO CARNELOS DA SILVA;141;37; /240016618;ELIZIEL LOPES DA SILVA;140;38; /240009830;ADONIS DE ANDRADE LIMA;140;39; /240013017;RAPHAEL GARCIA DA COSTA SIMAS;140;40; /240009355;OTAVIO DA SILVA GOMES;140;41; /240012809;ALLYSON DA SILVA FERREIRA;139;42; /240000911;PEDRO HENRIQUE BRANDAO DA SILVA;139;43; /240001151;CARLOS IGOR DA SILVA RIBEIRO;137;44; /240001116;GILSON ANTONIO DA SILVA;136,5;45; /240015249;CARLOS JOSE MANUEL GATTI;136;46; /240011139;RENATO PIGAIANI;136;47; /240011758;GABRIEL DA SILVA BARBOZA;136;48; /240004280;DENILSON SOUSA DE ALMEIDA;135;49; /240005675;LUIZ GUSTAVO MARTINS NASCIMENTO;135;50; /240007855;VIVIAN KALINE SOUTO DE MORAES NASCIMENTO;132;51; /240013167;ROBERTO DE MEDEIROS RODRIGUES;130;52; /240001745;WIEDMON LOPEZ ALEXANDRE;130;53; /240000573;LUIS GUSTAVO DE CAMPOS INACIO;129;54; /240013597;ROBISON ROGÉRIO JUNQUEIRA;128;55; /240015754;RAPHAEL DE OLIVEIRA VILELA;125;56; /240014210;RAFAEL MENDES CANUTTO;122;57; /240000625;CARLOS HENRIQUE EDUARDA DE OLIVEIRA;122;58; /240001392;WILIAM RODRIGUES DA COSTA;121,5;59; /240010780;AMILTON COSTA DE PINHO;121;60; /240000571;FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA;121;61; /240002709;ROBSON ALAN FERNANDES BATISTA;118;62; /240000071;HENRIQUE GOMES;118;63; /240013458;ERICK ALVES DE SOUZA;118;64; /240015696;THIAGO AGUIAR FLORENCIO LIMA;117;65; /240011827;ALAN DA SILVA FERREIRA;117;66; /240014526;LEANDRO ALVES MALDONADO;116;67; /240001528;ABNER MORAIS DE LIMA;116;68; /240012377;HERCULES SCHITTINO ALEXANDRE;116;69; /240011648;ADENILSON ANTONIO BAU;115;70; /240014544;MARCOS WILLIAM DO NASCIMENTO LIMA;115;71; /240016024;RAFAEL GOLÇALVES MARTINS;115;72; /240007665;AILTON JOSE FERREIRA;113;73; /240001270;AFONSO NASCIMENTO DE MESQUITA;113;74; /240000866;SANDRO APARECIDO DA COSTA;112;75; /240002549;FELIPE HENRIQUE MACHADO;112;76; /240016449;LEONARDO CIRINO DO NASCIMENTO;111;77; /240008078;MICHAEL DA SILVA RAMOS RODRIGUES;111;78; /240013712;EVERTON GALVAO CANDIDO DA SILVA;111;79; /240014345;ALEX APARECIDO BREGANTIN;111;80; /240009620;VANESSA GALDINO DA SILVA;110;81; /240006576;ELIAS SANTOS MACHADO;109;82; /240005729;MARCUS JOSE MARTINS CAMPANHA;109;83; /240008130;JOSÉ ANTÔNIO GADÊLHA DOS SANTOS;105;84; /240013870;PIETRO FIUZA GUAZZELLI;100;85; /240003951;OTÁVIO AUGUSTO GRAVALOS;94;86; Pessoa Preta e Parda – 240010802;FABIO DA SILVA COSTA;157;1; /240009212;JOEL BRUNELLI DA SILVA;149;2; /240001151;CARLOS IGOR DA SILVA RIBEIRO;137;3; /240001116;GILSON ANTONIO DA SILVA;136,5;4; /240007855;VIVIAN KALINE SOUTO DE MORAES NASCIMENTO;132;5; /240000625;CARLOS HENRIQUE EDUARDA DE OLIVEIRA;122;6; /240000071;HENRIQUE GOMES;118;7; /240001528;ABNER MORAIS DE LIMA;116;8;

Nível Médio – Técnico em Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear e Defesa – Técnico de Radioproteção – 240000082;SANDRO PIAZZI DAVILA;182;1; /240013127;JARDEL LEMOS THALHOFER;179;2; /240012232;LUCAS CORREA DE SOUZA;177;3; /240015078;LUIZ FELIPE MIRANDA ROSA;174;4; /240000068;JOHN AHNERT;166;5; /240009636;JULIANA FERREIRA MARTINS;165;6; /240007148;NATHALIA ALMEIDA DO NASCIMENTO;161,5;7; /240015366;DAYANA AZEREDO DA CONCEIÇÃO;161;8; /240001774;INGRID BARRETO CAMPOS;158;9; /240011960;RAFAEL HENRIQUE MATEUS FERREIRA ALCÂNTARA;157;10; /240011399;ILLANA ANDRESA MARTINS DUARTE;156;11; /240000016;BARBARA NEVES ALVES;156;12; /240013013;RODRIGO MANHÃES DE MORAES SANT ANA;154;13; /240004579;WELLINGTON ELIAS MENEZES;153;14; /240008346;VINÍCIUS POUSA NEGRÃO;151;15; /240004964;ARTUR DA FONSECA BARONI;151;16; /240006153;RENATO MUNIZ FRANCO;145;17; /240006426;GUILHERME OLIVEIRA LARA ROSA;144;18; /240014292;LILIAN RAMO;138;19; /240006002;GABRIELLE DE OLIVEIRA MATTOS;137;20; /240010161;JOSÉ CARLOS ALVES DOS SANTOS;135;21; /240003293;FÁBIO DIAN DOS SANTOS;131;22; /240017026;THIAGO DE CAMARGO ALVES;131;23; /240010377;MARCO AURELIO ARIAS DE MATTOS;130;24; /240006812;LEANDRO RODRIGUES COUTINHO;127;25; /240013052;JULIANE DE FATIMA AIRES;127;26; /240010135;CLAUDIO VICTOR DOS SANTOS JUNIOR;127;27; /240015751;WESLEY OBNESORG DE OLIVEIRA;127;28; /240008879;RAFAEL OLIVEIRA;126;29; /240000729;LUCAS RODRIGUES CAMARGO;121;30; /240009853;CRISTINA GOMES MATOS DOS SANTOS;121;31; /240003309;RENATO AUGUSTO DE CARVALHO MEDEIROS;118;32; /240016784;ANDRÉ LUIS DE CARVALHO RIBEIRO;116;33; /240015671;LUCAS SIMOES VENANCIO;114;34; /240007955;SILAS OLIVEIRA LINS;112;35; /240015107;YASMIN CARDOSO RODRIGUES;111;36; /240010984;MAIKON PEREIRA DE SOUSA;110;37; /240011044;HELLEN VITÓRIA FARIAS SANTOS;109;38; /240004582;WANESSA SANTOS DUARTE;102;39; /240013621;JOMAR MONTEIRO DA SILVA;100;40; /240007976;SANDRO COSME BENICIO DA SILVA;97;41; Pessoa Preta e Parda – 240006153;RENATO MUNIZ FRANCO;145;1; /240010161;JOSÉ CARLOS ALVES DOS SANTOS;135;2; /240003293;FÁBIO DIAN DOS SANTOS;131;3; /240010135;CLAUDIO VICTOR DOS SANTOS JUNIOR;127;4; /240009853;CRISTINA GOMES MATOS DOS SANTOS;121;5;

Nível Médio – Técnico em Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear e Defesa – Técnico de Secretariado – Ampla Concorrência – 240000782;ROSANE BADARÓ DE OLIVEIRA;169;1; /240001839;MICHELE ELAINE GONCALVES VIVIANI;160;2; /240001657;DANIELLE DA GAMA PEÇANHA;156;3; /240002929;ROBERTA CRISTINA MOREIRA NOGUEIRA;152;4; /240006317;CRISTIANE DE ABREU COUTO;150;5; /240009111;JULIANA MARIA DA SILVA LOPES;148;6; /240007666;ANTÔNIO GOMES NOVAES;144;7; /240010862;AVINER DE JESUS SOARES DOS SANTOS;140;8; /240016561;GABRIELE VIEIRA CARRERA;139;9; /240011220;DANIELLY DE SANTANA FRANCA;129;10; /240005056;MARIA GILMARA FELIPE DE PONTES;122;11; /240011798;CLARISSA DA SILVA ARAUJO;117;12;

Nível Médio – Técnico em Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear e Defesa – Técnico Projetista – Ampla Concorrência – 240016510;JONATHAN FURTADO DE FREITAS;168;1; /240001829;LEONARDO GUEDES BASTARRICA;162;2; /240010110;ANGELO ESTEVES DA SILVA;161;3; /240004464;FABIO LEANDRO DOS SANTOS RAMUNDO;155;4; /240012455;FABIO DA SILVA LEAO;153;5; /240015890;ANANIAS ALEXANDRE EMMERICK;148;6; /240015626;ARTHUR JOSE DA SILVA MULINA PEREIRA;147;7; /240001813;ANTÔNIO FELIPE AZEVEDO DE BAIRROS;132;8; /240015862;DANILO DINIZ MACIEL;132;9; /240004976;GEORGE HENRIQUE LIMA CORRÊA;132;10; /240016074;NORRAN HIROYUKI BARROS HIRAYAMA;131;11; /240011991;LUCAS TADEU DE MOURA;120;12; /240010159;CYNTHIA APARECIDA TAVARES DE ARAUJO;112;13; /240012567;FERNANDO AUGUSTO DOS SANTOS;106;14; Pessoa Preta e Parda – 240015626;ARTHUR JOSE DA SILVA MULINA PEREIRA;147;1;

Nível Médio – Técnico em Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear e Defesa – Técnico de Soldagem – Ampla Concorrência – 240002222;MARCUS VINICIUS DE FREITAS ALVES;160;1; /240007822;FELIPE LEMOS BITTENCOURT;156;2; /240009292;EDSON CARLOS ALVES;149;3; /240005962;FABIO CAETANO SANTANNA DE ALMEIDA;145;4; /240009726;RAFAELA VARGAS ALVES ANTHÉS;144;5; /240014660;FERNANDO OKUDA;141;6; /240013581;ROBERIO BRANDÃO DE LIMA;128;7; /240004275;MARCOS PAULO RODRIGUES DE ANDRADE;115;8; /240001036;FABIANO LUCINDO AIRES;114;9; /240004626;RAFAEL DOS SANTOS PIRES;109;10; /240014635;FABIANO SANT ANA DE ALCANTARA DE ALCANTARA;103;11; /240011955;JOSE REINOR DA COSTA JUNIOR;102;12; /240006411;WENDEL PAULO RODRIGUES;99;13; Pessoa Preta e Parda – 240006411;WENDEL PAULO RODRIGUES;99;1;

Nível Superior – Analista em Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear e Defesa – Advogado – Ampla Concorrência – 240011424;LIVIA GUIMARÃES SOARES;206;1; /240012339;SILVIA MARIA BAETA OLIVEIRA;202;2; /240004644;VINNICIUS KIOSHI WATANABE;201;3; /240010793;ALINE NAZARETH ALFRADIQUE;200,5;4; /240011106;LUANE FAUSTINO COSTA;200;5; /240012469;THAIS HONORATO FLEURY CURADO;200;6; /240014389;JULIANA DOS SANTOS GERIVAZO;199;7; /240008175;ANDRE COELHO NEVES;199;8; /240015761;ALESSANDRA MOURA RODRIGUES DA SILVA;198;9; /240007587;LETICIA MARIA FERRAZ FERREIRA;195;10; /240010477;LARA NASCIMENTO MAGALHÃES;195;11; /240011348;CARLA GUERRA LEMOS CARDOSO;195;12; /240006331;OTACILIO PAULO DA SILVA NETO;194;13; /240005424;IRENE BOGADO DINIZ;193,5;14; /240009951;MARIANA DOLNE;193;15; /240010787;INGRID DE ANDRADE MARCELLO;192;16; /240005381;MARIANA REIMAO SOARES GOMES MELLO;192;17; /240006220;MATHEUS CARVALHO VIEIRA;191;18; /240008091;SIMONE VIEIRA CUPELLO;191;19; /240002250;JOÃO VICTOR MOREIRA GALVÃO ANTUNES;191;20; /240003456;RAONI UTIMURA COELHO;190,5;21; /240007262;RENATA SABBATINO FERNANDES SANTOS;190,5;22; /240002623;BEATRIZ ROCHA DE ALMEIDA;190;23; /240006527;MARIANA WEISSHEIMER FREITAS;189;24; /240015557;RAFAEL SILVA SOUZA;189;25; /240013717;CAROLINE LIMA GRANHA DE SOUZA;189;26; /240007159;BIANCA DUARTE QUIRINO;188,5;27; /240006615;RAFAEL COUTO FEDERICE;188;28; /240001010;GABRIEL DOS SANTOS ROCHA;188;29; /240011000;ANDRESSA MOREIRA DA SILVA;187;30; /240010911;RAFAEL DE OLIVEIRA LEAL SANTOS;186;31; /240002907;HEITOR HUGO SILVA PEREIRA;186;32; /240017124;THAMIRES FERREIRA DE OLIVEIRA;186;33; /240012893;MARCELO ALEXANDRE FRANCISCO DA SILVA;185,5;34; /240006551;DARIO MACIEL BREDIS DE OLIVEIRA;185;35; /240006446;RACHEL LOPES MIRANDA DA CONCEICAO;184;36; /240006501;PAULA VANESSA DE FREITAS ONUSIC;184;37; /240006200;PATRICIA CRISTINA ALVES GARCIA SILVA;184;38; /240013945;VICTOR MAURICIO DOUSSEAU DOS SANTOS;183;39; /240010549;ANA CAROLINA BOYADJIAN FARHA;183;40; /240009175;VICTOR DE OLIVEIRA BOTELHO;181;41; /240017088;LEONARDO JOSE DA COSTA SANTANNA;180;42; /240002718;MARIO SERGIO EVARISTO COSTA CUNHA;180;43; /240005187;ALEXANDER BAPTISTA CORREIA;180;44; /240002343;ISABELLA CASTILHO CRIVELLO;179;45; /240011790;VICTOR GABRIEL LOBATO CORRÊA;179;46; /240004131;MARCELO CALAZA ALVES DE VASCONCELLOS;178,5;47; /240003129;CAROLINA SOARES MARQUES;178;48; /240013948;ANTONIO PEDRO REGO DA CUNHA PEDROSA;178;49; /240000211;IAN DE SANTANA LIMA;178;50; /240007120;THAYS VALERIA ARAUJO DE BARROS;178;51; /240015502;CÉSAR SANTOS BORLINA;177;52; /240004622;CAIQUE TEODORO DE SOUZA;177;53; /240003596;LUIZA CRUZ LIMA;177;54; /240012654;SAMUEL DE OLIVEIRA;177;55; /240003164;JOSE VICTOR SILVEIRA AVELAR;177;56; /240006520;MURILO DEBOSSAM DE BARROS E AZEVEDO;177;57; /240011024;MARIA LUIZA WERNECK DOS SANTOS;177;58; /240011924;PAULO FERNANDO PEREIRA LOPES;177;59; /240003048;PATRICIA DA SILVA MORAIS;176;60; /240006457;YURI PASSOS SILVA;176;61; /240003171;JOAO LUCAS ALMEIDA DE FARIA;175;62; /240015720;LUIS ROMEU ARAUJO TAVARES;175;63; /240002559;ANA LÉA MILANEZ DE CASTRO;175;64; /240003282;FERNANDA FERREIRA MENDES;175;65; /240014594;RODRIGO MADEIRA HENRIQUE DE ARAUJO;175;66; /240015656;NATHALIA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA;175;67; /240014737;ADRIANA BAPTISTA;174;68; /240007508;RAFAEL ALVES CARVALHO;174;69; /240002824;BERNARDO AMARAL DE ALMEIDA MARCONDES;174;70; /240000439;MELLINA DE LIMA GALVES;174;71; /240002693;LARISSA MOREIRA ZOTTIS;174;72; /240011045;PEDRO ALBERTO VAZ DE MACEDO SOARES;173;73; /240007076;LAURA ARAUJO FERREIRA CONSTANTE;173;74; /240005862;SAMUEL GUILHERME MARTINS;173;75; /240005445;DOMENICO SALVATORE SANTORO;173;76; /240010655;SILVANIA CRISTINA DA SILVA SANTANA;173;77; /240009700;CAROLINA ROCHA LAPA BORGES;172;78; /240008408;FABIANO ARISTIDES GONÇALVES BASTOS;172;79; /240008251;LUIDGI ALMEIDA;172;80; /240013707;JULIA RUBIM PIMENTEL;171;81; /240008804;CARLOS AUGUSTO GENARO MENDES;171;82; /240004685;RAQUEL DE OLIVEIRA MOREIRA;171;83; /240004142;CAROL CORDEIRO VILLA DA SILVA;171;84; /240005354;PRISCYLA SODRÉ LATORRACA;171;85; /240013217;BRUNO DA SILVEIRA LEITE;170,5;86; /240009050;MATHEUS BERALDO MAGALHAES PAIVA;170;87; /240015408;ISABELLA OLIVEIRA DE PAULA SANTOS;170;88; /240007217;MARIO MADEIRA CARVALHO FERNANDES;170;89; /240000621;JONATHAN MIKE GONÇALVES DE CASTRO;169,5;90; /240013790;DANIEL OZANAN DE ARAUJO PEREIRA;169;91; /240003709;GIULIANO CEZANA ARAUJO CUNHA;169;92; /240002733;RAQUEL CORDEIRO MONTEIRO;169;93; /240002786;JULIANA DA FONSECA MARTINS LOUREIRO;168;94; /240010013;BIANCA BARTOLO VIVES;168;95; /240014774;BRUNO CAFFARO RODRIGUES;168;96; /240006899;PRISCILLA LIMA GALCINO;167;97; /240002911;MARCOS DA SILVA RIBEIRO;167;98; /240014092;ISABELA CARVALHO FRAGA;167;99; /240003276;CAMILA RIBEIRO DA SILVA;166;100; /240014388;JULIA PONTES AGUIAR FIAD;166;101; /240002259;LUCAS HOSKEN BALZANA RAMOS;166;102; /240014576;KEYLLA FREITAS PINHEIRO DA COSTA;165;103; /240008463;ALESSANDRA VIANNA DA CUNHA;165;104; /240002229;MARIANA ARRAES PEREIRA MARÓJA RIBEIRO;165;105; /240007301;SUELI PEREIRA GONCALVES BUENO;164;106; /240006678;MAILA DURAZZO NEGRISOLO;164;107; /240012807;MAURO BASTOS ALVES JUNIOR;164;108; /240000845;JEFFERSON BERTRAN DE ALCANTARA SOARES;164;109; /240005620;IRNO WALBER MENDES DA SILVA;164;110; /240006522;FERNANDA KOELER GALVAO;163,5;111; /240007145;MARGARETE MONTEIRO SANTOS;163;112; /240013749;TALITA SINIMBU CECILIO;163;113; /240004269;THAMIRES HERMIDA ALVIM FERREIRA;163;114; /240007013;LUCAS DE OLIVEIRA E SILVA;162;115; /240013070;JONAS GUERREIRO VILAS BOAS;162;116; /240008074;ISABEL FIGUEIRA DE MELLO HALLIER;162;117; /240003632;ALESSANDRA BORBA REIS;162;118; /240009087;LUIS GUSTAVO DOS SANTOS CRISTOFARO;162;119; /240009264;CAROLINA VIEIRA DO ROSARIO;161,5;120; /240001613;RICARDO TACHIBANA;161;121; /240001349;TERTULIANO SOARES E SILVA;161;122; /240012206;MARIANA MAIOLINO FREITAS DE VIVEIROS;161;123; /240003267;JULIANA AUGUSTA FERREIRA FIGUEIRA;161;124; /240014064;HAVEL ZONATO FERREIRA PONTES LINO RIBEIRO;161;125; /240005549;BIANCA PEDROSO SAMPAIO;161;126; /240014796;AMANDA BARROS SILVA;161;127; /240004220;LUDYMILLA DOS SANTOS CARVALHO;161;128; /240014830;BRUNO GETIRANA DE LIMA;160;129; /240003609;TAMARA HELENA THAIZ RODRIGUES DE ANDRADE;160;130; /240009840;RAFAEL FERREIRA GOMIDES;160;131; /240009133;ALANA DA BARRA DE OLIVEIRA;159;132; /240000903;RAFAELLA PAULO PEREIRA;159;133; /240002504;ARIEL MENEZES SOARES MACIEL;159;134; /240007309;MARIANA DA ROCHA DOS SANTOS;159;135; /240009147;THALES DA SILVA LIMA;158;136; /240006311;GIOVANNI POLUBOIARINOV ORLANDI;158;137; /240008194;BRUNO DA COSTA BATISTA;158;138; /240003047;RODRIGO RANGEL FELIPE;157;139; /240006850;JULIANA MOTA FERRAZ;157;140; /240009593;GUSTAVO HENRIQUE DE LIMA E SANTOS;157;141; /240001363;KARINE CRISTINA DA SILVA BRAGA;157;142; /240012322;EDSON EUFRASIO DA SILVA ALVES;155;143; /240007417;FELLIPE CHAVES SILVA BRITO SANTOS;151;144; /240000541;MARCOS VINICIUS DOS SANTOS GONÇALVES;148;145; /240007228;SILAS DAVI DA CONCEICAO;142;146; /240012272;NATALIA RAMOS ROSA;139;147; /240000524;JESSICA COSTA DO NASCIMENTO;129;148; /240015940;PEDRO HENRIQUE LIMA VAZ;128;149; /240015571;ANA PAULA DE BRITO AZEVEDO;121;150; /240012464;DAVID LOPES DA SILVEIRA;82;151; Pessoa Preta e Parda – 240006331;OTACILIO PAULO DA SILVA NETO;194;1; /240007159;BIANCA DUARTE QUIRINO;188,5;2; /240006200;PATRICIA CRISTINA ALVES GARCIA SILVA;184;3; /240002718;MARIO SERGIO EVARISTO COSTA CUNHA;180;4; /240000211;IAN DE SANTANA LIMA;178;5; /240004622;CAIQUE TEODORO DE SOUZA;177;6; /240013707;JULIA RUBIM PIMENTEL;171;7; /240004685;RAQUEL DE OLIVEIRA MOREIRA;171;8; /240005620;IRNO WALBER MENDES DA SILVA;164;9; /240008194;BRUNO DA COSTA BATISTA;158;10; /240007228;SILAS DAVI DA CONCEICAO;142;11; /240000524;JESSICA COSTA DO NASCIMENTO;129;12; Pessoa com Deficiência – 240001613;RICARDO TACHIBANA;161;1;

Nível Superior – Analista em Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear e Defesa – Analista de Administração – Ampla Concorrência – 240006187;JEAN CARLOS DA SILVA BRAGA;205;1; /240000204;CYNTIA SIMÕES DE SOUZA;201;2; /240016481;MATHEUS LUCIO BERNARDO DA SILVA;199;3; /240005383;ANDRE ACIOLI DE LIMA;198;4; /240012988;ALEXANDRE JOSE MEIRELLES MACHADO;194,5;5; /240011650;MIRIAM LIU;194;6; /240012245;MATHEUS PAIXAO MEDEIROS ALVES DA COSTA;191;7; /240016067;DIOGO OTAVIO PEREIRA E SILVA;190;8; /240015064;BRUNO COUTO DE OLIVEIRA;189;9; /240014515;VANESSA CAROLINE CONCEIÇÃO CORREA;187;10; /240006230;MARIANA MOTA DE CASTRO SILVA;186;11; /240010622;CARLOS AUGUSTO SANTOS FERNANDES;186;12; /240002087;CRISTIANE BERTIN AMANCIO;185;13; /240014493;RAFAEL AKIO THINEN FEIJO;185;14; /240017187;WANDERSON RAONI JUCÁ AZEVEDO;184;15; /240016717;ANNE MIRELLE DE JESUS OLIVEIRA;184;16; /240002548;MOISES ARAUJO VIDAL;183;17; /240011225;ANA LUCIA AGUIAR CERQUEIRA MONTOVANI;183;18; /240008467;VANESSA DA CUNHA SANTOS BRUM;182;19; /240014489;VANESSA CAROLINA DOS SANTOS;182;20; /240000778;ROSANE BADARÓ DE OLIVEIRA;182;21; /240014773;MARIANA MENESCAL DE VASCONCELLOS BALLES;181;22; /240010930;JERONIMO CLEON BORGES CORDEIRO;180;23; /240002887;GABRIELA CRISTINA TERRABUIO GONCALVES;180;24; /240004694;MARCIO DE AMORIM MACHADO FERREIRA;180;25; /240006328;DIEGO NASCIMENTO DE JESUS;180;26; /240009589;MARCOS FELIPE ROCHA BOZOLAN;180;27; /240012624;ELIZABETH MAYUMI MORI VIANA;179,5;28; /240008220;NOELLE ALMEIDA RIBEIRO;179;29; /240016132;DAVIS CEZAR SANTOS;178;30; /240000490;ERICA TRAJANO XAVIER MIQUILINO;178;31; /240012269;RENATA CORRÊA VARELLA MARQUES;178;32; /240015005;NATHAN SOARES MARINHO;178;33; /240015203;HENRIQUE DA SILVA PAULA;178;34; /240013688;FELIPE DE MATTOS GALVAO;177;35; /240003272;WILLIAN FRANCKLIN RITTA;177;36; /240011762;PRISCILA DA SILVA VERISSIMO FERREIRA;177;37; /240015026;AMANDA SILVA PINTO RODRIGUES PAES;176;38; /240008805;CAIO ARRUDA ANASTACIO;176;39; /240003023;ALEXANDER DIAS JARDIM ANDRADE;175;40; /240014071;PÂMMELA DE SOUZA TEIXEIRA;175;41; /240003529;BRUNO DA SILVA DIAS DOS REIS;175;42; /240011841;MARINA SOARES PIRES DE MELLO FREIRE;175;43; /240015616;JASON DE ANDRADE FERNANDES;175;44; /240011564;EMERSON SOBRAL VICENTE DA SILVA;175;45; /240013807;ALEXANDRE COUTO SALLES;173;46; /240015344;MARCELO DE MORAES MIRANDA;173;47; /240009485;AUGUSTO CESAR LEMOS OZORIO;172;48; /240006116;DAIANE OLIVEIRA DA LUZ ANDRADE;172;49; /240015441;NATÁLIA FERRAZ LEITE SCHONS;172;50; /240010059;MARCELA BITTENCOURT THOMAZ DE AQUINO ESCOBAR;171;51; /240006634;DEISE ITALA SANTOS SILVA;171;52; /240009798;WAGNER SANTANA DA SILVA;170;53; /240011148;JOANAIANA MARCELINA DA SILVA LEMOS;169;54; /240013755;ARTUR BATISTA RIZZATO;169;55; /240003054;FELIPE LEANDRO LOUREIRO;168;56; /240007773;MATHEUS DE ARRUDA RODRIGUES ALVES;168;57; /240001103;MARIA LUISA COUTO LEITE DE OLIVEIRA;168;58; /240012340;VINÍCIUS DE ARAUJO BARBOSA;168;59; /240000026;EDUARDO MAURICIO CORTES MONTEIRO;168;60; /240003208;VANESSA SOARES;166;61; /240005394;JEFFERSON PAULO DOS SANTOS PRATES;166;62; /240002800;MONICA KIOKO HIGASHI;166;63; /240011945;THIAGO DELOCCO COUTO RODRIGUES;166;64; /240006397;PAULA MARTINELLI GERVAZONI;166;65; /240005015;CRISTIANO OLIVEIRA PINHEIRO;165,5;66; /240003500;RICARDO MIYASHIRO;165;67; /240015823;DANIEL SANT ANA MOREIRA;164;68; /240008471;ROSANGELA MENDEZ;163;69; /240001997;GIUSEPPE IANINO DE PIERI;163;70; /240010926;VANUSA ALVES RODRIGUES;163;71; /240014106;SILVANA FERREIRA DE SOUZA;163;72; /240002572;CAMILA SANTOS DE LIMA;162;73; /240005919;WALLACE FREITAS RODRIGUES;162;74; /240012380;RODRIGO ALEXANDRE VICENTE;162;75; /240013193;PAULO QUEIROZ NETO;161,5;76; /240002694;FERNANDO ELIAS BORGES;161;77; /240010656;JHONATAN PEREIRA RUFINO;161;78; /240014758;LUIZ HENRIQUE HEIDI DOMKE TAGO;161;79; /240015496;ANDRE VALARIO RIBEIRO;161;80; /240002242;THAIS MACHADO RIBEIRO;160;81; /240006335;JOAO PEDRO GUSMAO TEIXEIRA;160;82; /240005211;MAYCON ROHEN LINAHRES;159;83; /240008737;AYUMI KURODA DA SILVA LIMA;159;84; /240004927;RAFAELLA DANTAS DE SOUZA GOES;159;85; /240016148;FLAVIA SANTOS TURCO;158;86; /240007355;RAQUEL RESENDE OLIVEIRA;158;87; /240003076;EDUARDO BORGES CHAGAS;158;88; /240013100;LEANDRO CHEVRAND TORRES;158;89; /240004569;ROGER LUZ DA ROCHA;157,5;90; /240004892;VANESSA DINIZ MENDONCA;157;91; /240014244;MAICON SOARES LUCAS;157;92; /240016346;ANGELA BEATRIZ RODRIGUES BONFIM;157;93; /240012802;MARCIO ANDRE SAKATA;156;94; /240006550;ISABELLE CRISTINE CAVALHERIE DE ALMEIDA RODRIGUES;156;95; /240015022;MARIA DAS GRAÇAS BARBOZA;156;96; /240014179;ANA CLEIDE BATISTELA ROSA;156;97; /240000125;RODRIGO MENEZES DOS SANTOS;155;98; /240014710;CLERES MACIEL AZEREDO;155;99; /240012878;MELISSA DE MORAES POYARES;155;100; /240013875;CAMILA MOSE FERREIRA DA FONSECA;155;101; /240008237;VICTOR DE OLIVEIRA MEZABARBA;154,5;102; /240011198;VILMA ALVES DA SILVA;154;103; /240004060;CARLA ALVES PINTO SILVEIRA MARTINS;154;104; /240002999;MONICA RODRIGUES SOARES;154;105; /240014894;NEWTON CAPISTRANO DA SILVA FILHO;154;106; /240000636;FABIO DOS SANTOS CAMPOS;154;107; /240001858;RAFAEL VIEIRA DOS PASSOS;153;108; /240009210;LEONARDO VICTOR BRAZ REIS;153;109; /240000476;FELIPE EMANOEL DE LEMOS OLIVEIRA;153;110; /240011096;PAULA YAMAMOTO ALVES DE LIMA;153;111; /240009864;SAMUEL SILVA OLIVEIRA;153;112; /240014021;MAURO MARTINS FERREIRA DE AZEVEDO;152;113; /240007813;MARIANA LAURA GUIMARAES RODRIGUES;152;114; /240016251;LUCAS VALARIO RIBEIRO;152;115; /240014053;APARECIDO DONIZETI CASTRO DOS SANTOS;152;116; /240006991;LUIZ CLAUDIO DAMASCENO RIBEIRO;151,5;117; /240016997;CRISTINA ISABEL RUFINO NASCIMENTO ALVES;151;118; /240008118;ANDRÉ LUIZ VERDINI DE CARVALHO PINHEIRO;151;119; /240003347;MARCIO DE CARVALHO COSTA;150;120; /240006248;ALINE CRISTINA DO NASCIMENTO OLIVEIRA;150;121; /240016018;LARISSA EMERICH GAMA DE SOUZA;150;122; /240001047;JEAN GOMES DA SILVA;150;123; /240001954;ALEX SANDRO VIEIRA;149,5;124; /240008771;ANDERSON GERSON BARBOZA DA SILVA;149;125; /240002045;RAFAEL ANTONIO DA SILVA VIANNA;149;126; /240003969;MARIA CRISTIANE GUARILHA MADEU;149;127; /240000767;VERONICA ALVES DE OLIVEIRA;149;128; /240010653;MELISSA DOS SANTOS HENRIQUE;149;129; /240017043;LAIS JOSE DA SILVA;149;130; /240010165;NORMA SUELY DA SILVA CHAVAO;149;131; /240016406;MERYELLEN LOPES TELES BERTANI;149;132; /240003114;MATHEUS PEREIRA ARRUDA;148;133; /240001450;JULIA GARCIA FELÍCIO;148;134; /240012246;JOSE EDUARDO RAMALHO DANTAS;148;135; /240001004;GABRIEL PIRES DA SILVA OLIVEIRA;148;136; /240013271;ANDREA CARVALHO DE OLIVEIRA;148;137; /240004855;ALEXSANDRO RODRIGUES MOÇO;148;138; /240003628;CLAUDIO FERRAZ SANTIAGO;148;139; /240012179;MAYRA MARQUEZ PINA RODRIGUES;148;140; /240007517;ADRIANO DOS REIS MOREIRA;147;141; /240010156;ANA PAULA SILVA ESTEVÃO;147;142; /240009021;MAICON CALDEIRA DO ESPIRITO SANTO;147;143; /240015734;DANIEL RAMOS DE LUCENA;147;144; /240017049;ERIVALDO JOSE CAETANO;147;145; /240015337;NATHÁLIA RODRIGUES CORREIA;146;146; /240003857;IRIS RIBEIRO;146;147; /240016490;PATRICIA DE SOUZA PORTELLA;146;148; /240011544;ANA LUCIA ROSA MACHADO;146;149; /240000057;DOUGLAS ELISIARIO DA SILVA;145;150; /240009779;ELIANE FERREIRA SILVA;145;151; /240015835;ANDRE LUIZ ESTEVES DE OLIVEIRA;145;152; /240003461;ERIC HENRY TAGO GOMES;145;153; /240001701;LUCAS CABECO DRUMMOND;145;154; /240012921;MAYARA MILENA MARTINS SIQUEIRA;145;155; /240015678;WALTER CARVALHO CATELAN;144;156; /240011941;AMANDA DE OLIVEIRA BARROS;144;157; /240000780;JUNIO DA SILVA TRINDADE;144;158; /240000443;MARIANA PERES DE OLIVEIRA;144;159; /240007073;UMBERTO CASSARA DE CASTELLAMMARE SCOTT SICILIANO;144;160; /240016311;MILENA YOSHIIE EIZAK;144;161; /240015493;CLAUDINEI FERNANDES MUNIZ;144;162; /240016521;ALEXSANDRO BRITO DE SOUSA;144;163; /240000205;WILLIAN SANTOS COSTA;143;164; /240003527;JAQUELINE DA SILVA AMBROSIO MIYASHIRO;142,5;165; /240004415;KAROLINA DELFINO ABAL;142;166; /240013351;FELIPE GLORIA CASTANHEIRA;142;167; /240015137;ANDREA FARIA SARAIVA;142;168; /240009318;DEBORA MACHADO DE SOUZA SILVEIRA;141;169; /240014403;LORENZO CARNEIRO;141;170; /240016437;PAULO HENRIQUE REGIS;141;171; /240012956;GUILHERME HENRIQUE COBUCI TEIXEIRA;141;172; /240014349;KARLA DE MATTOS ROMAO PEREIRA;141;173; /240006309;ANDERSON ROBERTO DOS SANTOS MAGNINI;140,5;174; /240009618;GUILHERME TOLEDO MAGANE;140;175; /240015008;PEDRO MIDENA FALCAO DE VASCONCELOS;140;176; /240013975;JEFERSON SANTOS ALMEIDA;140;177; /240005259;PAULIANE BARBOSA DE QUEIROZ;139;178; /240004686;JONATAS DA GAMA AZEVEDO;139;179; /240017104;JOAO PEDRO CITRINITI DEMARCHI;139;180; /240000225;LUCIANA FREITAS DE ANDRADE;139;181; /240014874;CAROL ANE MARTINS AGUIAR DA SILVA;139;182; /240011435;WEVERSON CLOVIS MORANGONI JUNIOR;138;183; /240016825;ELISMARA REBOUCAS BENVINDO DA FRANÇA;137,5;184; /240010143;VINYCIUS MELO FARIAS;137;185; /240005795;MEIRE NASCIMENTO MONTE;137;186; /240003722;FABIO VINICIUS ANDRADE CARDOSO;137;187; /240001534;MAGNOLIA BATISTA DE JESUS SABINO REIS;137;188; /240005734;JEFERSON ARAÚJO DA SILVA;136;189; /240014484;LARISSA SANTOS SOUZA MENDES;136;190; /240003531;LUCAS LIMA DE CASTRO;134;191; /240015175;BARBARA DOS SANTOS DE SOUZA;132;192; /240007220;FERNANDA RIBEIRO DA SILVA;129;193; /240002751;DANIELLA KRISTYANE IGNACIO MENDES NEGREIROS;129;194; /240005528;GLEICE ANTUNES DE OLIVEIRA MOREIRA;125;195; /240011994;KASSIO SOARES ROQUE;122;196; /240011122;ALEX SANDER SILVA BRAVO;115;197; /240001678;LUIZ ANTONIO SANCHEZ DE MIRANDA;113;198; /240016859;PATRICIA FARIAS DE SOUZA;112;199; /240007828;YASMIN VILA NOVA MASCARENHAS;109;200; Pessoa Preta e Parda – 240006187;JEAN CARLOS DA SILVA BRAGA;205;1; /240014515;VANESSA CAROLINE CONCEIÇÃO CORREA;187;2; /240010622;CARLOS AUGUSTO SANTOS FERNANDES;186;3; /240016132;DAVIS CEZAR SANTOS;178;4; /240011762;PRISCILA DA SILVA VERISSIMO FERREIRA;177;5; /240006116;DAIANE OLIVEIRA DA LUZ ANDRADE;172;6; /240006634;DEISE ITALA SANTOS SILVA;171;7; /240011148;JOANAIANA MARCELINA DA SILVA LEMOS;169;8; /240002572;CAMILA SANTOS DE LIMA;162;9; /240002242;THAIS MACHADO RIBEIRO;160;10; /240013100;LEANDRO CHEVRAND TORRES;158;11; /240015022;MARIA DAS GRAÇAS BARBOZA;156;12; /240006991;LUIZ CLAUDIO DAMASCENO RIBEIRO;151,5;13; /240006248;ALINE CRISTINA DO NASCIMENTO OLIVEIRA;150;14; /240001450;JULIA GARCIA FELÍCIO;148;15; /240009021;MAICON CALDEIRA DO ESPIRITO SANTO;147;16; /240014349;KARLA DE MATTOS ROMAO PEREIRA;141;17; /240004686;JONATAS DA GAMA AZEVEDO;139;18; /240010143;VINYCIUS MELO FARIAS;137;19; /240001534;MAGNOLIA BATISTA DE JESUS SABINO REIS;137;20; /240003531;LUCAS LIMA DE CASTRO;134;21; /240015175;BARBARA DOS SANTOS DE SOUZA;132;22; /240011994;KASSIO SOARES ROQUE;122;23; /240011122;ALEX SANDER SILVA BRAVO;115;24; /240016859;PATRICIA FARIAS DE SOUZA;112;25; Pessoa com Deficiência – 240014710;CLERES MACIEL AZEREDO;155;1; /240001678;LUIZ ANTONIO SANCHEZ DE MIRANDA;113;2;

Nível Superior – Analista em Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear e Defesa – Analista de Negócios – Ampla Concorrência – 240009447;MARÍLIA DE ANDRADE LENGRUBER;195;1; /240012566;JIMMI AUSTIN ARAGÃO MARTINS;186;2; /240000354;JOSE EDUARDO DE SOUZA JUNIOR;184;3; /240013171;DAVID DO AMOR DIVINO FERREIRA DA SILVA;181;4; /240005337;FERNANDA SILVA BOTELHO;174;5; /240017153;EDUARDO AUGUSTO ARTEIRO DE FARIA;171;6; /240004534;RAQUEL PIAZZA BRANCO;171;7; /240008700;CAROLINA LEITE MARTINS;169,5;8; /240003008;CAUIM VIEIRA DE SOUZA CARDOSO;169;9; /240015660;NATAN JOHN AMORIM SILVA;167;10; /240014225;FERNANDA DE LIMA DA SILVA NUNES;166;11; /240016238;BRUNO ECKHARDT MACHADO;165;12; /240000663;CAMILA DE OLIVEIRA BARBOZA;165;13; /240009290;EFRAIM DA SILVA MEDEIROS;163;14; /240009180;CARLOS EDUARDO REIS FORTES DO REGO;162;15; /240000192;VIVIANE CAVALCANTE LIMA BUONORA;162;16; /240005041;NATHALIA VASCONCELLOS DE SOUZA;162;17; /240001469;LARISSA BACELAR MARQUES;161;18; /240015788;MARCELO DE CARVALHO LOTT GUIMARES;160;19; /240016932;MARCO AURÉLIO MONTEIRO DE BARROS THOMÉ;159;20; /240009254;TEDSON ROCHA DOS SANTOS BELFORT;158;21; /240017014;MURILO FRANCISCO BARELLA;157;22; /240001682;WALESKA REGINA LIMA LOPES;157;23; /240006241;TAISSA FARIA DE GOUVEA;155,5;24; /240010372;PATRICIA MARTINEZ DUARTE TAVOLARO;154;25; /240000157;DIEGO DA SILVA SOUZA MACHADO;154;26; /240008139;TATIANA NEIVA VITAL ABREU;153;27; /240007636;PRISCILA GONCALVES FRANCISQUINI;153;28; /240003941;EDEIVERSON GARCIA DE OLIVEIRA;152;29; /240014488;HELENA WEN HEING CHAN;149;30; /240000218;DENISE TORRES DE CARVALHO;148;31; /240016246;MARCILIO FERNANDES DE FRANCA;145;32; /240017031;SCARLET DA SILVA SINDRA;145;33; /240002443;TANIA DA MOTTA DELIBI;144;34; /240013332;FERNANDO APARECIDO VITAL GONCALVES;144;35; /240010370;ESTER SOUZA RAMOS POLEO;143;36; /240002335;MARCOS AURELIO CASTRO DE SIQUEIRA;143;37; /240013563;MARCIO SANTOS AYALA;143;38; /240004822;DANIEL GUAHYBA JUSTO MOREIRA;141;39; /240002934;IVAN RIBEIRO TEIXEIRA;141;40; /240016078;LEONAN DE LIMA PEDRA;141;41; /240012175;JULIO BORDONI BARBOSA;141;42; /240002551;JESSICA AZEVEDO CAETANO;141;43; /240007208;MAYCON DA SILVA BREDA;141;44; /240011322;BRUNO MANZARA PINTA;140;45; /240003585;CAIO CRUZ MARINS;140;46; /240007645;ADRIANA SBRAGIA MAZZO;139;47; /240005836;JOSE AMANCIO PIRES JUNIOR;136;48; /240012430;ALMIR ALVES DA SILVA;120;49; /240011793;MAGNO COSTA SILVA;99;50; Pessoa Preta e Parda – 240009290;EFRAIM DA SILVA MEDEIROS;163;1; /240009254;TEDSON ROCHA DOS SANTOS BELFORT;158;2; /240017031;SCARLET DA SILVA SINDRA;145;3; /240005836;JOSE AMANCIO PIRES JUNIOR;136;4; /240012430;ALMIR ALVES DA SILVA;120;5; /240011793;MAGNO COSTA SILVA;99;6;

Nível Superior – Analista em Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear e Defesa – Analista de Recursos Humanos – Ampla Concorrência – 240006393;NATALIA DOS SANTOS SILVA;190;1; /240014561;ARACY FONTES TAVARES;188;2; /240004479;WILLIAN DA SILVA XAVIER;185,5;3; /240008508;RAFAELA ABREU SOUZA DOS SANTOS;184;4; /240006826;JESSICA GOMES SANTOS;182;5; /240007757;ISLANE MAIARA JESUS DE QUEIROZ;180,5;6; /240013307;BRUNO BISPO SALLES;179;7; /240011422;MARCELO AUGUSTO RAMOS LEITE;179;8; /240000601;WAGNER DA COSTA ALVES DE JESUS;179;9; /240001310;ANA MARIA COELHO DE SOUSA;178;10; /240010155;JESSICA DE PAULA ABDALLA;176;11; /240003989;STEPHANIE LOPES DOS SANTOS;175;12; /240002529;PATRÍCIA ROGGÉRIO DA ROCHA;175;13; /240016161;NATALIA TOTH PASSARELLI;174;14; /240003606;JULIANA DE ARRUDA DIAS;174;15; /240007900;EVERTON APARECIDO DA SILVA ROQUE;174;16; /240002204;MARCEL ZARA DE SOUZA LIMA;174;17; /240011889;ANDERSON CASAROTTI;174;18; /240000455;CINTIA CRISTINA APARECIDA DO CARMO;173;19; /240008080;GISELE LEONELA APARECIDA SIMOES DE MORAIS;173;20; /240008166;ALINE CRISTINA SANTOS DA SILVA GONCALVES;171,5;21; /240004688;ANDREZA CAVALCANTE PEÇANHA DE LIMA;171;22; /240012676;RAFAEL LUIZ FARIAS SILVA;171;23; /240002094;MARA FERNANDA ROCHA DE SOUSA;171;24; /240012536;DANIEL RODRIGUES FIDELIS DA SILVA;170;25; /240010867;ANA CAROLINA JULIO DA SILVA ANDRADE;169;26; /240011216;SABRINA CRISTINE DE ALMEIDA;168;27; /240016136;THOMAS JEFFERSON DUARTE;168;28; /240012463;MARIANA LEITE DE MELO LINS;168;29; /240012088;ANA FLAVIA DELLA POSTA;167,5;30; /240006008;BARBARA CRISTIANE SILVA DE LIMA;167;31; /240011304;LEONARDO RIBEIRO;167;32; /240008131;LUIS FELIPE DE OLIVEIRA CAVALCANTE;166,5;33; /240016778;JULIA MENDES MATEUS;166;34; /240011713;LUISA TAVARES DE OLIVEIRA;165;35; /240001952;VIVIANE EDITE DE MORAIS;164,5;36; /240006742;RITA ANDRADE DE CASTRO;164;37; /240010307;ANA PAULA SAMPAIO CHINI TEIXEIRA;164;38; /240015579;ANDRÉA AUAR DE PINHO MORAES;164;39; /240004373;RODRIGO DE ALMEIDA SILVA;163;40; /240009114;JUCIANE LENGRUBER MOREIRA DA SILVA;162,5;41; /240007041;DEBORA STEIMAN GAGLIANONE;162;42; /240013208;DIOGO DE CARVALHO CANTARINO;161;43; /240010686;DIOGO JOSE LACERDA;161;44; /240009961;JULIANA CANDIAN DOS SANTOS;160;45; /240004618;VANESSA DA SILVA SOUZA;160;46; /240006611;JOSIVAN SANTOS SOUZA;160;47; /240013048;DANIELE FERREIRA DE SOUZA;160;48; /240013482;SILAS RODRIGO DA SILVA;160;49; /240000991;GABRIELLE FERREIRA DE CARVALHO FERNANDES;159;50; /240005158;ANNA LOUISE FREITAS TEIXEIRA;158;51; /240009553;VIVIANE POMPERMAYER STENICO;158;52; /240001921;AMANDA SMITH CORTES DA CRUZ;157,5;53; /240014725;ANNA CRISTINA DE CASTRO VILANI;157,5;54; /240004061;ELIZABETH APARECIDA HAUTZ;157;55; /240008582;DANIELLE DA SILVA REIS;157;56; /240007388;LUCIANA MIEKO IIZUKA;157;57; /240005179;WANDER FERNANDES RIBEIRO FILHO;156;58; /240013953;SARAH MACHADO;156;59; /240013158;TIAGO MADI DOS SANTOS;155;60; /240013119;TATIANA FIGUEIREDO CARNEIRO;155;61; /240004422;ACSA FRANCA NASCIMENTO GOMES;155;62; /240011329;JENNIFFER RAIMUNDO RAMOS;155;63; /240006895;MARCELLE DE SOUZA ALMEIDA;155;64; /240002001;MIKARLA PRISCILA SOARES DA SILVA;155;65; /240007600;MARIA CÉLIA BARROS DA SILVA;155;66; /240010205;ALEXANDRE FERREIRA COELHO;154;67; /240001280;ANA CLAUDIA GOMES FREIRE;154;68; /240015006;JOYCE DA CONCEIÇÃO ALVES DE JESUS;153;69; /240014234;CAROLINE CRISTINA SALVATORI DEVIDE CAMARGO;153;70; /240012158;SHEILA MUZY BRITO;152;71; /240010909;CINTIA PATRICIA DOS SANTOS LUNA;152;72; /240005300;BEATRIZ LOPES MARTIN CARVALHO;152;73; /240015121;DEBORA ASSUNTA LOPES DA SILVA;152;74; /240001409;DANIELA RESENDE DUTRA;152;75; /240011520;CASSIA LETTICIA PEREIRA DA SILVA;151;76; /240001369;BRUNO ARAUJO DE MORAES;150;77; /240014316;ROBSON COSMO DE SOUSA;150;78; /240012891;DANIELE PEREIRA DA SILVA;150;79; /240015905;ADRIANY DOS SANTOS ZOCCA;149,5;80; /240017172;ALESSANDRA MARIA MARCZYNSKI;149;81; /240013061;ADRYANNE DE OLIVEIRA SANTOS;149;82; /240008390;LETICIA DE SOUZA OLIVEIRA;149;83; /240014510;CAMILY PAES PEZZATTO;148;84; /240001600;ALEXANDRE SALZGEBER BASTOS;148;85; /240006244;NICOLLE SILVA DO NASCIMENTO;147;86; /240005977;LUANA DA SILVA VENTURA;147;87; /240005558;CAMILA SILVA DE SOUZA;147;88; /240016110;PEDRO DE LEAO CAIUBY;146;89; /240010225;CRISTIANE LOPES DA SILVA;146;90; /240004859;KESIA KARLA SILVA VERCOSA DE MELO;145;91; /240009330;VIVIANE DE QUEIROZ JULIO CESAR;145;92; /240017199;NICOLAS ANDRADE COELHO COSTA;145;93; /240007868;RAFAELA GONÇALVES FERRARO;145;94; /240010527;MATHEUS MORETO DOS SANTOS FIDALGO;145;95; /240015428;CAMILA SCAPUCIN;145;96; /240006524;LAURA ALVES GRACIANO;138;97; /240010827;FABIO DA SILVA COSTA;136;98; /240014394;ADEMAR RAMOS GONÇALVES JUNIOR;135;99; /240015371;FABIO JOAQUIM DA SILVA;133;100; /240004687;LIDIANE SANTANA NASCIMENTO;129;101; /240015080;PRISCILLA LUIZA SILVA;127;102; /240002251;FLAVIO NERI DE OLIVEIRA;127;103; /240014572;JASON BATISTA DA ROCHA;123;104; /240005978;ROBSON BATISTA DA SILVA;119;105; /240008102;SUELEN ALVES VIEIRA SALES MONTEIRO;118,5;106; /240008838;DIEGO TACIO DE SOUZA;116;107; Pessoa Preta e Parda – 240008508;RAFAELA ABREU SOUZA DOS SANTOS;184;1; /240007900;EVERTON APARECIDO DA SILVA ROQUE;174;2; /240008166;ALINE CRISTINA SANTOS DA SILVA GONCALVES;171,5;3; /240012676;RAFAEL LUIZ FARIAS SILVA;171;4; /240002094;MARA FERNANDA ROCHA DE SOUSA;171;5; /240006611;JOSIVAN SANTOS SOUZA;160;6; /240014316;ROBSON COSMO DE SOUSA;150;7; /240013061;ADRYANNE DE OLIVEIRA SANTOS;149;8; /240010827;FABIO DA SILVA COSTA;136;9; /240004687;LIDIANE SANTANA NASCIMENTO;129;10; /240015080;PRISCILLA LUIZA SILVA;127;11; /240014572;JASON BATISTA DA ROCHA;123;12; /240005978;ROBSON BATISTA DA SILVA;119;13; /240008102;SUELEN ALVES VIEIRA SALES MONTEIRO;118,5;14; /240008838;DIEGO TACIO DE SOUZA;116;15; Pessoa com Deficiência – 40012158;SHEILA MUZY BRITO;152;1;

Nível Superior – Analista em Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear e Defesa – Analista de Desenvolvimento de Sistemas – Ampla Concorrência – 240014989;BRUNO LEITE CALAZANS COSTA;204;1; /240015927;RICARDO DE OLIVEIRA CRUZ JUNIOR;196;2; /240000074;ALEXANDRE ROCHA DE SOUZA;195;3; /240008727;MATHEUS ABREU DA COSTA CORRÊA;190,5;4; /240012560;MANUEL BARAO RODRIGUES SOLDADO;185;5; /240008976;EUSEBIO LOPES DE SOUSA NETO;184;6; /240005956;ALISSON TAVARES DE SOUZA;184;7; /240015333;ANA AUGUSTA RODRIGUES;182;8; /240001542;JULIANA GONCALVES PEDRO;173;9; /240010973;VIVIANE ANTONIA CORREA THOME;172;10; /240004895;GABRIEL DE SAPIENZA LUNA;171;11; /240012402;LUCIANO LIMA FRACASSO;171;12; /240006395;RENAN GUEDES DE PINHO;171;13; /240004030;MARIANA SILVA DE SOUSA;171;14; /240009799;RODRIGO DE SAPIENZA LUNA;170;15; /240006022;EDUARDO SEBASTIAO DOS SANTOS;170;16; /240000176;YGOR DELFINO DA SILVA;169;17; /240010596;ALAN FIRMINO GUERRA DE OLIVEIRA;169;18; /240010574;FERNANDO DOS SANTOS OLIVEIRA;168;19; /240010202;JAMILE SANTOS DOS SANTOS;166;20; /240014023;EDUARDO TAKEO KOMAKI;166;21; /240015084;JOSE FRANCISCO CALAZANS COSTA;165;22; /240008153;BRUNO AUGUSTO TORRES;163;23; /240005077;ROBERTO DA SILVA MACEDO;163;24; /240014587;MONICA PARDELLAS DE CARVALHO;162,5;25; /240009069;FLAVIA DA SILVA TAVARES;161;26; /240004048;GREICE PAULA LOURENCO DO NASCIMENTO;161;27; /240012658;RAFAEL RIS ALA JOSE JARDIM;160;28; /240014142;THIAGO DE AZEVEDO BATALHA;158;29; /240000581;ANNE CRISTIANNE ABRAHAO CALIL RODRIGUES;157;30; /240010598;RENAN PEREIRA SOARES;156;31; /240006703;FABIO SILVA PEGO;156;32; /240001730;MATHEUS DE MOURA PEDROSO;155;33; /240002840;ANDERSON CARLOS ANJOS DE LIMA;155;34; /240000446;MAYCON PACHECO BAPTISTA;154;35; /240011517;ALESSI CESAR CAVALCANTE;154;36; /240014083;PATRICK CARVALHO DA SILVA BRITO;153;37; /240014881;WASHINGTON DE OLIVEIRA SILVA;150;38; /240012275;LEONARDO MERCÊS DE ALMEIDA;150;39; /240004670;JEFFERSON ELIEL AGAPITO;149;40; /240009049;VICTOR MOREIRA PERES;149;41; /240008774;RAFAEL LEANDRO NUNES;149;42; /240011911;ALMIR MARCOLINO DE OLIVEIRA;148;43; /240012692;FRANCISCO EMANOEL RIBEIRO;148;44; /240014735;JOSE FELIPE BATISTELA ROSA;147;45; /240001188;LUCINEIDE CAVALCANTI ALMEIDA;146;46; /240008665;PAULO ANNUNCIATO;146;47; /240007404;JOSE BARROSO GUERRA;144;48; /240007716;JAQUELINE NOVELI RIBEIRO;144;49; /240012192;IVAN SCARANELLO CARTOLANO;143;50; /240016327;MARY LANY VASSIMON PIMENTA;143;51; /240016443;RUAN SILVA REBOUCAS;142;52; /240005514;MATHEUS FERREIRA DE SOUZA;142;53; /240009358;RAFAEL DUARTE;142;54; /240005679;MATHEUS APARECIDO BUENO FIDÉLIS CORREA;142;55; /240006229;LEANDRO JOSE SOARES;142;56; /240010588;NATHALIA CRISTINA AMARAL COSTA;141;57; /240015138;GLEICE DA SILVA ALMEIDA;141;58; /240016984;LUCIANO PEREIRA DA SILVA;140;59; /240007714;CLAUDIO BARROSO MARTINS;140;60; /240002272;ABSALAO ANQUILDES NASCIMENTO DE SOUZA;138;61; /240002047;EVERTON AMARAL GONCALVES;137,5;62; /240003423;FELIPE AUGUSTO FLORENTINO OLIVEIRA;137;63; /240000124;FLAVIA SILVA PECANHA;136;64; /240006297;WILYTON LEAO MACHADO;135;65; /240004028;MELQUISEDECH DA SILVA SALVIANO;133;66; /240014726;ANDRE CAMILO DE BARROS;132;67; /240004527;DANIEL PERES DO NASCIMENTO GUERRERO;132;68; /240003906;MAURICIO FACCIN DA SILVA;132;69; /240014712;LUCAS FELIPE COLLA;131,5;70; /240004526;ELLEN ROCHA CORREA;131;71; /240014452;MARCIO MASSAO HACHISU;130;72; /240003426;ELIZABETH DO AMPARO ALVES;130;73; /240004938;VANDERLEI DE SANTANA DE ANDRADE;130;74; /240016595;DAVID ANTUNES NOGUEIRA NETO;129;75; /240001257;ANDREA APARECIDA DA SILVA;129;76; /240015313;WILLIAM DOS SANTOS;129;77; /240005186;MARDEM ALMEIDA PAZ;128;78; /240009812;BRUNO CARVALHO MAIO RODRIGUES;128;79; /240012354;MARDOQUEU SILVA DE OLIVEIRA;127;80; /240001654;CLEBERSON NOGUEIRA SOARES;127;81; /240004406;GABRIEL OLIVEIRA DA SILVA;127;82; /240011205;RAFAEL ALEXANDRE DE ALCANTARA;124;83; /240004192;ELIARTH CONCEICAO DE SANTANA;123;84; /240016042;EVERTON CARLOS DA SILVA;123;85; /240013506;GUILHERME CAPALBO GARROTE;121;86; /240008053;MATHEUS DE SOUZA PEREIRA;121;87; /240012544;CLAUDIO GOMES DA SILVA;121;88; /240014860;ALESSANDRO FIGUEIREDO FERNANDES DE MOURA;119,5;89; /240002598;ANTONIO MARCOS ALVAREZ;119;90; /240010694;GLAUBER MAUCH DE CARVALHO;119;91; /240007672;LUAN VIANA;115;92; /240014000;JUANIA DA SILVA MENDES TAVARES;113;93; /240013946;JEFERSON EUGENIO DE OLIVEIRA;113;94; /240015226;GABRIEL VICTOR ANANIAS;111;95; /240015195;DANILO TONIN FERREIRA DA SILVA;107;96; /240013542;DOUGLAS MOREIRA BASTOS;105;97; Pessoa Preta e Parda – 240010202;JAMILE SANTOS DOS SANTOS;166;1; /240007716;JAQUELINE NOVELI RIBEIRO;144;2; /240016443;RUAN SILVA REBOUCAS;142;3; /240007714;CLAUDIO BARROSO MARTINS;140;4; /240003426;ELIZABETH DO AMPARO ALVES;130;5; /240001257;ANDREA APARECIDA DA SILVA;129;6; /240004406;GABRIEL OLIVEIRA DA SILVA;127;7;

Nível Superior – Analista em Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear e Defesa – Analista de Relações Institucionais – Ampla Concorrência – 240004249;JANSEN COLI CALIL NASCIMENTO ALMEIDA DE OLIVEIRA;201;1; /240003351;MARCELO GOMES DA SILVA JUNIOR;200;2; /240008845;RODRIGO PEDROSA LYRA;197;3; /240011257;PEDRO NOGUEIRA DA GAMA;196;4; /240007569;ANA LAURA MARÇAL MONSORES;194;5; /240014637;BERNARDO SALGADO RODRIGUES;193,5;6; /240005603;PEDRO FEITOSA MENDES FILHO;193;7; /240009625;LUCAS GUALBERTO DO NASCIMENTO;192;8; /240009086;LEANDRO LOUREIRO COSTA;191,5;9; /240000496;GABRIEL GAMA DE OLIVEIRA BRASILINO;190;10; /240002587;DAFNE VITÓRIA PARANHOS DE ARAÚJO;189;11; /240007698;JEFFERSON SILVEIRA DE OLIVEIRA;186;12; /240015145;ISABELLA SILVANO VIEIRA ALVES;185;13; /240001895;BERNARDO WAHL GONCALVES DE ARAUJO JORGE;184;14; /240011193;GABRIELA DE SOUZA MOREIRA;183;15; /240005885;JOAO MARCOS FERREIRA PACHECO;182;16; /240015191;CAMILLA MONTEIRO FREIRE;182;17; /240012416;GLAUBER CARDOSO CARVALHO;182;18; /240008330;GABRIELLA TEIXEIRA DA FONSECA;181;19; /240015893;ALEXANDRE DE OLIVEIRA MARTINS;181;20; /240002439;LUIZA BIZZO AFFONSO;181;21; /240001712;VINICIUS RIBEIRO SAMPAIO;180;22; /240001956;GETULIO ALVES DE ALMEIDA NETO;178;23; /240003946;ANA CAROLINA LIMA ALMEIDA;178;24; /240009011;JÉSSICA GERMANO DE LIMA SILVA;177,5;25; /240010567;MAYARA SOUSA DE OLIVEIRA NERIS;176;26; /240011087;GISELLE FERREIRA BERNARDAZZI TORRENS;176;27; /240003099;ANA CLARA FIGUEIRA GUIMARÃES;175;28; /240001085;SEANI MARIE DUARTE DE OLIVEIRA;174;29; /240014166;DANIEL DE LIMA BATISTA;174;30; /240004588;MARCO ANTONIO SERAFIM DE CARVALHO;173;31; /240010435;RICARDO NUNEZ AMIN DICK;172;32; /240008992;PEDRO LIMA MOREIRA DA SILVA;172;33; /240001018;PATRICIA MIKAELLY ROCHA SANTOS;171;34; /240010949;PEDRO BADARO PONTES;170;35; /240004875;ANA RAPHAELA DE MELO FLORENCIO;170;36; /240007929;ALEXANDRE GANAN DE BRITES FIGUEIREDO;170;37; /240003355;DANIEL NEIVA;170;38; /240011392;GUSTAVO CEZAR FERNANDES;170;39; /240004112;YASMIM ABRIL MONTEIRO REIS;170;40; /240004391;ANNA TEREZA PAZ ESTEVES SCARTEZINI;168;41; /240003804;ALEXANDRE FREITAS DA SILVA;166;42; /240009141;LUCAS BARRETO RODRIGUES;165;43; /240015895;FABIOLA DE JESUS BARROS;164;44; /240004995;MICHELINE TEIXEIRA DE FREITAS SOUSA;164;45; /240014536;LUCAS BUZINARO DOS SANTOS;164;46; /240002520;CECILIA INAMURA DE MORAES;164;47; /240001371;NATASHA MELO CARLOS;164;48; /240012258;LARISSA PORCELLO MARQUES DE MEDEIROS;164;49; /240014135;TARCIZIO RODRIGO DE SANTANA MELO;163;50; /240011120;ISABELLE BRENDA RAMOS DOS SANTOS;158;51; Pessoa Preta e Parda – 240015191;CAMILLA MONTEIRO FREIRE;182;1; /240009011;JÉSSICA GERMANO DE LIMA SILVA;177,5;2; /240011120;ISABELLE BRENDA RAMOS DOS SANTOS;158;3;

Nível Superior – Analista em Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear e Defesa – Assistente Social – Ampla Concorrência – 240011612;DANIELA APARECIDA DA SILVA;186,5;1; /240009251;SERGIO RODRIGUES SOARES;184;2; /240016147;THALYTA PERES DOS REIS;179,5;3; /240010326;DOUGLAS OLIVEIRA BATISTA;179;4; /240009068;MILENA MARTINS MADUREIRA;176;5; /240013172;FERNANDA ANDRADE GARCIA;176;6; /240001163;ALESSANDRA KOHMOTO MORO;168;7; /240011091;LARISSA SOUZA DE ARAÚJO;168;8; /240016020;GABRIELA EMY TEIXEIRA;167;9; /240016077;MARCO TÚLIO DA SILVA FERREIRA;165,5;10; /240005655;SIMONE NAKATANI PEDRO;162,5;11; /240014183;CASSIA DOS SANTOS ANDRADE;162;12; /240000922;INGRID MARIA DOS SANTOS;162;13; /240011109;CAROLINA ROSF PERONI FERNANDES;161;14; /240013551;FLAVIO DUARTE DA SILVA;158;15; /240010947;LUCAS DA COSTA BRANDAO;157;16; /240003720;TATIANE FLAVIA VENANCIO MAIA;157;17; /240016235;TELMA AMARAL BONISIO DE OLIVEIRA;157;18; /240008148;LETICIA MECENAS SILVA;156,5;19; /240000266;MAYAN SILVA SOEIRO DOS SANTOS;155;20; /240016755;MARIA DE LOURDES BARROSO;152;21; /240007409;VERA LÚCIA LUIZ KEPLER;151;22; /240012364;LUIZA LACER DA SILVA;151;23; /240016259;CATICILENE GIL MOURA QUEIROZ;151;24; /240013773;ALICE CRISTINA PEREIRA PINTO;148;25; /240004530;IANY LUGAO MONTEIRO;145,5;26; /240013502;PRISCILA FONTOURA DA SILVA;145;27; /240009287;ÉRIKA DOS SANTOS SILVA;145;28; /240005906;VITORIA CRAVO COSTA;144;29; /240014425;KARINA NUNES FELIX;141;30; /240002574;FERNANDA REZENDE DE SANTANA;140;31; /240014038;LILIAN RODRIGUES QUEIROZ;139;32; /240013153;ALESSANDRA CORRÊA PLATA;135;33; /240006128;BIANKA ALMEIDA BECK E COSTA;134;34; /240000253;NAYARA GOMES DE OLIVEIRA;133;35; /240013364;JESSICA LUIZA CAVALCANTI;133;36; /240005382;TAYANE DE AZEVEDO PINTO SILVA GALDEANO;131;37; /240009520;CRISTINA DE NORONHA;131;38; /240011681;ANA CRISTINA PINHEIRO RAMOS DE OLIVEIRA;128,5;39; /240011546;MARCILIA PEÇANHA DE OLIVEIRA;127;40; /240007931;ANDREA FASCIO BASTOS;126,5;41; /240015670;JULIANA MARIA DE SOUZA;125;42; /240005473;JULIANA MARCIA SANTOS SILVA;124;43; /240014831;RAFAEL SOARES MENDES;123;44; /240004508;CRISANGELA AMORIM DOS SANTOS;122;45; /240013261;MARTA DA SILVA RIBEIRO;119,5;46; /240003450;ANA CLAUDIA MESCHINI NARDY;119;47; /240014721;LUZENIR FERNANDES DA SILVA FONSECA;115;48; /240000154;CHARLES DUQUE DE OLIVEIRA;114,5;49; /240009913;RENATA SILVA BEZERRA;114;50; Pessoa Preta e Parda – 240009287;ÉRIKA DOS SANTOS SILVA;145;1; /240005473;JULIANA MARCIA SANTOS SILVA;124;2;

Nível Superior – Analista em Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear e Defesa – Contador – Ampla Concorrência – 240001327;LANA JESSICA LIMA DE MORAES;188;1; /240004726;MICHELLE PINTO DE ARAUJO;179;2; /240004147;ALBERTO ADIBBE;175;3; /240002816;ANNA CAROLINA DIAS LOPES CAMETA;172;4; /240012760;RODRIGO LUZ E SILVA;172;5; /240001614;MARCO ANTONIO GUARINO COSTA;169;6; /240013222;RAFAEL BRASSEIRO RAPHANELI;168;7; /240010889;JAYME MANCINI NETO;168;8; /240013751;ALESSANDRA AZEVEDO JORGE;167;9; /240010856;PEDRO BARBOSA DANTAS;166;10; /240005943;PEDRO HENRIQUE PAMPLONA BARCELOS NAHID;166;11; /240007555;LUIZ HENRIQUE NISTAL;165;12; /240004032;MARCELLY PEREIRA RODRIGUES;165;13; /240003412;FERNANDO KAZUO HIGASHI;165;14; /240004299;ISABELA APARECIDA TREPICHIO FREITAS DA SILVA;165;15; /240010692;VANESSA DE FARIA ALAMINO ZANUZZIO;163;16; /240011566;RAFAEL BRAGA SILVA;161;17; /240002849;JOÃO HENRIQUE ROCHA GOMES;159;18; /240014597;RAFAEL SOARES DA SILVA;159;19; /240006344;DENILSON LORENZON DA FONSECA;157;20; /240009091;LARISSA SOARES CASAES;156;21; /240002517;MARISA PIMENTA BELLO;155;22; /240015695;HUMBERTO CESAR PIZZINO DE LUCA;153;23; /240006625;PRISCILA REIS GOMES SIMOES;153;24; /240001316;SILVIO JOSE RICARDO RANGEL;153;25; /240012144;ISAAC DE FARIA CAMACHO;151;26; /240006493;ROSANA MAGALHÃES SOBREIRA;150;27; /240007851;RAIMUNDO MARTINS CHAVES NETO;150;28; /240014212;PAULA VEIGA DE ARAUJO CASTRO;149;29; /240003718;PAMELA ANKOSQUI NAPOLITANO;149;30; /240001410;DEBORA CHARLES DOS SANTOS;149;31; /240006345;GIORDANO TORQUATO DE OLIVEIRA;148;32; /240002664;RICARDO AUGUSTO BELLO;146;33; /240013004;CARLOS EDUARDO LEAL DE SOUZA;145;34; /240002478;GUSTAVO ESTABILE DA COSTA;145;35; /240001241;NATALIE OLIVEIRA DA SILVA;144;36; /240004151;GABRIELA ARANTES DOS SANTOS PERES;143;37; /240010241;PEDRO EL BAYEH DE ANDRADE;143;38; /240007779;RICARDO FRANCELINO DA SILVA SUBJUDICE;143;39; /240000425;SIMONE MARTINS;142;40; /240013572;GUILHERME RIBEIRO PECANHA;142;41; /240016756;WANDERSON CAIQUE PEDROSO GUIMARAES;141;42; /240005855;VICTOR MATHEUS DA SILVA MARTINS;140;43; /240008137;ANDRESSA SIGOLO DA SILVA;140;44; /240015617;ROBERVAL NARDES MAGUIM;140;45; /240017008;TATIANE VELOSO DE OLIVEIRA ROCHA;140;46; /240003725;KLEYTON ALENCAR DA SILVA;136;47; /240011378;NELSON CARVALHO MORAIS;135;48; /240008429;ANDRE SACRAMENTO SANTOS;128;49; /240008173;LUCIANO REIS DA SILVA JUNIOR;127;50; /240006669;VALERIA MENDONCA ESTEVES;123;51; /240006129;CLAUDIO MANASSES PACHECO DA SILVA;109;52; Pessoa Preta e Parda – 240013004;CARLOS EDUARDO LEAL DE SOUZA;145;1; /240001241;NATALIE OLIVEIRA DA SILVA;144;2; /240000425;SIMONE MARTINS;142;3; /240003725;KLEYTON ALENCAR DA SILVA;136;4; /240008173;LUCIANO REIS DA SILVA JUNIOR;127;5; /240006669;VALERIA MENDONCA ESTEVES;123;6; Pessoa com Deficiência – 240011378;NELSON CARVALHO MORAIS;135;1;

Nível Superior – Analista em Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear e Defesa – Designer Gráfico – Ampla Concorrência – 240009993;CARLOS ALBERTO RODRIGUES GOMES;199;1; /240013545;CARLOS STEFAN DOS REIS RAMOS;193;2; /240014178;ÉVELIN GRANDEZ PAIM DE ANDRADE;189;3; /240012901;ADERBAL MACHADO DOS SANTOS JUNIOR;188;4; /240004167;THIAGO GOULART DA SILVA;188;5; /240009079;ANDERSON DA SILVA LEAL;187;6; /240011188;TÁCIA DE CÁSSIA MOTA;187;7; /240009042;MATHEUS DE MOURA ALVES;183;8; /240013244;RAQUEL MAYUMI FURUTANI DE OLIVEIRA;182;9; /240002982;LAERCIO BRANTH BRITO;181;10; /240015362;TATYANE YOKO MIKI MARTINS;181;11; /240012135;NATÁLIA HUANG AZEVEDO HYPÓLITO;180;12; /240015838;RAFAEL BARRETO GATTI;180;13; /240005718;RAPHAEL VERCOSA SILVA;180;14; /240013027;RAQUEL NORMANTON LADEIRA;178,5;15; /240009172;ANTONIO CHACAR HAUAJI NETO;178;16; /240013889;ALEXANDRE TAVARES ALVES DOS SANTOS;174;17; /240003684;ISABELLA GUARNIER DE LIMA FERNANDES PAULINO;174;18; /240005229;LUCAS SILVA MONCORES;174;19; /240007169;NATALIA KARINA DE ALENCAR SILVA;173;20; /240008145;THAIS SOUZA CLEMENTE;171;21; /240004247;NATALIA FERNANDES DOS SANTOS;168;22; /240013562;FÁBIO LÉDA DA SILVA;167,5;23; /240004735;PEDRO HENRIQUE DE ABREU MARTINS;167;24; /240013365;MATHEUS SANTANA DIAS;165;25; /240007432;LUIZA GOMES FREIRE;164;26; /240011029;NATHALIA LEITE PIOVESANI;164;27; /240011819;LETÍCIA CARUSO DE MATOS;163;28; /240016138;ANDRES DE PAULA DARE;163;29; /240015701;FABIO ROSA BUENO DE CAMARGO;162;30; /240007039;CARLOS FERNANDO FRANCA COSTA SILVA;161;31; /240001492;LUAN ASSIS DE OLIVEIRA;157;32; /240015770;CARLOS FELIPE LUVIZOTTO;156;33; /240016664;CAMILLA MARTIMBIANCO DE ALMEIDA;155;34; /240015095;LUIZ CARLOS ZEFERINO;155;35; /240006205;JORGE DE SOUZA LOZANO JUNIOR;154;36; /240000305;LUCAS TONINI DE MOURA;153;37; /240014646;MARIANE CRISTINE GARCIA TAVARES;153;38; /240001299;RENATA CELEBRONE;152;39; /240015537;VINICIUS AXHCAR MASSUIA;152;40; /240015161;ANA CLAUDIA QUARTIN BAETA NEVES MACHADO;151;41; /240003266;FILIPE DE OLIVEIRA LIMA;150;42; /240015221;FILIPE DE OLIVEIRA SOUZA GABRIEL;149;43; /240016302;NISSEA ARAUJO LOBIANCO;149;44; /240004709;VANDER FERNANDO ARAÚJO DE ANDRADE;149;45; /240007762;THAISSA MARQUES BAPTISTA DOS SANTOS;148;46; /240013101;WILSON CLAUDIO DE SOUZA BARROS;140;47; /240004324;ANDRE LUIZ DO NASCIMENTO SILVA;129;48; /240001697;RAFAEL BALBINO PEREIRA;126;49; /240012253;PAULO ROGERIO PINHEIRO DOS SANTOS;123;50; /240000728;DIEGO SILVA FERREIRA;120;51; /240006605;IGOR SOUZA MIRANDA;118;52; Pessoa Preta e Parda – 240015095;LUIZ CARLOS ZEFERINO;155;1; /240015221;FILIPE DE OLIVEIRA SOUZA GABRIEL;149;2; /240007762;THAISSA MARQUES BAPTISTA DOS SANTOS;148;3; /240013101;WILSON CLAUDIO DE SOUZA BARROS;140;4; /240004324;ANDRE LUIZ DO NASCIMENTO SILVA;129;5; /240000728;DIEGO SILVA FERREIRA;120;6; /240006605;IGOR SOUZA MIRANDA;118;7;

Nível Superior – Analista em Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear e Defesa – Editor de Tv e Vídeo – Ampla Concorrência – 240004071;ANA CATHARINA MOREIRA ZAHNER;193;1; /240016339;CARLOS RENATO BERNARDES FILHO;189;2; /240003127;JOÃO HENRIQUE DIAS RUAS;185;3; /240012467;PLINIO HENRIQUE CHAPARIN;179;4; /240016357;GABRIEL ZAMBRONE FERREIRA MONNERAT ROCHA;175;5; /240014366;RAFAEL VIANA DE SOUSA;174;6; /240003549;LUA ARIELO SANTINI ROTOLO;174;7; /240002404;MIRIAM NIERI MADI;171;8; /240004877;ANDRÉ LUIZ BASTOS DE FREITAS;170;9; /240008301;VICTOR COTRIM LIMA SILVA;169;10; /240008015;SOFIA MANCIO BARATA;169;11; /240015885;EDUARDO BARRETO GATTI;168;12; /240003975;CLARA CRISTINA DA CONCEIÇÃO ZAMITH;168;13; /240012759;ANDRÉ GREJIO DE ALENCAR;167;14; /240011448;OCTAVIO HENRIQUE FERREIRA CAMPANHA;167;15; /240010585;RENATO SIMOES PEGAS;167;16; /240013880;GUILHERME DO AMARAL GURGEL;166;17; /240015097;TAMIRES FANTONI PAEZANI DE CASTRO CAMPOS;165;18; /240016243;RUBENS CASTANHO PASSARO JUNIOR;163;19; /240008195;NATHA PHYLIPPO DA SILVA SANTOS;161;20; /240017065;PEDRO HENRIQUE GUZZO RODRIGUES;161;21; /240016329;THATIANE BERTÃO DOS REIS;160;22; /240013630;VIVIAN DINIZ DE ALMEIDA;158;23; /240010547;RAQUEL DALLEDONE SIQUEIRA DA CUNHA;158;24; /240010067;CARLOS RODRIGO BOTOSSO;152;25; /240016909;ANDERSON RODRIGUES VALIM;152;26; /240012287;CAIO TOMIO OTAGAKI;148;27; /240006918;DEBORA RIBEIRO;148;28; /240003773;MARCELO ARARUNA MARTINS;147;29; /240016610;FERNANDA DA SILVA MOURA;145;30; /240001362;THIAGO ANTUNES COLY;139;31; /240005748;JULIANA GABRIELE DE CARVALHO E OLIVEIRA;139;32; /240013873;WILSON JOSE PINHEIRO REIS JUNIOR;138;33; /240010409;FELIPE GONCALVES MARINHO;138;34; /240007948;PAULA ALMEIDA PEREIRA;132;35; /240010100;CAIO MAGNO MENDONÇA DOS SANTOS;129;36; /240003617;GUILHERME PIVA MACHADO;128;37; /240007815;CAROLINE WALESKA DE LIMA SILVA;122;38; /240001898;JANAINA DOMINGOS DOS SANTOS;117;39; /240000710;LAIS DE SOUZA FERREIRA;115;40; /240008332;SANDRO MENDES DA SILVA;112;41; /240004052;ANDRE LUIZ GOES GONCALVES;106;42;

Nível Superior – Analista em Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear e Defesa – Estatístico – Ampla Concorrência – 240015224;PATRICIA MELLO MARCAL PINTO;200;1; /240016827;MARCEL CHACON GONÇALVES;187;2; /240005659;LUDMILLA PEREIRA PIMENTA;169;3; /240013912;FLAVIO PEREIRA MARTINS DA SILVA;167;4; /240011590;WALLACE PEREIRA DA SILVA;167;5; /240009665;MAQUEISE DE MEDEIROS PINHEIRO;166;6; /240008745;ERASNILSON VIEIRA CAMILO;164;7; /240003766;MAIARA BORGES ANDRADE;161;8; /240013206;NATAN MORAES VAZ;157;9; /240006322;GUSTAVO SARAIVA DA SILVA;145;10; Pessoa Preta e Parda – 240013912;FLAVIO PEREIRA MARTINS DA SILVA;167;1;

Nível Superior – Analista em Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear e Defesa – Jornalista – Ampla Concorrência – 240006062;ANDRE FELIPE NUNES KLOJDA;208;1; /240002637;ALERRANDRE DA SILVA BARROS;200,5;2; /240003158;HERBERT ALVES DE MEDEIROS;200;3; /240016766;CLEITON BEZERRA;199;4; /240002470;RODOLFO CESAR LOPES ALBIERO;199;5; /240002184;FELIPE NASCIMENTO DE SOUZA;198,5;6; /240005324;RODRIGO LOURENCO DOS SANTOS;197;7; /240001651;PAULA BASSI;197;8; /240006511;MARCELO DE CASTRO NEVES;195;9; /240007277;BRUNO RODRIGUES ALVES BRUM;195;10; /240017006;JOAO LUIZ DA FONSECA PINTO COUTINHO;190;11; /240003929;ROBERTA MONTEIRO RAUPP;190;12; /240010038;ANA BEATRIZ BRITO RODRIGUEZ;188;13; /240009337;CARLOS AUGUSTO DIAS DE MELO MOTA DA COSTA;187;14; /240006863;CAROLINA FLOR XAVIER SILVA;186;15; /240000050;DEIVSON MENDES SANTOS;186;16; /240002640;CLARA LUCIA QUINTANEIRA MOUTINHO;183;17; /240002427;THAIS LESSA;182;18; /240003764;CLAUDIA ARAUJO DA COSTA;182;19; /240005750;ELIANE TEIXEIRA RABELLO;181;20; /240000472;CAMILA FERREIRA PEREIRA;181;21; /240002365;PAULO HENRIQUE RIBEIRO DE ARAUJO;180;22; /240000075;EMANUELLE RAMOS PEREIRA;180;23; /240006780;MORENNA DA SILVA CALDAS;180;24; /240001293;GUSTAVO ROCHA FONSECA;178;25; /240005894;HOSANA MACHADO SAUERBRON DOS SANTOS VIEIRA;177,5;26; /240004009;GABRIEL FERNANDES SILVA PEREIRA;175;27; /240005358;MARINA MARTINS TERRA PASSOS;172;28; /240008613;RAPHAEL AMADOR MATOS;171;29; /240016052;NICOLE JAIME GOIS;170;30; /240004186;CAMILA MARCELA FERREIRA PASSOS;170;31; /240011668;RAIANE NOGUEIRA GAMA;170;32; /240005204;SARITA ANDREA DEL MONTE;169;33; /240008633;LAIS RIBEIRO DOS SANTOS;169;34; /240006740;GIULIANA APARECIDA D AGOSTO;169;35; /240002126;LAVINIA DIAS TORRES;169;36; /240016030;ELIANE PARMEZANI DA CUNHA ALVES;168;37; /240008850;VITOR DAGNE DE CAMPOS;168;38; /240012562;BERNARDO MENDES BARATA DE ANDRADE;168;39; /240012754;ANA CECÍLIA ARAGÃO GOMES;168;40; /240013223;CELESTE SANTOS DIAS;167;41; /240014377;BETIANE LAURENICE BATISTA FABRETTE;166;42; /240002805;CARLOS EDUARDO SANTOS DE ALMEIDA;163;43; /240011289;AMANDA DE OLIVEIRA RODRIGUES;160;44; /240001341;KETHLYN JESUS DOS SANTOS;158;45; /240012746;FERNANDA CRISTINA SOUSA DA SILVA;157;46; /240012488;ANNA LAURA PEREIRA FERRAZ;145;47; /240001573;JAQUELINE DO AMPARO ALVES;134;48; /240007356;KATIA GASPAR RODRIGUES ALMEIDA;131;49; /240006731;LUCAS VILELA;118;50; /240015435;FABIANA BATISTA CAMILO DA SILVA;106;51; Pessoa Preta e Parda – 240006863;CAROLINA FLOR XAVIER SILVA;186;1; /240000075;EMANUELLE RAMOS PEREIRA;180;2; /240006780;MORENNA DA SILVA CALDAS;180;3; /240002805;CARLOS EDUARDO SANTOS DE ALMEIDA;163;4; /240011289;AMANDA DE OLIVEIRA RODRIGUES;160;5; /240001341;KETHLYN JESUS DOS SANTOS;158;6; /240012746;FERNANDA CRISTINA SOUSA DA SILVA;157;7; /240001573;JAQUELINE DO AMPARO ALVES;134;8; Pessoa com Deficiência – 240006731;LUCAS VILELA;118;1;

Nível Superior – Analista em Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear e Defesa – Médico do Trabalho – Ampla Concorrência – 240006523;ARTHUR FONTENELLE FITTIPALDI;195;1; /240015436;CHARLISE BRUM CICOGNANI;180;2; /240013108;CAMILLA FARIAS AMORIM CURVELLO;178;3; /240013267;ANA BEATRIZ DE OLIVEIRA;170;4; /240008524;LUIZA KARLA LEMOS DE SOUZA;162;5; /240012908;ANA SHEILA DUARTE NUNES SILVA;157;6; /240016326;CRISTINE SCATTOLIN ANDERSEN;151;7; Pessoa Preta e Parda – 240013267;ANA BEATRIZ DE OLIVEIRA;170;1;

Nível Superior – Analista em Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear e Defesa – Psicólogo – Ampla Concorrência – 240002459;CRISTIANE LORENCO DE SOUZA;210;1; /240002307;MARINA GONCALVES GONZAGA DOS SANTOS;193;2; /240003476;VINICIUS SANTOS FERREIRA;193;3; /240008189;GABRIELA ALMEIDA LIMA JUSTO DA SILVA;189;4; /240006449;PRISCILA CORDEIRO COSTA;188;5; /240007045;BRENDA WALDSCHMIDT TANAMATIS;188;6; /240002237;GUILHERME DA SILVA SANTANNA;182;7; /240010105;CAMILA FIGUEIREDO NERY;181;8; /240015558;MARIANA DAMICO NOGUEIRA HERNANDES;179,5;9; /240008056;MARYELLEN PORTILHO DE MORAES HENRIQUE;179;10; /240013044;GABRIELLI APARECIDA DA SILVA;178;11; /240011341;FERNANDA SOARES NAVARRO;178;12; /240001861;LORENA DAL BO;178;13; /240013154;GABRIELLY DE OLIVEIRA SOARES;174;14; /240001489;RODOLFO WILLIAM SOARES GODINHO;174;15; /240014221;LETÍCIA JULIANA DONEGÁ;173;16; /240010819;ANA FERNANDA MOREIRA BAPTISTA;172;17; /240003618;DIOGO MENESES DE SANTANA;170;18; /240003269;FLAVIO BRENO CRUZ FORMIGOSA;170;19; /240017142;LUIZ ROBERTO PAIVA DE FARIA;169,5;20; /240011571;STEPHANIE RODRIGUES PAVAO;169;21; /240004560;NATAN FORTES OLIVEIRA;165;22; /240014728;ERIKA LORRAYNE FERREIRA COSTA;164;23; /240000570;MARCOS DIEGO DE ALMEIDA;164;24; /240001739;DANIEL GUIMARAES GERMANO;163;25; /240014789;THAÍS MARÍLIA AYROSA VEZZALI RÉGIS;162;26; /240007954;BEATRIZ LESTAINER TEIXEIRA DE ABREU;162;27; /240014395;FERNANDO ROCHA DOS SANTOS;161;28; /240003151;ELIANE APARECIDA TRINCA;161;29; /240013146;SULAMITA JESUS DE ASSUNCAO;159;30; /240006001;THAIS MIKI TAKATA;157;31; /240004093;QUEISE KELLY DA SILVA ALVES MARTINS DE OLIVEIRA;157;32; /240010276;YASMIN ALVES ANJO;156;33; /240002938;GIOVANNA PEREIRA DE OLIVEIRA;156;34; /240009597;FERNANDO DE PAULA GROWALD;155;35; /240007695;CAMILA DUARTE BASSO;154;36; /240008928;RAFAEL AUGUSTO DAMASCENO PIRES;154;37; /240005519;MARCELA ANSELMO DE AZEVEDO;150;38; /240017098;GUILHERME ALEXANDRE ALMEIDA LIMA;148;39; /240005940;MARCOS VINICIUS GUIMARAES VIANA;146;40; /240004407;CLÁUDIA DE OLIVEIRA;146;41; /240013393;THAIS LIRA DOS SANTOS;144;42; /240008265;ANDREIA ALVES HONORATO BIANOR;143;43; /240012609;ARTUR MAGALHÃES ASSUNÇÃO DE SOUZA;142;44; /240010360;CRISTINA IONÁCY RODRIGUES E SOUZA;142;45; /240006649;DANIELA LUIZA DE MELLO;141;46; /240013762;ROSELINDA CAPELLATTO SANTANA;140;47; /240015244;LOUISE GORANSSON SAVELLI;138;48; /240012489;PAULO VICENTE COUTINHO DOS SANTOS FILHO;138;49; /240015792;GIULIANA CAVALIERI PEDRA;138;50; /240004365;CLAUDINEI SILVA RAPHAEL;136;51; /240008614;MARCELA CUSTODIO VERGILIO;123;52; Pessoa Preta e Parda – 240014395;FERNANDO ROCHA DOS SANTOS;161;1; /240008928;RAFAEL AUGUSTO DAMASCENO PIRES;154;2; /240012609;ARTUR MAGALHÃES ASSUNÇÃO DE SOUZA;142;3; /240004365;CLAUDINEI SILVA RAPHAEL;136;4; /240008614;MARCELA CUSTODIO VERGILIO;123;5;

Nível Superior – Especialista em Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear e Defesa – Arquiteto – Ampla Concorrência – 240011710;TIAGO COUTINHO DA SILVA;192;1; /240010087;JOANA FERRAZ SILVARES;191;2; /240000134;ALINA MARTINS COSTA MESQUITA;188;3; /240014784;AMANDA SILVA DE FREITAS;184;4; /240002122;CAROLINA MAGALHÃES CARDOSO MAYRINK;183;5; /240005108;GABRIEL SOARES DA COSTA;179;6; /240008950;ROCHELLE HERMENEGILDA NUNES NOGUEIRA;175;7; /240002585;RAFAELA FREITAS MELLO;174;8; /240001153;LUISA ELEDA LOURENCO SOARES;173,5;9; /240000315;LAIS BORGES DOS SANTOS;173;10; /240007267;GISELLE COSTA JOHNSON DOS ANJOS DUARTE;173;11; /240015079;CLARISSA DE PAULA SENNA;172,5;12; /240015135;JULIANA MARIA DE OLIVEIRA;172;13; /240016241;DANIEL PIRES BARBOSA BARRETO;172;14; /240005877;DAVID JORGE BERLIM AMORIM FILHO;172;15; /240015916;GUSTAVO PEREIRA COSTA;172;16; /240013568;GABRIEL BONANSEA DE ALENCAR NOVAES;171;17; /240001793;BRUNA DE RANIERI CAVANI FERRAMENTA;171;18; /240015385;GUSTAVO VIRGILIO SIMOES;170;19; /240003274;VALERIA ROMA MARTINS MARQUES;170;20; /240001385;MIRELA FREITAS LINHARES;169;21; /240016866;JANUACELI FELIZARDO MURTA;166;22; /240010196;ROSIMEIRI FONSECA DE MELLO;165;23; /240001214;STEPHANIE DA SILVA ANJOS;165;24; /240002168;LAURA NOGUEIRA PATALLO FERNANDES;165;25; /240001857;RAIANE CAPUTI SILVA DIAS;164;26; /240013252;CLAUDINE MORIYA;164;27; /240016272;MARCELLA COSTA LEAL ARNAUT;164;28; /240001210;MARIANA ROCHA BELLO;163,5;29; /240002084;MARIA FISZON CERQUEIRA;162;30; /240015132;LAIS RAQUEL MUNIZ BOMFIM;160,5;31; /240004159;CAIO CESAR KOJO SANTOS;160;32; /240010900;ALINE SILVA RIBEIRO;160;33; /240005634;DANIELLE CRISTINA GONÇALVES TELES DE SOUSA;159;34; /240009454;DANIELLE DE JESUS COELHO;157,5;35; /240012479;MÁRCIA DIAS WAJSENZON;157;36; /240005098;INGRID FERNANDES NOEL PINHEIRO;157;37; /240015503;DIOGO DE LUCAS FICHE;156;38; /240005752;RENATA LAMAS NEIVA HATUSHIKA;156;39; /240009240;FERNANDA SCHWARC MARY;155;40; /240001707;REBECA BRAGA GOMES DRUMMOND;155;41; /240015904;SIMONE ARRUDA SIMÕES;155;42; /240000153;VINICIUS DE ALMEIDA FELIX;155;43; /240005451;WAGNER ISAGUIRRE DO AMARAL;154;44; /240011022;ALINE LIMA DE SOUSA;154;45; /240016228;JULIA ARAUJO MARQUES TELLES;154;46; /240001738;ISABELA MOLINETI;153,5;47; /240013093;GABRIELLA OLIMPIO MARTINS;153;48; /240001115;THIAGO OLIVEIRA GONZALEZ LOPEZ;153;49; /240007550;FÁBIO CALLIPO PEREIRA GOMES;153;50; /240005111;PAMELA BATISTA COUPEY ALVES;153;51; /240013183;MÁRCIA BERTAZZO MACHADO DE LACERDA;151,5;52; /240002823;ANA PAULA VIEIRA DA SILVA PISSINATO;151;53; /240003335;CAIO FRANCISCO BERLANDE;151;54; /240011145;DIEGO DUTRA LOPES;151;55; /240003510;FLAYZA RAYANNE DE ARAUJO SILVA;150;56; /240005040;NICOLE DE FRONTIN WERNECK;150;57; /240002916;URSULA GALVAO FONSECA BORDINI RACY;149;58; /240015353;CAROLINA GOMES BRONDI SANT ANA MALAQUE;148;59; /240017133;CARLA CRISTINA SILVA ALMEIDA;148;60; /240012884;REBECA BORGHESI BRAVO;147;61; /240016681;KATIA LULI NAKASHIGUE;146;62; /240010192;RAISA CARVALHO DA SILVA SACRAMENTO;146;63; /240008045;FLAVIO DA SILVA AOKI;145;64; /240004765;CAROLLINE BAPTISTA DE OLIVEIRA;144;65; /240011630;TARSILA NAGAO MANTOVANI;143;66; /240011688;RODRIGO DIAS MACHADO;143;67; /240003930;NATHALIA CAZERI DA SILVA;143;68; /240016036;NAIARA NASCIMENTO CASTRO DE ALMEIDA;143;69; /240016504;ANTONIO AUGUSTO RODRIGUES NETO;142;70; /240012325;LUCINARA FERREIRA SANTOS;141;71; /240004163;FERNANDO ARANGATI MENEZES;140;72; /240004672;CRIS ÂNGELA VIEIRA MARCOS DA SILVA;140;73; /240004316;BRUNA ADRIANA MAGALHÃES;139;74; /240006127;PAULA CARNEIRO CALHEIROS;139;75; /240012572;MARIANA DORNELAS CAMARA RATTACASO;138;76; /240014004;ALICE SANTOS FERREIRA;138;77; /240002161;BRUNO BRAGANÇA MENDES;137;78; /240016836;STEPHANIE CAROLINE MACHADO GONZAGA;137;79; /240008925;THALLES MATIAS DO COUTO ALCANTARA;135;80; /240006893;BIANCA DE SOUZA AFONSO;134,5;81; /240002234;RODRIGO JOSÉ MOURA;134;82; /240014352;MARIANA SOUZA IZIDRO GONCALVES;134;83; /240012983;ANNA BEATRIZ SANT ANNA PEREIRA;134;84; /240015635;ANA CRISTINA DOS SANTOS BASTOS;133,5;85; /240013876;ANDRESSA DE ALMEIDA SALSA;133;86; /240004565;JOYCE REGINA SILVA;131;87; /240008185;DRIELY DORNA CASTELO BRANCO;131;88; /240006637;TAYNA MAISA PRADO E SILVA;130;89; /240000146;CELIA MARIA PEREIRA DE VASCONCELOS;130;90; /240004206;HUMBERTO FERNANDO FONTES LÓS;130;91; /240003682;CAMILA SUERLI COSTA OSCAR;130;92; /240005357;PATRICIA DA SILVA ESTACIO;130;93; /240008748;JEFFERSON DE MOURA SOUZA;129;94; /240012710;KAREN LETICIA MARTINS;128;95; /240010112;ARIANNY SCANDALO;128;96; /240004177;ROBERTO ARRAIS LOPES DE OLIVEIRA;127;97; /240002181;MIGUEL ARTUR DE AVILA CARRANZA;126;98; /240015563;LUISA APARECIDA LEITE CARDOSO BOMFIM;126;99; /240001533;SAMITTO VARGAS PINHEIRO DA CRUZ;114;100; Pessoa Preta e Parda – 240011710;TIAGO COUTINHO DA SILVA;192;1; /240010087;JOANA FERRAZ SILVARES;191;2; /240004159;CAIO CESAR KOJO SANTOS;160;3; /240009454;DANIELLE DE JESUS COELHO;157,5;4; /240015635;ANA CRISTINA DOS SANTOS BASTOS;133,5;5; /240001533;SAMITTO VARGAS PINHEIRO DA CRUZ;114;6; Pessoa com Deficiência – 240012325;LUCINARA FERREIRA SANTOS;141;1;

Nível Superior – Especialista em Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear e Defesa – Engenheiro Aplicativo em Computadores – Ampla Concorrência – 240013585;CHRISTIAN KAZUYOSHI MIYOSHI;194;1; /240001227;CARLOS EDUARDO DIONIZIO FIUSA JUNIOR;175;2; /240010906;RELIQUIAS ANTIOQUIA SOUZA INÁCIO;169;3; /240015266;KELLY DE PAULA CUNHA;167;4; /240016285;VICTOR HUGO RODRIGUEZ LORENZO;156;5; /240008912;TOMAS HERCULANO CORNELIO CARDOSO;149;6; /240014414;TULIO SANTOS DE SOUZA;132;7; Pessoa Preta e Parda – 240016285;VICTOR HUGO RODRIGUEZ LORENZO;156;1;

Nível Superior – Especialista em Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear e Defesa – Engenheiro Civil – Ampla Concorrência – 240003696;DANIEL NICOTRA RAMOS;202;1; /240012792;RENATO MUELLER CARNEIRO DA SILVA;195;2; /240002533;BEATRIZ HELENE XAVIER;194;3; /240003186;GUSTAVO SOARES PEREIRA;183;4; /240007841;BRUNA STUDIER;183;5; /240009532;VERISSA PINTO MARQUES QUEIROZ;183;6; /240006243;MARINA BARROSO DE FARIAS;183;7; /240011746;KLEIMERSON ANDRADE ELIAS;182;8; /240010195;VINICIUS COSTALONGA CARNEIRO LEÃO;182;9; /240003330;FABRICIO ANDRE NOGUEIRA DOS REIS;179;10; /240001593;ANDRE VINICIUS OSSAMU MATSUSHITA;179;11; /240013600;RYAN OLIVEIRA DA CUNHA;177;12; /240014713;EDUARDO DA SILVA BALDUINO;176;13; /240008660;GABRIELA DE ALMEIDA PACHECO DANTAS;175;14; /240013593;ANA CAROLINA LELIS CREMASCO LIMA;175;15; /240002811;RENATO JORGE RAEL DOS SANTOS;173;16; /240013575;RICHARDSON GOMES DA FONSECA;173;17; /240004528;ANTONIO LUIZ CARMO SANTOS;173;18; /240013968;VITOR TIAGO BRONZATTO;173;19; /240005003;MATHEUS MORATO ANNICCHINI;172,5;20; /240009630;TOBIAS ROMAN SAVI;171;21; /240003389;WATARU IWAMOTO;170;22; /240016505;FABIO DIAS COSTA;170;23; /240004250;MARIA THERESA FRANCO TORMIN;170;24; /240013881;VINICIUS SARDINHA;170;25; /240016422;LUAN FERREIRA BASTOS;170;26; /240010500;NADIA SUEMI NOBRE OTA;169;27; /240010166;MAELCKSON BRUNO BARROS GOMES;169;28; /240014456;JUZIAN CASTRO AZEVEDO;169;29; /240014031;MATEUS MOREIRA NOGUEIRA;168;30; /240012999;RODRIGO ZERBINO;168;31; /240012815;JOSE AUGUSTO SALES DE OLIVEIRA;168;32; /240014959;NATALIA PINHEIRO DA SILVA;167;33; /240007806;HUGO MOURO LEAO;167;34; /240003447;PEDRO HENRIQUE DE NORONHA MARTINS;167;35; /240001426;DANIEL JOSE KNEIPP;167;36; /240013255;VIVIANE BARBOSA MENDONÇA;167;37; /240015540;BRUNO DE PONTES SANCHES;166;38; /240004978;MATHEUS PEREIRA RIBEIRO;166;39; /240001661;INGRID LOPES PEREIRA;166;40; /240016254;DÉBORA MAESTRELLI LEOBONS;164,5;41; /240016459;DANIEL DA SILVA REMPTO;164;42; /240012698;TALITA PEIXOTO DE OLIVEIRA SÁTIRO;164;43; /240012912;LUIZ ANDRE ROMARIZ;163;44; /240011040;VICTOR IGLESIAS QUITERIO SANTIAGO;162;45; /240013111;HENRIQUE CLETO BELLUSSI;162;46; /240008393;ESTELA APARECIDA ZANETTI;162;47; /240008363;WALACE ALVES SILVA;162;48; /240016683;SERGIO CAZUITI MIURA;161;49; /240014077;EDUARDO MÉDICI;161;50; /240002118;CAROLINA GRAVINO ESPOSITO;160;51; /240015631;CRISTINA BRAZ CANDIDO;159,5;52; /240000423;RODRIGO TAVEIRA DA SILVA;159;53; /240009112;JOSCELIO OLIVEIRA DOS SANTOS BORGES;159;54; /240015602;GEISA CRISTINA REAL DE ABREU;158,5;55; /240009854;IVANA CASTRO DE LUNA REZENDE;158;56; /240002945;YURI DONEGATE LIMA DOS SANTOS;158;57; /240009741;CAIO CÉSAR CONCEIÇÃO FLOR DE ALMEIDA;157;58; /240009482;CARLOS MURILO DE FIGUEIREDO CAMPOS;157;59; /240014067;GABRIEL BERNARDO SARAIVA PEREIRA;156;60; /240000111;ALEXANDRE SILVA OLIVEIRA;156;61; /240006354;HALLAN FARIAS DE LIMA;156;62; /240012652;RAFAEL DE LIMA SANFINS;155;63; /240013204;LEONARDO FERNANDES DOS SANTOS;155;64; /240014538;WASHINGTON LUIS ALVES JUNIOR;155;65; /240005203;MARIO PEREIRA NUNES DE MATTOS JUNIOR;154;66; /240016757;GIULIANNA THEREZA ALVES LISTO;154;67; /240006424;MARINA MARTINS MENNUCCI;154;68; /240016823;MARCEL ALMEIDA DO AMARAL;153;69; /240009129;CAROLINA PONTE NEGRAES SIMOES;152;70; /240009446;LEONARDO MACEDO DOS SANTOS;152;71; /240009562;ALLAN CESAR PASQUALINI LEVIGHINI;151;72; /240009295;DANILO FERNANDES DA CUNHA VERAS;151;73; /240012372;MARCOS ANTONIO GONCALVES DA SILVA FILHO;151;74; /240013312;KAIQUE BOMJARDIM MARTINS;151;75; /240004251;MARCELO VARELLA CAVALCANTI FILHO;151;76; /240001083;ARMANDO DE FARIA NETO;150,5;77; /240016210;RICARDO GOMES CAUS AMORIM;150;78; /240000076;ANTONIO ROBERTO PACKER;150;79; /240000949;LEONARDO BRUNO ALTINO SILVA;150;80; /240002379;ELIAS FONSECA;149,5;81; /240010492;ANTONIO AUGUSTO DOS SANTOS;149;82; /240010349;FERNANDA HADAD DE MELO;149;83; /240013677;BRUNO HERMIDA ALVIM FERREIRA;148;84; /240006945;JEFFERSON MILTON MULLER MARTINS;148;85; /240010282;VINÍCIUS GAVAZZI MADEIRA;148;86; /240014075;DANIEL PIRES BONINI;147;87; /240000363;JONAS DE LIMA DIAS;147;88; /240012522;ROBERTO FERREIRA DO NASCIMENTO;147;89; /240014694;GUSTAVO PERPETUO SERINOLLI;147;90; /240013447;IZABELLE CRISTINA GONCALVES FINAMORE;146,5;91; /240011393;MURILO VIGANIGO SCHMIDT;146;92; /240011487;THAYRINI DUARTE CARDOZO;146;93; /240009008;GILBERTO JOSE DO CARMO CIPRIANI;145,5;94; /240009354;JULIANA DE SÁ SANCHEZ;145,5;95; /240002668;VITOR JOSE MACHADO;145;96; /240010714;ISABELLA RANGEL COELHO DA ROCHA;145;97; /240010420;JAIDER XAVIER DA SILVA;144;98; /240009938;NICHOLAS TORQUATO ALVES;143;99; /240010554;VIVIANE LI XIAO SHAN;143;100; /240012186;JESSICA DA SILVA NISHIYAMA;143;101; /240010918;MICKAELA MIDON DA PAIXÃO;142;102; /240013012;REBECA PEREIRA FERNANDES;142;103; /240004714;VITOR MOREIRA DE ALENCAR MONTEIRO;142;104; /240012665;JOCELINA SANTOS DE PAULA;142;105; /240014569;CAROLINA MARINATI DE PAULA CRUZ;142;106; /240016832;RAFAEL MENDONÇA ANDRADE DUARTE;141;107; /240004541;JOAO PEDRO PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR;141;108; /240008242;JOAO BATISTA MELO LIMA;140;109; /240011950;FERNANDO KANAMURA TOMITA;140;110; /240005226;JULIA FRÓES DE SOUSA SOBRINHO;140;111; /240012357;YARA SCHETINI KENUPP;140;112; /240015051;RAPHAELLA DE OLIVEIRA GOMES CHAGAS;140;113; /240005633;GERSON MARQUES DE LIMA;140;114; /240008690;DIEGO RAPOSO PEREIRA BRANCO;139;115; /240000758;KARINE COUTINHO DE JESUS;139;116; /240015562;DIOGO JOSÉ DA SILVA SOUZA;139;117; /240014730;GIULIA OLIVEIRA ANDRADE;139;118; /240014365;CUSTODIO MAXIMO RAMOS NETO;138;119; /240009347;SIMON BEZERRA DE ARAÚJO;138;120; /240006587;RAQUEL DA CUNHA SANTOS;138;121; /240004449;DANIELLE FERNANDES DA SILVA;138;122; /240011789;ROSANGELA PEREIRA DE SOUZA;138;123; /240009366;DANILO RODRIGUES MACHADO;137,5;124; /240006425;MATEUS PADUA SOUSA;137;125; /240013987;ROBERTA COSTA DA ROCHA;137;126; /240014398;DEREK DE ARAÚJO ANTUNES;136;127; /240008431;SILVANIA APARECIDA SANTOS CUNHA;136;128; /240014359;JOAO PEDRO DA BARRA DE OLIVEIRA;136;129; /240003642;ALLAN FERNANDES DA SILVA NEVES;135;130; /240005283;LEONARDO DE OLIVEIRA PEREIRA;135;131; /240000216;RODRIGO PAES DE BARROS;134;132; /240006177;JULIANA MATTOS FARIAS;134;133; /240015944;JUNIOR DIAS DOS SANTOS;133;134; /240012512;GHABRIEL LEON GONÇALVES BARBOSA;133;135; /240015756;HERYCSON WALKER MENDES SANTOS;133;136; /240008432;JULIA SIQUEIRA DE SOUZA;133;137; /240009041;JORGE PEREIRA SILVA;133;138; /240012178;FERNANDA LOPES BENEVIDES;133;139; /240013525;JONATHAN HENRIQUE DA SILVA;133;140; /240010440;ANDRE LUIZ DOS SANTOS;132;141; /240003879;KARINY JESUS SANTANA MELO;127;142; /240009914;LUCIAN VITORINO DA COSTA PEREIRA;126;143; /240007340;RODRIGO DA SILVA PIMENTA;125;144; /240008492;DORATH JULIANA DE GOIS SOUZA;124;145; /240001215;RAYFRAN PEREIRA MACHADO;119;146; /240010756;MAICON LOURENCO BRAZ;118;147; /240010158;JOSÉ CARLOS ALVES DOS SANTOS;114;148; /240001146;LUCIANA BERA QUEIROZ;112;149; /240015233;LAISSA LORENNA LEAL;111;150; /240016918;ANDREW DE MELLO MARTINEZ;111;151; Pessoa Preta e Parda – 240014713;EDUARDO DA SILVA BALDUINO;176;1; /240016505;FABIO DIAS COSTA;170;2; /240013881;VINICIUS SARDINHA;170;3; /240010166;MAELCKSON BRUNO BARROS GOMES;169;4; /240012815;JOSE AUGUSTO SALES DE OLIVEIRA;168;5; /240008363;WALACE ALVES SILVA;162;6; /240000423;RODRIGO TAVEIRA DA SILVA;159;7; /240000949;LEONARDO BRUNO ALTINO SILVA;150;8; /240005633;GERSON MARQUES DE LIMA;140;9; /240011789;ROSANGELA PEREIRA DE SOUZA;138;10; /240010440;ANDRE LUIZ DOS SANTOS;132;11; /240003879;KARINY JESUS SANTANA MELO;127;12; /240008492;DORATH JULIANA DE GOIS SOUZA;124;13; /240010756;MAICON LOURENCO BRAZ;118;14; /240010158;JOSÉ CARLOS ALVES DOS SANTOS;114;15;

Nível Superior – Especialista em Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear e Defesa – Engenheiro de Controle e Automação – Ampla Concorrência – 240010229;MARCOS ROGERIO FERNANDES;205;1; /240007697;MAURICIO BORGES LONGHI;195;2; /240012656;DANILO DE MELO BRUNINI;193,5;3; /240010624;OTAVIO POLONIO MULER;191;4; /240012952;MATHEUS GABRIEL MARQUES MENDONÇA;186;5; /240011132;LUIS RENATO BEGO MACHADO;185;6; /240010167;ANDRE LUIS NUNES;184;7; /240015922;JOÃO GUSTAVO COELHO PENA;184;8; /240009747;LEANDRO BRUNO PEREIRA;183;9; /240005875;GABRIEL DE AZEVEDO LIMEIRA;182;10; /240011488;ALYSON SILVEIRA SANTOS DE OLIVEIRA;182;11; /240009511;GABRIEL CHENDES DIAS GOMES;180,5;12; /240008942;WILSON SILVA SOUSA;179;13; /240007310;EDUARDO DA FONSECA PEREIRA;177;14; /240003538;THAINARA DE ARAÚJO;177;15; /240006136;EVERTON SILVA LIBÂNIO;176;16; /240006887;LEONARDO AUGUSTO AZEVEDO ABRANTES;175;17; /240012159;KELVIN DE ALMEIDA CARVALHO;175;18; /240010264;GUSTAVO VICTORINE SANTIAGO;175;19; /240004202;VICTOR DE LUNA ZOTTIS PIEROBOM;171;20; /240006505;THIAGO OLIVEIRA NASCIMENTO;170;21; /240012235;ERIC PEREIRA SILVA DE OLIVEIRA;168;22; /240005029;ANDRÉ FRANCO ANNUNZIATO;168;23; /240011881;ERIKI MASAHIKO TAKARA;168;24; /240009356;EDUARDO PIZANI LAURINDO DA SILVA;167;25; /240017183;MARIANA MORETTI;167;26; /240012853;WILLIAM ISIDORIO;166;27; /240004749;JOO PAULO BARROS;165;28; /240012931;PEDRO KAHWAGE DE ALBUQUERQUE;164;29; /240001605;ROMULO THAYGOR HATAKEYAMA ALVES;162;30; /240013169;GABRIEL MARTINS DOS SANTOS;162;31; /240015118;HELDER ROLIM PONCE LEON DANTAS;160;32; /240002185;LEANDRO ALVES SANTIAGO;160;33; /240006450;MATHEUS MATOS DE MENDONCA;160;34; /240014464;TIAGO ACACIO;158;35; /240015839;LUIS FERNANDO DE FARIA SILVA;158;36; /240016630;WELLINGTON AGUIAR DE MELLO;158;37; /240009185;RENATO MATOS GASPARETTO;157;38; /240002245;PEDRO HENRIQUE FERREIRA ALVES;155;39; /240016654;LEONARDO CAMARGO KARPINSKI;155;40; /240007389;ADILSON MAGALHAES DOS SANTOS;155;41; /240010391;TAYNAN ROGER SILVA;155;42; /240004411;JOAO VITOR CORRALO LEAL;154;43; /240015851;LUCAS DE MOURA QUADROS;154;44; /240013866;RAIMUNDO EIDER FIGUEREDO SOBRINHO;153;45; /240010781;LEONE ANDRADE CAMPOS;152;46; /240009137;GUSTAVO RODRIGUES RIBEIRO DA SILVA;152;47; /240005232;ANDERSON GUALDA;152;48; /240015858;LUIZ FELIPE DE SOUZA DA SILVA;150;49; /240016187;RENAN INAMURA DE MORAES;149;50; /240014112;DANILO DE PAULA;149;51; /240011514;VITOR MENDES GONCALO;148;52; /240015351;WELITON DO CARMO RODRIGUES;147;53; /240004768;DENIS PANDOLFI MOREIRA;147;54; /240010208;NATALIA AZEVEDO PEDRA;146;55; /240013486;DOUGLAS HENRIQUE PEREIRA DA SILVA;145;56; /240013906;MARCOS ANTONIO SILVA;144;57; /240001337;DIOGO FERREIRA COELHO;144;58; /240013412;RODRIGO DE MIRANDA BARROSO;142,5;59; /240002055;ANTONIO CARLOS MOREIRA DUARTE;142;60; /240005256;LUIZ ANTONIO DIAS;141,5;61; /240006232;MATEUS HENRIQUE DA SILVA;141;62; /240009492;BRUNO CESAR DOS SANTOS BORGES;141;63; /240011475;JACQUELINE DE MOURA CORDEIRO;141;64; /240007486;GABRIEL DE OLIVEIRA MAIA ALBUQUERQUE;140;65; /240008201;DANIEL DE SOUSA LEITE;140;66; /240001039;GABRIEL FLORÊNCIO MACHADO;140;67; /240005937;MATHEUS SILVA SIQUEIRA;140;68; /240005341;BERNARDO DIEGO DOVICHI DE MESQUITA;140;69; /240000448;FABIO JOSE FONSECA ARRUDA;139;70; /240010690;THIAGO RAFAEL FELICIO;139;71; /240014465;GUSTAVO DUTRA FABRONE;139;72; /240013176;DANILO CESAR TABORDA DE LIMA;139;73; /240014288;EDSON HIROKI AMANO;138;74; /240013313;BRUNO NASSER RODRIGUES;136;75; /240014140;FELIPE DA TRINDADE DO NASCIMENTO;135;76; /240011920;MARCELO RAFAEL OLIVEIRA HUGGLER;135;77; /240004790;ALMIR ANTONIO OLIVEIRA DE ANDRADE;134;78; /240016748;MATHEUS DIAS BRASIL;134;79; /240015619;LUCAS ROCHA MARTINS;133;80; /240014971;VAGNER LUIZ HEINECK DOS SANTOS;132;81; /240009739;TAMYRES PEREIRA;132;82; /240015482;THIAGO KLAROSK SANCHES;132;83; /240003057;CÍCERO MARCELO ROCHA MARTINS;131;84; /240014447;LUCAS PEREIRA VIANNA;130;85; /240014636;LAURO DE JESUS SILVA JUNIOR;130;86; /240015342;LUIS GUSTAVO DE ALMEIDA NEVES;129;87; /240015419;MARCELO VITOR FIGUEIRA DIAS;127;88; /240014682;MARCOS VILLELA RODRIGUES;126;89; /240013470;CRISTIAN GOMES CARDOSO;125;90; /240003904;LUCAS QUEIROZ DE ALMEIDA;124;91; /240017201;FELIPE PACHECO DA SILVA;122;92; /240014825;MARCOS ANTONIO GOMES DA SILVA;121;93; /240013541;OHANA ALVES MACEDO LIMA;121;94; /240000342;GERALDO DE LIMA CAREZZATO;121;95; /240010281;VAGNER CASSIANO FERREIRA;120;96; /240012589;MARCELO TUNIN;117;97; /240003520;JOAS PEREIRA VIEIRA;116;98; /240005952;PAULO MODESTO CORDEIRO DA SILVA;115;99; /240016773;MARINA CRISTINA MANGIA;114,5;100; /240001035;HELIENAI CHAVES JANAU;113;101; /240017007;RICHARD DE SOUZA SIMOES LIMA;109;102; /240016985;MARCO VENANCIO DOS SANTOS ROCHA CASIMIRO;109;103; /240010983;MARCOS PAULO FERREIRA DE SOUZA;109;104; /240008342;ALEXANDER SANTA ROSA RODRIGUES;108;105; /240012044;RODRIGO GOMES;107;106; Pessoa Preta e Parda – 240012952;MATHEUS GABRIEL MARQUES MENDONÇA;186;1; /240010167;ANDRE LUIS NUNES;184;2; /240011488;ALYSON SILVEIRA SANTOS DE OLIVEIRA;182;3; /240006505;THIAGO OLIVEIRA NASCIMENTO;170;4; /240009356;EDUARDO PIZANI LAURINDO DA SILVA;167;5; /240015839;LUIS FERNANDO DE FARIA SILVA;158;6; /240002245;PEDRO HENRIQUE FERREIRA ALVES;155;7; /240011514;VITOR MENDES GONCALO;148;8; /240010208;NATALIA AZEVEDO PEDRA;146;9; /240009492;BRUNO CESAR DOS SANTOS BORGES;141;10; /240007486;GABRIEL DE OLIVEIRA MAIA ALBUQUERQUE;140;11; /240000448;FABIO JOSE FONSECA ARRUDA;139;12; /240001035;HELIENAI CHAVES JANAU;113;13; Pessoa com Deficiência – 240005232;ANDERSON GUALDA;152;1; /240010690;THIAGO RAFAEL FELICIO;139;2;

Nível Superior – Especialista em Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear e Defesa – Engenheiro de Computação – Ampla Concorrência – 240010297;RODRIGO GABAS AMARO DE LIMA;169;1; /240011589;FABIO KLEBER CASTANHEIRA FIALHO;169;2; /240008523;ROBERTO ANTAKLY;168;3; /240009009;GABRIELI DUTRA SILVA;167;4; /240014006;DEMETRIUS SILVA DE SANTANA;165;5; /240002128;FABIANA ANTUNES MARTINS SANTANA;163;6; /240005738;JADIR GONÇALVES BATISTA;160;7; /240010859;ROBERT MARQUE MAIA;159;8; /240003658;JORGE LUIZ AMANCIO;155;9; /240015317;ANDERSON WAGNER DIAS DE SOUZA;154;10; /240009226;ROBSON LIBANIO;151;11; /240007155;MARCUS VINICIUS MATHIAS;147;12; /240001741;FELIPE KWIECINSKI DA SILVA;145;13; /240012653;FELIPE CARDOSO LIMA MOLINARI;145;14; /240003528;JULIANA CAROLINA LARANJEIRA SILVA;143;15; /240002236;RENAN FIGUEIRA GRION;134;16; /240005248;CARLOS ALDIRAN FERREIRA MENEZES;119;17; /240016653;JOSE MESSIAS NUNES;104;18; Pessoa Preta e Parda – 240009009;GABRIELI DUTRA SILVA;167;1; /240005738;JADIR GONÇALVES BATISTA;160;2; Pessoa com Deficiência – 40003658;JORGE LUIZ AMANCIO;155;1;

Nível Superior – Especialista em Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear e Defesa – Engenheiro de Controle da Qualidade – Ampla Concorrência – 240010513;PATRICIA DUARTE;179;1; /240004105;JULIANA FERREIRA DE FREITAS MADI;175;2; /240014386;THIAGO LADEIRA DA SILVA;173,5;3; /240005782;FERNANDO ALMEIDA DE OLIVEIRA;173;4; /240001336;RAFAEL FERREIRA ALMEIDA;167,5;5; /240001733;JOSE EDUARDO DE GOES ANTUNES;164,5;6; /240008773;PAULA ROSSI GONZALEZ;164;7; /240015566;JULIO CESAR TORRES DOS SANTOS;163;8; /240014778;MARCIA GONCALVES RABELLO;163;9; /240006253;VITOR ALBUQUERQUE CAMPOS;162;10; /240012598;CATILENE BARBOZA DA SILVA;161;11; /240003974;RENATO AUGUSTO DE CAMPOS;160;12; /240005331;BRUNO SANTOS PEREIRA;157;13; /240004318;ELAINE LEÃO INÁCIO DE MELO ANDRADE;156;14; /240004169;ELIELTON BEZERRA PUPO;156;15; /240013848;JANILSON SANTOS SILVA;152,5;16; /240016380;DÉBORA BELO ALVES;150,5;17; /240014417;LEANDRO HENRIQUE AIO;147;18; /240012626;JACICLECIO MANGUEIRA DA SILVA;139;19; /240005441;VINICIUS DE ALBUQUERQUE SANTOS;137;20; /240016647;ADNILSON DE LIMA VOLPATO;135;21; /240004993;MARCUS VINICIUS JALES DE MELLO;132,5;22; /240016047;MARIANE CRISTINA BATISTA MARTINS;129;23; /240016737;LUCAS PESSOA ALVES;127;24; /240009407;TONI JADSON DA SILVA;123;25; /240008799;ANDERSON CRISTIANO DOS SANTOS OLIVEIRA;113;26; Pessoa Preta e Parda – 240001336;RAFAEL FERREIRA ALMEIDA;167,5;1; /240006253;VITOR ALBUQUERQUE CAMPOS;162;2; /240004993;MARCUS VINICIUS JALES DE MELLO;132,5;3;

Nível Superior – Especialista em Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear e Defesa – Engenheiro de Materiais – Ampla Concorrência – 240000648;CAIO VINICIUS LIMA NATARELLI;210;1; /240007085;GIOVANY BIAVA;209;2; /240006005;GABRIELA PAULA DE SOUZA;202;3; /240008965;RICARDO SANSON NAMUR;201;4; /240002191;ANDRÉ ALEXANDRINO LOTTO;201;5; /240007057;LUAN CAETANO XAVIER RODRIGUES;200;6; /240010825;ANDRE LUIZ CARVALHO DE REZENDE SILVA;200;7; /240006206;RAÍSSA MONTEIRO PEREIRA;199,5;8; /240009140;CAIO PALUMBO DE ABREU;199,5;9; /240010061;FERNANDA COUTINHO SOARES;196;10; /240010715;DAVI COSTA DOS SANTOS ROCHA;195;11; /240003214;NATALIA DE OLIVEIRA SOUZA;195;12; /240005852;ANTÔNIO PEDRO ANDRADE DA CUNHA PONCIANO GOMES;190;13; /240001736;PEDRO HENRIQUE CAVALCANTE VERAS;188;14; /240012399;ANDERSON DE FARIAS PEREIRA;187;15; /240010028;HENRIQUE GONCALVES PEREIRA;185,5;16; /240012456;GABRIEL TENDRIH CASTINEIRA;184;17; /240016898;SAMUEL MADEIRA BESSA;184;18; /240015341;PEDRO AUGUSTO DE SOUZA LOPES COSENTINO;182;19; /240001483;ULISSES OLIVEIRA COSTA;182;20; /240001587;GIULIO RODRIGUES ALTOÉ;181;21; /240016637;RENATA CAROLINE MOTA SANTOS;177;22; /240001987;CINTIA DE SOUSA GONZALEZ;175;23; /240015047;OLAVO TEIXEIRA NETO;174;24; /240011360;GABRIEL PORTILHO MONTEIRO DE SOUZA;173;25; /240010240;DANIEL PEREIRA MARQUES;173;26; /240005039;ERIKA SHIROMA;173;27; /240011670;ARTHUR COSTA GONZAGA;173;28; /240012394;TIAGO AUGUSTO BUENO COTTA;172;29; /240007234;GUILHERME THEODORO FREIRE;171;30; /240016962;PAULO HENRIQUE BARRETO DE SOUZA DE FARIA;171;31; /240015894;LUCAS DE SIQUEIRA MARTINS;171;32; /240011143;ANDRE DINIZ CLOTILDES FERREIRA;171;33; /240009898;SARA CORREA MARQUES;171;34; /240007869;WILLEM VIEIRA NASCIMENTO;171;35; /240001178;RAFAEL DOS SANTOS PEREIRA;170;36; /240010288;TARCISIO HENRIQUE CARVALHAES PIMENTEL;169;37; /240008808;FILLYPE IANG COTEGIPE;169;38; /240007592;FELIPE MUNIZ DO AMARAL PEREIRA;168;39; /240012834;INGRID CRISTINA SOARES PEREIRA;167;40; /240010778;JAMIL MARTINS GUIMARAES JUNIOR;166,5;41; /240013077;ANDRE BORSATTO BALDISSERA;166;42; /240000009;ITALO RODOLFO BEZERRA DE ARAUJO SOUSA;166;43; /240010235;JULIA CE DE ANDRADE PINTO;165;44; /240009272;GUSTAVO BALDERRAMAS HULPAN PEREIRA;164,5;45; /240015034;PIERLUIGI PICCOLO RASO;164;46; /240014902;ALESSANDRA VIEIRA GUIMARAES;164;47; /240012841;CAMILA DE SOUZA GOMES FRANCO;164;48; /240002876;GABRIEL BASTOS DE MATTOS;164;49; /240013446;FILIPE CORREA PINTO;163;50; /240013685;MONIQUE BERNARDINO DE LIMA CARVALHO;163;51; /240009758;ADRIANO MARTINS PEREIRA;161;52; /240010539;THAIS SAUER OLIVEIRA DE MORAES;161;53; /240002755;GLAUCO PAVANELLI ZANELLA;160,5;54; /240011352;WALLYSON SOUZA RAMOS;160;55; /240005279;DOUGLAS FRANCIS ALVES FERREIRA;159;56; /240011757;NATHANAEL WAGNER SALES MORAIS;159;57; /240010233;ABEL CARDOSO GONZAGA NETO;158;58; /240003772;KELLY CRISTINA DE LIRA LIXANDAO;158;59; /240015609;MARINA GUEDES FONSECA DE SOUZA;158;60; /240010407;JOAO GUILHERME DE OLIVEIRA MAINENTI;158;61; /240006697;MAYARA SUELLY CANDIDO FERREIRA DE LIMA;158;62; /240011274;THALES TEMERLOGLOU DE ABREU;155;63; /240011227;ALINE D AVILA GABBARDO;155;64; /240008391;HELIO MOLINA JORGE JUNIOR;155;65; /240014273;LAURA NUNES DE MENEZES;155;66; /240009261;TATIANE GABI DE OLIVEIRA;155;67; /240015470;SUZANE DE SANT ANA OLIVEIRA;155;68; /240008570;PEDRO HENRIQUE DA SILVA VIEIRA;153;69; /240011272;VINICIUS RICHIERI MANSO GONCALVES;152;70; /240010747;WASHINGTON PINHEIRO DE SOUZA;152;71; /240007154;DAYSIANNE KESSY MENDES ISIDORIO;152;72; /240009081;SUELLEN CRISTINA DA SILVA MARQUES DOS SANTOS;152;73; /240003991;INGRID ELEN PINTO E SOUZA;152;74; /240014449;HELOISA PIMENTA DE MACEDO;151;75; /240016275;GABRIEL OLIVEIRA GLORIA;150;76; /240011722;CAROLINE NAZARÉ GONÇALVES;150;77; /240010197;RIVALDO LINS ROCHA FILHO;150;78; /240005493;DANILO SOARES DA MOTTA;150;79; /240013808;PAULO AUGUSTO COTA LEITE;150;80; /240010687;GUILHERME DA SILVA MACENA;149;81; /240013984;VAGNER SILVA GUILHERME;149;82; /240011428;RAFAEL MENDES DA SILVA;149;83; /240016025;JOAO PAULO DOS SANTOS;148;84; /240014282;IGOR NOGUEIRA LIMA;148;85; /240014666;LUANA CRISTINA DE LEMOS OLIVEIRA;148;86; /240013634;RICARDO STRANGIS CUMINO;147;87; /240006961;RENAN PEREIRA DE GODOI;147;88; /240002995;ANTONIO DEMOUTHIE DE SALES ROLIM ESMERALDO;147;89; /240008573;WILLIAN MARTINS PASINI;147;90; /240015978;EDCARLOS RODRIGUES DE SOUZA;146,5;91; /240008827;ANNA KARLA DE CARVALHO FREITAS;146,5;92; /240010907;BIANKA NANI VENTURELLI;146;93; /240009611;ANDREI MARX FERREIRA;145;94; /240009510;PEDRO HENRIQUE VILELA SOARES;145;95; /240015578;LUANNA CARVALHO DE SOUZA;145;96; /240007131;GABRIELLE GOMES FERNANDES DA ROCHA;145;97; /240014036;PEDRO HENRIQUE TEIXEIRA MALLET;144;98; /240003163;DANIEL JOSÉ DA SILVA;143;99; /240013899;CAROLINE DA SILVA FERREIRA;143;100; /240001359;GIAN RICARDO CORRÊA SILVA;143;101; /240002935;THIAGO HENRIQUE FERNANDES DIAS FERRAO;143;102; /240003593;RENATA OLIVEIRA DA SILVA;142;103; /240012200;THIAGO DOS SANTOS SILVA;142;104; /240015549;REDSON DE SOUZA FULY;142;105; /240008906;EDUARDO GUIMARÃES BARBOSA LEITE;142;106; /240004972;GRACIELA SILVA DE OLIVEIRA;142;107; /240015090;BRUNO GALVAO SIMBA;141;108; /240009142;CLARA LANA BISPO FIDELIS;141;109; /240013571;ANDRE ASSALIM VILACA;141;110; /240015373;ELIAZIB ISSENE JUNIOR;141;111; /240004916;LUIZ ANTONIO CARLOS MOUTINHO GOMES;141;112; /240006631;PEDRO BOTELHO;141;113; /240006693;RENATA LEAL HENRIQUES;141;114; /240006080;MATHEUS ARTHUR BARROS DE MATTOS ALMEIDA;141;115; /240014478;LUIZ GUSTAVO CAMARGO ALVIM;139;116; /240010434;PERSIO MOZART PINTO;139;117; /240008458;RENAN AUGUSTO FRANCISCO DIAS;139;118; /240014090;FABIO SILVEIRA REIS;138;119; /240007662;CAMILA BEZERRA BENTIVOGLIO;138;120; /240007898;RENATA LORENZONI;138;121; /240009373;MARCELA BERGAMASCHI TERCINI;136;122; /240016642;AMANDA PIRES NOGUEIRA DE SOUZA;135;123; /240011436;VAGNER DIONISIO SILVA DE BARROS;135;124; /240011359;GABRIEL GEIDSON JOHANSON DE SOUSA;134;125; /240005511;GISELLY BANDEIRA GOMES DIAS DE LIMA;134;126; /240016166;MARCUS NATHAN SILVESTRE;133;127; /240014338;LAIS SAVOLDI;132;128; /240010014;AMANDA MARTINS FERNANDES;132;129; /240015666;ISABELA MONTEIRO CESAR OYAMA;132;130; /240007480;GUSTAVO GEORGE VERDIERI NUERNBERG;131;131; /240001778;DANILO MARIN FERMINO;130,5;132; /240006379;MARCOS XAVIER DE OLIVEIRA;129;133; /240006959;FABIANA DA SILVA SANTOS;129;134; /240006320;LEONARDO RODRIGUES POSSIDONIO MOREIRA;128;135; /240011114;CAROLINE HENRIQUE DE SOUZA BORBA;128;136; /240013814;CAROLINA CAVALCANTE LARANJEIRA;128;137; /240004839;JULIANA DE FIGUEIREDO LIMA;126;138; /240005107;LUIS FERNANDO DE OLIVEIRA;126;139; /240014446;THALITA SANI TAIARIOL;126;140; /240013258;FABIO DE SOUSA ARAUJO;125;141; /240009221;PAULA MORAES DE FREITAS OLIVEIRA;125;142; /240008849;MATHEUS PARANHOS PEREIRA GONÇALVES;124;143; /240002382;KENNEDY PACHECO DA SILVA DE OLIVEIRA;122;144; /240013191;MARCO ANTONIO BJORN;122;145; /240002747;JORGE COSTA SILVA FILHO;121;146; /240010988;DANIEL AUGUSTO NAVARRO LEITE;121;147; /240010993;MATHEUS PACHECO HERINGER;120;148; /240003734;FLAVIO NUNES DOS SANTOS;118;149; /240010632;GABRIEL DE LIMA BATISTA;117;150; /240014124;MARCELO SOUZA CAMPOS DO AMARAL;117;151; /240012316;DRIELI LITSUE KONDO;116;152; /240004950;AMANDA ABATI AGUIAR;114;153; /240013291;JANETTY JANY PEREIRA BARROS;112;154; /240011062;LUMIERE BAPTISTA DE JESUS;110;155; Pessoa Preta e Parda – 240007869;WILLEM VIEIRA NASCIMENTO;171;1; /240001178;RAFAEL DOS SANTOS PEREIRA;170;2; /240000009;ITALO RODOLFO BEZERRA DE ARAUJO SOUSA;166;3; /240009272;GUSTAVO BALDERRAMAS HULPAN PEREIRA;164,5;4; /240012841;CAMILA DE SOUZA GOMES FRANCO;164;5; /240013685;MONIQUE BERNARDINO DE LIMA CARVALHO;163;6; /240003991;INGRID ELEN PINTO E SOUZA;152;7; /240015978;EDCARLOS RODRIGUES DE SOUZA;146,5;8; /240009611;ANDREI MARX FERREIRA;145;9; /240008849;MATHEUS PARANHOS PEREIRA GONÇALVES;124;10; /240002747;JORGE COSTA SILVA FILHO;121;11;

Nível Superior – Especialista em Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear e Defesa – Engenheiro Eletricista – Ampla Concorrência – 240014611;PATRICK DE CARVALHO TAVARES REZENDE FERREIRA;193;1; /240002130;LUCIANO ALVARENGA NAVAJAS FILHO;187;2; /240002842;LUIZ FLAVIO RODRIGUES ALVES;183,5;3; /240005923;GUILHERME BAUMANN CORREA;183,5;4; /240013387;YURI GONCALVES RIBEIRO;182;5; /240015163;VINÍCIUS FERNANDES LOURENZEN DE OLIVEIRA;182;6; /240015453;MARCELO SILVEIRA DANTAS LIZARAZU;181;7; /240013390;ICARO AUGUSTO NOBRE JACINTO;180;8; /240003556;GABRIEL BARBOSA DORIA;178;9; /240002778;VICENTE GUEDES CARNEIRO DA SILVA;178;10; /240014168;THALES SCHUABB DE ALMEIDA;178;11; /240012153;MATEUS RIBEIRO PEREIRA;178;12; /240004552;SILAS ALYSSON SOUZA TIBURCIO;177;13; /240012757;RUBENS OLIVEIRA DE FRANCA JUNIOR;175,5;14; /240003821;VITOR ANNECCHINI SCHIMID;175;15; /240015447;FELIPE SIQUEIRA COPLE COSTA;174,5;16; /240008875;VERONICA RODRIGUES FEIJAO;174;17; /240006816;ALLAN MORAES LESSA BUSSON;174;18; /240006633;REGIS DURSO MOREIRA;173;19; /240003212;ANDRÉ HELENO BATISTA;173;20; /240003592;RODRIGO LUGATHE DA CONCEIÇÃO ALVES;172;21; /240003876;ANTONIO CARLOS LOBO LOUREIRO JUNIOR;172;22; /240005282;IGOR RIOS;172;23; /240001797;MARCUS VINICIUS MENEZES LEITE;172;24; /240013990;GUILHERME MONTEIRO TORELLY;171;25; /240015122;BRUNO BODE DO NASCIMENTO;171;26; /240010243;GABRIELA MAIA CAMARGO;171;27; /240014343;DIEGO SILVA VIANA DOS SANTOS;171;28; /240010002;EDMAR RIBEIRO DOS SANTOS JUNIOR;171;29; /240015650;GABRIEL FALCÃO DA SILVEIRA;170;30; /240010749;IGOR FONSECA PAINS;170;31; /240013569;MARINA APARECIDA PINTO;168;32; /240004510;HYRLLANN ALMEIDA DE SOUZA;167;33; /240009466;ANA CAROLINA DA SILVA RAYBOLT;167;34; /240010923;PAULO HENRIQUE LUIZ FARIAS;166;35; /240001913;CAMILA BIANKA BASTOS ZANATTA;165,5;36; /240008290;BRUNA BARRETO DE AGUIAR FERRAZ VASCONCELOS;165;37; /240008834;MARIANA ALVES ALCOFORADO;165;38; /240002583;ALUIZIO DAFFONSECA NETTO;164;39; /240009255;LUIZ FERNANDO PEREIRA MARQUES RAMOS;164;40; /240014585;MARIA MILENA MAIA ROCHA;164;41; /240001292;RODRIGO ALVES AGUIAR LOPES DE MELO;162,5;42; /240005826;BERNARDO CAETANO FERNANDES DE ARAUJO;162;43; /240011458;RAPHAEL ADAMELK BISPO DE OLIVEIRA;161;44; /240011420;LUCAS TITO CARMONA;161;45; /240003813;GUSTAVO DA SILVA ROCHA ARAUJO;161;46; /240006926;ALEXANDRE HENRIQUE RODRIGUES RIVERA;161;47; /240003198;CLÁUDIO BELLOTTI;160;48; /240012167;SERGIO AUGUSTO DE ALMEIDA CHRISTOFORO;160;49; /240011418;MARCEL BETONI GONCALVES;159;50; /240008801;GABRIEL FERREIRA GOMES DA SILVA;159;51; /240009783;RICARDO MARINHO SILVA FILHO;159;52; /240013915;FABIO ALEX DA SILVA;158;53; /240012234;CAMILA VIEIRA COLOMBARI;158;54; /240002960;JORGE HENRIQUE MARQUES MARIANO;157;55; /240008568;RAFAEL MARIO DA SILVA;157;56; /240013798;ANDRÉ BARBOSA DA SILVA;157;57; /240009789;GUSTAVO BARBOSA DE LIMA;157;58; /240014136;CÉSAR TZANNO DE QUEIROZ;156;59; /240014496;JOEL FERRARI CARVALHO;156;60; /240005902;TATIANE CAROLINE RAMALHO;156;61; /240015222;EMERSON SANTOS SILVA;155;62; /240009923;ANTONIO MARCIO SOUSA DA SILVA JUNIOR;155;63; /240005004;CATOLINO HONORATO SILVA DOS SANTOS;155;64; /240009692;VICTOR PIANHERI;155;65; /240009713;ANDERSON ELIAS SOARES;155;66; /240010681;LENNIN NILTON DE OLIVEIRA LACERDA;155;67; /240002926;CARLOS FERNANDO MAGALHÃES RIVERO;154,5;68; /240008782;ALEXANDRE SALOMAO BORTOLUZZI DIAS;154;69; /240001464;DIEGO LOPES MARTINS LORDELLO;154;70; /240010258;ELIDA LARISSA BITENCOURT PINTO;154;71; /240010895;PAMELA SANTIAGO LEITAO;154;72; /240005222;IGOR MELO CONDE SCHOCAIR;154;73; /240013296;THIAGO DIAS LOPES;154;74; /240011247;JAIME YOSHITOYO KIKUCHI;153;75; /240016111;CLEITON ROGERIO SALGADO;153;76; /240002700;RODRIGO CARNEIRO MAIA;153;77; /240006196;TALITA BENEDA;152;78; /240015529;VINICIUS RODRIGUES GRANICO;152;79; /240016087;RENE CRUZ FREIRE;152;80; /240001710;MARIA EDUARDA ALMEIDA PINHEIRO;152;81; /240007544;RENATO DAMATO MACHADO;152;82; /240012395;IGOR BENAYON CUNHA;151;83; /240015155;OSEIAS MACIEL DA SILVA;151;84; /240002881;LUÍS FERNANDO CABRERA CUNHA;151;85; /240014132;RODRIGO NEVES MARQUES DE FRANCA;150;86; /240001324;RODRIGO SENRA DE MIRANDA;150;87; /240013062;ALEXANDRE PRODOSSIMO SOHN;150;88; /240013638;WILLIAM VARGAS DE PAIVA;150;89; /240001361;DANILO JOSE AYRES JUNIOR;149,5;90; /240016853;MARCUS VINICIUS OLIVEIRA BRAGA;149;91; /240014841;ALAN MODESTO DE OLIVEIRA;149;92; /240009171;GUILHERME MATEUS BARROS;149;93; /240013558;GESSYELLE VILELA DE OLIVEIRA;149;94; /240001679;LUCAS ROCHA LOBO LANNES;148;95; /240013227;FILIPE HAMDAN SAMPAIO SOUTO;148;96; /240001846;WALLACE RIBEIRO FERREIRA;148;97; /240012896;RENATO GAVAZZA DE MORAES;148;98; /240001161;DEBORA MARQUES LOPES DOS SANTOS;148;99; /240013234;DECIO ANTUNES TRIVELIN;147;100; /240016611;PAULO YARA;147;101; /240013860;PHILIPPE ROCHA NARDIM;147;102; /240006281;EUDES JOAQUIM SANTOS VIACA;146;103; /240011015;LUÍS PAULO DE MELO OLIVEIRA;146;104; /240016780;IGOR DE ALMEIDA SOUZA SOARES;146;105; /240002277;CELSO ROSA DE AZEVEDO JUNIOR;146;106; /240007802;GABRIEL DE SOUSA GOMES;146;107; /240015860;JOAO ADOLPHO VICTORIO DA COSTA E COSTA;145;108; /240007747;WILSON COELHO JUNIOR;145;109; /240011938;MATHEUS CARDOSO PEDROSO DE MORAES;145;110; /240001798;LUIZ CARLOS JUNIOR RIBEIRO HONORATO;145;111; /240007789;LUIZ WICTOR SACRAMENTO DAMASCENO;145;112; /240011470;MILTON JOSE MULLER JUNIOR;144;113; /240013141;VANESSA PEREIRA DA CRUZ;144;114; /240016924;WELLINGTON ZANELATTO;144;115; /240017121;RAFAEL ALVARES BRAGANÇA;144;116; /240002564;CLERIO CESAR GOMES ALENCAR ARRAIS;143;117; /240004001;VITOR DE MORAES MONTEIRO;143;118; /240004134;LUCAS ROBERTO TOMAZINI;143;119; /240013000;LUCIANO NONATO SILVA SOUSA;143;120; /240013721;DANIEL BRUNO DA SILVA;143;121; /240004040;PHILLIP DE OLIVEIRA MAIA;143;122; /240009002;LUANA MARTINEZ DOS SANTOS;143;123; /240006971;EDUARDO ANTONIO CARDOSO;143;124; /240013667;GABRIEL NUNES DA SILVA;143;125; /240012410;CEZAR AUGUSTO WAISSMANN DE ARAUJO;143;126; /240003279;RODRIGO JAMAR SANT ANNA;143;127; /240001051;DANILO FERREIRA DO NASCIMENTO;143;128; /240014595;ELLEN DE SOUZA AMARO BERNARDINO;143;129; /240015301;MANOEL LEANDRO MORAIS VIANA;142;130; /240007325;REGIANE SANTANA DE OLIVEIRA;142;131; /240008521;AURÉLIO TADEU TEIXEIRA BONANGELO;142;132; /240011039;VICTOR HUGO WERDAN VIEIRA;142;133; /240010106;FLAHIZA MARQUES AFONSO DA SILVA;142;134; /240004931;MARCIO DONIZETE MORAES;142;135; /240014641;CESAR AUGUSTO DE ALBUQUERQUE GONCALVES;141,5;136; /240009412;FILIPE TRAVIZANI RICATO;141;137; /240015340;ERICK GAMA ANTUNES NORAT;141;138; /240004690;EDUARDO SERAFIM DA SILVA;141;139; /240003882;FABIO SOUZA FRANCO;141;140; /240007149;NELSON CORREA DA SILVA JUNIOR;141;141; /240011033;VICTOR HUGO NETO CORTEZ;141;142; /240016000;DIEGO BARBOSA DE ALMEIDA;141;143; /240011676;YAN RICARDO DAMASCENO RANGEL;140;144; /240014438;RAPHAEL MASSAYUKI OZAKI;140;145; /240009543;GETÚLIO SANTIAGO DOS SANTOS JÚNIOR;140;146; /240013402;HENRIQUE PEREIRA DE ARAUJO;140;147; /240012933;CAIO MABIAL DE SOUZA TEIXEIRA;140;148; /240009794;BRUNO REZENDE BRAGA;140;149; /240002799;GUSTAVO LIN CHIEN;139;150; /240012217;SERGIO PAULO CHAVES PEREIRA;139;151; /240002657;THIAGO DE ANDRADE SALDANHA;139;152; /240006525;ALEXANDRO ALVES MIRANDA JUNIOR;139;153; /240014598;GUILHERME DE ANDRADE MARTINS;139;154; /240000099;MARCIO MASATOSHI MONTSUTSUMI;138;155; /240011647;ALISSON JAMES OKIYAMA PEREIRA;138;156; /240001692;MATHEUS CESAR DORNELAS ANDRADE;138;157; /240014104;VANDERLEI ESTEVAO DA SILVA;138;158; /240009350;EDUARDO MOREIRA DIAS FILHO;138;159; /240010553;RENAN AFONSO DE SOUZA CARREIRA;137;160; /240001138;GABRIEL FERNANDES PRIMO BATISTA;137;161; /240001843;CLARISSA ORÇAY ECCARD DIAS;137;162; /240015449;CAROLINA GOUVEIA DOS SANTOS FERREIRA;137;163; /240015974;MARCELA FREITAS DA COSTA;137;164; /240016263;MARCELO DE MELLO LENTO;137;165; /240014387;FELIPE MONTEIRO MARTINS;136;166; /240004868;LEONARDO BELLINCANTA DE SOUZA;136;167; /240015136;DAVID FEITOZA DA SILVA;136;168; /240002523;ILDO BORGES DE CAMPOS BÓLICO FERREIRA;136;169; /240013555;ELSON RODRIGUES NORONHA;136;170; /240012550;SANDRO RORIZ COELHO;136;171; /240013079;DANIEL DE OLIVEIRA LIMA;136;172; /240009653;FELIPE PIRES CECCHETTI VAZ;135;173; /240011662;MOISES SILVA QUEIROZ;135;174; /240012642;JOSÉ EVANDO DE ALMEIDA;135;175; /240009305;WALACE ABREU DOS SANTOS FILHO;135;176; /240014431;FABIO PEREIRA FABRETTE;135;177; /240016689;JEFERSON DE LIMA SOUZA;135;178; /240010910;RENATO MANOEL FREIRE DO PRADO;134,5;179; /240003289;RAPHAEL SILVA SAMAGAIO;134;180; /240017146;MARCELY MARINA SEBENELLO;134;181; /240009395;LIVIA RODRIGUES MONTEZZANO DE CASTRO;134;182; /240014498;LUCAS GARCIA DE TOLEDO;134;183; /240012533;GABRIEL DA SILVA MOREIRA;134;184; /240008213;BRUNO DOS SANTOS FERREIRA;134;185; /240016454;CAIO HENRIQUE GONALVES;133;186; /240015517;RODRIGO BRANDÃO SOUZA;133;187; /240005018;LÍDIA CAVALCANTE DA SILVA;133;188; /240002488;MORENO JOSE DIAS PERES DE OLIVEIRA;133;189; /240016206;VICTOR BASILIO CHAVES;133;190; /240015997;BRUNO SCARPA SOUSA;133;191; /240015766;CASSIUS PENIDO DAS NEVES;133;192; /240013560;VERÔNICA BARBOSA CARDOSO TELLES;133;193; /240007676;DIEGO CORREA NECO;132;194; /240011270;BRUNO RAIMUNDO DOS SANTOS;132;195; /240009423;WALLACE DE MATTOS ARAUJO;132;196; /240003480;ELLEN MORAES COIMBRA SANTO;132;197; /240013794;GABRIEL MORAES DA SILVA;131;198; /240003311;MAICON JEFFERSON PAULINO;131;199; /240011895;JOÃO VITOR NETO CARDOSO;130;200; /240016750;BRUNO FANCHIOTTI ZANCHETTA;130;201; /240010417;DIEGO AUGUSTO BRAZ SCHLIC;130;202; /240001970;MARCOS VINICIUS ALVES DOS SANTOS;130;203; /240013268;THIAGO RIBEIRO PEREIRA;129;204; /240012722;DEYSON SIDNEY MENESES VITAL;129;205; /240012487;ALEXANDRE MACIEL LEITE;129;206; /240009852;GUSTAVO BARCELLOS DE JESUS;129;207; /240009025;ROBERTO FEDEL;128;208; /240001170;RAFAEL COUTINHO PINTO;128;209; /240011333;EDSON KATSUMI SATO;128;210; /240010410;AMARILDO FERREIRA FROSSARD;128;211; /240010395;EWERTON SOARES DE JESUS;128;212; /240007610;MATHEUS GONÇALVES SPIAGORI;128;213; /240004544;MIRIAM DE OLIVEIRA SILVA;128;214; /240005797;LUCAS CAMPOS DA SILVA;128;215; /240014176;LUCAS MARTINS DE OLIVEIRA;128;216; /240004776;EDGARD ARAUJO CRESPO;128;217; /240016330;FABRICIO DE FREITAS LIMA;127;218; /240011984;EFRAIM JESUS DA CONCEIÇÃO;127;219; /240006420;MILENA JERONIMO DE OLIVEIRA;127;220; /240012705;RODRIGO CARDOSO SATIRO;126;221; /240000675;MARCIO ALEXANDRE FERREIRA LOPES;126;222; /240012824;ARMANDO MARCELINO SILVA PEREIRA;126;223; /240011604;ALDRIN BEZERRA DIAS;125;224; /240010897;ANDRE LUIS GONCALVES FERREIRA;125;225; /240010479;VINICIUS BASTOS SILVA;125;226; /240012915;YURI DOS SANTOS VIDAL;125;227; /240009542;DIOGO AZEVEDO MOTA;124;228; /240009948;LUIZ CLAUDIO DA SILVA FABIANO;124;229; /240015796;JORGE SATO;124;230; /240012558;IRWING DA MOTTA CIRNE SANTOS;124;231; /240013366;DIEGO LOBÃO RAMOS CORRENTE;124;232; /240010073;ALEXANDRE CORREIA GUIMARAES;123;233; /240009101;VICTOR GARCIA PALACIOS;123;234; /240011923;WILLIAM DE JESUS CASTRO;123;235; /240001560;LINCOLN VINICIUS SOUSA ALVES;123;236; /240005947;MARCIO NERES DE SOUZA;123;237; /240014542;PHILLIPE DE CARVALHO TAVARES REZENDE FERREIRA;122;238; /240014103;RENATO WEINGARTNER PERNAS;122;239; /240010486;ALEXANDRE GARCIA FULY;122;240; /240016258;BRUNO DUARTE KOGA;122;241; /240008356;HALLESON NEY GOMES OLIVEIRA;122;242; /240001479;SERGIO MURILO SANTOS XAVIER;121;243; /240011452;PAULO RAYAN MARQUARTE;121;244; /240013703;ALESSANDRO GABRIEL SANTANA;121;245; /240016389;RAFAEL ALVES SOUZA;121;246; /240012937;ANDRE LUIS JOANNI MAFRA;121;247; /240001468;IGOR MARTINS LORDELLO;121;248; /240011535;WALTER DAWID RETZER;120;249; /240005429;ANDERSON DURSULINA MARQUES;120;250; /240004341;PLÁCIDO SEVERINO GOMES NETO;120;251; /240005946;ALEX BERNARDINO DA SILVA;119;252; /240011837;SUELEM CHRISTIAN DOS SANTOS;119;253; /240002836;DIEGO PEREIRA DE PAIVA SOBRINHO;119;254; /240014328;MARCELO MONTEIRO COSTA DE SOUZA;119;255; /240009930;MATEUS ANTONIO GUELFI;119;256; /240010720;JESSICA RIBEIRO VENTURA;119;257; /240014182;JOSÉ PAULO BASTOS DE ASSIS;119;258; /240003504;ANTONIO GABRIEL MARQUES MULLER;118;259; /240012360;RODRIGO PAIATO;118;260; /240017042;WLAMIR DE BRITTO;118;261; /240012872;FRANCISCO FERNANDO ARAGAO MACHADO;118;262; /240012838;THACIS VINICIUS NEVES FARIAS;118;263; /240014907;LEANDRO MARINHO SILVA;117;264; /240005602;GIOVANI MATHEUS FERNANDES;117;265; /240008907;ADIL FÉLIX DA SILVA;117;266; /240015033;PEDRO EGYDIO ANDRADE;117;267; /240014477;ANDREW FURTADO SALLES TOLEDO;117;268; /240001823;GUSTAVO BEVILAQUA;117;269; /240015526;IAGO FELICIANO;117;270; /240004502;MARCELO MOREIRA DE OLIVEIRA;116;271; /240011318;RONALDO RODRIGUES MOREIRA;115,5;272; /240015021;JOAO PEDRO LOPES CAMPOS;115;273; /240006593;GABRIEL DIAS PICANÇO;114;274; /240016351;DEISIANE ALVES DA COSTA;114;275; /240010986;ANTONIO ALBERTAN TAVARES DA SILVA;112;276; /240006922;ANTONIO ABINEVALDO DOS SANTOS TIGRE;111;277; /240014416;LEANDRO AROUCCA;111;278; /240002125;ROBERTO ASSAIFE;110;279; /240016170;ANDERSON BATALHA ALVES;109;280; /240011415;MATHEUS FRANKLIN SOUSA ALVES;109;281; /240014886;BERNARD OFFREDE CARDOSO;108;282; /240005061;GEDILSON MARQUES;107;283; /240011147;LUIZ GUSTAVO SILVESTRE NASCIMENTO;106;284; /240014838;WILLIAM KLINSMANN DE OLIVEIRA FERREIRA;105;285; /240002036;JONAS SILVA PINTO;105;286; /240013515;VANCLEI MARIANO DOMINGUES;100;287; Pessoa Preta e Parda – 240012757;RUBENS OLIVEIRA DE FRANCA JUNIOR;175,5;1; /240006926;ALEXANDRE HENRIQUE RODRIGUES RIVERA;161;2; /240009789;GUSTAVO BARBOSA DE LIMA;157;3; /240009923;ANTONIO MARCIO SOUSA DA SILVA JUNIOR;155;4; /240016853;MARCUS VINICIUS OLIVEIRA BRAGA;149;5; /240014841;ALAN MODESTO DE OLIVEIRA;149;6; /240017121;RAFAEL ALVARES BRAGANÇA;144;7; /240011039;VICTOR HUGO WERDAN VIEIRA;142;8; /240002657;THIAGO DE ANDRADE SALDANHA;139;9; /240002488;MORENO JOSE DIAS PERES DE OLIVEIRA;133;10; /240001970;MARCOS VINICIUS ALVES DOS SANTOS;130;11; /240010395;EWERTON SOARES DE JESUS;128;12; /240004776;EDGARD ARAUJO CRESPO;128;13; /240016330;FABRICIO DE FREITAS LIMA;127;14; /240011604;ALDRIN BEZERRA DIAS;125;15; /240009948;LUIZ CLAUDIO DA SILVA FABIANO;124;16; /240008356;HALLESON NEY GOMES OLIVEIRA;122;17; /240004502;MARCELO MOREIRA DE OLIVEIRA;116;18;

Nível Superior – Especialista em Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear e Defesa – Engenheiro Eletrônico – Ampla Concorrência – 240006219;HENRIQUE HILKNER;193;1; /240008902;RENAN EMANUELLI ROTUNNO;192;2; /240004039;RODRIGO RAMOS ROSA;176;3; /240002293;GUSTAVO DOS SANTOS DE CAMPOS;175,5;4; /240013781;EVERALDO COSTA QUEIROZ;173;5; /240011057;GABRIEL FAVERO MIRANDA;170;6; /240012071;PAULO KOZIOL CANDIDO DA SILVEIRA;167;7; /240009274;RAMON ARAUJO SANTOS;160;8; /240011414;MARCOS PAULO ARAGAO SANTOS;160;9; /240006881;RICARDO FERREIRA IANELLI;159;10; /240005588;VALCIENE CAROLINE GONCALVES SOARES;158;11; /240016579;FLAVIO PENNETTA;156;12; /240004521;VINICIUS DE BARROS SOUSA;156;13; /240010530;RINALDO GERRY DE ABREU;156;14; /240015217;FELIPE CIRNE CONCEIÇÃO;156;15; /240014708;VALTER SOUZA BLANDE;155;16; /240010843;FERNANDA FERREZI LOPES;155;17; /240011518;RENATO TREVISANO BELLINI;153;18; /240016223;BIANCA OLIVEIRA BRESCIANI DE CARVALHO;153;19; /240004305;LEMUEL RENAN LOPES FERREIRA;152;20; /240010604;MARCELLO NICODEMOS GUERRA;151;21; /240002332;DIEGO GARRIDO ALECRIM;149;22; /240015943;KAREN DA SILVA CARDOSO;147;23; /240000483;KIYOKO MARINA TUKOZAKI;147;24; /240005591;LUCIO FERREIRA DE CERQUEIRA;145;25; /240011426;RAFAEL PEREIRA DE JESUS;145;26; /240001596;GABRIEL LACERDA DE ARAUJO OZORIO;142;27; /240012816;TIAGO TADEU BARBOSA;142;28; /240007348;ADAMS SOARES TELES;141;29; /240014610;DIEGO AUGUSTO PONTES;139;30; /240002263;AMARILDO RODRIGUES FILHO;138;31; /240009037;PABLO LOUVIZ SILVA;137;32; /240011279;JULIO FAVERO MIRANDA;136;33; /240004472;RODRIGO EMANOEL DE BRITTO ANDRADE BARROS;135;34; /240008591;DAVID RICARDO DE MENDONCA SOARES;134;35; /240005301;EDUARDO YOITI MATSUY;134;36; /240015524;ANDRE DE FARIAS PEREIRA;133;37; /240012583;EDUARDO AMORIM COSTA;133;38; /240006439;RAFAEL MATHIAS DE MENDONÇA;130;39; /240004199;CAROLINA AUGUSTA DA COSTA HOMEM;128;40; /240010076;FABIO MARUJO DA SILVA;128;41; /240003344;LUCIANE FERNANDA DE ARRUDA BARREIRA;127;42; /240011548;MARCOS PAULO BRAGA DE LIMA;125;43; /240010878;BRUNO HAYASHI BATISTA KOMATSU;125;44; /240004923;DENIS LITWAK;124;45; /240010998;KAREN DOS ANJOS ARCOVERDE;124;46; /240001641;ANDRE NUDEL ALBAGLI;123;47; /240011462;TATIANE MELO VITAL;117;48; /240010799;FERNANDA MARIA ZANGEROLAME;117;49; /240005263;VINICIUS ANTONIO;117;50; /240011098;GIOVANNI DILONARDO NETO;113;51; /240009218;NATALIA SANTOS DE ANDRADE;103;52; /240004942;FRANCISCO JOSE DA SILVA NASCIMENTO;98;53; /240016163;CESAR CALDAS PORTO;96;54; Pessoa Preta e Parda – 240005588;VALCIENE CAROLINE GONCALVES SOARES;158;1; /240012816;TIAGO TADEU BARBOSA;142;2; /240002263;AMARILDO RODRIGUES FILHO;138;3;

Nível Superior – Especialista em Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear e Defesa – Engenheiro Energia – Ampla Concorrência – 240017092;RENATO BROGINI DE ASSIS;184;1; /240012899;IARA APARECIDA MARTINS REINALDO;182;2; /240010568;FELIPE LANA DAHER;180,5;3; /240016600;LAIS DE OLIVEIRA ASSIS;176;4; /240014043;JULIO HENRIQUE BOARATI;175;5; /240009177;INGRID PACHECO SILVEIRA;162;6; /240012307;WASHINGTON DIAS BATISTA;160;7; /240015284;LUCEMAR TEIXEIRA COSTA;155;8; /240010953;MURILO DOS SANTOS BOSCARINO;154;9; /240010125;FREDERICO FIAME RODRIGUES;154;10; /240015363;MIGUEL SIQUEIRA ALVES;149;11; /240016899;MESSIAS MILAN;147;12; /240010591;SARA MONALIZA SOUSA NOGUEIRA;142;13; /240004402;ERIC VALERO CARVALHO DA SILVA;139,5;14;

Nível Superior – Especialista em Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear e Defesa – Engenheiro Mecânico – Ampla Concorrência – 240014156;BRUNO CALVAO DE CARVALHO;207;1; /240002681;VITOR ALBERTO LEMES MONTEIRO;196;2; /240001822;CARLOS ALBERTO MAHL SPOHR;193;3; /240012247;FLÁVIO ASSUMPÇÃO DE CASTRO;192;4; /240015790;MATHEUS DE OLIVEIRA MOREIRA;192;5; /240001931;NIKOLAS LUKIN;190,5;6; /240001840;ADRIANO SILVEIRA GIORDANI;190;7; /240001689;LUCIANO MALTA RODRIGUES;188;8; /240015742;MARCELO DE CARVALHO SABINO;188;9; /240016457;GUSTAVO TEIXEIRA COSTA;187,5;10; /240015190;BRUNO FERNANDES EGGER;187;11; /240014924;FELLIPE LEAO SANTOS;187;12; /240002297;GABRIELA DEL CARMEN SARASA URIBE;187;13; /240010071;BARBARA EMMANUELLE SANCHES SILVA;186;14; /240001637;IVAN KEITI UMEZU;184,5;15; /240012917;THALYTA MARTINS DE AVELAR NUNES;184;16; /240009094;MATEUS DA SILVA REIS TEIXEIRA;184;17; /240012886;JUAN DE OLIVEIRA DOS SANTOS;183;18; /240001311;MARCUS VINICIUS GARCIA TAVARES;182,5;19; /240010255;RAFAEL CORREA MORAES;181,5;20; /240016764;DEYVISON DOS SANTOS ALVES;181;21; /240011900;JULIO VICTOR MARTINS DE MAGALHAES;181;22; /240012735;RICARDO PEREIRA SOUZA SANTOS;181;23; /240015687;MATHEUS SANTOS BANDEIRA;181;24; /240011873;PEDRO MATTOS DA SILVA;180;25; /240001213;LUIZ GUSTAVO ALEIXO DRAGHI;180;26; /240013315;GIOVANNI CHAGAS BERGAMASCHINE;180;27; /240009529;LUCAS VERONEZ GOULART FERREIRA;179;28; /240012586;DANILO SCHARF REIS;179;29; /240012114;ALEXANDRE BALABRAM;178;30; /240012220;PETRIC RIOS BASTOS;178;31; /240011768;LARA DUTRA FONSECA;178;32; /240012400;MATEUS CARDOSO SALES;178;33; /240002834;RODRIGO OLIVEIRA TELINI;177,5;34; /240015538;CAROLINE VAZ CARNEIRO;177,5;35; /240009516;LUIZ HENRIQUE DE FREITAS ALMEIDA;177;36; /240013495;AILTON NACIMENTO DA SILVA;176;37; /240004065;ADEILSON DE OLIVEIRA SOUZA;175;38; /240010619;MARCOS HENRIQUE SILVADO BALDIM TRISTAO;175;39; /240013431;FELIPE AUGUSTO FREITAS CAMARA;175;40; /240009209;RODRIGO LOPES ALVES DAMICO;175;41; /240015877;DAVI LAUDIER CERVEIRA DOS REIS;175;42; /240013796;ANDERSON LINS DE LIMA;175;43; /240002194;DANIEL MARIANO RAMOS;175;44; /240012959;GABRIEL LASSERY ROCHA DA SILVA;175;45; /240008931;TIAGO TOSCA DOS SANTOS;174;46; /240007925;JONAS HAITSON DINI;173;47; /240015296;MAYCON BITTENCOURT DA SILVA GUEDES;173;48; /240002131;VICENTE CARLOS MELO DA SILVA JUNIOR;172,5;49; /240007006;ANDRE ABREU MONTENEGRO;172,5;50; /240011237;VINICIUS LIMA MONTEIRO;172;51; /240005270;ROMULO SILVA DA CUNHA;172;52; /240001097;LUIZ FERNANDO SILVA FERREIRA;172;53; /240017091;ANA GABRIELLA CONCEIÇÃO DOS SANTOS;172;54; /240014061;RODRIGO SANT ANNA DA SILVA;172;55; /240013439;BARBARA SORIANO DE ARAUJO;171;56; /240005138;PAULO CESAR DE FREITAS JUNIOR;171;57; /240015207;ROBSON FELIPE VIANA DA SILVA;171;58; /240013406;IGOR XIMENES ALVARENGA;171;59; /240014673;LUCIANO PEREIRA PEIXOTO DE MORAES;170;60; /240008977;LUCAS DE LANDA COUTO;170;61; /240000346;AMAURI OLIVEIRA DE ALMEIDA;170;62; /240003321;THIAGO DA SILVA BASTOS;170;63; /240001986;EVERTON TAVEIRA BALDES VIEIRA;170;64; /240002119;ZÉLIA GARCIA DA FONSECA;170;65; /240002524;LUIZ FERNANDO RODRIGUES FERREIRA;170;66; /240009733;FERNANDO SOARES ALVES;170;67; /240005148;RAFAEL ARRUDA BARROSO;169,5;68; /240015043;FERNANDA FREITAS NEVES;169,5;69; /240008028;DEIGLYS BORGES MONTEIRO;169;70; /240008462;RAMON DE LIMA VILA NOVA;169;71; /240015349;LUIZ CLÁUDIO PACHECO DOS SANTOS JÚNIOR;168,5;72; /240013840;PABLO MENEZES VELOZO;168;73; /240013095;ERIC FREITAS DE PAULA PETRILO;168;74; /240000815;ALUÍZIO HELENO RIBEIRO JÚNIOR;168;75; /240013713;ANA LETICIA PASCOTO DA SILVEIRA;168;76; /240013937;TIAGO LUCAS SANDINO BATISTA DO CARMO;168;77; /240011870;LUÍS GUSTAVO MAZZARO;167,5;78; /240003492;GIULIO DALMOLIN CERVO;167,5;79; /240014296;JEOVAN CEZARE CORREIA;167;80; /240009416;GABRIEL WELFANY RODRIGUES;167;81; /240005006;DIEGO TEIXEIRA PEDRO;167;82; /240014241;MARIANA HADDAD CORDEIRO;167;83; /240008935;DANIEL GOMES CAVAIGNAC;167;84; /240012359;YURI LUIS LOPES FERREIRA;167;85; /240009352;JOSE PAULO DE ANGELO SANCHEZ;166;86; /240013242;GERMANO SCARABELI CUSTODIO ASSUNCAO;166;87; /240003832;LUCAS AGUIAR DA SILVA;166;88; /240012892;LUCAS HEMERLY DE MORI;166;89; /240013867;GABRIEL RODRIGUES DE FREITAS;166;90; /240005828;VICTOR VIEIRA MAUDONET;166;91; /240011867;JÚLIO KENDY IWASAKI CASTELO BRANCO;166;92; /240001021;MAYARA GUALBERTO DE SOUZA DE FREITAS DE PINHO;166;93; /240003818;DANIEL CARLOS INOKUMA FERREIRA;165,5;94; /240002826;JOSE EDUARDO MARTINS;165;95; /240013507;MATHEUS LIMA DE OLIVEIRA;165;96; /240012090;GABRIEL NOGUEIRA CRISTOVAM;165;97; /240012302;VICTOR LUIS SANTOS RODRIGUES;165;98; /240008140;GUILHERME HENRIQUE SILVA PINTO FILHO;165;99; /240011386;RAMON AMARAL RAMALHO DA MATA;164;100; /240002576;VICTOR HUGO BENICIO PINTO;164;101; /240013801;ANDERSON RODRIGO GONTIJO ASSUNÇÃO;164;102; /240006428;MARCOS ALEXANDRE IZIDORO DA FONSECA;164;103; /240003377;EVERSON FABIANO SANTOS;164;104; /240006590;CLEZIO RODRIGUES DA COSTA;163;105; /240004555;FABIO SCOMPARINI DOS SANTOS;163;106; /240014793;VAGNER ELERT VALLY;163;107; /240008016;GIGLIOLA SALERNO;163;108; /240002127;THIAGO FIGUEIRAL RIBEIRO DIAS DA ROSA;163;109; /240009367;ERICK BRENO AZEVEDO DOS SANTOS;163;110; /240015031;MARIO HENRIQUE SOCOLIK DE PAIVA;163;111; /240004029;SEBASTIAO FERREIRA CORREA JUNIOR;163;112; /240000647;PAULO VITOR LUSTOZA SOARES;163;113; /240008973;LEONARDO MARFORI MENDES DA SILVA;163;114; /240012677;VITOR NEVES HARTMANN;163;115; /240012794;RAFAEL BEZERRA DA COSTA;163;116; /240017188;THAIRAN RAMOS DA COSTA MATOS;163;117; /240012563;MATHEUS SANTOS MEDINA;163;118; /240015158;GIANLUCCA DE OLIVEIRA MATASSOLI DO NASCIMENTO;163;119; /240012905;VALESKA THAISA DA SILVA;163;120; /240003770;PAULO HENRIQUE LIXANDRAO FERNANDO;163;121; /240014584;ALEX GOMES SABINO DE ARAUJO;162,5;122; /240001296;RONNIE SILVA DOS ANJOS;162,5;123; /240014242;VINICIUS ARAUJO PEREIRA;162;124; /240008972;MATEUS DE LANDA COUTO;162;125; /240004901;ARNALDO ROBERTO RADY PERON;162;126; /240014844;RAPHAEL LETTIERI BEZERRA;162;127; /240015845;DANILLO MATEUS SIMOES DA CRUZ;162;128; /240013086;WILLIAM IMAMURA;162;129; /240011925;DANIELA PECCIN ABREU;162;130; /240005199;RAFAEL PAULINO DA CRUZ;161;131; /240007170;JAQUISON DE CARVALHO ANDRADE;161;132; /240014554;MATHEUS RITTER SALLES;161;133; /240015395;FELIPE MAVIGNIER DE ALENCASTRO GRACA;161;134; /240013858;THIAGO FERREIRA SILVA;161;135; /240013520;RODRIGO BRIAN PACHECO SOUZA;161;136; /240004496;HENRIQUE MONIZ DE CARVALHO E MIRANDA;161;137; /240014654;MARIA ELISA SILVA CASTRO;161;138; /240009761;FRANCISCO ANDSON MARQUES;161;139; /240003291;LUIS FELIPE DE SOUZA;160;140; /240009391;FELIPE AZEVEDO DE MENEZES;160;141; /240009334;LUCAS ANDRADE QUEIROGA PINHO;160;142; /240009519;BRUNO PINTO ARAUJO;160;143; /240010219;BRUNNO MARQUES DE ALMEIDA BARBOSA;160;144; /240003746;GUSTAVO HENRIQUE NAZARENO FERNANDES;160;145; /240005831;LUIZ UMBERTO RODRIGUES SICA;160;146; /240010283;JOAO ALEX BARROS DE MATTOS;160;147; /240010313;RENAN BARBOSA BIGOTO;160;148; /240006139;MARCOS ROBERTO DE MIRANDA PEREIRA;160;149; /240010685;AYRTON SANTOS DE LIMA FARIAS;160;150; /240009248;GABRIEL DE OLIVEIRA NEVES;160;151; /240010958;RAFAEL BRAGA;159;152; /240013994;EVERSON DE ARAUJO CORIOLANO JUNIOR;159;153; /240009459;ALEXANDRE REIS DA SILVA;159;154; /240009422;EVANDRO DIAS GAIO;159;155; /240010640;WENDELL PORTO DE OLIVEIRA;159;156; /240013958;FARLEY FREITAS ALMEIDA;159;157; /240016160;EMMANUEL ROSA TORRES;159;158; /240009985;PABLO RAFAEL SETIMI;159;159; /240014987;FERNANDO NÓBREGA DOS SANTOS;159;160; /240013368;ERNANDES JOSE GONCALVES DO NASCIMENTO;159;161; /240003271;ALISSON FERNANDO DOS SANTOS ROMEIRO;159;162; /240008534;GABRIEL RIBEIRO TEMPONI REIS;159;163; /240014016;RENATA ALVES FERNANDES;159;164; /240012295;RODRIGO YUGI IKUTA TOBISAWA;158;165; /240002398;JAIME PEREIRA DA COSTA JUNIOR;158;166; /240009453;VICTOR PALUMA DA SILVA;158;167; /240009970;LUCAS GOMES REIS COSTA;158;168; /240016525;VINCIUS FAVA MUNHOZ DOS SANTOS;157;169; /240008387;JOEL MACHADO MOREIRA JUNIOR;157;170; /240006908;HENRIQUE ENGELHARDT;157;171; /240015667;JOÃO PAULO CASTRO DO NASCIMENTO;157;172; /240004255;LUCAS BRUNO SANTOS FIGUEIRA;157;173; /240014226;GUSTAVO BORCARD DA SILVA;157;174; /240016666;ALEX CAVALCANTI MONTEIRO TAVARES;157;175; /240014816;FELIPPE LIMA BARBOSA;157;176; /240010627;BRUNO AUGUSTO BORSARI MEIRELLES;157;177; /240013033;NIANDER VARGAS MARTINS;157;178; /240010637;IGOR GAMBARDELLA DUARTE;156;179; /240013810;PAULO AUGUSTO DO NASCIMENTO;156;180; /240012371;MATHEUS HENRIQUE BUZATI CORREA;156;181; /240006646;JOAO VITOR LIMA GOMES;156;182; /240004871;BRUNO JARDIM PEDROSA;156;183; /240008896;LO HUAMA SANTOS CASEMIRO;156;184; /240013635;PEDRO AUGUSTO DA ROCHA CINQUINI;155;185; /240013704;FLAVIUS VINICIUS TEIXEIRA;155;186; /240008867;ISADORA OLIVEIRA LEAL;155;187; /240002456;MATHEUS ROLIM PINHEIRO;155;188; /240007023;HANNA THAINA PRATES DE ARIMATEIA;155;189; /240016079;VINICIUS DAVID TAVARES MONTE;155;190; /240002465;ANDRE CHICONI RIALTO;155;191; /240002174;ROBERTO FREITAS ASSAIFE;155;192; /240001006;RAPHAEL JOSE DE SOUSA COVIELLO;155;193; /240015065;PAULO FERNANDO DOS SANTOS FERNANDES;155;194; /240012611;MICHELE PIROLA DOS SANTOS;155;195; /240015247;ALISSON AGANETT GOMES;155;196; /240013190;YAN DE MENDONÇA DA MOTA;155;197; /240015865;FABRICIO DE OLIVEIRA ALVES AUGUSTO;155;198; /240008856;CARLOS EDUARDO SOARES ANJO;155;199; /240016101;LEONARDO AUGUSTO SALGADO DOS SANTOS MOTA;154;200; /240002072;VICTOR DE ALMEIDA E SILVA;154;201; /240012564;DANIEL SANTOS RODRIGUES;154;202; /240004308;ANDRE DANIEL DA SILVA LEITE;154;203; /240011703;ANTONIO ALDHEN LOPES DE FREITAS;154;204; /240002553;RICARDO GARCIA ARANTES BRAGA;154;205; /240014801;VIRGILIO JUNIOR CAETANO;154;206; /240015706;ATILA FELIPE ONAYA;154;207; /240003803;JOSE AUGUSTO LUIZ MIRANDA NUNES;154;208; /240001172;HENRIQUE LIMA DA SILVA;154;209; /240009273;RIAN MAURICIO SANTANA;154;210; /240012814;PEDRO HENRIQUE TANCREDO CAMPOS;154;211; /240007096;RAFAEL TEIXEIRA MENDES;154;212; /240001832;DANIEL AURÉLIO DOS SANTOS CASTRO;154;213; /240007678;GIOVANI PERROTA DOS SANTOS;154;214; /240013124;JARDEL LEMOS THALHOFER;154;215; /240005751;LUIS GUSTAVO DA COSTA PORTELA;154;216; /240010555;JULLIANA ALVES GUIMARAES;153,5;217; /240013394;THIAGO FERREIRA BERNARDES BENTO;153;218; /240014233;MOISES DA SILVA LIMA;153;219; /240011480;FELIPE MATIAS CORTEZ TRIGUEIRO;153;220; /240011892;LUCCAS BARBOSA CARNEIRO;153;221; /240004466;RAFAEL TAVARES DE CARVALHO;153;222; /240014650;RAPHAEL ROCHA GADELHA E MELO;153;223; /240007341;LETÍCIA MACIEL DA FONSECA;153;224; /240001094;CLEITON FERREIRA;153;225; /240001398;FELIPE HENRIQUE SOARES;153;226; /240004664;RODOLPHO BARBOSA DA HORA;153;227; /240009146;AIDEE AMELIA TORRES SAMPAIO BARROS;153;228; /240012441;LUIZ FELIPE LEAL BARBEDO;153;229; /240014321;LUCAS LEONARDO SANTOS DE OLIVEIRA;153;230; /240010113;JULIANA MODESTO DE ANDRADE MACHADO DA ROCHA;152,5;231; /240000032;JOAO KENNEDY COSTA SOUZA;152,5;232; /240002686;BRUNO CARVALHO DE OLIVEIRA;152;233; /240016957;PEDRO PAULO DE CARVALHO ANTONIO;152;234; /240009786;BRENO SALES ALVES DA SILVA;152;235; /240009804;FELIPE LUZ PEREIRA;152;236; /240013187;GUILHERME OLIVEIRA SOARES PESSANHA;152;237; /240010109;RHUAN DORNAS DA SILVA;152;238; /240011576;IAGO MILHEME FERREIRA;152;239; /240012849;MARCOS SHIGEAKI KINUKAWA;152;240; /240011053;JULIANA VEIGA CARDOSO FERNANDES DE LIMA;151,5;241; /240000615;SIDNEI ANDRÉ DOS SANTOS;151;242; /240007966;LUCAS GUEDES DOS REIS;151;243; /240015394;RUBENS ROMANI;151;244; /240011878;CARLOS MIGUEL DE OLIVEIRA;151;245; /240003663;PAULO YASUYUKI YAMAMOTO;151;246; /240014642;RODRIGO DE AMORIM CHERMONT;151;247; /240014687;VANDERSON MARCIO DORNELAS;151;248; /240011495;DANIEL CAMARA SCIANI;151;249; /240004209;GUSTAVO SILVA VASCONCELOS REZENDE;151;250; /240015406;LUCAS MARTINS DE OLIVEIRA;151;251; /240009104;JOHNATAN OLIVEIRA MUSSAUER;151;252; /240007990;DIEGO GABRIEL GOMES ROSA;151;253; /240008021;ALMIR BRUNO GALONI;150;254; /240011282;FELIPE GONÇALVES PONCIANO DA SILVA;150;255; /240006507;VINICIUS RODRIGUES MUNIZ;150;256; /240013530;RODRIGO ALVES CORREA;150;257; /240002819;JEFERSON MATIAS MARTINS;150;258; /240003917;BRUNO RODRIGO LIBERATO DA SILVA;150;259; /240010570;GABRIELA WEGMANN LIMA;150;260; /240006603;LUCAS MARTINHO CARNEIRO DA SILVA;150;261; /240011312;YAGO SANTOS SILVA;150;262; /240012411;EDUARDO HENRIQUE DUTRA;149,5;263; /240016692;JULIANO ZAMORA TEORO;149;264; /240011250;PEDRO HENRIQUE GONCALVES ALEXANDRE;149;265; /240013750;ALEXANDRE DE CAMPOS HORN;149;266; /240007615;JOAO LENZI MEDEIROS;149;267; /240011026;ARTHUR ALVES RIOS CAMPOS;149;268; /240017108;PEDRO HENRIQUE CARVALHO DE LUCENA;149;269; /240015407;PEDRO ALVES DINIZ;149;270; /240003742;GABRIEL DA CUNHA OTERO ANTUNES;149;271; /240004401;AYRTON ALEF CASTANHEIRA PEREIRA;149;272; /240001594;DANIEL FERREIRA DE SOUSA;149;273; /240013904;PAULO HENRIQUE GOMES JUNIOR;149;274; /240014363;ROBERTO ALVES DE LIMA JUNIOR;149;275; /240014905;RAFAELLA NASCIMENTO VALENTIM;149;276; /240011095;ALVARO CONTI FILHO;148;277; /240004539;RAPHAEL COSTA CARVALHO;148;278; /240011287;ALEXANDRE BARBOSA ROLIM;148;279; /240014428;LÍGIA PEREIRA SILVA DE OLIVEIRA;148;280; /240006444;WILLIAM XAVIER LACERDA CARVALHO;148;281; /240012678;RODRIGO JOSE RODRIGUES BRAGA DIAS;148;282; /240000042;RAFAEL GOBBI MOLINA;148;283; /240003197;DIEGO HENRIQUE GOMES;148;284; /240007276;RAUL PRIMON DE ARAUJO;148;285; /240013346;ANGELO FREDERICO FONTES JUNIOR;148;286; /240009594;LEANDRO ALVES PEREIRA;148;287; /240011246;LEANDRO MOREIRA DA SILVA;148;288; /240004035;AMANDA CABRAL DE SOUZA;148;289; /240012733;AMANDA APARECIDA DOS SANTOS;148;290; /240010675;ALICE TOLEDO DE CASTRO;147;291; /240004936;RAFAEL CZEPAK AMABILE;147;292; /240010304;RENATO DO CARMO SAMPAIO;147;293; /240009685;RAFAEL SEVERINO DI SOUZA;147;294; /240009935;LEONARDO MITSUO OHAMA;147;295; /240014301;RODRIGO EMANOEL DO NASCIMENTO;147;296; /240015738;DIEGO ANDRADE PEREIRA;147;297; /240000386;CRISTIANO JAPOR PIRES COELHO;147;298; /240010485;BERNARDO GAMA BARBOSA;147;299; /240011007;ALAN PEREIRA SUTO;146,5;300; /240013775;GUILHERME HENRIQUE ALVES ANDRADE;146;301; /240011754;JOAO GABRIEL DE OLIVEIRA MARQUES;146;302; /240015432;LEANDRO HENRIQUE MORENO GUIMARÃES;146;303; /240005467;LUCAS ZANATTA MANOSSO;146;304; /240004132;RÔNEI FERREIRA SILVA;146;305; /240009770;GUSTAVO MOREIRA GRANZOTO;146;306; /240013559;JEFFERSON ALVES CORDEIRO DUARTE;146;307; /240005930;DIEGO AMARAL DE OLIVEIRA RODRIGUES;146;308; /240002633;AILTON MACEDO MEDEIROS;146;309; /240004438;LEONARDO FARIA E SILVA;146;310; /240009522;AMANDA VIANA GONÇALVES;146;311; /240006338;CHARLES DOS SANTOS GOMES;145,5;312; /240011233;GUILHERME OLIVEIRA DIAS DOS SANTOS;145;313; /240013993;JONATAS MOTTA QUIRINO;145;314; /240015336;EDUARDO VIEIRA FRIAS;145;315; /240003883;VITOR RODRIGUES COELHO MARQUES;145;316; /240013785;RENATO FIGUEIREDO CABRAL;145;317; /240013042;MARIA VITTORIA MORASCHINI REIS;145;318; /240002497;DENISE AMATO BACIC;145;319; /240014435;HIGOR GONCALVES MIGUEL DOS SANTOS;145;320; /240011031;FELLIPE CORTE PARREIRA;144;321; /240012020;LUIS FELIPE NUNES DA CUNHA;144;322; /240010413;FABIO AKLANDER;144;323; /240016781;FELIPE YAMANE BAZARIN;144;324; /240012196;ANDERSON WALDEMAR DE OLIVEIRA CAVALCANTE;144;325; /240005261;GUSTAVO PASOLINI NEVES;144;326; /240003928;LUCAS LIMA MASID;144;327; /240008608;MATHEUS FELIPE SILVA OLIVEIRA;144;328; /240011727;YAN OLIVEIRA VASCONCELLOS;144;329; /240006319;RUI ALMERINDO VIEIRA GUERRA;144;330; /240012143;LUIZ GUSTAVO DA COSTA LUPPI;143;331; /240003081;LEONARDO DE JESUS LISBOA;143;332; /240015574;ARTHUR GABRIEL TORRES;143;333; /240013976;LEONARDO MATTOS SAITTA;143;334; /240009105;ERICK DOUGLAS PINTO CONCEIÇÃO;143;335; /240015813;GABRIEL SAAVEDRA DE ANDRADE;143;336; /240011425;RAFAEL GOUVEA GUIMARAES;143;337; /240009688;RANIERY CARLOS DE SOUSA;143;338; /240012661;CAROLINA DE FIGUEIREDO BENGALY;143;339; /240002029;RAFAEL DA SILVA DANTAS;143;340; /240009211;MATHEUS HARRISON BATISTA DA SILVA;143;341; /240004287;GUILHERME LUCCHESI FALCAO DA CUNHA;143;342; /240002201;AMANDA TITONELI GUIMARAES;143;343; /240014280;HUGO SOARES CABRAL;143;344; /240008248;ALEXANDRE ANAMI HUBNER DE OLIVEIRA;142;345; /240005340;RAFAEL DA SILVA CAVA;142;346; /240008990;GUILHERME HENRIQUE DE SENA E OLIVEIRA;142;347; /240004347;SILVIA INEZ CARVALHO;142;348; /240005012;MONIQUE CRISTINA CARVALHO MATOS;142;349; /240005166;FRANCINE MATOS PEREIRA DE SOUZA;142;350; /240011831;BEATRIZ HUBINGER TEIXEIRA DOS SANTOS;142;351; /240008215;LUANA RAMOS PASSOS;142;352; /240016117;PAULO JOSE NOGUEIRA;142;353; /240008344;DOUGLAS WILLIAM BARRETO DOS SANTOS LEAL;142;354; /240010293;ANDRE GUILHERME RODRIGUES MATTOS DE LIMA;142;355; /240007408;WELLINGTON CESAR DE ARAUJO;142;356; /240013921;MATHEUS COUTO DE OLIVEIRA;142;357; /240001772;REGINALDO AMARAL MATHIAS;142;358; /240007972;BIANCA BARROSO MARQUES;141,5;359; /240014596;RAFAEL PEREIRA COELHO;141;360; /240016777;MARCELO VINICIUS JACOBSEN;141;361; /240010759;RICARDO DE MEDEIROS RODRIGUES;141;362; /240014115;ANDRÉ OLIVEIRA MARQUES;141;363; /240013527;GABRIEL COSTA DOS SANTOS;141;364; /240005790;CARLA ROSANA GONZAGA DA SILVA CARDOSO;141;365; /240015794;BRUNO RANGEL DA SILVA;141;366; /240003159;VERÔNICA DA ROCHA WEAVER;141;367; /240015971;JULIANA DOS SANTOS RAMOS;141;368; /240007739;GABRIEL FERREIRA NOGUEIRA;141;369; /240009030;ALEXANDRE LEITE GOMES;141;370; /240010441;LUAN JUNIO ROCHA RIBEIRO;140;371; /240012714;AYRTON CORREIA PAVEZI;140;372; /240011219;VINICIUS MONTEIRO MARQUES DE SOUZA;140;373; /240011127;FÁBIO LUIZ HONDA;140;374; /240005619;BRUNO FERNANDES DA COSTA;140;375; /240005080;GUILHERME COSTA DE SOUZA;140;376; /240011686;ANTONIO JAIR PEREIRA SILVA;140;377; /240014472;MATHEUS SEGRETO TELES;140;378; /240002648;BORIS PELICHEK BUENO;140;379; /240012517;ANDRÉ DA SILVA MORAES;140;380; /240007133;DANIELE AGUIAR PEREIRA;140;381; /240008461;MAGALI FERNANDES DE ALMEIDA;140;382; /240003741;PLISIO MACHADO TOLEDO JR;139;383; /240011447;HEIDER AQUINO COSTA JUNIOR;139;384; /240015816;DAVID JULIO DA COSTA;139;385; /240014162;JOAO PEDRO BENEVIDES DE LIMA;139;386; /240008719;LESSANDRE TEIXEIRA DE ARAÚJO JUNIOR;139;387; /240006930;IGOR ALEXANDRE DE ABREU LAVOURAS;139;388; /240010058;RODRIGO DE MEDEIROS RODRIGUES;139;389; /240012691;JOSÉ GUILHERME DELLAMANO;139;390; /240008876;LUIZ PAULO DA SILVA MONTEIRO JUNIOR;139;391; /240010663;TIAGO FAGUNDES FERNANDES;139;392; /240003999;ISABELA DE SOUZA BASTOS GONÇALVES;139;393; /240008651;MATHEUSLIMA SANTOS;139;394; /240001438;ANDRÉ AVELINO DE OLIVEIRA MENDES;139;395; /240014204;GIOVANNI FERNANDES FERREIRA SOARES;139;396; /240009126;LUCAS PACHECO DA GAMA;139;397; /240015624;DAYANE VELLOSO DE MOURA;139;398; /240008877;VICTOR MANUEL CARBALLO VILLAR;138;399; /240014788;LEANDRO COUTINHO VIEIRA;138;400; /240006164;EDUARDO SCARQUETTE DE SOUZA;138;401; /240016244;KEVEN BELLO DO NASCIMENTO;138;402; /240016226;PAULO CHEHADI D OLIVEIRA;138;403; /240007366;HENRIQUE GODOY DE CARVALHO;138;404; /240015321;LUIZ FELLIPE OLIVEIRA E SILVA;138;405; /240008355;GUILHERME ISHIZAKI;138;406; /240010238;ARIENE CYRINO FONTES FIALHO;138;407; /240016789;ANELISE SOUSA DE ARAÚJO;138;408; /240009764;JEAN ANDRADE BARBOSA;137;409; /240002037;VINICIUS MOTA DA CRUZ GOMES;137;410; /240009846;JOSE BORIS CRUZ MARINHO;137;411; /240014500;CELSO CASTRO ARJONES;137;412; /240009847;FABIO PINHEIRO ALVES;137;413; /240002260;FILIPE OLIVEIRA DA SILVA;137;414; /240012369;MARCIO VELASQUE PENIDO;137;415; /240014073;CAIO CAMIZASSA SILVA ABREU;137;416; /240011350;FELIPE GODOY DE CARVALHO;137;417; /240014771;DANIEL REGINALDO ESPOSTI;137;418; /240017023;JONATAS TAVARES DE ABREU;137;419; /240015694;ADISSON AGANETT GOMES;137;420; /240010131;CARLA MAYANA OLIVEIRA LIMA;137;421; /240013152;IGOR DE OLIVEIRA RODRIGUES;137;422; /240010060;NELIO ACHÃO FILHO;137;423; /240013073;JOSE DE QUEIROZ LIMA FILHO;137;424; /240013772;DIEGO DE MENDONCA TABORDA;136;425; /240008044;THIAGO RODRIGUES MACHADO LOURENÇO;136;426; /240009032;CRISTIANO OSAKI;136;427; /240009097;KOBIAN NASCIMENTO CARVALHO CANELA;136;428; /240017114;RAMIRO SEGRETO TELES;136;429; /240010925;GUSTAVO TEIXEIRA FRANCO;136;430; /240011916;ALEXANDER GONCALVES DA SILVA;135,5;431; /240001487;FABIANA OLIVEIRA DOS SANTOS;135;432; /240010217;JOAO VICTOR NOGUEIRA GONCALVES;135;433; /240002110;FELIPE XAVIER RAMOS ABRAHAO;135;434; /240009658;RAFAEL GONCALVES MORATO;135;435; /240014699;KAREN DE FRANCA GONCALVES;135;436; /240016696;ALEXANDRE DA VEIGA MORETTI;135;437; /240010679;THADEU HENRIQUE SANTOS DA CONCEICAO AFONSO;135;438; /240013314;VINÍCIUS CHAVES MARIANO;135;439; /240015467;LEANDRO PAIVA BRASIL DE MATOS;135;440; /240010137;MATHEUS ZANI SCANDIUZZI;135;441; /240016592;MARCUS VINICIUS DOS SANTOS ZACHARIAS;135;442; /240008692;FELIPE LUIZ RODRIGUES DA CONCEIÇÃO;135;443; /240012438;FELIPE BICALHO AZEREDO DA SILVA;135;444; /240010374;DAVID BURGOS MENDES TAVARES;135;445; /240012932;FERNANDO BRITO BISPO;135;446; /240012782;MARCIO FERREIRA COSTA;135;447; /240015726;LEONARDO BARBOSA AMORIM;135;448; /240014997;MARCO AURELIO PESTANA;135;449; /240016252;HAPHAEL RODRIGUES DA MOTA;135;450; /240003228;GABRIEL VIANA DA COSTA SILVA;134;451; /240002578;RUBENS JUNIO RIBEIRO MANRIQUE;134;452; /240010016;LUCAS ACQUAVIVA CARRANO DE GODOIS;134;453; /240007160;GABRIEL MARCHI DI GENNARO;134;454; /240013552;MARCELLO ADRIANO PORTO DE MORAES;134;455; /240009937;MAURO LEPINSK JUNIOR;134;456; /240015409;ALEXANDRE ALVES PESSANHA;134;457; /240006643;PABLO ABAS PRADO;134;458; /240010540;RENAN LOPES LEITE;134;459; /240005368;EVELLYN DA SILVA CARVALHO;134;460; /240000637;PRISCILA CARVALHO BORBA CARDOSO;134;461; /240006161;MATHEUS DA SILVA ALVES;134;462; /240009709;FABRICIO IUSUTI DE MEDEIROS;134;463; /240001159;TIAGO FELIX DOS SANTOS;133;464; /240012334;ALBERT HIDEYOSHI SATO IKEDA;133;465; /240014918;TIAGO SOUZA GONÇALVES CANGUSSÚ;133;466; /240016361;MAURÍCIO APOLINÁRIO DA EIRA;133;467; /240011931;EVELLYN DE OLIVEIRA BRAZIL DE LIMA;133;468; /240006913;JULIA NOGUEIRA CARRARO;133;469; /240004091;RODRIGO SURACI PICCHIOTTI;133;470; /240016205;BRUNO SILVA PINTO ESTANIZIO;133;471; /240016076;MARCELO FELIPE AVELELAS TEIXEIRA;133;472; /240007099;ELIMAR SANTOS RODRIGUES;133;473; /240016863;WILLIAN ALEXANDRO COLLI SILVESTRE;133;474; /240010489;GABRYELA GAVA GENOVA DE MATTOS;133;475; /240016014;RENATO NOGUEIRA DE ARAÚJO;133;476; /240010978;FELIPE SENA DO NASCIMENTO PARADA;133;477; /240010863;AVINER DE JESUS SOARES DOS SANTOS;133;478; /240001408;RODRIGO PESTANA CUNHA TELLES;133;479; /240014114;BIANCA MOREIRA AREIAS CARIELLO;133;480; /240012223;MARCOS ROBERTO DA SILVA;132;481; /240004387;MARCELO GUIDETTI DE AMORIM GARCIA;132;482; /240013656;CARLOS HANIERI DE FREITAS OLIVEIRA;132;483; /240000350;JACKSON SANTOS DE OLIVEIRA;132;484; /240012831;WAMBERTO COSME ARAUJO MARQUES;132;485; /240010779;NICHOLAS ZIMATH;132;486; /240014651;ALESSANDRO LAMA;132;487; /240001197;WILLIAM SOUSA TEIXEIRA;132;488; /240012847;OSEIAS MARTINS SILVA;132;489; /240013531;IURI GORNE;132;490; /240015817;PAULO ROBERTO LAGE ALMEIDA;131,5;491; /240011552;RODRIGO LOPES ARCANJO;131;492; /240014786;WILLIAM PATRICIO BARLETTA;131;493; /240004315;LEONARDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS;131;494; /240009882;GABRIEL ARARIPE GUTERRES;131;495; /240009062;GILSON NAIME BARROSO DE ARAUJO;131;496; /240015478;TITO MAGNO LAVORATO ALVES DACAL;131;497; /240015785;LUCAS PASSOS MOREIRA;131;498; /240012333;RONALDO DOS SANTOS VIEIRA;131;499; /240013369;GUILHERME DE ALMEIDA CARDOSO;131;500; /240015539;FLAVIO HENRIQUE SANTOS DA SILVA;131;501; /240004825;THAIS TAYRINE LOPES DA SILVA;131;502; /240001218;THIAGO LADEIRA AMORIM ARAUJO;131;503; /240010849;WILLIAM WALLACE BASTOS FERREIRA;131;504; /240013594;IGOR LEONARDO BONFADINI DE SOUZA;131;505; /240006749;RAFFAEL DE CARVALHO GONCALVES;131;506; /240014436;HENRIQUE VIEIRA FREITAS;131;507; /240016804;PAULO SÉRGIO ALVES DA SILVA JÚNIOR;131;508; /240009000;MATHEUS QUERINO DE SOUZA;130;509; /240006818;JOAO PEDRO BLEY PIZARRO;130;510; /240004649;RICARDO GABRIEL DA SILVA SANTOS;130;511; /240016671;MARCIO MIRANDA CORREA;130;512; /240001393;ANDRÉ CRISTÓVÃO DOS SANTOS LEITÃO;130;513; /240006894;EUCLIDES BORGES MANOEL JUNIOR;130;514; /240014534;LUCIANO CARLOS E HERINGER;130;515; /240004577;ALISON DE NOVAES FERREIRA;130;516; /240009411;DIEGO SANTOS DE MOURA;130;517; /240011653;JOAO VITOR DE SOUZA BOECHAT;130;518; /240012625;WANDERSON MACHADO LINS;130;519; /240012570;JULIANA SANTOS PORTUGAL;130;520; /240013461;MARCIO ROMERO GALARDO JUNIOR;130;521; /240012429;LUIS CARLOS DEMETRIO LARANJEIRA;129;522; /240006293;GEOVANE BRUNO DE SOUSA;129;523; /240006878;ROGERIO BARRETO VIMIEIRO BARBOSA;129;524; /240010478;WILLIAN DINARTI VITORIANO;129;525; /240015413;LEONARDO DE FRANCA TEIXEIRA;129;526; /240011906;WEDJERLAN BARBOZA DA SILVA;129;527; /240011521;DIEGO DOS SANTOS;129;528; /240014357;LUIS ALBERTO BOCARDO;129;529; /240013116;ANDREA DE OLIVEIRA PAULUCCI;129;530; /240000784;JHOSEPH AGUILAR CAMPOS;129;531; /240010763;GUILHERME MORO BIGARAN;128;532; /240017087;NICOLAS SERRAGIOTTO;128;533; /240006174;IGOR CHAFFIN NUNES RANGEL GOMES;128;534; /240003716;JOSE RICARDO NOBRE;128;535; /240012787;GUSTAVO LEITE;128;536; /240008466;KAIO UNEIDA FEITOSA;128;537; /240003485;KARISTON HENRIQUE DE OLIVEIRA;128;538; /240004669;THIAGO SILVA DA COSTA;128;539; /240009463;CLARA COUTINHO DE CARVALHO;128;540; /240014123;JEFERSON NASCIMENTO DA SILVA;128;541; /240001603;NATASHE MUYLAERT AYRES;128;542; /240011334;THIAGO GONÇALVES DA SILVA;127;543; /240012329;VINICIUS TROMBIN BARROS;127;544; /240015181;DANIEL VIEIRA BATISTA;127;545; /240001564;CRISTIAN KARATCHUK SAMPAIO;127;546; /240006903;PAULO SERGIO LIMA BAZALIA;127;547; /240007251;ANDERSON LIMA ROCHA;127;548; /240011733;JEAN GOEDERT;127;549; /240013532;ROBERTO WALLACE DA SILVA;127;550; /240013059;DANIEL MOSCHEN COELHO;127;551; /240011742;RENAN DOS SANTOS CARVALHO REZENDE;127;552; /240012791;LUIZ GABRIEL SA DA SILVA;127;553; /240007137;GUSTAVO RODRIGUES DE OLIVEIRA;127;554; /240016146;LUCAS DE PAULA RODRIGUES DE SA;127;555; /240003537;LUIZ CLAUDIO PAGANOTTI DE OLIVEIRA;127;556; /240014550;TULIO XAVIER BUENO;127;557; /240014688;LUCAS AUGUSTO VIEIRA PACHARONI;127;558; /240011155;CYRO HIDEYUKI HOSSAKA;126;559; /240014813;JEAN ROCHA KIRCHNER;126;560; /240011643;FREDERICO RODRIGUES FERREIRA DE FARIAS;126;561; /240004915;ALEC DA COSTA PEREIRA;126;562; /240007395;LUIS TIAGO CHAGAS BARROS;126;563; /240011030;MARIO JOSE FIGUEREDO;126;564; /240010785;VINICIUS BORTOLO BATISTA TREVISAN;126;565; /240009207;RICARDO BRAZ SANTOS;126;566; /240014146;JEREMIAS BLANCO ROBLEDO;126;567; /240013742;ANDERSON COLDIBELLI;126;568; /240001079;CLAUDINEY MASTROGIOVANNI;126;569; /240013547;CLAUDIO DE AGUIAR FLORENCIO LIMA;126;570; /240012059;DIEGO LORENA DINIZ;125;571; /240003961;JOSE RIBEIRO DE PAULA NETO;125;572; /240015041;YAGO DINARTE PIRES DOS SANTOS;125;573; /240015048;LUCAS CARVALHO ECCARD;125;574; /240003610;THIAGO DOS SANTOS OLIVEIRA;125;575; /240014459;VINICIUS PUTINHON FULONI;125;576; /240013138;GUILHERME BRANDAO MATOS;125;577; /240012197;CLAUDIO MARINHO DE PINHO PONTES;125;578; /240001315;JENNEFER OLIVEIRA DA SILVA;125;579; /240014076;ANTONIO CARLOS ROSSINI;124;580; /240010796;MARCOS SORGI LAZARIM;124;581; /240016086;FELIPE OLIVEIRA SANTOS;124;582; /240005463;AMAURILIO VITAL GOMES JUNIOR;124;583; /240009204;ANDRE MACEDO MEDEIROS;124;584; /240005953;VICTOR CARLOS TEIXEIRA;124;585; /240014979;DANIEL ELBACHA MARNET;124;586; /240011818;AMANDA SILVA PACHECO;124;587; /240016685;UILSON DE OLIVEIRA BARAUNA;124;588; /240004386;THAIS DE SANT ANNA;124;589; /240010338;TATIANA DE ALMEIDA MOTA;124;590; /240006876;VITOR FELIPE TOLEDO DE OLIVEIRA;124;591; /240008963;JONATHAN DE SOUZA MENEZES;124;592; /240013413;FRANCILIO FERREIRA DE SOUSA;124;593; /240002420;VITOR CAETANO FÉLIX DA CRUZ;123;594; /240003838;RODRIGO DA SILVA ALVES;123;595; /240013606;HIGOR DA SILVA CASSIANO;123;596; /240010256;JESSICA LIMA PAIXAO;123;597; /240013232;FREDE WILSON DO NASCIMENTO GOMES;123;598; /240009745;FLAVIO HENRIQUE HOLZ;123;599; /240014706;FERNANDO VIANA TAVARES;123;600; /240013123;PAULO CESAR GUARDIOLA;122;601; /240001936;GUAYR CERQUEIRA SILVA;122;602; /240014543;RAFAEL THIAGO PALMA DOS SANTOS;122;603; /240010223;GABRIEL DE MELO MALFATO;122;604; /240005979;DANIEL AMARAL DOS SANTOS;122;605; /240013681;RAFAEL BASTOS SOBRINHO;122;606; /240017178;STELIO HENRIQUE LOPES NETO;122;607; /240009934;ALBERTO RODRIGUES DE ALMEIDA NETO;122;608; /240011195;JHONATTAN SANSAO TEIXEIRA;121;609; /240008052;RAFAEL ZENTHOFER SALVESTRO;121;610; /240005033;IAGO DA SILVA DIAS;121;611; /240008527;DANIEL COUPEY JESUS DE ANDRADE;121;612; /240011683;EWERTON DE OLIVEIRA MELO;121;613; /240013494;THIAGO DE MELO TAVARES;121;614; /240008216;LEONARDO PEREIRA DE OLIVEIRA ARGENTO;121;615; /240013744;FERNANDO LINO DA SILVA ROCHA;121;616; /240002472;GIORGIO VICTOR COMINETTI;121;617; /240008281;EMILIA JOÃO SIMÃO;121;618; /240014702;IVAN CESAR FERREIRA DE SOUZA;121;619; /240012401;JOAO ROBERTO FERNANDES ACENSO;120;620; /240012152;RUBENS CORREA POHLMANN;120;621; /240009127;BRUNO TARGINO DE OLIVEIRA;120;622; /240016907;FRANK OMENA DE MOURA;120;623; /240012740;VITOR COMPARONE;120;624; /240001626;LUIZ FILIPE ROLIM DA SILVA;119;625; /240015030;ROBSON HIRANO KAVATA;119;626; /240009253;JULIO CESAR DE CASTRO BASILIO;119;627; /240015767;CARLOS ALBERTO BARRETO MALFITANI;119;628; /240001553;LUCAS CAMARGO TELES PINTO;119;629; /240016701;ANA CLÁUDIA DOS REIS DE SOUZA;119;630; /240016098;MAYBI FALKER SAMPAIO;119;631; /240005860;NAIDERSON RAMOS GONZAGA;118;632; /240012574;RAFAEL TRUFFA TARABAY DE OLIVEIRA;118;633; /240006464;MAURICIO POMIN BICHARA;118;634; /240011468;DANIEL KAZU LOPES SHIBUE;118;635; /240015614;MÁRCIO DA SILVA SANTINI;118;636; /240010605;SIDINEY SANTOS CARVALHO;118;637; /240011820;VICTOR GOMES MACIEL;118;638; /240011908;VINICIUS JOSE MAXIMINO DA CONCEICAO;118;639; /240013410;DEMETRIUS DE MELO SOUZA SANTOS;118;640; /240013927;MAURÍCIO DE OLIVEIRA FILHO;118;641; /240010220;CAUÊ DE PAULA AMARAL;117;642; /240001659;GUILHERME ÁVILA PASSINI;117;643; /240008066;INGRID ROCHA DOS SANTOS;117;644; /240013883;CARLOS ROBERTO FIRMINO ARAUJO;117;645; /240010024;GESIELY BARCELOS MATHEUS;117;646; /240009811;JHONATAN SOUZA E SILVA;116;647; /240012024;MATEUS MARCOS PEREIRA DA SILVA;116;648; /240011942;JONAS SANTOS CAMPOS;116;649; /240010198;YURI GABRIEL GONCALVES DORINO;116;650; /240016581;LUIS FELIPE ABUD;116;651; /240014922;DIEGO ORTEGA RODRIGUES;116;652; /240010315;AMARILDO SEBASTIÃO MONTEIRO;116;653; /240015265;JONATHAN TITO DEFACIO;116;654; /240016404;RUY BOTTI CARTOLANO JUNIOR;115;655; /240014899;GUSTAVO NÓBREGA DOS SANTOS;115;656; /240009615;DECIO LOPES GUEDES;115;657; /240016413;GILIAN BATISTA CARVALHO PINTO;115;658; /240001209;JOÃO CARLOS ANDRADE DIAS;115;659; /240002305;STEPHANIE CRISTINA ALVES DE ARAUJO;115;660; /240014849;LUCAS RAIMUNDO DE JESUS;115;661; /240011231;ADRIANO DIAS DA SILVA;115;662; /240004158;GUILHERME FERREIRA MARTINS;115;663; /240011401;GUSTAVO MENDES MARTINS;115;664; /240007885;MATEUS MATAVELI;115;665; /240015791;MICHEL SOARES COBOSKI;115;666; /240016356;JOO PAULO DE OLIVEIRA PASCHOAL;114;667; /240013756;JORGE ANGELO GONCALVES SALOMAO;114;668; /240010559;LUIS EDUARDO FANÇA SETTE;114;669; /240012002;MARCIO FELIPE GUILLEN;114;670; /240014041;GIANFRANCO CARNEIRO AUGUSTO;114;671; /240009966;RODRIGO CARVALHO SALLIBI;114;672; /240015197;ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA PEREZ;114;673; /240011177;CAMILA ARIAN MELO;114;674; /240016939;HENRIQUE DE SOUZA DO ESPÍRITO SANTO;114;675; /240007481;HENRIQUE AUGUSTO CAMARGO DURELLO;114;676; /240002650;JEFFERSON RALLA MORGATTO;114;677; /240010613;DUVAN ALEJANDRO CASTELLANOS GONZALEZ;113;678; /240009528;MATHEUS DA PAIXÃO LIMA;113;679; /240007201;LEONARDO SANTOS BARBOSA;112;680; /240009424;BRUNO DANTAS DE OLIVEIRA SOUZA;112;681; /240011519;PAULO VINICIUS FRANCHIN;112;682; /240001559;HERMAN JOHNNY SILVA GOMES;112;683; /240011852;RAQUEL VIRGÍNIA FERREIRA DA SILVEIRA;112;684; /240007101;DANILO SOUSA DA SILVA;112;685; /240005231;RAYSSA DO VALLE SA;112;686; /240013337;ORLANDO FALANGHE CARNEIRO;111,5;687; /240008715;ANDRE GUSTAVO PINTO DOS SANTOS;111;688; /240011543;GABRIEL DO NASCIMENTO MOTA;111;689; /240013612;MICHAEL AUDIE OJOE JUNIOR;111;690; /240003077;DIOGO PAES DE FREITAS;111;691; /240012239;FABRICIO DA SILVA OLIVEIRA;111;692; /240011685;GLEDSON ELIZIARIO BATISTA;111;693; /240015392;ANGELO THOMAZ NISTA NETO;110;694; /240011948;KAUAN DE OLIVEIRA CARDOSO;110;695; /240003896;DIEGO MANOEL ENEDINO GONCALVES;110;696; /240009829;ANDERSON FRANCISCO DA SILVA;110;697; /240015176;EDUARDO DE SOUZA SILVA;110;698; /240005007;MAYARA SUELEN DE SOUZA E SILVA;110;699; /240008707;ANTONIO CARLOS DUTRA DE SOUSA;109;700; /240011828;ALAN DA SILVA FERREIRA;109;701; /240000420;TIAGO SILVA NASCIMENTO;109;702; /240013094;CARLOS ALBERTO DA SILVA;108;703; /240001391;LUCAS DE MELO;108;704; /240014039;FELIPE HIDEKI KAWANO;108;705; /240015959;JOAO AUGUSTO DA MOTTA SOARES;108;706; /240007536;IARA CRISTINA POMPEU;108;707; /240008502;ANTONIO EDUARDO DE BRITO JUNIOR;107;708; /240011554;DANIEL MACHADO ALVES PEREIRA;107;709; /240005496;LUIZ SERGIO BENFICA JUNIOR;107;710; /240009266;THIAGO ANGELINI ALCANTARA;106;711; /240013832;FABRICIO DE CARVALHO OLIVEIRA;106;712; /240012986;PAULO ALEXANDRE DOS SANTOS;106;713; /240015144;RICARDO CARNELOS DA SILVA;106;714; /240010254;JEFFERSON TORRES LINS;105;715; /240001785;WILLIAM RODRIGUES SANTOS JUNIOR;104;716; /240013157;LUIS CESAR SANT ANNA ZAMPIERI;104;717; /240011119;PATRICIA APARECIDA COSTA DE SOUZA;104;718; /240014982;FELIPE BARBOSA AMORIM LEME DE OLIVEIRA;104;719; /240011755;NIORRISON CAVALCANTI PESTANA;104;720; /240003983;ANILTON DO NASCIMENTO VIANA;103;721; /240008109;ALESSANDRO FERREIRA ALVES VIANA;103;722; /240009377;CLAYTON SOUZA LIMA;103;723; /240010548;LUCAS DA CUNHA PORTO DOS SANTOS;102;724; /240009644;LUSIMAR BARROS GOMES JUNIOR;102;725; /240005612;NEILTON BARBOSA DE ASIS;102;726; /240009073;RENATA NUNES;101;727; /240014626;ANDRE LEAL BRAGA;100;728; /240006238;GUILHERME DE ARRUDA MACHADO;100;729; /240008156;THAIANE CRISTINA MARTINS MOURA;100;730; /240003109;DOUGLAS DIAS DA SILVA;100;731; /240017200;ERIVALDO HELENO BATISTA;98;732; /240004867;RODRIGO APARECIDO RODRIGUES;98;733; /240009663;ANDRE PIRES DO AMARAL;96;734; /240003116;JULIO CESAR CANDIDO;96;735; /240009782;VINICIUS VICENTE CARDOSO;96;736; /240011525;HENRIQUE BURATO DOS SANTOS;94;737; /240013497;RENAN COSTA E SILVA ALMEIDA;94;738; /240010162;JAIR CONCEIÇÃO SANTOS;91;739; /240005086;PRISCILA BASTOS DE OLIVEIRA;90;740; /240010269;GUILHERME YUJI YAMADA;90;741; /240011860;WELLINGTON PEREIRA CAVALCANTI;88;742; Pessoa Preta e Parda – 240001689;LUCIANO MALTA RODRIGUES;188;1; /240013796;ANDERSON LINS DE LIMA;175;2; /240002131;VICENTE CARLOS MELO DA SILVA JUNIOR;172,5;3; /240017091;ANA GABRIELLA CONCEIÇÃO DOS SANTOS;172;4; /240005138;PAULO CESAR DE FREITAS JUNIOR;171;5; /240000346;AMAURI OLIVEIRA DE ALMEIDA;170;6; /240001986;EVERTON TAVEIRA BALDES VIEIRA;170;7; /240002524;LUIZ FERNANDO RODRIGUES FERREIRA;170;8; /240015349;LUIZ CLÁUDIO PACHECO DOS SANTOS JÚNIOR;168,5;9; /240013840;PABLO MENEZES VELOZO;168;10; /240014296;JEOVAN CEZARE CORREIA;167;11; /240003832;LUCAS AGUIAR DA SILVA;166;12; /240001021;MAYARA GUALBERTO DE SOUZA DE FREITAS DE PINHO;166;13; /240008140;GUILHERME HENRIQUE SILVA PINTO FILHO;165;14; /240003770;PAULO HENRIQUE LIXANDRAO FERNANDO;163;15; /240013520;RODRIGO BRIAN PACHECO SOUZA;161;16; /240009761;FRANCISCO ANDSON MARQUES;161;17; /240015667;JOÃO PAULO CASTRO DO NASCIMENTO;157;18; /240008896;LO HUAMA SANTOS CASEMIRO;156;19; /240001172;HENRIQUE LIMA DA SILVA;154;20; /240001832;DANIEL AURÉLIO DOS SANTOS CASTRO;154;21; /240007678;GIOVANI PERROTA DOS SANTOS;154;22; /240001094;CLEITON FERREIRA;153;23; /240003917;BRUNO RODRIGO LIBERATO DA SILVA;150;24; /240012411;EDUARDO HENRIQUE DUTRA;149,5;25; /240014905;RAFAELLA NASCIMENTO VALENTIM;149;26; /240010304;RENATO DO CARMO SAMPAIO;147;27; /240008344;DOUGLAS WILLIAM BARRETO DOS SANTOS LEAL;142;28; /240014162;JOAO PEDRO BENEVIDES DE LIMA;139;29; /240010131;CARLA MAYANA OLIVEIRA LIMA;137;30; /240010374;DAVID BURGOS MENDES TAVARES;135;31; /240012223;MARCOS ROBERTO DA SILVA;132;32; /240010256;JESSICA LIMA PAIXAO;123;33; /240011908;VINICIUS JOSE MAXIMINO DA CONCEICAO;118;34; /240009615;DECIO LOPES GUEDES;115;35; /240004158;GUILHERME FERREIRA MARTINS;115;36; /240001785;WILLIAM RODRIGUES SANTOS JUNIOR;104;37; /240011755;NIORRISON CAVALCANTI PESTANA;104;38; /240010548;LUCAS DA CUNHA PORTO DOS SANTOS;102;39; Pessoa com Deficiência – 240000815;ALUÍZIO HELENO RIBEIRO JÚNIOR;168;1; /240005930;DIEGO AMARAL DE OLIVEIRA RODRIGUES;146;2; /240000784;JHOSEPH AGUILAR CAMPOS;129;3; /240008963;JONATHAN DE SOUZA MENEZES;124;4; /240013232;FREDE WILSON DO NASCIMENTO GOMES;123;5;

Nível Superior – Especialista em Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear e Defesa – Engenheiro Mecatrônico – Ampla Concorrência – 240007302;LUIS FELIPE MOREIRA DA SILVA CASSALES;168;1; /240015993;SEBASTIAN MROGINSKI KAPELIUS;167;2; /240015134;GABRIEL CABRAL GOMES;166;3; /240011866;RICARDO GAMBARO;161,5;4; /240010226;ARTHUR BRUNO FERRARI;161;5; /240013516;ROGER TETSUO DE CASTRO TOYAMA;151;6; /240014996;LETICIA HATSUE MAKI;148;7; /240012741;FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA SOUZA;141;8; /240010453;THAYZA MARCELA VAN DER LAAN MELO;141;9; /240015298;FELIPE RICARDO MARIANO RIPPA;128;10; /240001395;RODRIGO WOSS CORREA;118;11; /240011466;ISMAEL MORAIS DA SILVA;118;12; /240008309;GABRIELE CRISTINA BARRACA;115;13; /240016070;NORRAN HIROYUKI BARROS HIRAYAMA;108;14; /240015277;LEICIANE DUARTE REIS;100;15;

Nível Superior – Especialista em Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear e Defesa – Engenheiro Naval – Ampla Concorrência – 240015258;ANA CAROLINA ANDRADE MORAES;189;1; /240005548;MATEUS HENRIQUE OLIVEIRA CANDIDO;185;2; /240013792;BERNARDO SILVEIRA DE ALMEIDA;185;3; /240014393;RYAN SANTOS COUTINHO;181;4; /240011485;JOSE ANTONIO ESTEVES TENREIRO;179;5; /240010644;IGOR GABRIEL TEIXEIRA GOMEZ;177;6; /240005674;LUCAS VILA VERDE FREZ;175;7; /240010857;RODOLFO WILLY FERNANDES BEICHT;175;8; /240008026;RICARDO GURGEL DO NASCIMENTO;171;9; /240011066;ELMER ALFONSO CAMACHO GREILBERGER;170;10; /240012854;LUÍS CARLOS DE SOUZA PIMENTA;167;11; /240004840;FILLIPE ROCHA LEONEL ESTEVES;167;12; /240001166;GABRIEL CAMPOS BARONI;167;13; /240012448;RAFAEL FLORES LIMA PORTO;160;14; /240008577;ALMIR YEIJO TAHIRA;159;15; /240002521;JORGE WADSON GERMANO DE SOUZA;159;16; /240013636;ANDRE ALVES ALMEIDA CASTANHO;158;17; /240011627;RENATA DE ASSIS NUNES BORHER;156;18; /240017093;PAULO GIOVANNI DE SOUZA CARVALHO;154;19; /240013550;FELIPE LEME;154;20; /240002746;JENIFFER FERNANDA KOPETSKI;153;21; /240010752;DANYLLO DE LIMA GUEDES;149;22; /240013505;VÍTOR FREIRE BANDEIRA;147;23; /240014785;MARCOS JOSE RIBEIRO MACHADO;147;24; /240014350;GABRIEL GOMES DE FARIA;146;25; /240014402;LUCIANO VICECONTE DE CASTRO;145;26; /240014138;CAMILLA BARREIRA JEPPESEN;143;27; /240006072;KAM YU KANG;139;28; /240003217;ERICK COSTA GONCALVES;138;29; /240012014;EULER QUARESMA DA SILVA;134;30; /240005262;RAQUEL SILVA MARTINS;132;31; /240016229;FLAVIO ALEXANDRE DE CARVALHO NASCIMENTO;131;32; /240015581;GELSON DONADONNI DE SOUSA CARVALHO;130;33; /240014889;TIAGO KRONEMBERGER SIESLER;128;34; /240013429;GUSTAVO ALVES DE ARAUJO;125;35; /240013595;ROBSON RICARDO RIBAS GORESKI;124;36; /240011596;JULIANA TERRA DE OLIVEIRA;120,5;37; /240005124;VICTOR MELLO CALLIL;120;38; /240008725;CLAUDIO ROBERTO PASIANOTTO COSTA;119;39; Pessoa Preta e Parda – 240008026;RICARDO GURGEL DO NASCIMENTO;171;1; /240001166;GABRIEL CAMPOS BARONI;167;2; /240010752;DANYLLO DE LIMA GUEDES;149;3;

Nível Superior – Especialista em Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear e Defesa – Engenheiro Nuclear – Ampla Concorrência – 240001864;JOAO GABRIEL DO NASCIMENTO PINTO;171;1; /240011063;THAYSSA DE AZEVEDO COSTA DA SILVA LIMA;169;2; /240001133;JOÃO MÁRCIO MACIEL DA SILVA JUNIOR;167;3; /240014618;CAROLINE RODRIGUES DA SILVA;166;4; /240003789;WESLEY MONTEIRO DE SOUSA;162;5; /240008316;DANIEL GONZALEZ RODRIGUEZ;162;6; /240011593;ANDREY THOME DA COSTA;158;7; /240001356;EDUARDO LOPES SANTOS DA SILVA;155;8; /240016940;BRUNO NOGUEIRA LOBO ZANINOTTO;150;9; /240015976;EDUARDO ARCHANJO CAVALCANTE;149;10; /240015522;ISRAEL TUPONI SANTOS;148;11; /240015544;THALES FREDERICO TARGUETA HESPANHA MATT;146;12; /240008357;LEORLEN YUNIER ROJAS MAZAIRA;145;13; /240002239;BRUNO BEJARANO BAZI;144;14; /240011260;VINICIUS DE MELO MONTEIRO;144;15; /240011497;THAYZ GOMES FEREIRA;143;16; /240005716;MATHEUS RIBEIRO AVELLAR;141;17; /240000998;VINÍCIUS VASCONCELOS BIGLIA;141;18; /240001501;LEANDRO BARBOSA DA SILVA;139;19; /240015618;JULIANA LUZIÉ OLIVEIRA PEREIRA;136;20; /240014249;RODOLFO RIBEIRO CORRÊA;132;21; /240000825;MARIANA SILVA DE AGUIAR;132;22; /240008889;BRUNO AMARAL PROENÇA GOMES;131;23; /240012136;VANDERLEI BRUNO JUNIOR;129;24; /240006802;VINICIUS ARAUJO SILVA MARQUES;120;25; /240010729;DEIVES MONZANI;116;26; Pessoa Preta e Parda – 240001864;JOAO GABRIEL DO NASCIMENTO PINTO;171;1; /240001133;JOÃO MÁRCIO MACIEL DA SILVA JUNIOR;167;2;

Nível Superior – Especialista em Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear e Defesa – Engenheiro Produção – Ampla Concorrência – 240009228;CAROLINE MARUCHI DE OLIVEIRA;209,5;1; /240015479;VICTOR PERES SANTORO ANASTACIO;201;2; /240010582;LETICIA SERRANO SALADINI;198,5;3; /240002152;GIANNE GIUSTI MONTEIRO;197,5;4; /240010182;SAMANTA DE LIMA ALONSO;191;5; /240010010;WAGNER DE ALMEIDA CANDIDO;190;6; /240016429;SAMIR DE SENA OSORIO;189;7; /240006041;PATRICK DOUGLAS DOGLIO NUNES DE ÁVILA;188;8; /240014966;BRUNA HOFFMEISTER LUCAS DA CUNHA;188;9; /240010488;GLAUBER ALVES;188;10; /240009906;MARCELO LOPES DE SOUZA;187;11; /240010215;INES BELTRAO GAMA VIEIRA;187;12; /240005054;ALEXANDRE SOARES FREIRE;186,5;13; /240016400;LUCAS CARVALHO OGASAWARA;186;14; /240001434;CAMILA GANEFF RIBEIRO MORAES;184;15; /240012528;BRUNO SOARES BARRETO;184;16; /240009451;TERCIA EMANUELLE RIBEIRO ALVES;184;17; /240005904;LARISSA SANTANA NASCIMENTO;183,5;18; /240001632;CLARISSA DE PAULA KOPP;183,5;19; /240001482;FABRICIO SALVADOR SILVA;183;20; /240008841;CAROLINA CARDOSO DA SILVA;182;21; /240012110;GUILHERME ANTONIO DA SILVA;182;22; /240009319;EDSON NEVES DA SILVA;182;23; /240009824;FLAVIA DE MORAES INNOCENCIO;181;24; /240005375;RODRIGO PIRES DA SILVA;181;25; /240002577;ROBSON SOUZA DE LIMA;181;26; /240002196;RAFAEL CARDOSO DE VASCONCELLOS;180,5;27; /240001375;JULIANA PINHEIRO DA CAL;180,5;28; /240010160;BIANCA BRANDAO DE PAULA ANTUNES;180;29; /240009749;MATEUS NOGUEIRA BELA BARBOSA;179;30; /240013996;LUIS FELIPE XAVIER AUGUSTO DE OLIVEIRA;179;31; /240010044;ROBERTO KILDARE DA SILVA MACIEL JUNIOR;178;32; /240010173;VINICIUS SANTOS DE GALIZA;178;33; /240002356;RAUL VICTOR AZEVEDO BARROZO DO COUTO;177;34; /240012925;GIANCARLO FERREIRA DE OLIVEIRA;177;35; /240012417;CHARLES PEREIRA NUNES;177;36; /240010356;FELIPE SIMOES CAYRES;177;37; /240010126;MATHEUS LOBÃO DE CARVALHO;177;38; /240011581;CARLOS WAGNER COSTA DANIELLI;177;39; /240002312;VITOR DE ARAUJO RODRIGUES;177;40; /240011730;ALBERTO DE SOUZA JUNIOR;176,5;41; /240004696;ANDREY FELIPE DE FREITAS;176;42; /240014511;JETER MACIEL BASTOS FILHO;176;43; /240016608;VINICIUS SILVA ROSARIO;176;44; /240011328;KETIELLY JEREMIAS DE OLIVEIRA MARTINS;175,5;45; /240013120;ROBERTO DA SILVA FERNANDES;175;46; /240010698;GUILHERME POLICARPIO DA SILVA;175;47; /240005968;CRISLAINE SOUZA DOS SANTOS;175;48; /240009785;CHRISTIANE AIRES DE ANDRADE;175;49; /240002851;LAIS ALVES GARSKE;175;50; /240015397;RAFAEL DOS SANTOS PROENCA;174,5;51; /240006714;VIVIANE PESSOA FERNANDES;174;52; /240015231;PRISCILA INGRID ALVES DE TOLEDO;174;53; /240000403;LEONARDO GIOVANETTI ROSSI;174;54; /240005449;BRUNO BAPTISTA BLANCO;173,5;55; /240009866;EDMILSON VIEIRA DE MORAES;173;56; /240004532;RAFAEL MONTEIRO E LIMA;173;57; /240013690;FERNANDO IZALBERTI NARCISO;172;58; /240000101;GUSTAVO OLIVEIRA DA CONCEICAO;172;59; /240011574;CLARA DE JESUS IGREJAS MARTINS;172;60; /240016230;RAFAEL POIANI DOS SANTOS CAPALTI;172;61; /240011214;JOSE ROBERTO SANTOS ALVES;171;62; /240007334;THIAGO MACHADO LEITÃO E SILVA;171;63; /240013539;GUILHERME DA SILVA DIAS;171;64; /240007291;LAURO FERREIRA ALFERINO PIRES;171;65; /240010865;RUAN RAMPINELLI RIBEIRO;171;66; /240005924;MARCELLO COHEN QUEIROZ;171;67; /240005621;LEANDRO LIMA RIZZO;171;68; /240009512;HENRIQUE FRAGA E OLIVEIRA;171;69; /240006334;YURI LEAL CLEMENTE FERREIRA;171;70; /240004487;DANIEL BARROS CASTOR;171;71; /240006298;RAFAEL RODRIGUES BERNARDO;171;72; /240006538;MARIA ADELIA DE SOUZA BUSSADE;170,5;73; /240014051;LARA DE ARAUJO E SILVA;170;74; /240014029;LORENZO FREIRE BLOISE;169;75; /240007675;BIANKA ALMEIDA FARINHA;169;76; /240009398;LORENA ROZALINA DE OLIVEIRA SOUZA SANTOS;169;77; /240003122;URYAN AUGUSTO SAVIOTTI CERQUEIRA;168;78; /240003253;LEANDRO CASSIO DA SILVA FRAGA;168;79; /240008872;GABRIEL PIRES DA SILVA;168;80; /240012979;LEILANE LOUZADA LIMA WARTH;168;81; /240014250;EDUARDO PEDREIRA PORFIRO;168;82; /240012565;GABRIEL MARQUES DE SOUZA;168;83; /240015972;TIAGO CORREA LOUZADA;167;84; /240001291;DIEGO RODRIGUES CAPRINO;167;85; /240001981;THAÍS PACHINI MONTEIRO FRAGOSO;167;86; /240011579;RICARDO DE FELICIO MOREIRA;167;87; /240013475;WALDEMAR GARCIA TEIXEIRA;166,5;88; /240002757;RAPHAEL LUIZ DA SILVA DA ROCHA;166;89; /240008262;ANDREW DE JESUS FREITAS SILVA;166;90; /240015963;CLIVANEI GONÇALVES DE MELLO;166;91; /240013405;FRANCIELE REGINA LEANDRO;166;92; /240007622;GIOVANI DE LIMA RICARDO;166;93; /240011882;FRANCISCO JOSE DA SILVA JUNIOR;166;94; /240008915;JORGE ANDRÉ VIEIRA SANTOS;165;95; /240011047;THIAGO KLEIN DE MEDEIROS;165;96; /240004809;RICARDO DOS SANTOS MEDEIROS;165;97; /240013264;RAQUEL FIGUEIRA LOPES CANCADO ANDRADE;165;98; /240013978;JULIANO CESAR RODRIGUES VALE;165;99; /240007243;MARCIA REGINA ALEXANDRE DE AGUIAR;165;100; /240009962;ARTHUR HORACIO FARIAS DE MORAES;164,5;101; /240009821;LUCIENE BARBOSA PASSERI;164,5;102; /240007349;GIZELA BAZBUZ FERNANDES DA SILVA;164;103; /240001303;LUCAS ELIAS CARRENHO DE MORAES;164;104; /240005081;FENANDO DUARTE JUNIOR;164;105; /240014384;THAMIRES APARECIDA TINTINO DA SILVA;164;106; /240006502;ALEXANDRE FABIAN GUEDES;163;107; /240008087;FELIPE CARLOS BASTOS;163;108; /240009967;MARCELO NICOLETTI COUTINHO;163;109; /240005998;KELLY DA CRUZ SOUSA;163;110; /240007518;MONICA HIDECO PRUPST;163;111; /240001200;CAMILA MARINHO AVELINO DA SILVA;163;112; /240015085;THOMAS DE ALMEIDA LEONE;163;113; /240010384;FABIANO FREITAS ROCHA;163;114; /240010913;RACHEL WIENS;163;115; /240009850;ELIEL ALVES LOPES;162;116; /240009881;JHENEFFER SANTOS MARVILA;162;117; /240005497;NATALIA BORGES GUIMARAES;162;118; /240009682;RICHARD CLAYTON DE ALMEIDA PEREIRA;162;119; /240001282;VINICIUS SOUZA VALDREZ;162;120; /240008516;FERNANDA MÁRCIA DA SILVEIRA ESTEVES;162;121; /240000217;JOÃO VICTOR MUYLAERT REIS PESSANHA;162;122; /240011445;ELISABETE BOLDRIN DE ALMEIDA DA SILVA;162;123; /240016387;BRUNA RUFINO DA COSTA SOUZA;162;124; /240002385;VITOR DE SANTANA DE ANDRADE;162;125; /240003544;PRISCILA DE SOUZA CAVALCANTI;161;126; /240012431;GABRIELA PROCOPIO COELHO;161;127; /240007114;MARCELO COIMBRA DE SA;161;128; /240005450;ANGELICA AGUIAR NUNES RESENDE;161;129; /240014074;YURI MICHAEL BORRO LEAL;161;130; /240010175;VINICIUS HENRIQUE FARIAS MAMEDE;160;131; /240012502;EDUARDO VOLTAN COMINATO;160;132; /240016628;JOAO GUSTAVO DOS SANTOS FERNANDES;160;133; /240009887;FELIPE RODRIGUES LINHARES;160;134; /240006708;VITOR MENDES DA SILVA;160;135; /240010084;RENÉ FONTAINE REIS DE ARAUJO;159;136; /240016180;ALINE BATALHA ROSSET;159;137; /240009339;ROMILDO DONIZETI DE SOUZA;159;138; /240016536;WALLACE OLIVEIRA LEITE DE MELO;159;139; /240002874;JONATAS VICTOR ROTONDANI;159;140; /240006641;MARIA CLARA CARVALHO DE LIMA;159;141; /240001429;JOELMA DOS SANTOS MEIRA;159;142; /240010581;SANDRO ALBERTO VIANNA LORDELO;158;143; /240017128;ALESSANDRO OLIVEIRA DE OLIVEIRA;158;144; /240011559;VITOR CORREA MORTEAN;158;145; /240010864;MARCOS CATANHA SILVEIRA SILVA;158;146; /240009258;HENRIQUE PAIXÃO TEGON;158;147; /240015492;DANIELLE REIS CALEGARI GUEIROS;158;148; /240008894;SANTE PRYMO KLOSOWSKI BIZARRO;158;149; /240016920;ANANDA EVELIN DE SOUZA PINTO;158;150; /240013457;ANA CLAUDIA DA SILVA JACO;158;151; /240004673;BRUNO DE SOUZA COSTA GARCIA;158;152; /240002502;ROGERIO MARQUES DE ABREU JUNIOR;157;153; /240008113;JOÃO PEDRO ROCHA DO NASCIMENTO;157;154; /240016109;VINICIUS STRAUSS MORAES BRASIL;157;155; /240013071;RODRIGO PEREIRA MARQUES;157;156; /240014573;MARCIO LUIZ LAPA SILVEIRA;157;157; /240009689;JESSICA SUARES;157;158; /240014565;RENAN MOURA DA COSTA;157;159; /240009907;RODRIGO SILVA DE SOUZA XAVIER;157;160; /240008897;SAMANTA DA SILVA NERI GOMES;156,5;161; /240004561;JÉSSICA DOS SANTOS COSTA;156;162; /240010610;GABRIEL DA MATTA MANGUEIRA;156;163; /240010728;DANIEL RAMOS MEOTTE;156;164; /240015346;EDUARDA DIEKE DO SOBRADO;156;165; /240015834;PAULO VINICIUS RAMOS MOTTA;156;166; /240014238;CINTIA MARTINS NOGUEIRA;156;167; /240010579;IGOR GUIMARAES LOPES DA SILVA;156;168; /240006764;LILIANE OLIVEIRA DE SOUZA;156;169; /240010497;RODRIGO LUPINACCI POLINI;156;170; /240003265;LARISSA CRISTINA DA ROCHA CASTRO;156;171; /240002770;WILLIAM DI SALVI;156;172; /240011164;DAIVES DE PAULA;155,5;173; /240010981;IVO MARCOS LEITE PEREIRA;155;174; /240013822;NAJMAT CELENE NASSER MEDEIROS BRANCO;155;175; /240015565;THIAGO PEREIRA RODRIGUES;155;176; /240016635;GUILHERME DE SOUZA BARRUCHO;155;177; /240013930;RAQUEL FERREIRA SILVA;155;178; /240015183;MARCELLO CEPELLOS MONTICELLI;155;179; /240004239;WAGNER NEVES DA SILVA;155;180; /240006010;LUCIANA MIKI HIEDA;155;181; /240001281;ALINE OLIVEIRA TERRA;155;182; /240005995;DANIEL RODRIGUES CAMPINHO;155;183; /240011515;BEATRIZ CAFFARO RODRIGUES CAVALCANTE;155;184; /240002669;DAYANA BARBOSA DA SILVA ANDRADE;155;185; /240003085;PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA SILVA;154;186; /240015358;GUILHERME SOUZA ALEIXO;154;187; /240010387;RENATO RIBEIRO DA SILVA;154;188; /240013599;MAURICIO AUGUSTO NUNES FERREIRA;154;189; /240009916;LEANDRO APARECIDO DA SILVA;154;190; /240006108;ROSANA PAIXÃO GONÇALVES;154;191; /240010945;ANDREA CASTRO SILVA;154;192; /240004477;ANA PAULA GONÇALVES DA SILVA E SILVA;154;193; /240015272;JESSEN SILVA AGUIAR;154;194; /240004113;EMERSON CLAY COSTA GUIMARÃES DE OLIVEIRA;154;195; /240003125;RAYSSA MENDES CORREIA;154;196; /240009020;RAISSA DE ALMEIDA DUTRA;154;197; /240004974;BRUNO RICARDO FROTA DA SILVEIRA;153;198; /240015308;LEONARDO MACHADO CAETANO;153;199; /240016639;VINICIUS SILVA CARVALHO;153;200; /240015958;BRENO MOURA DA SILVA;153;201; /240006960;SABRINNA SOUZA DE CARVALHO;153;202; /240012459;ROBSON CRUZ SILVA;152;203; /240011513;HUGO MARTINS SANTOS RODRIGUES;152;204; /240012003;RAPHAEL LUIZ DINIZ DE BARROS;152;205; /240007414;VIVIANE PEREIRA DE FARIA;152;206; /240014719;ISRAEL OLEGARIO REBELO;152;207; /240009634;ROMUALDO VIANA NETTO;152;208; /240015516;PAULO VICTOR GOMES VIANA;152;209; /240012085;ERIC GUIARO JUNQUEIRA;152;210; /240002232;HERMIO PIEKNY JUNIOR;152;211; /240011290;MONIQUE NUNES GOMES DE ABREU;151;212; /240014616;JULIO CEZAR SALES MARINS;151;213; /240014562;DANTE DANTAS ARCHANJO;151;214; /240016811;CAMILLA SUELYN DE BRITO HONORIO;151;215; /240001397;MARIANA MARTINS VIEIRA DOS SANTOS;151;216; /240016609;DANILO AUGUSTO PEREIRA DA COSTA;151;217; /240009760;ANDERSON DOS SANTOS KEMMERICH;151;218; /240000666;FERNANDA DIAS BIASOTTO;151;219; /240009144;MARCIO AZEVEDO QUEIROZ JUNIOR;151;220; /240009468;BERNARDO MARAU GONALVES;151;221; /240008987;DAIANE DA SILVA LIMA DAMACENO;151;222; /240011851;ANDRÉ GUSMÃO FREITAS;151;223; /240005824;AGATHA FERNANDA DOS SANTOS FRANCISCO;151;224; /240010611;TATIANA FONSECA PAPANIS VALENTE;150;225; /240002962;FERNANDO GALIMBERTI BRAGA;150;226; /240016604;FABIANO MENDES LATINI GOMES;150;227; /240012786;FERNANDA GOMES DE AZEVEDO;150;228; /240001866;THAMMY CHAVES MARTINS;150;229; /240007156;CAMILA CARVALHO DORTA;150;230; /240004914;ALINE CAMPOS BISPO DOS SANTOS;150;231; /240012373;THAMARA FRANCA DO CARMO TORRES;149;232; /240008327;MARIANA FERNANDES DE OLIVEIRA;149;233; /240016409;ALEXANDRE FAOUR;149;234; /240004403;THYAGO GONCALVES DA SILVA;149;235; /240007829;MOZART MIQUELOTTI GARCIA CONCEICAO;149;236; /240009837;MARCELA CORREA RABELO;149;237; /240010068;ERASMO FERRAZ DA ROCHA;149;238; /240014615;RAFAEL LIMA DE MIRANDA;149;239; /240013382;EMANUELLE CAROLINE DOS SANTOS;149;240; /240014698;TAMIRIS SANTOS DA SILVA;149;241; /240005026;JEAN CARLOS DA CONCEICAO DIAS;148;242; /240013067;MAYARA DOS SANTOS SILVA;148;243; /240010107;FERNANDO DOS SANTOS OLIVEIRA;148;244; /240013738;ANDRÉA FREITAS DE OLIVEIRA PAIXÃO;148;245; /240010683;LARISSA DE FATIMA TOMAZINI;148;246; /240013037;MAIRA DE CARVALHO FERNANDES GONCALVES SOUZA;148;247; /240010855;CAMILA MIRANDA BARRETO;148;248; /240005161;HENRIQUE SANTOS CAETANO;148;249; /240009856;HENRIQUE FEITOSA LYRA;147;250; /240012826;NABIA RABELO ABRAHAO CURY;147;251; /240012671;JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA JUNIOR;147;252; /240013663;TALITA NUNES DE ARAÚJO;147;253; /240009757;FELIPE MATOS RIBEIRO;147;254; /240010305;MARCOS ADRIANO ANTUNES;147;255; /240008292;THIAGO MUNIZ MAGNANI;146;256; /240003753;LUCAS CLAUDINO DE SOUZA;146;257; /240003027;JESSICA MANSO MACHADO;146;258; /240009572;REGINA PAULA BALDEZ TRINTA;146;259; /240001615;LUCAS PASSOS FLORES;146;260; /240003343;LUAN CARLOS DE SOUZA FRAGOSO;146;261; /240011787;YASMIN DE AZEVEDO JUSTINO;146;262; /240012127;LUIZ GUSTAVO MOREIRA;146;263; /240007582;ALEXANDRE DOS SANTOS NETTO;146;264; /240002107;HENRIQUE SCHMIDT DIAS;146;265; /240016386;MAYKOL KEFERSON BARBOSA PIMENTEL;146;266; /240004807;EMERSON BRUNO PANSINI MOREIRA;146;267; /240010449;THAIS CARDOSO RODRIGUES;146;268; /240001758;LETICIA MOMBERG DOS SANTOS;146;269; /240005809;CAMILA SANTANA CUNHA;145;270; /240014364;RENAN SUEIRO ESQUERDO;145;271; /240013476;LEANDRO MATOS DA SILVA;145;272; /240016410;MARIANA SOARES DE CARVALHO;145;273; /240010049;RICARDO JOSE ALMEIDA VIEIRA FREIRE DE SOUZA;145;274; /240010146;DEBORAH GALVAO PORCIUNCULA;145;275; /240006150;JEFFERSON CONCEICAO DA SILVA;145;276; /240014802;WILLIAMS CARVALHO BARBOSA;145;277; /240015832;RAY ALLSTON RIMES BOLECKIS;145;278; /240015966;MARIANA LEAL TELES;145;279; /240006376;ROBERTA ANASTACIA PALERMO FERNANDES;145;280; /240012236;JULIANA SALLES DOS SANTOS;145;281; /240013715;PAULO FERNANDO MARQUES DA SILVA;145;282; /240005486;DIEGO ARMANDO TREVISAN ROSA DE ANDRADE;145;283; /240004590;EDSON VINICIUS PONTES BASTOS;144,5;284; /240014578;FILIPE MENDES GONALVES;144;285; /240000630;ELLEN JESSICA MONTEIRO PEREIRA;144;286; /240009628;ROGERIO GIRO;144;287; /240008826;ANA CAROLINA DE ABREU ESCOBAR;144;288; /240010260;LUIZ FELIPE AURELIANO TOMÉ SOARES;144;289; /240010365;ESTHER CAMPOS RODRIGUES;144;290; /240010824;JOSEFINA VELOZO RIBEIRO KLESCK;143;291; /240009332;FELIPE DA SILVA MENDES;143;292; /240002003;RODRIGO RODRIGUES DA SILVA;143;293; /240005025;MURILLO CESAR LYRIO CARDOSO;143;294; /240013760;WILSON SMANHOTO JUNIOR;143;295; /240012066;FABRICIO RIBEIRO ASSI;143;296; /240005699;HERNANE BINI;143;297; /240010228;JESSIKA GLANZMANN WERNECK;143;298; /240005926;LUANA MUNIZ COUTO FERNANDES;143;299; /240011993;KAROLINE FERREIRA PIRES;143;300; /240015029;SERGIO RENATO CAJADO SANTAREM;142,5;301; /240004236;KARINNA HELENNA MENEZES DE SOUZA LOSADA CARRASCO;142;302; /240001244;PATRICIA DE OLIVEIRA DA SILVA;142;303; /240002909;GUNNAR BERG RODRIGUES DE ALMEIDA;142;304; /240012518;GLEICE CRISTINA RAMOS DA SILVA;142;305; /240016741;JOSINALDO LAMEU DA SILVA;142;306; /240004774;JAVAN DE MORAES MARIANO;141;307; /240007681;RAUL VICTOR GONZAGA DE SOUZA MAIA;141;308; /240006949;LUIZ CARLOS DE FREITAS;141;309; /240006386;SAMUEL HENRIQUE PIRES;141;310; /240009527;NATALIA SILVEIRA COSTA LIMA;140;311; /240007953;ANDRE LUIZ MOREIRA RIBAS;139;312; /240005580;MATHEUS ANTUNES GOULART BARBOSA;139;313; /240013753;PAULO VASCONCELOS TORRES;139;314; /240005308;MARCUS VINICIUS BARCELOS NOGUEIRA;139;315; /240016606;THIAGO DIAS CARDOSO;139;316; /240008517;JÉSSICA CRISTINA OLIVEIRA DE FREITAS;139;317; /240005200;JEAN CARLOS DE SENE;139;318; /240012978;RAPHAEL DE OLIVEIRA RODRIGUES;138;319; /240004388;VALQUIRIA CONSTANCIO BATISTA;138;320; /240012016;MAYCO VIDEIRA SARTORIO;138;321; /240001425;RONALDO LUIS DE MELO VIEIRA;138;322; /240010695;VIVIANE EVANS DE CARVALHO;138;323; /240016093;JULIANA ALVES ARAÚJO;138;324; /240008159;SANY DAYANA ANSELMO DOS SANTOS DE SOUSA;138;325; /240010803;GABRIEL MARONI BUTER NEVES;137;326; /240015082;MATHEUS DE AQUINO CALIXTO DA SILVA;137;327; /240013347;HILTON AMARO COELHO;137;328; /240013795;AUGUSTO MONFORT JUNIOR;137;329; /240008171;ANA BEATRIZ VIEIRA DA SILVA;137;330; /240007669;THAYLER MONTEIRO DE SOUZA;137;331; /240001058;MARCELO MUNIZ ANASTACIO;137;332; /240001750;LVIA CAETANO TEIXEIRA;137;333; /240010237;VANDERSON BERNARDES DA SILVA;136;334; /240013789;LETICIA CALDAS DOS SANTOS;136;335; /240011808;HELYDA RIBEIRO DA SILVA;136;336; /240009075;LUCAS LAMIN DE SOUZA SILVA;136;337; /240010353;EDMILSON FERREIRA DA COSTA;136;338; /240010442;FABIANE DOS ANJOS SILVA GOMES;136;339; /240009958;MICHEL ESTEVES RAMOS DE OLIVEIRA;135;340; /240010448;EWERTON TAVARES COSTA;135;341; /240010876;ANA LUCIA FRAGA SANTANA GONCALVES;135;342; /240009134;FABRICIO TAYLAN TEIXEIRA PECANHA;135;343; /240010899;FERNANDA DA SILVA CERQUEIRA;135;344; /240004333;JULIO CEZAR MEDEIROS;135;345; /240011346;THAIS HELENA PROENCA PERES FERREIRA;135;346; /240004681;KAMILLA DA SILVA DUARTE;135;347; /240012370;EDUARDO CESAR JARDIM;135;348; /240015692;SERGIO MARTINS DE ANDRADE;135;349; /240012907;RAQUEL BLANCO FERREIRA;134;350; /240010072;HELIO RICARDO BARRETO DE VARGAS;134;351; /240014882;AMANDA CAROLINE DA SILVA RIBEIRO;134;352; /240005648;JORGE LUIS TEIXEIRA;134;353; /240003488;LARISSA MENEZES SOARES;134;354; /240015131;BRUNA MELO DE LIMA;134;355; /240016589;LUANA CAROLINE MARTINS DA PAIXÃO FERREIRA;134;356; /240014269;LUCAS LEAL CONCIDERA DE SOUZA;134;357; /240010063;PRISCILA ACCIOLY DE MEDEIROS;133;358; /240009683;ROBERTO AMARO PADILHA;133;359; /240006269;ANA PAULA DOS SANTOS;132;360; /240007918;BRUNO SANTOS CORDEIRO;132;361; /240014845;DANIEL BOUZON NAGEM ASSAD;132;362; /240012546;NATASHA BRAGANCA DE OLIVEIRA;132;363; /240016021;THIAGO JOSE CASALI MACHADO;132;364; /240013693;ELISABETH CRISTINA MENDONÇA;132;365; /240013982;BRUNO BONIFACIO LUZIA;131;366; /240012868;BRUNO FELIPE DOS REIS BRITO;131;367; /240013498;TATIANA DOS SANTOS NETTO;131;368; /240016194;MATHEUS SOARES DE SOUSA CARDOSO;131;369; /240001791;JOAO VICTOR DE SOUZA MOUTINHO;131;370; /240014461;RICARDO HENRIQUE DUTRA LEAL;130;371; /240012108;BRUNO MUNIZ DA SILVA;130;372; /240002024;LUIZ GUSTAVO DA SILVA;130;373; /240013787;PRISCILA DE OLIVEIRA PEIXOTO;130;374; /240012903;DANIEL ALVES ALVES ZACCUR GUIMARÃES;130;375; /240017063;WAGNER APARECIDO MEDEIROS BONFIM;130;376; /240012620;EDUARDO LOPES GOUVEIA PINTO;130;377; /240016095;PAULO JOSE SCRUPH VIEIRA;130;378; /240003209;CLAUDINEI DE ALMEIDA;130;379; /240002100;KARINE ROCHA DE SANTANA;130;380; /240003234;DOUGLAS DOS SANTOS OLIVEIRA;129;381; /240014475;AMANDA FREITAS DE MESQUITA;129;382; /240014952;PAULO GABRIEL CAYRES;129;383; /240014668;LUIZ FERNANDO DE MOURA NEVES;129;384; /240006286;MICHELLE AQUINO DA SILVA;129;385; /240015421;SAMR DIEGO DOS SANTOS ABREU;128;386; /240004433;RAPHAELLA SOARES DOS SANTOS LIMA;128;387; /240000776;JEFFERSON RAFAEL DOS SANTOS MARQUES;128;388; /240001022;ANDRE DOS SANTOS PEREIRA;127;389; /240012548;HUDSOM FELIPE DE ALMEIDA;127;390; /240014354;PEDRO LUIS ROMÃO SANTANA CÂMARA;127;391; /240004276;ALEXANDRE ESTEVES RIBEIRO;126;392; /240012885;RAPHAEL SEBASTIAN DE QUEIROZ FREIRES;126;393; /240001962;DIOGO SILVA DAMASCENO;126;394; /240016640;THIAGO CASEMIRO MACENA DE OLIVEIRA;125;395; /240016876;LUCAS JOSE SANTOS ALEXANDRE;125;396; /240016099;RAFAEL CIANELLI CEZAR AVELAR;125;397; /240015643;ANTONIO FAVORA DE PAULA FILHO;124;398; /240011859;RAFAEL PEREIRA CERQUEIRA;123;399; /240008234;INGO SABOYA RIBEIRO;122;400; /240014770;THAIZA DA SILVA COUTINHO;122;401; /240016048;ANA CAROLINA OLIVEIRA CARDIM SOUZA;122;402; /240005536;ANDRESSA FIGUEIREDO FERNANDES DE MOURA;122;403; /240016366;VICTOR AZEREDO ARUEIRA;121;404; /240013082;VIVIANE GOMES MURTEIRA;121;405; /240016069;AUGUSTO PIMENTA AFONSO;121;406; /240005110;BRUNO PEREIRA DE PAIVA SOBRINHO;121;407; /240014820;MANOEL VICTOR DE OLIVEIRA MARQUES;121;408; /240015318;LUDMILA SANTOS LEITE;121;409; /240012629;IAGO MANSUR DE AZEVEDO;120;410; /240014030;JEFERSON ANÍBAL BEZERRA DOS SANTOS;120;411; /240011502;LUCAS DE BARCELLOS CARVALHO;120;412; /240008885;SWELENN DA SILVA;120;413; /240005038;LARISSA VALENTE BARRETO;120;414; /240013443;GUILHERME CANÇADO NOBREGA;119;415; /240005778;ISAMARA MIGUEL DOS SANTOS;119;416; /240008624;ROBSON MAGALHÃES DA SILVA;119;417; /240006773;FLAVIO CARVALHO DA SILVA;118;418; /240013311;GERSON LUIZ GOMES GERONIMO;118;419; /240016182;IGOR EDUARDO GONCALVES PERES;118;420; /240013294;MARIANA POERNER VIVAS DAVID;117;421; /240013389;FABRICIO VERAS DE MELO;117;422; /240009674;GILLIS LEONARDO BASTOS MIGUEL;116;423; /240010481;LOHANY JANINI CRESPO DA SILVA;116;424; /240010345;RENAN COSTA CARLOS DA CUNHA;116;425; /240001705;NAYANE DE LIMA BRAGA;116;426; /240008062;CARLA JULIANA DE FREITAS ALMEIDA RAMOS;115;427; /240013694;KLEVERSON RODRIGO DA SILVA BRITO;114;428; /240008635;VERA REGINA DA SILVA PEREIRA;114;429; /240012981;PATRICIA NOGUEIRA DA SILVA MORAES;114;430; /240002566;MARIO FRANCISCO ALBERTO FADIGA JUNIOR;114;431; /240011573;ALLAN DA SILVA NUNES;113;432; /240010565;VICTOR BINOTTI DE ABREU;113;433; /240015357;LUCIANE MANOELA DA SILVA ABRANTES NUNES;112;434; /240010498;ALAN DE SOUZA PEIXOTO;112;435; /240013023;MONIQUE DOS ANJOS SOUZA DA SILVA;112;436; /240016298;MARCIO BANDEIRA DE MELLO DE ALBUQUERQUE;111;437; /240011505;THAÍS PEREIRA MARINHO;110;438; /240003925;SIDNEY RAMOS BASTOS JUNIOR;110;439; /240007936;VITORIA GOMES DA COSTA;110;440; /240010142;RAFAELA MONTEIRO PINTO;109;441; /240009849;ANNA BEATRIZ DE SA LOPES;108;442; /240016033;WILLIAN ALAN SIQUEIRA;107;443; /240010393;WAGNER EDINEI GISOLDI;107;444; /240003892;LUCAS DE CERQUEIRA MORAIS;105;445; /240014293;ADENILSON ALMEIDA SILVA;105;446; /240006516;ANDRE DAMACENA RODRIGUES;104;447; /240011159;PRISCILLA DA SILVA VIEIRA;102;448; /240016652;CAMILA ANDRESSA DA SILVA;102;449; /240014808;NEEMIAS VIDAL CORREA;94;450; Pessoa Preta e Parda – 240016429;SAMIR DE SENA OSORIO;189;1; /240005904;LARISSA SANTANA NASCIMENTO;183,5;2; /240009319;EDSON NEVES DA SILVA;182;3; /240002196;RAFAEL CARDOSO DE VASCONCELLOS;180,5;4; /240012925;GIANCARLO FERREIRA DE OLIVEIRA;177;5; /240011730;ALBERTO DE SOUZA JUNIOR;176,5;6; /240009785;CHRISTIANE AIRES DE ANDRADE;175;7; /240000101;GUSTAVO OLIVEIRA DA CONCEICAO;172;8; /240011882;FRANCISCO JOSE DA SILVA JUNIOR;166;9; /240009962;ARTHUR HORACIO FARIAS DE MORAES;164,5;10; /240009821;LUCIENE BARBOSA PASSERI;164,5;11; /240001200;CAMILA MARINHO AVELINO DA SILVA;163;12; /240015085;THOMAS DE ALMEIDA LEONE;163;13; /240010384;FABIANO FREITAS ROCHA;163;14; /240002502;ROGERIO MARQUES DE ABREU JUNIOR;157;15; /240008897;SAMANTA DA SILVA NERI GOMES;156,5;16; /240004561;JÉSSICA DOS SANTOS COSTA;156;17; /240006764;LILIANE OLIVEIRA DE SOUZA;156;18; /240015272;JESSEN SILVA AGUIAR;154;19; /240009020;RAISSA DE ALMEIDA DUTRA;154;20; /240011290;MONIQUE NUNES GOMES DE ABREU;151;21; /240005026;JEAN CARLOS DA CONCEICAO DIAS;148;22; /240010146;DEBORAH GALVAO PORCIUNCULA;145;23; /240006386;SAMUEL HENRIQUE PIRES;141;24; /240004333;JULIO CEZAR MEDEIROS;135;25; /240003209;CLAUDINEI DE ALMEIDA;130;26; /240016048;ANA CAROLINA OLIVEIRA CARDIM SOUZA;122;27; /240013311;GERSON LUIZ GOMES GERONIMO;118;28; /240008635;VERA REGINA DA SILVA PEREIRA;114;29; Pessoa com Deficiência – 240014808;NEEMIAS VIDAL CORREA;94;1;

Nível Superior – Especialista em Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear e Defesa – Engenheiro Químico – Ampla Concorrência – 240008710;GABRIEL MIGLIANO SILVA;219;1; /240011998;MARTA JANN VELOZO;213;2; /240015787;IGOR MOTA FARINAZZO GIOVANNETTI;206;3; /240014451;FERNANDO PINHEIRO ALVES;200;4; /240012734;MARLON CONCEICAO DOS SANTOS;200;5; /240003402;MARIANA BAPTISTA TAVES DE MOURA;196,5;6; /240003782;GABRIEL SALVADOR DE ANDRADE;196;7; /240011456;MATEUS COSTA PINHEIRO;196;8; /240004122;CAIO PHILIPPE CARVALHO MOURA;195;9; /240015209;AFRÂNIO JOSÉ DE MELO JUNIOR;195;10; /240013115;MARCOS VINICIUS LISBOA PERES;194,5;11; /240008615;PEDRO OTAVIO DE CARVALHO RAMOS;194;12; /240002773;ISABELA BARRETO TOLENTINO;194;13; /240014824;JOAO PEDRO SOUZA DE OLIVEIRA;194;14; /240014084;ARTHUR NEVINS CASTRO BRAVO;193;15; /240002133;VITOR BERTOLASSI HIDALGO;193;16; /240002967;CAMYLLA MUNIZ MORAES;193;17; /240004745;PEDRO KUHLMANN BRANDAO;190;18; /240015508;MATEUS GALVAO PRATA;189;19; /240001013;GABRIEL MOREIRA ANDRADE;188,5;20; /240013331;LETICIA DE AZEVEDO ABREU NETTO;188;21; /240014171;RENATO CERQUEIRA GUARCONI BAESSO;187,5;22; /240015117;CAMILA PACHECO DE ARAUJO;187;23; /240013466;JOAO GABRIEL FRANCO DA SILVA;186;24; /240004381;ANDRE GOMES CRUZ;186;25; /240011351;ALINY PAUTZ SUNDERHUS;186;26; /240006833;ARTHUR DUARTE DE MARINS COSTA;185,5;27; /240008366;LUCAS RODRIGUES RAMOS;185;28; /240003867;HEYTOR FABRICIO ARANTES FRAUCHES REIS;185;29; /240014739;NATÁLIA NEY LYRIO;183,5;30; /240014324;GUILHERME FAUSTINO PITANGA;183;31; /240014468;ANA ELISA ACHILES;183;32; /240013877;VICTOR CORDEIRO AGUIAR CASTRO;182;33; /240002315;EDUARDO KENJI ONGAVA;182;34; /240016092;MATHEUS RUAS MIRANDA SIGNORELLI;182;35; /240006776;MATEUS SOARES DE SOUZA;181;36; /240002075;LAÍS GOMIDE GANDINI;181;37; /240001237;ANDRÉ LUIZ LOURENÇO MAGALHÃES;180;38; /240010851;THIAGO DAVID DE PAIVA;180;39; /240004342;BRUNA MOTA TERRA;180;40; /240011951;FELIPE ORSI;180;41; /240009548;MARIANA BITTENCOURT RIBEIRO;179;42; /240009083;ANA PAULA BENEVIDES;179;43; /240009800;LETICIA LEAL DIAS SANTOS;179;44; /240014714;MATHEUS VASCONCELLOS SCHETTINO;179;45; /240013266;VINICIUS MENEZ DA SILVA;178;46; /240010980;MATTHEUS SANT ANNA DA SILVA;177;47; /240006369;KAUWA MILLER BARROS;177;48; /240004208;GIOVANNA CARNEIRO RONZE PEDREIRA;177;49; /240000264;LARISSA CUNHA PINHEIRO;177;50; /240008824;LUCIANA AMARAL SERUFF;176;51; /240011854;RODRIGO ROBERTO ALVES GARCIA;176;52; /240002532;THAIS OLIVEIRA DE SIQUEIRA;175;53; /240003641;JOAO BATISTA DE CASTRO JUNIOR;175;54; /240008505;LUCAS EMANUEL FRANCA DE MAGALHAES;175;55; /240004010;PAULA ARAUJO DE OLIVEIRA;175;56; /240006097;PABLO WELLINGTON FERNANDES;174;57; /240017179;ARTHUR SCALCO CAMPAGNOLO;174;58; /240007904;LUCAS SILVA QUEIROZ;174;59; /240008929;MARIANA BORGES FRANCO;174;60; /240002070;JOÃO HENRIQUE DANTAS;174;61; /240007282;PÂMELLA DA SILVA ESTOLANO;174;62; /240010009;MARLON DAVID PALOZI;174;63; /240010575;RODRIGO AVELA MARTIN ORTIGOSO;174;64; /240010811;ADRIANO BONANGELO COSTA;174;65; /240015879;THAMARA ANDRADE BARRA;173,5;66; /240001023;DANIEL ANDRE ALVES ZANATTA;173;67; /240009064;IAGO SANTOS MESQUITA;173;68; /240010445;FELIPE DI NAPOLI GARCIA;173;69; /240010905;CLAUDIA NARUMI TAKAYAMA MORI;173;70; /240003957;AUGUSTO VIEIRA MAGALHAES;173;71; /240004693;JORDANA SILVA ABREU;173;72; /240009676;ANA LUIZA DE PAULA SALGADO;172;73; /240010212;DANIEL HENRIQUE ORTEGA BUANI;172;74; /240015975;PABLO JANGO LIMA MARQUES;172;75; /240013270;RAFAEL BARBOSA CAMPOS;172;76; /240001423;JACYARA MOREIRA MARTINS VIDART;171,5;77; /240001618;SUZANA GUIMARAES DE LIMA;171;78; /240004319;PEDRO IVO NASCIMENTO MAIATO PEREIRA;171;79; /240009828;MARCUS VINICIUS ARANTES FERNANDES;171;80; /240009223;LUCAS MELGACO SILVA CUNHA;170;81; /240006189;IZADORA CHAUKE PIOVEZAN DOS SANTOS PEDROZA;170;82; /240010048;EDSON GERALDO MONTEIRO JUNIOR;170;83; /240012904;THAIS DA COSTA NEVES;170;84; /240001198;MATEUS PINHEIRO RAMOS;169;85; /240009349;VITOR CASSUCE BRANDAO;169;86; /240003021;NELSON PEREIRA FILHO;169;87; /240013983;PRISCILA MOSCOVICI AFONSO LIMBERGER;169;88; /240013812;RENATA DOMINGUES RICCO;169;89; /240015057;CAROLINA DAUMAS DE PAULA SCHULZE;169;90; /240011741;MARCELA DE OLIVEIRA LEITE;169;91; /240014600;TATIANE FRANCO MACHADO;169;92; /240007056;EDUARDO TARGINE CAPELLA;169;93; /240013076;JAN GALVO GOMES;168;94; /240001862;NATANAEL DE ARAÚJO BARROS;168;95; /240010190;LEONARDO RAUL PEREIRA VELTRI;168;96; /240014523;JESSICA ALVES GABRIEL;168;97; /240008632;FILIPE SOARES DA CRUZ;168;98; /240010709;KLEITON DA CRUZ CUNHA;167;99; /240010982;VITOR DIEGO DA SILVA BISPO;167;100; /240001246;EWERTON FERREIRA DA SILVA SOUZA;167;101; /240011382;LUCAS MACHADO DOS SANTOS;167;102; /240006923;RAISSA COSTA DE OLIVEIRA;167;103; /240001154;JEFERSON DA SILVA OLIVEIRA;167;104; /240014604;EDUARDO HENRIQUE FERNANDES FONSECA;167;105; /240015599;GRACY HELEN DAVANZO;166,5;106; /240008555;ANDRESSA AMORIM DAAS;166;107; /240013309;LUANA VENTURA BAIA;166;108; /240009132;YNAE PADILHA DAVID;166;109; /240006452;JESSICA CRISTINA LESCURA;166;110; /240004423;ARIEL COELHO GONDO;165;111; /240007956;IGOR SILVA GUIMARAES;165;112; /240011455;KATIANE DE JESUS MESQUITA;165;113; /240001129;JULIANA MEIRELLES DE ALMEIDA SOUZA;164;114; /240009363;ISABELA DOS SANTOS HOELZ;164;115; /240003990;GUSTAVO BONINI DE CASTRO;164;116; /240012535;LUÍS FERNANDO YAMADA BRAGATO;164;117; /240014408;ADRYENA TEIXEIRA TEIXEIRA;164;118; /240001989;DOUGLAS EMANUEL SABINO REIS DA SILVA;164;119; /240013513;JEFERSON PINA BARBOSA;164;120; /240002856;THAIANE NOLASCO DA SILVA;163,5;121; /240012716;ALAN SEIGNEUR ALONSO;163;122; /240010361;SAMANTHA ALCANTARA FERNANDES RAMOS;163;123; /240004235;LUANA DE JESUS PEREIRA;163;124; /240005377;FELIPPE TRAVAGLIA MAGNAGO;163;125; /240005737;ANDRESSA APARECIDA RIBEIRO SANCHES;163;126; /240002142;NATALIA KONDO MONTEIRO;163;127; /240012835;LUISA RODRIGUES MOLINA DONA;163;128; /240002375;EDUARDO SOUSA DE MENEZES;162;129; /240001351;MATHEUS REIS CASCARDO;162;130; /240003888;THIAGO DA CUNHA ROCHA DEVESA DE MIRANDA;162;131; /240002322;JESSICA AZEVEDO BARBOSA DE PINHO;162;132; /240006807;ARTHUR FERNANDES PRADO;162;133; /240015304;RAFAEL COELHO DE LIMA;162;134; /240017061;MARCIO MESSIAS DE MORAES NETO;162;135; /240002278;NATHALLI MEORLLUW MELLO;162;136; /240002450;NAILMA DE JESUS MARTINS;162;137; /240003977;LUCAS PEREIRA DA COSTA;162;138; /240012738;LUCAS BRANDT COSTA;162;139; /240012970;LIDIA FERREIRA SILVA;162;140; /240005043;GUSTAVO MARTINS PEREIRA;162;141; /240008503;CARLA FERNANDA FERREIRA CERRI;162;142; /240013384;DÉBORA NASCIMENTO EIRIZ;161,5;143; /240010535;GLAUCIA LOPES DOS SANTOS;161,5;144; /240010096;MARIANA MAGALHAES PINTO VIANA;161;145; /240012551;ANTONIO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR;161;146; /240003739;FABIO DUARTE COLOMBO;161;147; /240009900;WANDERSON FERREIRA BRAZ;161;148; /240002135;GABRIEL MARCOS DE SOUSA MOTTA;161;149; /240016090;ALBERTO JOSE LEANDRO SANTOS;161;150; /240011370;JULIANA FERREIRA GONÇALVES;161;151; /240003007;ANDRE DOS SANTOS PERADELLES;161;152; /240009576;SLAN HENRIQUE MARQUES;161;153; /240009035;MOISÉS ALVES;161;154; /240010201;ROBERTO BARBOSA SANTOS;161;155; /240003496;LUCAS CAETANO VIVONI DA SILVA;161;156; /240012299;DANIEL LUPA PEREZ GANDARILLAS;160;157; /240004564;BENONE FERREIRA SILVA JÚNIOR;160;158; /240009231;JOAO PAULO DA SILVA QUEIROZ MENEZES;160;159; /240013284;JOSÉ GERALDO ESTEVES GUEDES JUNIOR;160;160; /240004940;NARA BRANDAO COSTA SANTOS;160;161; /240002993;EVERSON LICHTENECKER DE AGUIAR;160;162; /240008371;CAMILA NUNES ARAUJO;160;163; /240009503;CAMYLLA KAREN SALES SILVA;159;164; /240012545;DAYANNE EVELYN FIRMO DE OLIVEIRA;159;165; /240014317;GILIANE ATAIDE FERREIRA DA ROCHA;159;166; /240012766;JOÃO PEDRO DE OLIVEIRA AGUIAR;159;167; /240003345;LUIS GUILHERME FORESTO;159;168; /240002611;HUGO OLIVEIRA RODRIGUES POLEY MALACCO;159;169; /240008844;MAURICIO GUILHERME VIEIRA;159;170; /240001818;HUGO GOMES DAMATO VILLARDI;159;171; /240012813;THIAGO JOSE BARBOSA MESQUITA;159;172; /240006575;CAROLINA FONSECA DE ABREU;159;173; /240002306;IAGO DE FREITAS MUNHOZ;159;174; /240014164;AMANDA PAULA DA ROSA PAIVA;159;175; /240009591;PRISCILA DAS FLORES ARAUJO BATISTA;158;176; /240007624;ANTONIO SERGIO MUNHOZ;158;177; /240001789;VICTOR OLIVEIRA NUNES;158;178; /240009153;LUIS HENRIQUE MORGADO DA CRUZ AZEVEDO;158;179; /240016222;HANNAH BARBARA BATISTA BARRETO;158;180; /240009409;MAYARA ANTUNES DA TRINDADE SILVA;158;181; /240010207;CAMILA GUINDANI;158;182; /240003462;RAFAEL LACERDA LOPES;158;183; /240012968;TATIANE GERCINA DE VILAS;158;184; /240006154;BARBARA CRISTINA BATISTA RODRIGUES;158;185; /240014608;DANIELLA CALUSCIO DOS SANTOS;158;186; /240015850;GUTIERRI RICARDO DOS SANTOS GONCALVES SALGUEIRO;157,5;187; /240014953;IGOR LUCAS RODRIGUES DIAS;157;188; /240002613;THIAGO LUZ DE CASTRO;157;189; /240011252;GUSTAVO LUÍS RODRIGUES CALDAS;157;190; /240003035;ISABELA FALCONI BRANDOLIS ALVES;157;191; /240002281;GUSTAVO TANASOVICHI GOMES;157;192; /240002252;ISABEL MELLO ALVES;157;193; /240010003;MARILIA CAROLINE CAVALCANTE DE SA;157;194; /240013201;CHRISTIAN FRANCO DA ROSA HAHMANN;156;195; /240015826;GUILHERME HENRIQUE RUZENE DE OLIVEIRA;156;196; /240003009;LUCA MARTINS MARINI;156;197; /240012958;JADSON PAULINO ALVES DA SILVA;156;198; /240002894;IAGO DE OLIVEIRA GOMES;156;199; /240011817;GABRIEL BATALHA LEONI;156;200; /240013102;THIAGO BERGAMINI MARTINS;156;201; /240006003;GABRIEL AUGUSTO COELHO PRATES;156;202; /240002697;JULIANA LIMA GUERHARD FIDALGO;156;203; /240010908;CARLOS GERMANO DOS SANTOS PIMENTEL;155,5;204; /240002818;INGO LUIZ BOFF BRANDALISE;155;205; /240006765;NATALIA LOUISE PAULA GOMES DE OLIVEIRA;155;206; /240015088;AUGUSTO RIBEIRO GUIMARAES;155;207; /240005010;FELIPE MATHEUS MÜLLER;155;208; /240004042;FERNANDO RIBEIRO MERIGUETI;155;209; /240001722;VICTOR FERREIRA DE MELLO;154;210; /240010573;REBECA FERREIRA DA SILVA REGO;154;211; /240009019;WENNA RAISSA DOS SANTOS CRUZ;154;212; /240014652;CAMILA DE OLIVEIRA PEREIRA TEIXEIRA;154;213; /240016060;LUISA SAISSE DE MELO;154;214; /240009023;JOAO PAULO PAULINO COIMBRA;154;215; /240011665;EMILIA SATOSHI MIYAMARU SEO;153;216; /240015965;EDUARDO ANASTACIO MELLO;153;217; /240008959;LETICIA FREITAS PEREIRA;153;218; /240001601;RAFAELA VILAS BOAS PEDRASSANI;153;219; /240010019;RODRIGO RANGEL VASQUEZ CASTRO;152;220; /240011277;DELIO BARROSO DE SOUZA;152;221; /240005869;NATHALIA SOIBELMAN;152;222; /240014829;REBECA MELLO CHAVES;152;223; /240008592;JOAO VICTOR SANTANA DE OLIVEIRA FERNANDES;152;224; /240005791;MATHEUS MELO ROSESTOLATO DE OLIVEIRA;152;225; /240008424;GUSTAVO KLINSMANN DOS SANTOS SCHOLZ;152;226; /240014247;RODRIGO LEITE DOS SANTOS;152;227; /240007027;PHELIPPE MAXIMO DE JESUS BORGES;152;228; /240014553;RODRIGO MENDONCA VELLOSO DA SILVA;152;229; /240011061;LUCAS LIMA RAMOS FERREIRA;152;230; /240009530;KAIQUE APARECIDO PEREIRA FONSECA;152;231; /240014707;THAIS JOSE DA SILVA;152;232; /240011059;TACYANA MENEZES DE OLIVEIRA;151,5;233; /240016172;VICTOR HUGO PIMENTEL DA SILVA;151;234; /240002852;LUCAS MARTON ELIAS;151;235; /240014460;PEDRO HENRIQUE DA SILVA GONCALVES ROSA;151;236; /240002387;JOAO VITOR SOARES CAMPOS;151;237; /240005582;FERNANDO LOPES SANTANA;151;238; /240003064;ANDERSON DA SILVA RADICH;151;239; /240015612;SAMANTA CRISTINE OLIVEIRA VILLALBA;151;240; /240009600;JOSE EDUARDO PRATA;151;241; /240015020;DAIZA BUENO NOGUEIRA LEAL;151;242; /240010606;HENRIQUE DA SILVA MONTEIRO;151;243; /240012649;LILIANE ANDRADE LIMA GENO;150;244; /240013468;EDILSON ADRIÃO CABRAL;150;245; /240013992;MARLON DE ALMEIDA PAES TAVARES;150;246; /240006198;THALES CAINA DOS SANTOS BARBALHO;150;247; /240011369;JULIO OTAVIO SERI POPTS;150;248; /240015896;VITOR CORDERIO PEREIRA;150;249; /240013106;IZABELLA FREITAS COELHO;150;250; /240014094;MARIA EDUARDA ALVES BARNABE;150;251; /240011614;MATHEUS GOMES XAVIER;150;252; /240006534;ALEXANDER LUIZ FERNANDO;150;253; /240010203;ANA CAROLINA BONAGAMBA DE PAULA;150;254; /240009386;RODRIGO DE FIGUEIREDO;149;255; /240014209;ALINE ALVES FERREIRA;149;256; /240005692;WILLIAM ROCHA MAXIMINO DE OLIVEIRA;149;257; /240015019;LADISLANE DOS SANTOS BASTOS;149;258; /240013166;LEANDRO AZEVEDO SILVA;149;259; /240015843;YURI DE PAIVA ALVES;149;260; /240006750;MALEN CRISTI DOS SANTOS DE SOUZA;148,5;261; /240016085;MARCELO PEREIRA FARIAS;148;262; /240012263;MARCELO VOLYK REGIS;148;263; /240008975;LUAN BRUNO PINHO FLORES;148;264; /240016762;RENATA COELHO YUNES;148;265; /240009839;LETICIA DE SOUZA MIRANDA;147;266; /240008620;GEOVANA NUNES LOPES;147;267; /240002590;LEONARDO DE OLIVEIRA SANTOS;147;268; /240014444;GABRIEL BARALI GOULART;147;269; /240011844;MATEUS DOS SANTOS MOFARDINI;147;270; /240015490;MATEUS DORTA LEISTER CAMELIM;147;271; /240015040;MAYNARA LURRIELE DE ALCANTARA SANTOS;147;272; /240007092;ANA LUISA SAAVEDRA MARTINELLI;147;273; /240002085;CAMILA STRAMANDINOLI DEAMATIS;147;274; /240015715;GUILHERME MOREIRA CARVALHO;146;275; /240015733;DAIANE OLIVEIRA DE SANTANA;146;276; /240010777;THIAGO HENRIQUE BRASILEIRO PEDROSA;146;277; /240009991;CAROLINA FERREIRA DE ABREU;146;278; /240007064;JULIANA GARAMBONE MEREGE;146;279; /240001380;MELIZA JENNIFER DA COSTA FONSECA;146;280; /240005008;ERIC SANCHES SIMÕES;146;281; /240004073;JENIFFER ROCHA DA SILVA;146;282; /240009433;ISRAEL BERNARDO DE SOUZA POBLETE;146;283; /240004459;GIOVANA LEONARDI BERTOLINI;146;284; /240006499;IRENE CRISTINA SARRUF PINHEIRO GARANI;146;285; /240015902;KYRIALE VASCONCELOS MORANT CAVALCANTI;146;286; /240004146;EVERTON GRIPA MARQUES;145;287; /240006864;EDUARDO DE AMORIM FRANGELLI;145;288; /240016202;KATHLEN CARLA EIKO SAITO YOKOO;145;289; /240008595;GEISA ROSA CARDOSO;145;290; /240002140;VICTOR SHINDO FERREIRA;145;291; /240004353;NATÁLIA DE OLIVEIRA SIMONETTI;145;292; /240008873;THIAGO DOS SANTOS SILVA;144;293; /240008791;JASMIRIN PEREIRA DOS SANTOS;144;294; /240001217;KAROLINE DA COSTA ROCHA FERNANDES FERREIRA;144;295; /240004478;THAYNA FERREIRA ARAUJO COELHO;144;296; /240012165;LETICIA GUADAGNINI TOLEDO;144;297; /240011946;STHEFANE NELI DE AGUIAR BENTO;144;298; /240015456;KARLA ACEMANO DE JESUS;143;299; /240011157;FERNANDA MARTINS ANSELMO DE ALMEIDA;143;300; /240015989;ALESSANDRA DIAS PRAXEDES WERNECK;143;301; /240006157;JOAO PAULO RIBEIRO;143;302; /240012285;VINICIUS DE VEREDAS;142;303; /240002703;CAIO FRAGALE PASTUSIAK;142;304; /240004504;PEDRO HENRIQUE AMORIM SILVA;142;305; /240013386;LICIA RANNI FREITAS COELHO;142;306; /240004605;NATHALIA DO NASCIMENTO TEODOSIO;142;307; /240006165;MATHEUS DE FREITAS;142;308; /240006569;BIANCA PEDROSO SILVA SANTOS;142;309; /240002710;DANIEL PEDROSA LOPES;141;310; /240004889;FERNANDA MILAGRE CARVALHAIS;141;311; /240011797;CAMILA SANTOS DO NASCIMENTO;141;312; /240007701;ISABELLE REPULLIO ALEXANDRE;141;313; /240010901;MÁRRIO CÁSSIO DO AMARAL SILVA;141;314; /240005890;VANESSA DE JESUS DA SILVA RIBEIRO;141;315; /240007839;LAMON ADAMI COUTINHO PORTO;141;316; /240005423;BRUNA CAMARA TRAMPUS;140;317; /240013823;EDSON MARCOS DE FREITAS;140;318; /240011390;ELENE DE SOUZA FREITAS;140;319; /240013986;THIAGO FREITAS BELO;140;320; /240010719;JESSICA CASCAES DE MORAES PEREIRA;140;321; /240011234;RONALD DE SOUZA PAIVA;139;322; /240002980;ALAN BIANCHI DE CARVALHO;139;323; /240004234;RAFAELA VIEIRA OGATA;139;324; /240006350;MAYARA WICKE BASTOS ROSA;139;325; /240015510;DIEGO MOURA GONÇALVES;139;326; /240014760;TAMARA LORRANY DE SOUZA;139;327; /240005892;THIARA EVELYN CEZARIO PRATES;139;328; /240016184;LIGIA FERNANDES VELLOSO DE MOURA;139;329; /240007597;GABRIEL FERREIRA TOLEDO;139;330; /240002954;PABLO DINIZ ROCHA;138;331; /240012028;RENE LANDIM DE OLIVEIRA;138;332; /240009755;ELLEN JESSICA MACÁRIO DOS SANTOS DE PAULA;138;333; /240010180;GISELE MILITÃO BERNARDES DE OLIVEIRA;138;334; /240016037;MARIANA RIBEIRO DE PAULA VALE;138;335; /240015685;LUIZ RENAN FARIAS BARBOSA;138;336; /240008964;TATIANA MANTEIGA BASTOS;138;337; /240009521;TAMIRES PAIZAM DAS MERCES;137;338; /240008381;PEDRO DE ALBUQUERQUE CAVALCANTI;137;339; /240011280;MELISSA PERON E SÁ CARNEIRO DE SOUSA;137;340; /240002031;DIOGO RAIMUNDO DA SILVA;137;341; /240016513;ANA LETÍCIA OLIVEIRA SOUZA;137;342; /240014329;ALEXANDRE THIM SILVA;136;343; /240004798;MARINA SAVIOLLI REIS DA SILVA;136;344; /240014216;CLARICE REGINA COELHO TAVARES;136;345; /240008601;VANESSA MOTA KORT KAMP;136;346; /240014186;ANA MAGDA PIVA;135;347; /240009434;FLAVIO AUGUSTO DE ARAÚJO CARDOSO;135;348; /240000450;KHASMIRA KHAWANA ANSAR TEP ANANIAS SILVA;135;349; /240017125;GIOVANA PERUGINI GUENKA;135;350; /240011342;NILO HENRIQUE MEIRA FORTES;135;351; /240010740;LUCAS FRANCISCO MARTINS CAMPOS DE OLIVEIRA;134;352; /240011089;YAMARA MATOS OLIVEIRA;134;353; /240013955;ANA BEATRIZ ALVES BORGES;134;354; /240010230;EVANDRO FELIX RIBEIRO LEITE;133;355; /240008962;NAÍRA MENEZES RAMOS;133;356; /240011503;MARIANA MENEZES DE SOUSA;133;357; /240012440;LUCAS MORENO GASPAR DE SOUZA;132;358; /240011594;SABRINA COSTA SOUZA NASCIMENTO;131;359; /240010181;GUSTAVO SILVA BOTELHO;131;360; /240009456;PÂMELA MARIA COIMBRA PALHARES;131;361; /240009678;MARIANA DE OLIVEIRA REIS;131;362; /240000190;ALINE LEONARDO CHINA;130;363; /240015603;ICARO ROBERTO GONCALVES PINTO;130;364; /240014930;HUMBERTO FRANCHINI MACHADO;130;365; /240009803;PHELIPE CASTRO DE AZEVEDO DODARO;130;366; /240013691;MELISSA GABRIEL DE BARROS;130;367; /240008888;MARCELLY CRISTINA DA SILVEIRA REZENDE PITOMBEIRA;130;368; /240001372;FABIANE MODENESE GARBIM;129;369; /240009139;CAROLINA MELLO COUTINHO FONSECA;129;370; /240004793;LETICIA RODRIGUES MARTINS;129;371; /240015737;LUIS GUILHERME AMADIO SEGALLA;128;372; /240008104;FRANCISCO ANTONIO PAQUETE LIMA;127;373; /240011169;DEISE BEATRIZ FROELICH;127;374; /240002561;ALINE OLIVEIRA DOS ANJOS BATISTA;126;375; /240009156;CAROLINE BRITO COUTINHO;125;376; /240010727;LUCIANA GONCALVES RODRIGUES DA SILVA;125;377; /240010465;LETICIA CONFORTINI VIEIRA MENCK;125;378; /240005112;LUCAS APARECIDO REZENDE ERCOLINI;125;379; /240010584;JOAO VICTOR RODRIGUES ROCHA;124;380; /240015583;FERNANDO FERREIRA TAVEIRA;123;381; /240013766;GABRIEL HENRIQUE MANOEL;123;382; /240004295;KAREN CRISTINA RIBEIRO PAGEL;123;383; /240001180;CRISTINA HELENA DA SILVEIRA ALVARENGA DE SOUZA;122;384; /240009820;ANA CAROLINE SEGATTO;122;385; /240010394;MATEUS LEAO DE OLIVEIRA;121;386; /240012600;MANOELA EDUARDA GOMES CRUZ;121;387; /240001462;RAFAELLE FERREIRA DALESSANDRO;120;388; /240005084;CAROLINA FERNANDES FERNANDES;120;389; /240014012;HENRIQUE MAPA DA SILVA;119;390; /240006657;MICHEL TONÃO;119;391; /240009505;BRUNA SOARES MONTEIRO DE ASSIS;119;392; /240014592;MAILLA MENDA SILVA;119;393; /240012157;JÉSSICA CRISTINA FERREIRA DE FARIA;119;394; /240006137;LAURA RODRIGUES DOS SANTOS;118;395; /240009708;JOAO CARLOS SERPA SOARES;118;396; /240001433;JESSICA MARINA MENDES COUTO;118;397; /240001909;JULIANA SOARES RODRIGUES;118;398; /240001203;GUILHERME TREVISAN VIEIRA;118;399; /240015442;ANDERSON RODRIGO DE JESUS;117;400; /240015511;MARIA NATALIA CASTANHO;115;401; /240007930;GISLAINE ASSUNÇÃO SANTOS;115;402; /240007448;RENATA HARUMI OUNO;114;403; /240001277;GABRIELA SOUZA E SILVA;114;404; /240014570;GUSTAVO VILLELA RODRIGUES;112;405; /240001901;LEONARDO PROENA PERES;112;406; /240010310;VICTOR FABIANO CARNEIRO DE AZEVEDO;112;407; /240007910;DANUZA RODRIGUES MEIRAS;111;408; /240013616;LUCAS NOGUEIRA DE ASSIS;111;409; /240002193;ALEXANDRE LAS CASAS;110;410; /240012039;LARISSA MARIA HADADE;110;411; /240015188;MATHEAUS DIAS PERES DE OLIVEIRA;110;412; /240016017;RODOLPHO LEVY DE JESUS;109;413; /240013428;SILVANI BRUM DE ALMEIDA;109;414; /240011256;ADRIANA AZEDIAS ANDRADE EVARISTO;99;415; /240005743;LAIS DE SOUZA SILVA;99;416; /240007788;MARCIO JUSTINO DE MELO;97;417; /240012099;PHILIPE DE MEDEIROS PELLISSARI;84;418; Pessoa Preta e Parda – 240008366;LUCAS RODRIGUES RAMOS;185;1; /240011854;RODRIGO ROBERTO ALVES GARCIA;176;2; /240009223;LUCAS MELGACO SILVA CUNHA;170;3; /240012904;THAIS DA COSTA NEVES;170;4; /240009349;VITOR CASSUCE BRANDAO;169;5; /240009132;YNAE PADILHA DAVID;166;6; /240001989;DOUGLAS EMANUEL SABINO REIS DA SILVA;164;7; /240013513;JEFERSON PINA BARBOSA;164;8; /240002856;THAIANE NOLASCO DA SILVA;163,5;9; /240010361;SAMANTHA ALCANTARA FERNANDES RAMOS;163;10; /240002278;NATHALLI MEORLLUW MELLO;162;11; /240012970;LIDIA FERREIRA SILVA;162;12; /240009035;MOISÉS ALVES;161;13; /240014317;GILIANE ATAIDE FERREIRA DA ROCHA;159;14; /240010573;REBECA FERREIRA DA SILVA REGO;154;15; /240015612;SAMANTA CRISTINE OLIVEIRA VILLALBA;151;16; /240015020;DAIZA BUENO NOGUEIRA LEAL;151;17; /240012165;LETICIA GUADAGNINI TOLEDO;144;18; /240015989;ALESSANDRA DIAS PRAXEDES WERNECK;143;19; /240009755;ELLEN JESSICA MACÁRIO DOS SANTOS DE PAULA;138;20; /240010180;GISELE MILITÃO BERNARDES DE OLIVEIRA;138;21; /240015188;MATHEAUS DIAS PERES DE OLIVEIRA;110;22;

Nível Superior – Especialista em Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear e Defesa – Engenheiro de Segurança do Trabalho – Ampla Concorrência – 240009666;WALKER ALVES DA COSTA E SILVA;202;1; /240016870;ARMANDO CESAR GONÇALVES DE MORAES JUNIOR;197,5;2; /240001796;PEDRO LUIZ LANZILLOTTA DA FONSECA;196;3; /240003816;VIVIAN CAROLINA FERREIRA MUNIZ;195;4; /240013666;MARCELUS PAULO CRUZ DA SILVA;193,5;5; /240009555;JOAO JHONNY DE GOES BARROS;187,5;6; /240007951;ALINE CRISTINA CORREA DE OLIVEIRA;187;7; /240013643;WENDEL DA ROCHA;182,5;8; /240013879;JEAN CARLOS FRANÇA TAVARES;178;9; /240012783;MARIANE SILVA SOARES FERREIRA;177,5;10; /240010826;DANIEL DOS SANTOS DE ARAUJO;177,5;11; /240013884;ADRIANA APARECIDA DOS SANTOS GONDIM;177,5;12; /240001716;PAULO CESAR LIMA PEREIRA;177;13; /240010251;GABRIEL DO VALE SANTOS MAIA;176,5;14; /240010814;MAURÍCIO MENEZES DE FARIA FILHO;175;15; /240012035;RAQUEL DUARTE DA COSTA CUNHA BANDEIRA;174,5;16; /240013491;MARCAL JOSIVALDO MONTEIRO;174;17; /240015776;CARLOS MAGNO DE SA;173,5;18; /240016791;CAMILLA DE SIQUEIRA ASSUMPCAO;172,5;19; /240002046;FELIPE CARVALHO DE LEMOS;171;20; /240014963;MARIZA TEIXEIRA DE SOUZA;171;21; /240002146;RODRIGO LEONARDO DA CUNHA MOREIRA PINTO;169;22; /240010187;CLAUDIO PEREIRA DA SILVA ABDALA;168,5;23; /240011910;PAULO CÉSAR DE ALMEIDA CARVALHAL;168,5;24; /240009417;CARLOS HENRIQUE DUQUE;167;25; /240014037;ANDRE LAGE MEIRA;164;26; /240002397;FRANCISCO ARTUR CABRAL GONÇALVES;163,5;27; /240002766;MARCELO ROCHA DA SILVA;163;28; /240009461;ALINE BARROS DUARTE;163;29; /240009217;AIMEE EMANUEL CABRAL DE OLIVEIRA;162;30; /240000475;MICHELLE SOUZA OLIVEIRA;161,5;31; /240016291;ROBSON HIROAKI AKIMURA;161;32; /240012953;RAFAEL LIMA RODRIGUES;161;33; /240014499;VINICIUS PEREIRA DE OLIVEIRA;160;34; /240002080;ISABELA FERNANDES DE FREITAS;159;35; /240012923;MARIA ESTER SOUZA TIECHER;159;36; /240015116;MIKAELA CÂMARA GOMES;159;37; /240001048;ROBERTA MOURA RIBEIRO;158,5;38; /240009270;PEDRO HENRIQUE ARAUJO DE AZEREDO;157;39; /240010816;PAULA SAMARA FABIANO DE OLIVEIRA;156,5;40; /240009603;ERICO RODELLI MANTOVANI;156;41; /240013452;RONNAN CARLOS PINHEIRO OLIVEIRA;156;42; /240002974;BRUNO PASSOS COSTA;156;43; /240010552;CRISTIANO DA SILVA NEGRÃO;155,5;44; /240009802;DANIEL DA CUNHA VILLELA;155,5;45; /240012788;LEANDRO CONDE BRUNO;155,5;46; /240006966;ISABEL CRISTINA SERAPHIM AGUIAR;155;47; /240006737;ANTONIO MANOEL RODRIGUES DA SILVA;154,5;48; /240008207;LEONARDO SANTOS ALVES;154;49; /240016388;FELIPE RENATO DA SILVA OLIVEIRA;153,5;50; /240013805;FABIANO ANTONIO PEREIRA;153,5;51; /240001196;CAMILA SPINOLA GONCALVES FERREIRA;153;52; /240016958;RODRIGO PEREIRA FERREIRA;153;53; /240015657;PEDRO RICCIARDONE;153;54; /240004704;RAPHAEL FERNANDES CORRALES NETO;151;55; /240010425;JOSE CARLOS DE ALMEIDA MEIRELLES;150,5;56; /240015286;FABIO SURACI PICCHIOTTI;150;57; /240007673;AMANDA SAIAGO DA CUNHA BIALOWAS;150;58; /240013257;CLÁUDIO ROBERTO ALVES PEIXOTO;149;59; /240011094;ALLINE OLIVEIRA GONCALVES;149;60; /240015418;ROMULO PIERRE DE SOUZA ANTUNES;148;61; /240001305;LUANA SOUZA SERAFIM DE LIMA;148;62; /240015795;LEANDRO CABOATAN DOS SANTOS;148;63; /240012914;ANA LUISA TAVARES TORRES;148;64; /240010521;RENAN CALDAS CORREIA;146,5;65; /240010745;HELTON LUIS BARBOSA EKLUND;146;66; /240006130;RAQUEL BRANDÃO DOS SANTOS;146;67; /240005149;REINALDO JULIANO MARTINS DA SILVA;145;68; /240016765;ALDENEIDE RIBEIRO DOS SANTOS;145;69; /240001946;LUAN DOS SANTOS SOUSA;145;70; /240001325;ANDRESSA RUVIARO ALMEIDA;144;71; /240009953;JOSE RENATO PEREIRA LUZES;143,5;72; /240016894;DANIELLE CHAVES GONCALVES TAVARES;143,5;73; /240017039;RAFAEL DA FONSECA PEREIRA;142,5;74; /240003482;LUCAS PASSOS FARIA DE ARAUJO;142;75; /240004327;MARCO HENRIQUE OLIVEIRA LUZ ALCÂNTARA;141;76; /240015002;THIAGO GEORGE DOS SANTOS;141;77; /240016568;ALINE APARECIDA COSTA;140;78; /240015713;LEONARDO NEVES;140;79; /240015659;NASRI ALEXANDRE SADER RUSILAS;140;80; /240001611;CARLOS MAGNO JERÔNIMO ARAÚJO;139;81; /240008313;CARLOS FREIRE DOS SANTOS;138;82; /240008847;LUCAS MATHEUS DA SILVA;138;83; /240011865;ALEF TAVARES DA SILVA ASSIS;137;84; /240009365;JULIA GRACIELE FREITAS DO NASCIMENTO;135,5;85; /240009130;WILSON DE OLIVEIRA LAURINDO;135;86; /240000178;ROSIANE JANAINA DE SENA;133,5;87; /240016473;PRISCILLA ARAÚJO COSTA DO NASCIMENTO;133;88; /240005439;BRUNA DOS SANTOS FRANCISCO;132,5;89; /240008367;JOSUE DA SILVA TEIXEIRA DOS SANTOS;132,5;90; /240014045;LEONIR DA CUNHA MOREIRA;132,5;91; /240004600;SIMONE RODRIGUES DE MELO;132;92; /240007297;GUSTAVO BRITO BIHEL;131,5;93; /240004382;LUCIENE ALVES SANTOS MOTA;131;94; /240005285;ATILA DE OLIVEIRA MORAIS;131;95; /240008837;EDUARDO ABBI FERREIRA;130,5;96; /240016338;ROBSON PESSIS CARNEIRO KERN;130;97; /240011144;FABRÍCIO MENESES COSTA;130;98; /240009435;LUCIANA JAIME LOPES;126;99; /240002399;LUCIENE APARECIDA ABEL DE OLIVEIRA;126;100; /240002171;ALLAN HAZAN SANT ANNA;126;101; Pessoa Preta e Parda – 240013666;MARCELUS PAULO CRUZ DA SILVA;193,5;1; /240010826;DANIEL DOS SANTOS DE ARAUJO;177,5;2; /240001716;PAULO CESAR LIMA PEREIRA;177;3; /240013491;MARCAL JOSIVALDO MONTEIRO;174;4; /240014963;MARIZA TEIXEIRA DE SOUZA;171;5; /240009953;JOSE RENATO PEREIRA LUZES;143,5;6; Pessoa com Deficiência – 240010425;JOSE CARLOS DE ALMEIDA MEIRELLES;150,5;1;

Nível Superior – Especialista em Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear e Defesa – Engenheiro Telecomunicações – Ampla Concorrência – 240007921;VIVIAN BARREIROS COSENZA;174;1; /240002556;ERICO DE SOUZA PRADO LOPES;170;2; /240011080;ABEL DE SOUZA MORANGUEIRA FILHO;168;3; /240014501;ALEX JOAO BARBOSA DA SILVA;166;4; /240001958;THAYANA MAYRINK LESSA DE SOUSA;164;5; /240005857;RODRIGO ALMEIDA MONNERAT LUTTERBACH;163;6; /240002136;THIAGO YUJI LEMES HAMAWAKI;162;7; /240008733;ANDRE LUIZ DOS SANTOS LIMA;160;8; /240015501;RODRIGO MACIEL PEREIRA;157;9; /240004917;JOAO PEDRO LOURENCO AFFONSO;156;10; /240013269;RODRIGO BESERRA DE FREITAS;156;11; /240008188;ROMULO TORRES SERRA;155;12; /240004547;CAIO MARIANO DA SILVA ANASTACIO;154;13; /240004998;ADARCLER DURANGE OLIVEIRA;154;14; /240010303;FRANCINALDO NASCIMENTO LOPES;153;15; /240008851;NATHALIA CAVALCANTI MARTINS;153;16; /240006089;ADELMO ALVES AVANCINI;152;17; /240003599;MARILSON DUARTE SOARES;151,5;18; /240009633;JOAO LUCAS DA SILVA TEIXEIRA;151;19; /240009333;LEANDRO DE MORAES REZENDE;148;20; /240004492;SANDRO CURVELLO GUERRA;147;21; /240016045;OSWALDO VASCONCELOS ROCHA;144;22; /240003287;REBECCA MORENA MUNIZ PAULO;143;23; /240004903;FERNANDA FERREIRA DA SILVA;143;24; /240012633;NÍCOLAS FULLI MARTINS DA SILVA;142;25; /240012552;RICARDO HENRIQUE BRAGA SILVA;142;26; /240012439;LUCAS PESSANHA MACIEL;141;27; /240005914;WILSON GOMES DE FREITAS NETO;141;28; /240000493;GEISE CAMILLO DE OLIVEIRA;140;29; /240015142;LUIZ CARLOS DO CARMO JUNIOR;139;30; /240016742;LUMA DA SILVA MACIEIRA;139;31; /240001541;FERNANDO MARCIO VIEIRA COUTINHO;138;32; /240007700;FLAVIO SAMARY BATISTA;138;33; /240004987;JAKSON MATOS CORREA;138;34; /240016154;MARCELO LUIZ DE AMORIM CABRAL;137;35; /240013916;JOSE ELIAS MURAD;136;36; /240001052;JÉSSICA DOS REIS ARAÚJO;135;37; /240009513;LEVI MACHADO DO COUTO JUNIOR;132;38; /240017036;GABRIEL BARRA GRANDE RUA;130;39; /240015494;VINÍCIUS BORGES PINHEIRO;129;40; /240002844;BRUNO GUIDA DE ALMEIDA;129;41; /240015234;COSME THOMAZ JUNIOR;127;42; /240007330;FELIPE E SILVA RIBEIRO;127;43; /240003463;VITOR DA COSTA RAMOS;127;44; /240002353;FATIMA ELISA DA CUNHA SOARES MONTEIRO;125;45; /240001185;IGOR HENRIQUE SANTOS DA PAZ;123;46; /240013069;CESAR DA SILVA PALMA;122;47; /240016751;PAULO FERNANDO PEIXOTO DA COSTA FAZZIONI;119;48; /240013160;UMESH VASANBHAI PARMAR;116;49; /240005017;FABIANA COSTA DE OLIVEIRA LIMA;115;50; /240007606;ALINE MARIA DA SILVA;110;51; /240004301;ALAN SILVA FONTES;109;52; /240013065;FELIPE OLIVEIRA BRITO;109;53; /240004094;NEEMIAS WERNECK FERREIRA;107;54; /240006652;MARCELO SILVEIRA FEIJO;104;55; Pessoa Preta e Parda – 240001958;THAYANA MAYRINK LESSA DE SOUSA;164;1; /240004547;CAIO MARIANO DA SILVA ANASTACIO;154;2; /240012633;NÍCOLAS FULLI MARTINS DA SILVA;142;3; /240012552;RICARDO HENRIQUE BRAGA SILVA;142;4; /240001541;FERNANDO MARCIO VIEIRA COUTINHO;138;5; /240004987;JAKSON MATOS CORREA;138;6; /240013069;CESAR DA SILVA PALMA;122;7;

Nível Superior – Especialista em Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear e Defesa – Especialista de Radioproteção – Ampla Concorrência – 240003211;FABIO FUMIO SUZUKI;197;1; /240001841;VANDER AUGUSTO JORGE;180;2; /240017045;ELIENE BEZERRA SIMÃO DA SILVA;176;3; /240001142;ANA CLAUDIA DENARDI;173;4; /240017157;FABIO GURIAN CASTANHO;172;5; /240013092;PALOMA SUZANE CABRERA;171,5;6; /240005710;DANIELA CRISTINA PANCIERA;170,5;7; /240001924;ANA CAROLINA LIMA CARVALHO;170;8; /240014003;HUMBERTO VITOR SOARES;165,5;9; /240011179;JESUS HENRIQUE ANTUNES;164,5;10; /240006745;MANUELLA BORGES BARRETO;163;11; /240015438;CESAR ANTONIO MIRANDA BARROSO;161;12; /240015981;FERNANDA FIDELIS MARQUES;160,5;13; /240009351;THALES GONÇALVES DA SILVA FIGUEIREDO;160;14; /240008469;MAYARA CROSARA NOCE;158;15; /240005922;MAYSA COSTA DE CASTRO;157;16; /240008075;RODRIGO TEIXEIRA BENTO;157;17; /240003013;LUCAS STANO JUNQUEIRA;156;18; /240012133;ANIELLA GUAZZELLI ROSA;156;19; /240015472;LAIS OLIVEIRA LEAL;154;20; /240015644;NATALIA FIORINI DA SILVA;149;21; /240015257;ANA CLAUDIA FERREIRA SOBRAL DE OLIVEIRA;149;22; /240010089;LAIS BARBOSA TEODORO GADIOLI;149;23; /240009193;JOSE RENATO MONTAGNANA LEITE PEREZ;148,5;24; /240009120;QUIROÃ LOPEZ MACHADO DIAS;148;25; /240015172;PEDRO LEONARDO BRAMBILLA CARVALHO;147;26; /240002311;JULIANA MENDES NOGUEIRA;147;27; /240001887;DANIELA FERNANDES SPELTA;146;28; /240005053;YVELYZE DE ALMEIDA SOUZA;144;29; /240015426;FERNANDO CÉSAR MESQUITA DA SILVA;144;30; /240009343;FAGNER LIMA NUNES CAVINATO;142;31; /240008406;BRUNO GODOY SEGALOTI ALVES;141;32; /240012883;GIULIANO FERRO;141;33; /240005027;ANTONIO AUGUSTO MARTINS PEREIRA JÚNIOR;141;34; /240016200;FABIO GOMES DA SILVA;141;35; /240002753;RODRIGO SARDINHA LUTTERBACH VEIGA;140;36; /240005471;GISELE EVANGELISTA CAMPOS;140;37; /240010707;VANDERLEI DE CARVALHO CRUZ;138;38; /240008566;DANIEL SOUZA CRUZ;138;39; /240004525;SAMANTHA GARCIA DEEKE;138;40; /240014909;RAFAEL HENRIQUE MATEUS FERREIRA ALCÂNTARA;138;41; /240000593;JADNA MARA SANTOS MENDES;137;42; /240001168;RAPHAEL FRANCISCO GOMES DOS SANTOS;136;43; /240002121;GABRIEL OLIVEIRA LARA ROSA;135;44; /240000810;FRANCISCO HARLLEY DANTAS HAURADOU XAVIER;135;45; /240011915;ANDERSON LOPES CHIAPPETTA;134;46; /240004193;DOUGLAS BATISTA DA SILVA;129;47; /240009918;MARIO GOMES DOS SANTOS JUNIOR;116;48; /240012776;RONALDO ANTONIO DE ALMEIDA OLIVEIRA;115;49; /240009509;RICARDO CLEMERIO COSTA;113;50; Pessoa Preta e Parda – 240015438;CESAR ANTONIO MIRANDA BARROSO;161;1; /240009120;QUIROÃ LOPEZ MACHADO DIAS;148;2; /240011915;ANDERSON LOPES CHIAPPETTA;134;3; /240004193;DOUGLAS BATISTA DA SILVA;129;4; /240012776;RONALDO ANTONIO DE ALMEIDA OLIVEIRA;115;5; Pessoa com Deficiência – 240002121;GABRIEL OLIVEIRA LARA ROSA;135;1;

Nível Superior – Especialista em Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear e Defesa – Farmacêutico – Ampla Concorrência – 240003224;FILIPE LEAL PORTILHO;198;1; /240007466;AMANDA CATHARINO DE MELLO;195,5;2; /240002579;SUYENE ROCHA PINTO;169,5;3; /240003613;THAIS LIGIERO BRAGA;168,5;4; /240005178;ANDRE AURELIANO MOREIRA DAMASCENO;168;5; /240009926;DEBORA SOARES SOUZA MARINS;156;6; /240002165;CARLA AIOLFI GUIMARAES PYCK;151;7; /240004712;CLAUDIANA DE JESUS FELISMINO;149;8; /240015109;GESSEN LOPES CARNEIRO DE OLIVEIRA;143;9; /240016455;MONICK JUNHO DO AMARAL EVANGELISTA;142;10; /240002392;FABIO LUIZ AMORIM BARROS;127,5;11; /240007083;MARIA CLARA GONÇALVES FORGANE;126;12; /240012596;BEATRIZ PEREIRA FERNANDEZ;123;13; /240015173;RUCHELLI CESAR COAN;117;14; /240008003;CARINE MOTA FIUZA;116;15; /240002592;VANESSA GONZALEZ FERREIRA CAMINHA MARTINS;115;16; /240011242;IVANILDA SANTOS DE LIMA;112;17; /240008563;AILSON GOMES GONCALVES;106,5;18; /240011531;ALINE VERDINI CASTELANI;105;19; /240016624;EDUARDO CORIOLANO DE OLIVEIRA;101;20; /240014118;MARGARETH MAYUMI OKUBO;82;21; Pessoa Preta e Parda – 240003613;THAIS LIGIERO BRAGA;168,5;1; /240004712;CLAUDIANA DE JESUS FELISMINO;149;2; /240008563;AILSON GOMES GONCALVES;106,5;3;

Nível Superior – Especialista em Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear e Defesa – Físico – Ampla Concorrência – 240012527;FELIPPO MARVILA DANGELIS;196;1; /240004627;LUANA SOARES JORGE;191;2; /240014976;CAROLINA QUEIROZ DE ABREU SILVA;188;3; /240015179;VÍCTOR FARIA DE CASTRO;187;4; /240013544;EDSON HENRICE JUNIOR;183;5; /240001226;ANA CAROLINA BORTOLETTO DANTAS;183;6; /240015592;LUCAS MEYER GARCIA;179;7; /240012982;MIGUEL ANGELO BERTELLI;179;8; /240001855;RICARDO LARANJEIRA COUTO PITTA;177;9; /240011536;BEATRIZ MACHADO DOS SANTOS;176;10; /240015425;GINA MOURA ORLANDO;175;11; /240011072;CESAR RAITZ JUNIOR;174;12; /240016828;MATHEUS MAIA DE ARAUJO PAIXAO;174;13; /240012264;LUIS FELIPE CARDOSO LIMA;173;14; /240005756;PAULO IGOR DE OLIVEIRA PESSOA;172;15; /240006513;LÍVIA FERNANDES BARROS;171,5;16; /240009085;ANDRE DE SOUSA FREITAS;171;17; /240011105;CALAZANS BARBOSA MARQUES MACCHIUTTI DE OLIVEIRA;171;18; /240010467;FABIO RIBEIRO RANGEL;171;19; /240009942;CINTIA GUIMARAES FERREIRA;170,5;20; /240015242;THALES SALVADOR LIMA DE MORAIS;169;21; /240005732;ALINE SADDOCK DE SA SILVA;169;22; /240014865;RICARDO WASHINGTON DUTRA GARCÊZ;167;23; /240008593;HORUS IBRAHIM ORLANDI;166;24; /240007628;KAROLYNNE DE ARAUJO MARINS JOSE ROCHA;163;25; /240016687;GUSTAVO HERMOGENES;162;26; /240013859;JOSE CASSIMIRO DA SILVA;162;27; /240014892;VICTOR ANTONIO MARQUES CARLOS PEREIRA;161;28; /240015498;LUCAS REZENDE MALTA DE SA;161;29; /240016575;CLEBER LOPES GOMES;161;30; /240013136;CAIO CEZAR DE CARVALHO PONTES;160;31; /240003384;ALBERTO LOZEA FEIJO SOARES;157;32; /240007654;ANDRE CARLOS PECANHA LIMA;157;33; /240004123;DANIELLE SANTOS DE ALMEIDA;157;34; /240013110;VICTOR AUGUSTO NIETO RIGHETTI;156;35; /240002418;ANDREA SANCHEZ DEL POZZO;156;36; /240009957;FRANCIS ANNA CARDOSO REIS DE ALMEIDA SANCHES;155;37; /240015806;JHONATHA RICARDO DOS SANTOS;154;38; /240013320;HENRIQUE RODRIGUES TELES;154;39; /240009929;CESAR AUGUSTO SONEGO;153;40; /240013567;RODRIGO SINIGAGLIA ARRUDA;150;41; /240012215;LILIANE PAIVA PANETTO;150;42; /240002814;ALEXANDRE PINHO DOS SANTOS SOUZA;149;43; /240010626;SABRINA PRISCILLA ALMEIDA DA SILVA;149;44; /240011073;CAROLINE MATTOS BARBOSA;148;45; /240004707;NATÁLIA GONÇALVES PEIXOTO LELIS OLIVEIRA;148;46; /240011992;JOGEAN MATHEUS CARVALHO FERREIRA;147;47; /240007715;STELA MARIA DE CARVALHO FERNANDES;145;48; /240011599;CLAUDEVAN ALVINO DE SOUSA FILHO;144;49; /240010373;KARYTHA MERIE SILVA CORREA;131;50; Pessoa Preta e Parda – 240007654;ANDRE CARLOS PECANHA LIMA;157;1;

Nível Superior – Especialista em Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear e Defesa – Matemático – Ampla Concorrência – 240011012;HENRIQUE ANDRADE DE AQUINO;176;1; /240015381;IVAN XAVIER MOURA DO NASCIMENTO;174;2; /240012593;ANSELMO DE SOUZA PONTES JUNIOR;170;3; /240009379;EDSON MINORU SASSAKI;165;4; /240008618;EMILIO PEIXOTO ASSEMANY;160;5; /240014412;CARLOS ANTONIO FILHO;156;6; /240013907;RENAN CARVALHO DE SOUZA;151;7; /240016081;EVANDRO MAKIYAMA DE MELO;149;8; /240015577;BRUNA FERREIRA ARRUDA RAMOS;148;9; /240012790;WELLINGTON SILVA SOUZA;148;10; /240006555;LEONARDO MAKOTO MITO;145;11; /240016553;ALESSANDRA BARBOZA QUEIROZ;142;12; /240011271;RAFAEL ZITELLI SILVA;141;13; /240010733;MATHEUS MICADEI MARZO;139;14; /240003847;MARCIA SILVA DE CASTRO;137;15; /240008670;JUNIORMAR ORGANISTA;135;16; /240008395;CRISTINA DE JESUS KURODA;124;17; /240007011;NATACHA NAZARE DE MORAES NTEMO;120;18; Pessoa Preta e Parda – 240015381;IVAN XAVIER MOURA DO NASCIMENTO;174;1;

Nível Superior – Especialista em Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear e Defesa – Químico – Ampla Concorrência – 240003958;BRUNO MARQUES DOS ANJOS;193;1; /240005454;LUIS MARCOS CERDEIRA FERREIRA;191;2; /240004436;ANDERSON GOMES DE JESUS;184;3; /240001848;NATASHA OBEID EL JAMAL;182,5;4; /240003060;LUCAS BARBOSA LAVINAS;182;5; /240001400;CAMILA VICENTE DE FARIAS;180;6; /240003226;MATHEUS GUNAR RAMALHO GOMES;178;7; /240012454;GABRIELA DE SOUZA REGO;177;8; /240007629;TAMARA ROSA DA SILVA BITTENCOURT;175;9; /240013757;REGINA PEREIRA STAVALE;175;10; /240000582;TARSILA DANTAS DE FARIAS;174;11; /240016421;GUILHERME RABELO CARNEIRO DA SILVA;173;12; /240001002;FÁBIO PEREIRA DE BULHÕES;172;13; /240003907;VICTOR SANTOS ALMEIDA DE FREITAS;171;14; /240001331;FELIPE PEREIRA DE MOURA;170;15; /240010805;LEONARDO ALVES DA COSTA;169;16; /240006712;VICTOR FREITAS DE JESUS;169;17; /240016277;FERNANDO BARBOSA DE FREITAS SILVA;168;18; /240012010;PEDRO HENRIQUE PEREIRA DE CARVLAHO;167;19; /240011875;RENAN DE OLIVEIRA MUNIZ;167;20; /240009143;TAIANE FINGOLO DUARTE;165;21; /240005973;FERNANDA ALVES LIMA;164;22; /240005988;VIVIANE MARQUES DE AGUIAR;164;23; /240015597;DEBORA DUARTE DE ALMEIDA;163;24; /240013719;CARLOS AUGUSTO LIMA ZOCCA;162;25; /240002643;RAFAELA DA SILVA TRINDADE;162;26; /240004140;ALESSANDRO OLIVEIRA DE BARROS;162;27; /240011527;BRUNO CANO MASCARENHAS;160,5;28; /240005430;CAROLINE DOS SANTOS MOREIRA CASTRO;160;29; /240011020;RAFAEL SCHELIGA SEGOVIA;160;30; /240001727;THALES MATHEUS CAETANO SANTOS DA SILVA;160;31; /240016539;BRUNO TROPIA MAROTTA TEIXEIRA DOS SANTOS;160;32; /240007180;VINICIUS BOLZAN ELIAS;160;33; /240012525;PAULA DIAS BARBOZA;158;34; /240011608;ALLINE VIANA BARBOZA DE OLIVEIRA;157;35; /240013029;KEVIN DE AQUINO DIAS;156;36; /240009955;MATHEUS ITALO DE OLIVEIRA BRITO;155;37; /240012243;FLÁVIO DE JESUS GOMES;155;38; /240015303;RITA DE CASSIA DE MORAES FARIA PAIVA;155;39; /240010711;IGOR NUNES RODRIGUES;155;40; /240009184;NATHALIA PAZ SERRA;154;41; /240007872;JULIANA DOS SANTOS FERNANDES;153;42; /240013088;ISADORA OLIVEIRA E SILVA;153;43; /240007215;GUSTAVO HENRIQUE MORAES;151;44; /240003055;CAMILA MOUTA CALDAS;151;45; /240006043;DIOGO SANTOS DO NASCIMENTO;150;46; /240002695;SARAH BARBOSA VEIGA;149;47; /240014734;THIAGO DA SILVA PONTES;129;48; /240004067;SUELI DE ANDRADE VIRGINIO;107;49; /240001571;DAYANE DO ESPIRITO SANTO DE BARROS;92;50; Pessoa Preta e Parda – 240004436;ANDERSON GOMES DE JESUS;184;1; /240006043;DIOGO SANTOS DO NASCIMENTO;150;2; /240004067;SUELI DE ANDRADE VIRGINIO;107;3; /240001571;DAYANE DO ESPIRITO SANTO DE BARROS;92;4;

Nível Superior – Especialista em Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear e Defesa – Tecnólogo em Fabricação Mecânica – Ampla Concorrência – 240001982;RODRIGO TEIXEIRA NOVAQUE;183;1; /240001421;SAMUEL SILVEIRA;181;2; /240015343;IVAN DE AGUIAR FOELKEL;181;3; /240004828;JUCENO SOUZA DO CARMO;181;4; /240010065;DIOGO BUENO PELICHEK;180;5; /240012248;JULIANA FRAUZINO DOMINGUES;180;6; /240013863;LUCAS DALLORTO ALVES DA SILVA;177;7; /240008766;DIOGO DE ANDRADE SILVA;176;8; /240013363;VICTOR LUIZ OLIVEIRA;175;9; /240001842;ADALBERTO GIDEÃO BATISTA;174;10; /240017016;VITOR OLIVEIRA ISO IKEIZUME;173;11; /240011907;EDUARDO PELLIZZONI DAVANZO DOS SANTOS;172;12; /240001911;RAPHAEL DA CRUZ RAMALHO;171,5;13; /240015004;FABIO BARBOSA FUNG;171;14; /240013478;FELIPE DE OLIVEIRA SANTOS;170,5;15; /240006067;MARCELO WAKAI;170;16; /240014342;DANIEL BISPO;170;17; /240006866;JOSÉ LUIZ RIBEIRO SILVA;169;18; /240000849;MATEUS DA SILVA PARDIM;168;19; /240013887;DIEGO ROSSI;164;20; /240014912;MARCIO JOSE DA SILVA;164;21; /240015285;BRUNO RAMOS DE LIMA;164;22; /240015528;MARCELO AUGUSTO MACHADO;163,5;23; /240010850;ANDRÉ LEITE ALVES;162;24; /240016684;JOÃO MARCOS SOUZA DOS REIS;161,5;25; /240011180;FELIPE REBELO FERREIRA;161;26; /240013583;MARCELO MENDES SANTUCCI;160;27; /240006184;MAICON MORAES LISBOA;160;28; /240013350;WELLINGTON CARLOS DE QUEIROZ FELICISSIMO;158,5;29; /240004265;FERNANDO ANTONIO DANTAS;157;30; /240015664;BRUNO ATHAYDE DE ALMEIDA;157;31; /240006088;ANA ROBERTA DA SILVA;156;32; /240015802;REGINA BORELLI CARDOSO;154;33; /240014684;RUBENS LINCOLN SANTANA BLAZUTTI MARÇAL;153;34; /240002217;MICHEL CHAKARSKI ANTUNES DOS SANTOS;153;35; /240004034;ANGÉLICA PIGAIANI GARBULHA;152;36; /240011949;PRISCILA DE FATIMA THEOTONIO;150;37; /240007221;MARCELO HENRIQUE DA COSTA;150;38; /240009313;RICARDO GARBULHA;149;39; /240015194;TIAGO POLEIS DA SILVA;148;40; /240005276;JULIANO MARIANO PRADO;147;41; /240015866;LUIZ FERNANDES HIDALGO;146;42; /240010845;CARLOS HENRIQUE SPIAZZI;146;43; /240008859;SAMUEL MARTINHO DE OLIVEIRA DA SILVA;146;44; /240012086;EDMIR AGUIAR FILHO;145;45; /240012623;FELIPE LEANDRO PEREIRA;144;46; /240011465;JOSÉ PAULO RODRIGUES;144;47; /240012764;CLAUDIO ROBERTO CARDOSO;144;48; /240003591;EMERSON DE OLIVEIRA BARRETO;144;49; /240001893;RICARDO CESAR LOPES;142;50; /240015427;ERICK ALESSANDRO CORREA TOMAZ;142;51; /240009818;MATHEUS DOS SANTOS SARMENTO;132;52; Pessoa Preta e Parda – 240001982;RODRIGO TEIXEIRA NOVAQUE;183;1; /240004828;JUCENO SOUZA DO CARMO;181;2; /240001911;RAPHAEL DA CRUZ RAMALHO;171,5;3; /240012623;FELIPE LEANDRO PEREIRA;144;4.

A AMAZUL informa ainda que o resultado final do concurso público fica devidamente homologado nesta data e que as vagas previstas no Edital 01/2022 serão preenchidas dentro do prazo de validade do certame e as convocações dos aprovados estão sujeitas a disponibilidade orçamentária por parte da União.

São Paulo – SP, 8 de junho de 2022.

DANIELA AMORIM FERREIRA

Gerente de Desenvolvimento de Pessoas