2a maior festa religiosa da Amazônia, Novenário de Cruzeiro do Sul já tem programação

O governo do Estado apoiará a 104ª edição do Novenário de Nossa Senhora da Glória, tradicional festa religiosa do Acre e a segunda maior da região Norte. O evento de lançamento foi realizado pela Igreja Católica, nesta quarta-feira, 8, em Cruzeiro do Sul.

Cruzeiro do Sul se prepara para mais uma edição do novenário de Nossa Senhora da Glória, considerada uma das maiores manifestações de

Raquel Batista, representante do gabinete do governo no Juruá, fala da parceria exitosa, que conta com convênio orçado em R$ 50 mil e também com a estrutura governamental para reforçar ainda mais a celebração religiosa.

“O governo dará total apoio ao momento, que será de fortalecimento das convicções espirituais e de pedir a guarnição à Nossa Senhora da Glória para as nossas vidas, casas e população”, ratifica.

Com o tema “Aqui estão teus filhos”, a festa marca a retomada de atividades religiosas e sociais na região. “Será o novenário de agradecimento a Deus pela superação da pandemia, apesar dos sofrimentos e perdas”, comentou o bispo Dom Flávio Giovanale.

Também se fizeram presentes ao lançamento o prefeito Zequinha Lima e autoridades locais.

A programação

A Igreja Católica preparou uma vasta programação, cheia de novidades. A organização estima que cerca de 80 mil pessoas devem prestigiar o evento.

No dia 30 de julho será realizada a Carreata de Nossa Senhora da Glória.

No dia 5 de agosto será a abertura oficial do novenário, com missa presidida pelo bispo Dom Flávio Giovanale.

No dia 11, uma ação social será ofertada pela Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil de Cruzeiro do Sul.

Outra novidade do evento, a Corrida Pedestre da Polícia Militar será realizada no domingo, 14, Dia dos Pais.

No dia 15 se encerra uma das maiores manifestações de fé do país, com procissão, seguida de missa campal e encerramento com o show do Frei Renan.