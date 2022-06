De 17 a 19 de junho, o governo do Estado do Acre, por meio da Fundação de Cultura Elias Mansour (FEM), auxilia na promoção do Acre Graffiti. O evento é financiado pela Lei Aldir Blanc, é totalmente gratuito e aberto à população, levando diversas manifestações de arte e cultura urbana.

Com o tema “Cores do Futuro – Sem recuar, sem cair, sem temer”, o evento conta com apresentações de hip-hop, música, poesia e muita diversão. Serão mais de 70 artistas locais, nacionais e internacionais.

A curadoria é do grupo Trz Crew Graffiti e Arte, que completa 19 anos de existência em 2022. Cada grafiteiro selecionado receberá um kit especial, suporte de hospedagem, alimentação, transporte interno e um mural para produzir seu grafite.

Em 27 de setembro de 2021, o governo do Estado do Acre instituiu a Semana do Hip-hop como parte do calendário oficial de eventos, por meio da Lei nº 3.781. Desde 2016, o grafite acreano é amparado pela Lei Municipal do Grafite n° 2.283.

Cronograma Previsto:

17/6 (Sexta)

Manhã: Abertura (9h) / credenciamento (Usina de Arte João Donato)

Apresentações, Graffiti Live/Roda de Conversa/Entrega dos Kits Artistas

Tarde: City Tour (15h às 18h) / Dia livre

18/6 (Sábado)

Manhã/Tarde: a partir das 9h – Mutirão Graffiti (Escola Glória Perez)

A partir das 15h – Batalha de Mcs / Slam /Apresentações/Workshops/Bazar de Arte

Noite: TRZ FEST (22h) – Diversas atrações (Studio Beer)

19/6 (Domingo)

Manhã/Tarde: a partir das 9h – Mutirão Graffiti (Cadeia Velha – 4° Ponte)

A partir das 15h – Batalha de Mc’s / Slam /Apresentações/ Bazar de Arte/Cinema/outros.