Enap prorroga processo seletivo para contratação de consultoria técnica

EDITAL Nº 81, DE 7 DE JUNHO DE 2022

PROCESSO Nº 4600.001880/2022-47

Fundação Nacional Escola de Administração Pública (ENAP) torna pública a prorrogação de processo seletivo para contratação de consultoria técnica, conforme a seguir: 01 (uma) vaga para consultor(a) pessoa física, para subsidiar a narrativa e a curadoria de conteúdo da Semana de Inovação 2022, na cidade de Recife/PE.

O(A) consultor(a) será responsável por realizar serviços de Construção conjunta do desenho temático do evento, na cidade de RECIFE, análise e produção de informações sobre tendências de inovação, para subsidiar a narrativa e a curadoria de conteúdo da Semana de Inovação 2022, inclusive atividades que envolvam os correalizadores, parceiros e instituições.

O(a) candidato(a) deverá preencher o formulário disponível no seguinte endereço: https://bit.ly/3x3UjYP , submetendo seu curriculum vitae à Comissão de Seleção, conforme termo de referência, até às 23h59 do dia 10/06/2022. Em caso de dúvidas ou dificuldade com o link, o candidato poderá entrar em contato com a Enap pelo e-mail: [email protected], indicando no Assunto: Seleção consultor(a) RECIFE.

O edital, e anexos, estão disponíveis na página eletrônica https://enap.gov.br/pt/vagas e no site da OEI.

LEONARDO KAZUO DOS SANTOS SERIKAWA

Diretor Nacional do Projeto de Cooperação Técnica Internacional OEI/BRA 20/001 – ENAP