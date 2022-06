Edital abre vaga para contratar profissional com formação em Economia

DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO

EDITAL Nº 4, DE 6 DE JUNHO DE 2022

CONTRATA CONSULTOR NA MODALIDADE PRODUTO

PROJETO PNUD/BRA/18/023

Publicação de 1 perfil para contratação de profissional com Formação na área de Economia ou correlatas, experiência profissional mínima de 6 (seis) anos em processos e procedimentos de prospecção, conhecimento das caraterísticas da Indústria 4.0, habilidade em acessar bases de dados e relatórios internacionais, domínio do idioma inglês. A contratação objetiva a elaboração de estudo de prospecção de novos produtos com características inovadoras para o contexto brasileiro, aderentes às características do Polo Industrial de Manaus (PIM) e da Indústria 4.0 (I4.0), com perspectivas de crescimento de mercado no curto-médio prazo, visando a proposição de Processos Produtivos Básicos (PPBs) “de ofício” com objetivo de atração de novos investimentos e diminuição da dependência de produtos específicos. A vaga está disponível nas páginas da PNUD, www.pnud.org.br (Oportunidades) e https://www.gov.br/economia/pt-br/acesso-a-informacao/licitacoes-e-contratos/arquivos-contratos/arquivos-contratos.

Os interessados deverão enviar o currículo, a partir do dia 08/06/2022 até o dia 20/06/2022 para o endereço: [email protected] (exclusivamente). O currículo deverá ser enviado em formato PDF, no modelo disponível no sítio (https://www.gov.br/economia/pt-br/acesso-a-informacao/licitacoes-e-contratos/arquivos-contratos/arquivos-contratos/2020/arquivos/cvpadrao.docx/view), bem como o número do edital deverá ser informado no campo assunto – e-mails que não atenderem a tais requisitos serão desconsiderados.

Em atenção às disposições do Decreto nº 5.151, de 22/07/2004, é vedada a contratação, a qualquer título, de servidores ativos da Administração Pública Federal, Estadual, do Distrito Federal ou Municipal, direta ou indireta, bem como de empregados de suas subsidiárias ou controladas, no âmbito dos projetos de Cooperação Técnica Internacional.

GRAZIELE CRISTINA SILVEIRA ZERBINI COSTAL

Diretora Nacional Substituta do Projeto BRA/18/023