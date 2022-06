Concurso de desenho do Museu da Imprensa Nacional; saiba mais

Em sua vigésima edição, o Concurso do Museu da Imprensa convida estudantes do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental das escolas públicas e privadas de todo o País a desenharem uma peça do Museu e relacioná-la com o tema do Bicentenário da Independência do Brasil. Visite o Museu, preencha a ficha de inscrição e envie para o endereço indicado no regulamento até o dia 5 de novembro deste ano.

Com esta iniciativa cultural, a Imprensa Nacional incentiva a produção artística sobre a importância da Independência do Brasil e da Instituição para o País e para o cidadão. Também quer despertar nos estudantes o interesse pelos temas relacionados à história do Brasil, por meio da reflexão e debate dos temas nos ambientes educacionais e visitas a museus.

Serão premiados os desenhos classificados nos três primeiros lugares nas categorias básica (1º ao 2º ano) e intermediária (3º ao 5º ano), mais o professor responsável A premiação, em forma de incentivo, será definida no decorrer do concurso.