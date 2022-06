Estão abertas as inscrições para o II Jogos Eletrônicos do Instituto Federal do Acre (II e-Jifac). O e-Jifac será realizado nos dias 27 de junho a 01 de julho, com disputas on-line de Free Fire, League of Legends e Xadrez Arena.

De acordo com regulamento, poderão participar da competição os estudantes de cursos técnicos integrados, subsequentes, superiores e de pós-graduação do Ifac. Para efetivar a participação no e-Jifac, os competidores deverão realizadas duas inscrições:

– Inscrição 1 – Evento: https://eventos.ifac.edu.br/

– Inscrição 2 – Escola da modalidade: https://forms.gle/95SLYcdeHSqjmS2n6

Acesse aqui o regulamento do II e-Jifac

Conforme explica o pró-reitor de Extensão (Proex), Fábio Storch, a 2ª edição dos Jogos Eletrônicos do Ifac se deve a boa experiência vivenciada com o evento em 2021.

“É motivo de alegria a Rede Federal ter dado continuidade aos Jogos Estudantis no formato eletrônico, pois é uma possibilidade de englobar os diversos alunos regularmente matriculados na instituição. Além disso, o evento realizado ano passado, foi uma experiência positiva e gratificante, inclusive com relatos e elogios de pais dos nossos estudantes”, destacou Fábio Storch.

Luana Melo, que é diretora de Extensão e Articulação com a Sociedade, ressaltou a participação dos alunos do Ifac na etapa nacional dos Jogos Eletrônicos da Rede Federal (e-JIF).

“Tivemos uma quantidade expressiva de alunos integrando a competição local no ano de 2021. Além disso, fizemos uma excelente participação na etapa nacional dos Jogos Eletrônicos da Rede Federal, o que nos motiva a realizar a edição em 2022”, destacou a diretora da Dieas.

Cronograma

Conforme regulamento do II e-Jifac, as inscrições encerram no dia 26 de junho e a abertura do evento será realizada no dia 27 de junho.

As competições de Free Fire serão realizadas no dia 28 de junho, enquanto os times de League of Legends irão integrar a disputa no dia 29 de junho. Os estudantes-atletas de Xadrez Arena participarão do evento no dia 30 de junho.

O encerramento do II e-Jifac e anúncio dos vencedores será no dia 07 de julho.

Etapa nacional

Os estudantes-atletas vencedores das três modalidades representarão o Ifac na etapa nacional dos Jogos Eletrônicos da Rede Federal. De acordo com regulamento, serão selecionados: 1 time (4 integrantes e 1 reserva) para Free Fire, 1 time (5 integrantes e 5 reservas) para League of Legends e até 4 alunas e alunos para o Xadrez Arena.

O II e-Jifac é um evento organizado pela Diretoria de Extensão e Articulação com a Sociedade da Pró-Reitoria de Extensão, por meio da Coordenação de Esporte e Lazer (Coel), servidores e estudantes de diversos campi do Ifac.