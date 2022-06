Você gostaria de construir ferramentas de fortalecimento da cidadania e da participação popular nas decisões do governo? É formado em Tecnologia da Informação e pretende desenvolver habilidades de gestão?

A Fiquem Sabendo está buscando um profissional para coordenar as práticas de TI junto à equipe e fornecedores, além de construir projetos de implantação de sistemas, dar suporte às demandas de tecnologia da organização e construir soluções de tecnologia cívica com foco em transparência de dados públicos.

O Gestor de Tecnologia e Dados apoiará o desenvolvimento da Agenda Transparente, a primeira plataforma do Brasil para monitorar os encontros de autoridades do Executivo Federal e projeto vencedor do Desafio de Inovação da Google News Initiative em 2021.

“Estimulamos a participação de mulheres e de pessoas negras, indígenas, LGBTQIA+, refugiadas e em vulnerabilidade social”

Acha que você se encaixa neste perfil? Embarque na jornada pela democratização do acesso à informação com a FS! Clique aqui para se inscrever em uma das vagas.

Por Fiquem Sabendo