O Sindicato dos Médicos do Acre (Sindmed) apresentará oficialmente à Secretaria Municipal de Saúde de Cruzeiro do Sul as reivindicações dos médicos que trabalham na rede básica, pedindo melhorias para a carreira. A decisão foi tomada na assembleia geral extraordinária (AGE) realizada na noite de sexta-feira, 3.

Entre as propostas elencadas e que serão apresentadas estão o pagamento de gratificações, como insalubridade, a progressão prevista para cada profissional e o pagamento de adicional por titulação.

Segundo o vice-presidente, Rodrigo Prado, a proposta visa deixar a carreira mais atrativa para a fixação de novos médicos no município, além de oferecer estímulo aos trabalhadores que deram suas vidas durante a pandemia, resultando em um melhor atendimento para a população.

Outras categorias já entraram em greve, e os médicos podem realizar adesão ao movimento caso a gestão não apresente interesse em negociar com a classe.