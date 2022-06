Show de calouros promete agitar o sábado (11/6) em Plácido de Castro

Você gosta de assistir espetáculos de qualidade? Então, separe a noite deste sábado dia 11 e venha prestigiar os novos talentos da região. É a grande final do show de calouros “A Voz de Plácido Além das Fronteiras”, que já está virando tradição no município, dando oportunidades para os artistas e oferecendo diversão de qualidade para a população Placidiana. As apresentações começam às 19h00min na Praça Balbina.

Venha você e toda sua família, prestígia este lindo evento. Teremos praça de alimentação, muito som ao vivo e para fechar a noite, Sandra Melo, mandando muito forró, axé e fazendo aquele Carnaval.